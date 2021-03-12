Суд випустив Микитася із СІЗО, - адвокат

Шевченківський районний суд міста Києва змінив запобіжний захід колишньому народному депутату й ексголові будівельної компанії "Укрбуд" Максиму Микитасю. За рішенням суду він залишив СІЗО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив його адвокат Євген Грушовець.

"Суд задовольнив наше клопотання і скасував утримання під вартою Микитася", - сказав юрист.

Він зазначив, що Микитась буде перебувати під нічним домашнім арештом.

За його словами, підставою для скасування запобіжного заходу є те, що арешт в СІЗО для Микитася був обраний невмотивовано і незаконно.

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Нагадаємо, 9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт.

У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.