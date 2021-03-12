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Новини Політика України
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Зеленський (17531) Коломойський (1414) Мотор_СІч (114) олігарх (688) СБУ (10078) Харківські угоди (64) Арахамія (1002) Максим Микитась (150) Яценко Володимир (22)

Головні новини 12 березня: Зеленський погрожує олігархам, СБУ взялася за екснардепів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 12 березня: Зеленський погрожує олігархам, СБУ взялася за екснардепів

Зеленський розповів про рішення РНБО, СБУ взялася за ексдепутатів, Микитася випустили з СІЗО, Арахамія припаркувався на переході, - новини України 12 березня.

Зеленський лякає олігархів

Президент записав відео, в якому пояснює нещодавні рішення РНБО та обіцяє повернути українцям справедливість. "Україна дає здачі. Здачі всім, хто довгі роки завдавав по ній ударів, користуючись її слабкістю, відсутністю законності, порядку та найголовнішого - справедливості", - стверджує Зеленський.

"Прізвища тут не мають жодної різниці - це Медведчук, Коломойський, Порошенко, Ахмєтов, Пінчук, Фірташ чи будь-хто інший. Важливо одне: ти готовий працювати законно та прозоро або хочеш і надалі створювати монополії, контролювати ЗМІ, впливати на депутатів та на інших державних службовців. Перше - підтримується. Друге - закінчується", - пообіцяв президент.

Китайці обурилися через "Моторсіч"

Міністерство закордонних справ Китаю вимагає, щоб уряд України захищав іноземних інвесторів. "Китай вимагає, щоб Україна захищала законні права та інтереси китайських компаній та інвесторів відповідно до закону, а також належним чином вирішувала пов'язані з цим питання", - заявив представник МЗС КНР Чжао Ліцзян.

СБУ взялася за депутатів, які ратифікували "харківські угоди"

Служба безпеки України розслідує факт державної зради в 2008-2010 роках. Слідчі вивчають обставини підготовки і підписання 21 квітня 2010 року "Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року", дотримання регламенту і процедур під час її затвердження депутатами Верховної Ради.

Суд заарештував $3 млн Яценка

Також під арешт потрапили корпоративні права цивільної дружини екстопа "ПриватБанку". Раніше журналісти повідомляли, що Яценко встиг переписати на неї і дочку значну частину майна.

Микитася випустили з СІЗО

Колишнього нардепа й ексголову "Укрбуду" відпустили під нічний домашній арешт.

Арахамія припаркувався на пішохідному переході

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія приїхав до офісу президента і припаркував свій автомобіль просто на пішохідному переході. Його оштрафували на 510 грн.
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Топ коментарі
+6
АНЕКДОТ ДНЯ - Зеленский угрожает олигархам Головні новини 12 березня: Зеленський погрожує олігархам, СБУ взялася за екснардепів - Цензор.НЕТ 2258 ..
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12.03.2021 22:29
+5
"зеленский угрожает олигархам.."

Ой ***, держите меня трое, сейчас разрыдаюсь от гордости за бубочку. По факту вся эта "борьба" с олигархами - пыль в глаза лохам. Ведь что еще может предложить квартальный арлекино плебсу, кроме героических видосиков? А нихера! Борьба с ковидом провалена, вакцинация - провалена, экономика - в глубокой ж0пе, судьи и мусора творят что хотят, миллионы людей за последний год стали безработными, провалена оборонная программа... и вишенка на торте - вагнергейт - зеленский и дерьмак прислуживают кацапам.
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12.03.2021 22:11
+5
Спочатку випусти Стерненка, Ріфа та інших політв'язнів, а тоді цвірінькай про повернення справедливості! Досить брехати та перекручувати, шмаркля зелена .....
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12.03.2021 22:12
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Ха ха, Зеленский угрожает олигархам, Поламорчук а ну пусти свою знаменитую гифку )
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12.03.2021 22:04 Відповісти
А діючі нардепи нехай вселяку кремлівську гидоту далі на вуха лохторату вішають !!!))
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12.03.2021 22:04 Відповісти
И пусть СБУ возбудит дело на предыдущих руководителей СБУ за бездействие во время измены в 2008-2010 годах самими сбушниками....как то так....
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12.03.2021 22:10 Відповісти
"зеленский угрожает олигархам.."

