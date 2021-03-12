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Новости Политика Украины
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СИЗО (1352) Микитась (152)

Суд выпустил Микитася из СИЗО, - адвокат

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Суд выпустил Микитася из СИЗО, - адвокат

Шевченковский районный суд города Киева изменил меру пресечения бывшему народному депутату и экс-главе строительной компании "Укрбуд" Максиму Микитасю. По решению суда он покинул СИЗО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил его адвокат Евгений Грушовец.

"Суд удовлетворил наше ходатайство и отменил содержание под стражей Микитася", - сказал юрист.

Он отметил, что Микитась будет находиться под ночным домашним арестом.

По его словам, основанием для отмены меры пресечения является то, что арест в СИЗО для Микитася был избран немотивированно и незаконно.

Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме экс-нардепа провели обыск. Шевченковский районный суд Киева арестовал Микитася до 27 февраля без определения размера залога.

В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

Также читайте: Суд спас замглавы ОП Татарова от НАБУ: завтра могут закрыть дело

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
в обмен на молчание....
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12.03.2021 16:11
+7
Во классно татарова отмазали! Аж Микитась освободился! Ищи-свищи теперь...
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12.03.2021 16:13
+5
По другому и быть не могло, если сидит Микитась значит должен сидеть и Татаров!
Но Татаров руководитель офиса президента Зеленского...
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12.03.2021 17:39
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в обмен на молчание....
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12.03.2021 16:11 Ответить
...і з "чистою" совістю на волю!!!
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12.03.2021 16:11 Ответить
Во классно татарова отмазали! Аж Микитась освободился! Ищи-свищи теперь...
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12.03.2021 16:13 Ответить
подоили чувака и отпустили
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12.03.2021 16:13 Ответить
Заслужил! За Таранова - респект, Атрошенко жизни не дает - спасай людей
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12.03.2021 16:13 Ответить
Молодец, поумнел.
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12.03.2021 16:25 Ответить
ну это ж не Антоненко...
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12.03.2021 16:52 Ответить
Суд выпустил Микитася из СИЗО, - адвокат

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Фсе? Отсидел карупцианер? Суд випустив Микитася із СІЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 3730
Це ж не Стерненко з Ріфмасером-біткойни не намайнили так як микитась. Суд випустив Микитася із СІЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 5501 Щоб свободу купити
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12.03.2021 17:00 Ответить
Які хабарі брав Микитась?
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12.03.2021 17:39 Ответить
Микитась - бандит, який незаконно забудовував Київ висотним бетонним непотребом; має бути страчений з застосуванням особливо пекельних тортур.
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12.03.2021 18:08 Ответить
Чому незаконно?
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12.03.2021 21:32 Ответить
він порушник Конституції - всі забудови є комерційними і не пройшли громадських слухань в середовищі киян; це - порушення прав людини (осілих киян)
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12.03.2021 23:58 Ответить
Дубль два - які закони було порушено Микитасем? Якщо Конституції, то якої саме норми?
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13.03.2021 14:35 Ответить
По другому и быть не могло, если сидит Микитась значит должен сидеть и Татаров!
Но Татаров руководитель офиса президента Зеленского...
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12.03.2021 17:39 Ответить
"Расчехлили" под 0 менты с судьями ? Или оставили "на такси" ?
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12.03.2021 19:02 Ответить
опасненько для микитася)
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12.03.2021 21:09 Ответить
СУДЕЙ НА МЫЛО !!!
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12.03.2021 22:11 Ответить
Я бы таким говенным мылом не пользовался
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12.03.2021 23:48 Ответить
Все поставлено на поток, Микатася выпустили, Яценка или как там его задержали и так без прерывно.Работы хватает кое кому с хорошим заработком.
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13.03.2021 10:00 Ответить
 
 