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Новости Политика Украины Дело замглавы ОП Татарова
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Суд спас замглавы ОП Татарова от НАБУ: завтра могут закрыть дело

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Суд спас замглавы ОП Татарова от НАБУ: завтра могут закрыть дело

В деле о взятке, где фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, остался один день дня завершения следствия из-за того, что суд отказался продлить сроки.

Об это в комментарии "Украинской правде" заявил адвоката другого подозреваемого в деле Максима Микитася, передает Цензор.НЕТ.

"В четверг (25 февраля. – Ред.) один раз суд уже не продлил сроки. Но почему-то,в пятницу следователь Службы безопасности Украины и заместитель генпрокурора повторно подали ходатайство на продление. Сегодня им во второй раз отказали. Почему они подали второй раз – непонятно, поскольку закон не предусматривает право повторного обращения в суд с одним и тем же вопросом", - заявил Артур Габриелян.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Адвокаты Татарова распространяют недостоверную информацию, якобы ему сообщили о подозрении незаконным способом, - НАБУ

Сроки следствия истекают в понедельник, 1 марта. Правоохранители должны завершить расследование: или составить обвинительный акт, который впоследствии направят в суд, или закрыть дело.

По состоянию на 14 часов подозреваемым не вручали обвинительный акт.

В то же время, на рассмотрении суда находятся жалобы двух фигурантов на подозрения: Татарова и эксперта Константина Дубоноса.

Продлевать сроки отказался Шевченковский райсуд Киева. Следствие просило об этом дважды. Правоохранители объясняли, что на данный момент в деле еще не закончена экспертиза.

В четверг, 25 февраля, по словам адвоката Габриеляна, против продления не выступала ни одна из сторон, в том числе защита Татарова. Однако суд отказал следствию.

Правоохранители во второй раз обратились с такой просьбой. Однако 1 марта судья другая судья тоже отказала в продлении, объяснив это тем, что не может вынести решение, которое будет противоречить предыдущему.

Напомним, 18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.
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Топ комментарии
+53
Зеленский рассчитался с судьей своим народным кредитом доверия
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01.03.2021 15:01
+44
Штош, бандиты ожидаемо действуют как бандиты.
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01.03.2021 15:01
+44
Суд спас замглавы ОП Татарова от НАБУ: завтра могут закрыть дело - Цензор.НЕТ 6936
Суд спас замглавы ОП Татарова от НАБУ: завтра могут закрыть дело - Цензор.НЕТ 7619
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01.03.2021 15:06
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Зеленский рассчитался с судьей своим народным кредитом доверия
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01.03.2021 15:01 Ответить
Скоро судьи будут у него в смартфоне!
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01.03.2021 15:30 Ответить
ситуація повязана з татаровим для зеленського це навіть не тест на порядність, це народний вирок який вилізе лише боком, а може навіть і раком. а все лише для того щоб парашенку помістити за грати.
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01.03.2021 16:02 Ответить
Вылезет ему тем местом которым играл на рояле....
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01.03.2021 17:49 Ответить
Они и так у него на телефоне.
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02.03.2021 01:18 Ответить
Штош, бандиты ожидаемо действуют как бандиты.
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01.03.2021 15:01 Ответить
И при чем здесь Бубочка????
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01.03.2021 15:01 Ответить
Суд спас замглавы ОП Татарова от НАБУ: завтра могут закрыть дело - Цензор.НЕТ 6936
Суд спас замглавы ОП Татарова от НАБУ: завтра могут закрыть дело - Цензор.НЕТ 7619
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01.03.2021 15:06 Ответить
ну Татаров пусть порадуется что обыграл.. Бога.. вот только Бог не фраер.... у него своя программа и юмор.. спросится с Татарова и детей его и в будущем и в прошлом.. закон сообщающихся систем бассейнов никто не отменял...если утекло в ином-то натекло в другом...
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01.03.2021 15:39 Ответить
Всё так,......но пока отмазали сучёнка!!
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01.03.2021 20:17 Ответить
братуха откидывается завтра)))
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01.03.2021 15:02 Ответить
Зебобики, готовьте шампанское. Сегодня вы прослушали лекцию про смартфоны, а завтра у вас новая радость. Везет же вам, сколько поводов напиться на радостях. Не жизнь, а именины сердца. Правда Стерненко и остальные сидят и будут сидеть. Но, думаю, вам это не испортит настроение. Шампанское надо пить с улыбкой и оптимизмом.
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01.03.2021 15:04 Ответить
В Украине нет судов! Нужно срочно всех уволить и набрать по конкурсу нових! В стране милиони юристов.
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01.03.2021 15:06 Ответить
От і я кажу, де взяти Піночета, щоб вивіз на стадіон усіх *********, привів залишки до ладу та САМ покинув пост?
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01.03.2021 15:22 Ответить
даю добро, начинай
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02.03.2021 01:25 Ответить
Нах мне твое добро, придурок.
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02.03.2021 04:27 Ответить
Справедливый суд вынес адекватный приговор достойному, порядочному человеку. Можно сказать, посто спас. От лютого беспредела закона.
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01.03.2021 15:10 Ответить
нічого нового. Все очікувано. Буде сидіти один Микитась (поки що). Може, коли зебіла з д'єрмаком проженемо - може, тоді Татарова впіймають
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01.03.2021 15:12 Ответить
Взагалі то Ростов не з гумми, но все може бути.
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01.03.2021 15:21 Ответить
Приличных слов нет!
Одни пи-пи-пи-пи-пи-пи..............
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01.03.2021 15:13 Ответить
а зеля тим часом чекає на кредити від мвф

