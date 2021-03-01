Суд спас замглавы ОП Татарова от НАБУ: завтра могут закрыть дело

В деле о взятке, где фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, остался один день дня завершения следствия из-за того, что суд отказался продлить сроки.

Об это в комментарии "Украинской правде" заявил адвоката другого подозреваемого в деле Максима Микитася, передает Цензор.НЕТ.

"В четверг (25 февраля. – Ред.) один раз суд уже не продлил сроки. Но почему-то,в пятницу следователь Службы безопасности Украины и заместитель генпрокурора повторно подали ходатайство на продление. Сегодня им во второй раз отказали. Почему они подали второй раз – непонятно, поскольку закон не предусматривает право повторного обращения в суд с одним и тем же вопросом", - заявил Артур Габриелян.

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Сроки следствия истекают в понедельник, 1 марта. Правоохранители должны завершить расследование: или составить обвинительный акт, который впоследствии направят в суд, или закрыть дело.

По состоянию на 14 часов подозреваемым не вручали обвинительный акт.

В то же время, на рассмотрении суда находятся жалобы двух фигурантов на подозрения: Татарова и эксперта Константина Дубоноса.

Продлевать сроки отказался Шевченковский райсуд Киева. Следствие просило об этом дважды. Правоохранители объясняли, что на данный момент в деле еще не закончена экспертиза.

В четверг, 25 февраля, по словам адвоката Габриеляна, против продления не выступала ни одна из сторон, в том числе защита Татарова. Однако суд отказал следствию.

Правоохранители во второй раз обратились с такой просьбой. Однако 1 марта судья другая судья тоже отказала в продлении, объяснив это тем, что не может вынести решение, которое будет противоречить предыдущему.

Напомним, 18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.