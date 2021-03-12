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Новини Політика України
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СІЗО (685) Максим Микитась (150)

Суд випустив Микитася із СІЗО, - адвокат

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суд випустив Микитася із СІЗО, - адвокат

Шевченківський районний суд міста Києва змінив запобіжний захід колишньому народному депутату й ексголові будівельної компанії "Укрбуд" Максиму Микитасю. За рішенням суду він залишив СІЗО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив його адвокат Євген Грушовець.

"Суд задовольнив наше клопотання і скасував утримання під вартою Микитася", - сказав юрист.

Він зазначив, що Микитась буде перебувати під нічним домашнім арештом.

За його словами, підставою для скасування запобіжного заходу є те, що арешт в СІЗО для Микитася був обраний невмотивовано і незаконно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сімейство Микитасів планувало викрасти мого 8-річного сина, - гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Майборода

Нагадаємо, 9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт.

У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
в обмен на молчание....
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12.03.2021 16:11
+7
Во классно татарова отмазали! Аж Микитась освободился! Ищи-свищи теперь...
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12.03.2021 16:13
+5
По другому и быть не могло, если сидит Микитась значит должен сидеть и Татаров!
Но Татаров руководитель офиса президента Зеленского...
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12.03.2021 17:39
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в обмен на молчание....
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12.03.2021 16:11 Відповісти
...і з "чистою" совістю на волю!!!
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12.03.2021 16:11 Відповісти
Во классно татарова отмазали! Аж Микитась освободился! Ищи-свищи теперь...
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12.03.2021 16:13 Відповісти
подоили чувака и отпустили
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12.03.2021 16:13 Відповісти
Заслужил! За Таранова - респект, Атрошенко жизни не дает - спасай людей
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12.03.2021 16:13 Відповісти
Молодец, поумнел.
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12.03.2021 16:25 Відповісти
ну это ж не Антоненко...
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12.03.2021 16:52 Відповісти
Суд выпустил Микитася из СИЗО, - адвокат

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Фсе? Отсидел карупцианер? Суд випустив Микитася із СІЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 3730
Це ж не Стерненко з Ріфмасером-біткойни не намайнили так як микитась. Суд випустив Микитася із СІЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 5501 Щоб свободу купити
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12.03.2021 17:00 Відповісти
Які хабарі брав Микитась?
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12.03.2021 17:39 Відповісти
Микитась - бандит, який незаконно забудовував Київ висотним бетонним непотребом; має бути страчений з застосуванням особливо пекельних тортур.
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12.03.2021 18:08 Відповісти
Чому незаконно?
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12.03.2021 21:32 Відповісти
він порушник Конституції - всі забудови є комерційними і не пройшли громадських слухань в середовищі киян; це - порушення прав людини (осілих киян)
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12.03.2021 23:58 Відповісти
Дубль два - які закони було порушено Микитасем? Якщо Конституції, то якої саме норми?
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13.03.2021 14:35 Відповісти
По другому и быть не могло, если сидит Микитась значит должен сидеть и Татаров!
Но Татаров руководитель офиса президента Зеленского...
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12.03.2021 17:39 Відповісти
"Расчехлили" под 0 менты с судьями ? Или оставили "на такси" ?
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12.03.2021 19:02 Відповісти
опасненько для микитася)
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12.03.2021 21:09 Відповісти
СУДЕЙ НА МЫЛО !!!
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12.03.2021 22:11 Відповісти
Я бы таким говенным мылом не пользовался
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12.03.2021 23:48 Відповісти
Все поставлено на поток, Микатася выпустили, Яценка или как там его задержали и так без прерывно.Работы хватает кое кому с хорошим заработком.
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13.03.2021 10:00 Відповісти
 
 