Санкции против Медведчука не нарушают национальное и международное законодательство, - МИД Германии
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В Германии считают санкции против Виктора Медведчука и его окружения соответствуют национальному законодательству и не противоречат международному.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Санкции против Виктора Медведчука и еще 7 человек, а также 19 компаний базируются на преступлении относительно финансирования терроризма, что предусмотрено украинским уголовным законодательством", - отметили в Министерстве иностранных дел ФРГ.
Согласно предварительным данным, которыми располагает немецкая сторона, "действия украинского руководства базируются на правовой основе, которая принципиально не нарушает законы и нормы ОБСЕ и Совета Европы".
В немецком МИД напоминают, что США, среди прочих, ввели санкции против Виктора Медведчука за "подрыв безопасности, территориальной целостности и демократии Украины" еще в 2014 году.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.
Сам Медведчук заявил, что санкции против него и его семьи являются незаконными.
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От така то хєрня малята...
Киевский районный суд Харькова якобы вынес решение о блокировке ряда анонимных телеграм-каналов. Об этом сообщает Страна.
В список под блокировку попали телеграм-каналы: "Легитимный", "Сплетница", "Резидент" и "Картель". По данным издания интренет-провайдеры получают письма от СБУ с требованием закрыть доступ к каналам. Общая аудитория телеграм-каналов превышает 400 тысяч человек.
"Следственным судьей Киевского районного суда Харькова вынесено решение о наложении ареста на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании указанных телеграм-каналов путем предписания интернет-провайдерам закрыть к ним доступ", - дословно указано в документе.
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А німчурак не питали...Що хочемо з мертведчуком те й зробимо. "национальное и международное законодательство" не порушиться навіть коли його хтось зажмурить.
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, рабіновичі, бужанські, ківи, шуфричі, мураєви....і...і...бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!