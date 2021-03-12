РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13714 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
6 430 33
Зеленский (16621) Коломойский (1757) Мотор_Січ (121) олигарх (1014) СБУ (18718) Харьковский пакт (216) Арахамия (957) Микитась (152) Яценко Владимир (22)

Главные новости 12 марта: Зеленский угрожает олигархам, СБУ взялась за экс-нардепов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 12 марта: Зеленский угрожает олигархам, СБУ взялась за экс-нардепов

Зеленский рассказал о решения СНБО, СБУ взялась за экс-депутатов, Микитася выпустили из СИЗО, Арахамия припарковался на переходе, - новости Украины 12 марта.

Зеленский пугает олигархов

Президент записал видео, в котором объясняет недавние решения СНБО и обещает вернуть украинцам справедливость. "Украина дает сдачи. Сдачи всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного - справедливости", - утверждает Зеленский.

"Фамилии здесь не играют никакой разницы - это Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой. Важно одно: ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и впредь создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и на других государственных служащих. Первое - поддерживается. Второе - заканчивается", - пообещал президент.

Китайцы возмутились из-за "МоторСичи"

Министерство иностранных дел Китая требует, чтобы правительство Украины защищало иностранных инвесторов. "Китай требует, чтобы Украина защищала законные права и интересы китайских компаний и инвесторов в соответствии с законом, а также надлежащим образом решала связанные с этим вопросы", – заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзян.

СБУ взялась за ратифицировавших "харьковские соглашения" депутатов

Служба безопасности Украины расследует факт госизмены в 2008-2010 годах. Следователи изучают обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", соблюдение регламента и процедур во время ее утверждения депутатами Верховной Рады.

Суд арестовал $3 млн Яценко

Также под арест попали корпоративные права гражданской жены экс-топа "ПриватБанка". Раньше журналисты сообщали, что Яценко успел переписать на нее и дочь значительную часть имущества.

Микитася выпустили из СИЗО

Бывшего нардепа и экс-главу "Укрбуда" отпустили под ночной домашний арест.

Арахамия припарковался на пешеходном переходе

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия приехал в Офис президента и запарковал свой автомобиль прямо на пешеходном переходе. Его оштрафовали на 510 грн.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
АНЕКДОТ ДНЯ - Зеленский угрожает олигархам Головні новини 12 березня: Зеленський погрожує олігархам, СБУ взялася за екснардепів - Цензор.НЕТ 2258 ..
показать весь комментарий
12.03.2021 22:29
+5
"зеленский угрожает олигархам.."

Ой ***, держите меня трое, сейчас разрыдаюсь от гордости за бубочку. По факту вся эта "борьба" с олигархами - пыль в глаза лохам. Ведь что еще может предложить квартальный арлекино плебсу, кроме героических видосиков? А нихера! Борьба с ковидом провалена, вакцинация - провалена, экономика - в глубокой ж0пе, судьи и мусора творят что хотят, миллионы людей за последний год стали безработными, провалена оборонная программа... и вишенка на торте - вагнергейт - зеленский и дерьмак прислуживают кацапам.
показать весь комментарий
12.03.2021 22:11
+5
Спочатку випусти Стерненка, Ріфа та інших політв'язнів, а тоді цвірінькай про повернення справедливості! Досить брехати та перекручувати, шмаркля зелена .....
показать весь комментарий
12.03.2021 22:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ха ха, Зеленский угрожает олигархам, Поламорчук а ну пусти свою знаменитую гифку )
показать весь комментарий
12.03.2021 22:04 Ответить
А діючі нардепи нехай вселяку кремлівську гидоту далі на вуха лохторату вішають !!!))
показать весь комментарий
12.03.2021 22:04 Ответить
И пусть СБУ возбудит дело на предыдущих руководителей СБУ за бездействие во время измены в 2008-2010 годах самими сбушниками....как то так....
показать весь комментарий
12.03.2021 22:10 Ответить
"зеленский угрожает олигархам.."

