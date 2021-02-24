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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Германия (6010) Медведчук (1754) санкции (10615)

Санкции против Медведчука не нарушают национальное и международное законодательство, - МИД Германии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Санкции против Медведчука не нарушают национальное и международное законодательство, - МИД Германии

В Германии считают санкции против Виктора Медведчука и его окружения соответствуют национальному законодательству и не противоречат международному.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Санкции против Виктора Медведчука и еще 7 человек, а также 19 компаний базируются на преступлении относительно финансирования терроризма, что предусмотрено украинским уголовным законодательством", - отметили в Министерстве иностранных дел ФРГ.

Согласно предварительным данным, которыми располагает немецкая сторона, "действия украинского руководства базируются на правовой основе, которая принципиально не нарушает законы и нормы ОБСЕ и Совета Европы".

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В немецком МИД напоминают, что США, среди прочих, ввели санкции против Виктора Медведчука за "подрыв безопасности, территориальной целостности и демократии Украины" еще в 2014 году.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

Сам Медведчук заявил, что санкции против него и его семьи являются незаконными.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
Для мертвенчука нам ніяких санкцій не шкода😉😎
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24.02.2021 21:48
+3
Санкции против Медведчука не нарушают национальное и международное законодательство, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 2483
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24.02.2021 21:48
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Хух,а то ми не знаємо 😁 хоча й на цьому дякуємо
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24.02.2021 21:47 Ответить
В немецком МИД напоминают, что США, среди прочих, ввели санкции против Виктора Медведчука за "подрыв безопасности, территориальной целостности и демократии Украины" еще в 2014 году. Напевно ПОП не встиг ознайомитися з чиєю інформацією і тому дозволив Медведчуку розгорнути усю підривну діяльність: придбати тб-простір, нафтопровід.. Якось усе безкорисно...
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25.02.2021 09:21 Ответить
Для мертвенчука нам ніяких санкцій не шкода😉😎
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24.02.2021 21:48 Ответить
Санкции против Медведчука не нарушают национальное и международное законодательство, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 2483
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24.02.2021 21:48 Ответить
"Президент Владимир Зеленский не вмешивался в рассмотрение уголовного дела против активиста Сергея Стерненко. Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель"
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24.02.2021 21:49 Ответить
Можливо не вмішувався, там і без нього є кому: Татаров, Вєнедіктова, Портнтов, Медведчук, Аваков та інша мразота.
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24.02.2021 21:57 Ответить
А цих уродів призначав Зе . А конченного суддю призначив/ перевів Пе.
От така то хєрня малята...
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25.02.2021 06:40 Ответить
💪👀👍
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24.02.2021 21:55 Ответить
Суд в Харькове решил закрыть ряд украинских каналов в Telegram, - СМИ

Киевский районный суд Харькова якобы вынес решение о блокировке ряда анонимных телеграм-каналов. Об этом сообщает Страна.
В список под блокировку попали телеграм-каналы: "Легитимный", "Сплетница", "Резидент" и "Картель". По данным издания интренет-провайдеры получают письма от СБУ с требованием закрыть доступ к каналам. Общая аудитория телеграм-каналов превышает 400 тысяч человек.
"Следственным судьей Киевского районного суда Харькова вынесено решение о наложении ареста на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании указанных телеграм-каналов путем предписания интернет-провайдерам закрыть к ним доступ", - дословно указано в документе.
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24.02.2021 21:58 Ответить
мертведчук это актёр из ,Холячих мертведцов,, ?!
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24.02.2021 21:53 Ответить
Ага - продюсер 😁
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24.02.2021 21:55 Ответить
Санкции против Медведчука не нарушают национальное и международное законодательство, - МИД Германии

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А німчурак не питали...Що хочемо з мертведчуком те й зробимо. "национальное и международное законодательство" не порушиться навіть коли його хтось зажмурить. Санкции против Медведчука не нарушают национальное и международное законодательство, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 104
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24.02.2021 21:55 Ответить
)))может мид ФРГ расскажет зекретину,что за терроризм положен еще и срок,а не просто лайтовые санкции...
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24.02.2021 21:59 Ответить
ох и клоунада.. медведчук то ещё гамнецо, с этими никто не спорит - все это утверждают.. но так тупо, придумать какую-то куйню и назвать их санкциями, какое-то рнбо..??? так прессонуть могут кого угодно.. нафига тогда суды у нас?? 18 каких-то прокуратур... вовочка теперь у нас будет закон..
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24.02.2021 22:56 Ответить
шо, босса твоего прессанули? поплачь Санкции против Медведчука не нарушают национальное и международное законодательство, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 6891
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24.02.2021 23:27 Ответить
покидьок шрьодер починає "відпрацьовувати" руSSкі срібняки...

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, рабіновичі, бужанські, ківи, шуфричі, мураєви....і...і...бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.02.2021 01:27 Ответить
 
 