Головні новини 12 березня: Зеленський погрожує олігархам, СБУ взялася за екснардепів

Зеленський розповів про рішення РНБО, СБУ взялася за ексдепутатів, Микитася випустили з СІЗО, Арахамія припаркувався на переході, - новини України 12 березня.

Зеленський лякає олігархів

Президент записав відео, в якому пояснює нещодавні рішення РНБО та обіцяє повернути українцям справедливість. "Україна дає здачі. Здачі всім, хто довгі роки завдавав по ній ударів, користуючись її слабкістю, відсутністю законності, порядку та найголовнішого - справедливості", - стверджує Зеленський.

"Прізвища тут не мають жодної різниці - це Медведчук, Коломойський, Порошенко, Ахмєтов, Пінчук, Фірташ чи будь-хто інший. Важливо одне: ти готовий працювати законно та прозоро або хочеш і надалі створювати монополії, контролювати ЗМІ, впливати на депутатів та на інших державних службовців. Перше - підтримується. Друге - закінчується", - пообіцяв президент.

Китайці обурилися через "Моторсіч"

Міністерство закордонних справ Китаю вимагає, щоб уряд України захищав іноземних інвесторів. "Китай вимагає, щоб Україна захищала законні права та інтереси китайських компаній та інвесторів відповідно до закону, а також належним чином вирішувала пов'язані з цим питання", - заявив представник МЗС КНР Чжао Ліцзян.

СБУ взялася за депутатів, які ратифікували "харківські угоди"

Служба безпеки України розслідує факт державної зради в 2008-2010 роках. Слідчі вивчають обставини підготовки і підписання 21 квітня 2010 року "Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року", дотримання регламенту і процедур під час її затвердження депутатами Верховної Ради.

Суд заарештував $3 млн Яценка

Також під арешт потрапили корпоративні права цивільної дружини екстопа "ПриватБанку". Раніше журналісти повідомляли, що Яценко встиг переписати на неї і дочку значну частину майна.

Микитася випустили з СІЗО

Колишнього нардепа й ексголову "Укрбуду" відпустили під нічний домашній арешт.

Арахамія припаркувався на пішохідному переході

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія приїхав до офісу президента і припаркував свій автомобіль просто на пішохідному переході. Його оштрафували на 510 грн.