Ой ***, держите меня трое, сейчас разрыдаюсь от гордости за бубочку. По факту вся эта "борьба" с олигархами - пыль в глаза лохам. Ведь что еще может предложить квартальный арлекино плебсу, кроме героических видосиков? А нихера! Борьба с ковидом провалена, вакцинация - провалена, экономика - в глубокой ж0пе, судьи и мусора творят что хотят, миллионы людей за последний год стали безработными, провалена оборонная программа... и вишенка на торте - вагнергейт - зеленский и дерьмак прислуживают кацапам.
показать весь комментарий
12.03.2021 22:11 Ответить
Лучше такая пыль, чем олигархическая вонь порошенка и бойко. Херь порохоботовская, хватит самих себя агитировать.
показать весь комментарий
12.03.2021 23:42 Ответить
у зебилов столько же мозгов, как и у их клоунского царька. поэтому когда зебыдлу сцат в глаза через очередной "героический" видосик с имитацией деятельности, они дрыщут от счастья. но по факту, за что криворожское арлекино не берется - все превращается в говно. говно в экономике, говно на фронте, говно в борьбе с ковидом, говно в вакцинации, а теперь говно в борьбе с олигархами. такой себе презедент -говно!
показать весь комментарий
13.03.2021 06:35 Ответить
Спочатку випусти Стерненка, Ріфа та інших політв'язнів, а тоді цвірінькай про повернення справедливості! Досить брехати та перекручувати, шмаркля зелена .....
показать весь комментарий
12.03.2021 22:12 Ответить
"1984" Д.Орруэл
Хто не читав-прочитайте..
😁
показать весь комментарий
12.03.2021 22:12 Ответить
там есть ещё "скотный двор" ))
показать весь комментарий
12.03.2021 22:16 Ответить
Свиночолі рівніше...))
показать весь комментарий
12.03.2021 22:20 Ответить
А ти членорилий бачу духом трохи воспряв. З чого б це? ще сподіваєшся посадити Порошенка, жалюгідний?)))
показать весь комментарий
12.03.2021 22:42 Ответить
Бюджетообразующими предприятиями Украины признаны
- Курорт Буковель
- Ресторан Велюр
- ряд предприятий Коломойскага
Все остальные в корпоративном сговоре против Зеленскага
показать весь комментарий
12.03.2021 22:13 Ответить
Зеленский пугает олигархов

ххххххххххх
На ету тему надо демотиватор сбацать. В костюме там Дракулы или бабы Яги Зеленский подкрадывается к оным и пугает.

А они с перепугу ка-а-к пукнут громко, его самого Кондратий и хватит
показать весь комментарий
12.03.2021 22:14 Ответить
Зеленский И Олигархи ! Новое реалети шоу для лохов !
показать весь комментарий
12.03.2021 22:14 Ответить
зеленский разве шо рояль может напугать.
показать весь комментарий
12.03.2021 22:24 Ответить
АНЕКДОТ ДНЯ - Зеленский угрожает олигархам Головні новини 12 березня: Зеленський погрожує олігархам, СБУ взялася за екснардепів - Цензор.НЕТ 2258 ..
показать весь комментарий
12.03.2021 22:29 Ответить
Пороха не згадав - день пройшов зря . Головні новини 12 березня: Зеленський погрожує олігархам, СБУ взялася за екснардепів - Цензор.НЕТ 483 .
показать весь комментарий
12.03.2021 22:32 Ответить
Зато ты згадав и копейки свои отработал.)))Клоун. Откуда вас детей только набирают.
показать весь комментарий
12.03.2021 23:46 Ответить
Порох **** ганяв, а тві дебіл понти...
показать весь комментарий
12.03.2021 22:40 Ответить
Лобзал...))
показать весь комментарий
12.03.2021 22:56 Ответить
А **** коли здачі давати будеш, глист сцкикливий..?
показать весь комментарий
12.03.2021 22:39 Ответить
В Україні є ЧОТИРИ олігархи: Ахмєтов,Коломойський,Пінчук,Фірташ.
Справедливість по-зєлєнскі,-це та сума,на яку збагатилась ця четвірка за пару років його правління.
Жодному з них Зєлєнскій НЕ ЗАГРОЖУЄ,а навпаки-обслуговує.
Порошенко,Медведчук,Жеваго,Новінський, Маск,Гейтс,всі мільярдери рф і КНР-не олігархи,за визначенням.
показать весь комментарий
12.03.2021 22:59 Ответить
Выводы делать рано,поживем увидим.
показать весь комментарий
12.03.2021 23:47 Ответить
Разве что своим ЗЕписюном.
показать весь комментарий
12.03.2021 23:31 Ответить
Сивочола свиня має сісти одним із перших
показать весь комментарий
13.03.2021 00:04 Ответить
У него деньги главное забрать.
показать весь комментарий
13.03.2021 00:24 Ответить
И каломойскому деньги отдать?! Или ахметову, чтобы купил второму сынку виллу за 2 лярда?!
показать весь комментарий
13.03.2021 06:38 Ответить
-Ну будь ласка, ну будь ласочка, ну множа, ну хоть трішечки.
-Ну добре, чутка можна.
"Зеленский угрожает олигархам". Я такий загрозливий
показать весь комментарий
13.03.2021 01:14 Ответить
так все олигархат на этом и держится. Для лохов картинки с угрозамиа а за лаштунками договорняки и передел законно наворовоного но уже по своим правилам. Олигархат это не личности это сиитема. Вот эту систему зеля оберегает (тарифы,займы,повышение цен, и дальнейшее потребление кормовой бызы называемое ,народом'.
показать весь комментарий
13.03.2021 07:17 Ответить
 
 