Ой ***, держите меня трое, сейчас разрыдаюсь от гордости за бубочку. По факту вся эта "борьба" с олигархами - пыль в глаза лохам. Ведь что еще может предложить квартальный арлекино плебсу, кроме героических видосиков? А нихера! Борьба с ковидом провалена, вакцинация - провалена, экономика - в глубокой ж0пе, судьи и мусора творят что хотят, миллионы людей за последний год стали безработными, провалена оборонная программа... и вишенка на торте - вагнергейт - зеленский и дерьмак прислуживают кацапам.
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12.03.2021 22:11 Відповісти
Лучше такая пыль, чем олигархическая вонь порошенка и бойко. Херь порохоботовская, хватит самих себя агитировать.
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12.03.2021 23:42 Відповісти
у зебилов столько же мозгов, как и у их клоунского царька. поэтому когда зебыдлу сцат в глаза через очередной "героический" видосик с имитацией деятельности, они дрыщут от счастья. но по факту, за что криворожское арлекино не берется - все превращается в говно. говно в экономике, говно на фронте, говно в борьбе с ковидом, говно в вакцинации, а теперь говно в борьбе с олигархами. такой себе презедент -говно!
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13.03.2021 06:35 Відповісти
Спочатку випусти Стерненка, Ріфа та інших політв'язнів, а тоді цвірінькай про повернення справедливості! Досить брехати та перекручувати, шмаркля зелена .....
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12.03.2021 22:12 Відповісти
"1984" Д.Орруэл
Хто не читав-прочитайте..
😁
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12.03.2021 22:12 Відповісти
там есть ещё "скотный двор" ))
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12.03.2021 22:16 Відповісти
Свиночолі рівніше...))
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12.03.2021 22:20 Відповісти
А ти членорилий бачу духом трохи воспряв. З чого б це? ще сподіваєшся посадити Порошенка, жалюгідний?)))
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12.03.2021 22:42 Відповісти
Бюджетообразующими предприятиями Украины признаны
- Курорт Буковель
- Ресторан Велюр
- ряд предприятий Коломойскага
Все остальные в корпоративном сговоре против Зеленскага
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12.03.2021 22:13 Відповісти
Зеленский пугает олигархов

ххххххххххх
На ету тему надо демотиватор сбацать. В костюме там Дракулы или бабы Яги Зеленский подкрадывается к оным и пугает.

А они с перепугу ка-а-к пукнут громко, его самого Кондратий и хватит
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12.03.2021 22:14 Відповісти
Зеленский И Олигархи ! Новое реалети шоу для лохов !
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12.03.2021 22:14 Відповісти
зеленский разве шо рояль может напугать.
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12.03.2021 22:24 Відповісти
АНЕКДОТ ДНЯ - Зеленский угрожает олигархам Головні новини 12 березня: Зеленський погрожує олігархам, СБУ взялася за екснардепів - Цензор.НЕТ 2258 ..
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12.03.2021 22:29 Відповісти
Пороха не згадав - день пройшов зря . Головні новини 12 березня: Зеленський погрожує олігархам, СБУ взялася за екснардепів - Цензор.НЕТ 483 .
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12.03.2021 22:32 Відповісти
Зато ты згадав и копейки свои отработал.)))Клоун. Откуда вас детей только набирают.
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12.03.2021 23:46 Відповісти
Порох **** ганяв, а тві дебіл понти...
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12.03.2021 22:40 Відповісти
Лобзал...))
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12.03.2021 22:56 Відповісти
А **** коли здачі давати будеш, глист сцкикливий..?
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12.03.2021 22:39 Відповісти
В Україні є ЧОТИРИ олігархи: Ахмєтов,Коломойський,Пінчук,Фірташ.
Справедливість по-зєлєнскі,-це та сума,на яку збагатилась ця четвірка за пару років його правління.
Жодному з них Зєлєнскій НЕ ЗАГРОЖУЄ,а навпаки-обслуговує.
Порошенко,Медведчук,Жеваго,Новінський, Маск,Гейтс,всі мільярдери рф і КНР-не олігархи,за визначенням.
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12.03.2021 22:59 Відповісти
Выводы делать рано,поживем увидим.
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12.03.2021 23:47 Відповісти
Разве что своим ЗЕписюном.
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12.03.2021 23:31 Відповісти
Сивочола свиня має сісти одним із перших
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13.03.2021 00:04 Відповісти
У него деньги главное забрать.
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13.03.2021 00:24 Відповісти
И каломойскому деньги отдать?! Или ахметову, чтобы купил второму сынку виллу за 2 лярда?!
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13.03.2021 06:38 Відповісти
-Ну будь ласка, ну будь ласочка, ну множа, ну хоть трішечки.
-Ну добре, чутка можна.
"Зеленский угрожает олигархам". Я такий загрозливий
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13.03.2021 01:14 Відповісти
так все олигархат на этом и держится. Для лохов картинки с угрозамиа а за лаштунками договорняки и передел законно наворовоного но уже по своим правилам. Олигархат это не личности это сиитема. Вот эту систему зеля оберегает (тарифы,займы,повышение цен, и дальнейшее потребление кормовой бызы называемое ,народом'.
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13.03.2021 07:17 Відповісти
 
 