Главные новости 12 марта: Зеленский угрожает олигархам, СБУ взялась за экс-нардепов
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Зеленский рассказал о решения СНБО, СБУ взялась за экс-депутатов, Микитася выпустили из СИЗО, Арахамия припарковался на переходе, - новости Украины 12 марта.
Зеленский пугает олигархов
Президент записал видео, в котором объясняет недавние решения СНБО и обещает вернуть украинцам справедливость. "Украина дает сдачи. Сдачи всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного - справедливости", - утверждает Зеленский.
"Фамилии здесь не играют никакой разницы - это Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой. Важно одно: ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и впредь создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и на других государственных служащих. Первое - поддерживается. Второе - заканчивается", - пообещал президент.
Китайцы возмутились из-за "МоторСичи"
Министерство иностранных дел Китая требует, чтобы правительство Украины защищало иностранных инвесторов. "Китай требует, чтобы Украина защищала законные права и интересы китайских компаний и инвесторов в соответствии с законом, а также надлежащим образом решала связанные с этим вопросы", – заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзян.
СБУ взялась за ратифицировавших "харьковские соглашения" депутатов
Служба безопасности Украины расследует факт госизмены в 2008-2010 годах. Следователи изучают обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", соблюдение регламента и процедур во время ее утверждения депутатами Верховной Рады.
Суд арестовал $3 млн Яценко
Также под арест попали корпоративные права гражданской жены экс-топа "ПриватБанка". Раньше журналисты сообщали, что Яценко успел переписать на нее и дочь значительную часть имущества.
Микитася выпустили из СИЗО
Бывшего нардепа и экс-главу "Укрбуда" отпустили под ночной домашний арест.
Арахамия припарковался на пешеходном переходе
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия приехал в Офис президента и запарковал свой автомобиль прямо на пешеходном переходе. Его оштрафовали на 510 грн.
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Ой ***, держите меня трое, сейчас разрыдаюсь от гордости за бубочку. По факту вся эта "борьба" с олигархами - пыль в глаза лохам. Ведь что еще может предложить квартальный арлекино плебсу, кроме героических видосиков? А нихера! Борьба с ковидом провалена, вакцинация - провалена, экономика - в глубокой ж0пе, судьи и мусора творят что хотят, миллионы людей за последний год стали безработными, провалена оборонная программа... и вишенка на торте - вагнергейт - зеленский и дерьмак прислуживают кацапам.
Хто не читав-прочитайте..
😁
- Курорт Буковель
- Ресторан Велюр
- ряд предприятий Коломойскага
Все остальные в корпоративном сговоре против Зеленскага
ххххххххххх
На ету тему надо демотиватор сбацать. В костюме там Дракулы или бабы Яги Зеленский подкрадывается к оным и пугает.
А они с перепугу ка-а-к пукнут громко, его самого Кондратий и хватит
Справедливість по-зєлєнскі,-це та сума,на яку збагатилась ця четвірка за пару років його правління.
Жодному з них Зєлєнскій НЕ ЗАГРОЖУЄ,а навпаки-обслуговує.
Порошенко,Медведчук,Жеваго,Новінський, Маск,Гейтс,всі мільярдери рф і КНР-не олігархи,за визначенням.
-Ну добре, чутка можна.
"Зеленский угрожает олигархам". Я такий загрозливий