#стерненкуволю
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01.03.2021 15:15 Ответить
Суд урятував заступника голови ОП Татарова від НАБУ: завтра можуть закрити справу - Цензор.НЕТ 5530
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01.03.2021 15:16 Ответить
ну так, це ж татаров, а не Антоненко чи Стерненко..
Грайся, віслюче, недовго залишилося
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01.03.2021 15:17 Ответить
Ніякої перемоги над російськофашистськими окупантами не буде допоки Україною керують зрадники:зєлєнський і єрмак,аваков.
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01.03.2021 15:18 Ответить
А чого ж чекати від агента-призедента...((
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01.03.2021 15:58 Ответить
Вот вам ЗЕ и его справедливость. А дальше думай-те.
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01.03.2021 15:18 Ответить
Я уже всё подумал.
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01.03.2021 16:56 Ответить
Scheiße !!!
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01.03.2021 15:18 Ответить
Немає слів, самі виражовування.
Суд урятував заступника голови ОП Татарова від НАБУ: завтра можуть закрити справу - Цензор.НЕТ 4600
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01.03.2021 15:24 Ответить
Вистава. Спочатку незаеонно забрали справу у НАБУ, а потім як по нотах потопили справу Суд урятував заступника голови ОП Татарова від НАБУ: завтра можуть закрити справу - Цензор.НЕТ 1409
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01.03.2021 15:25 Ответить
От тому ОП так поспішала Стерненка у СІЗО відправити,щоб він проти татарова протести
не збирав ! Невже портновим-татаровим незрозуміло , що всеодно їм буде Ж**А рано чи пізно !
Краще тікайте з України поки є можливість ! Україна - точно не для вас !!!
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01.03.2021 15:32 Ответить
Тож ясна справа, що дзвінок зверху все рішає.
І патріотів так само посадили, як злочинців та зрадників відмазали.
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01.03.2021 15:37 Ответить
пора, пора . виходити на новий Майдан і зносити цю зелену сволоту на Ростов!
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01.03.2021 15:41 Ответить
Какое ганьбище!!!
А как Зеленский с Аваковым торопились замять вопрос с Укрбудом, аж на телевидение прибежали! Тогда было подумал, ниче се, как Зеленский о народе заботится!.. Суд урятував заступника голови ОП Татарова від НАБУ: завтра можуть закрити справу - Цензор.НЕТ 4319
А оказалось, это он своего вороватого дружбана спасает! А другие потерпевшие, от Войцеховского, которые митингуют уже несколько лет и от Аркады, так по сей день и митингуют!
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01.03.2021 15:41 Ответить
Ублюдки за ублюдка...
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01.03.2021 15:41 Ответить
Може б вже той суд і ************* чорта нам повернув разом з цим ...АНДОНОМ трамтаровим?!
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01.03.2021 15:42 Ответить
Зеленский, все беды идут от тебя, ты не президент, ты бедоносец еврейский, гробишь нашу Украину, грош тебе цена.
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01.03.2021 15:47 Ответить
А можно поинтересоваться -сколько еще до дна осталось?
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01.03.2021 15:48 Ответить
Красава! ***! Другими словами: Я - не ЛОХ! Вы все - ЛОХ-и и клал я на всех вас вместе с вашими вагнергейтами, корабельными соснами, татаровыми и прочей прочей фигней. Вот сдам вас всех моССковитам и вы мне НИЧЕГО не сделаете, потому что эта Я - вас сделал! Я думаю ОНО даже Байдена не ставит в ничто.
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01.03.2021 15:56 Ответить
Суд урятував заступника голови ОП Татарова від НАБУ: завтра можуть закрити справу - Цензор.НЕТ 3196 Суд урятував заступника голови ОП Татарова від НАБУ: завтра можуть закрити справу - Цензор.НЕТ 7596
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01.03.2021 16:00 Ответить
Все продовжується по накатаній. Вже і війна і втрата територий і тисячі загиблих, а ракова пухлина корупції, яка і призводить до такого, як знищувала державу з середини, так і продовжує знищувати.
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01.03.2021 16:02 Ответить
Ссут Украине в лицо
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01.03.2021 16:09 Ответить
Корупція там, де немає стабільності і влада символічна. Коли живеш в одній країні, а можеш прокинутися в іншій. Немає стабільності, немає впевненості у завтрашньому дні і немає майбутнього. Тому чиновництво живе на чемоданах і краде, як в останній день. Державні Інституції гинуть, закони не діють і справедливості немає. А народ зубожіє.
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01.03.2021 16:17 Ответить
Вы думали будет по другому не будет шоу продолджается
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01.03.2021 16:24 Ответить
Твари, других слов просто нету.
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01.03.2021 16:31 Ответить
НЕ інакше, - у Татарова є компра на Зелю . По другому не виходить
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01.03.2021 16:32 Ответить
Компромат на Зелю 100% є на росіі , а Татаров і Портнов - це п'ята колона кремля , які тримають зелю за мошонку !
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01.03.2021 19:07 Ответить
Ну что клоун, выручил своего кореша татарина, не зря же так старался. Всех своих корешей-хапуг спасаешь от суда, а вот невинных наоборот - сажаешь, таких, как Антоненко и ему подобных. Ты этим гробишь Украину и её народ, своими преступными действиями, настанет время, за всё ответишь, не смотря на то, что еврей ты.
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01.03.2021 16:48 Ответить
Шмаркля щось казала про суд у смартфоні? Мабудь про такий суд він і казав.
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01.03.2021 17:19 Ответить
Экс-президента Франции Саркози приговорили к году заключения за коррупцию
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01.03.2021 18:00 Ответить
Зелепукин годом не отделается! Он украл у людей веру в справедливость, в нормальное будущее.За такое надо надолго изолировать от общества.
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01.03.2021 18:11 Ответить
А не надо было верить сериалам.
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01.03.2021 20:19 Ответить
_К году! Это возмутительно, курам на смех! Гарант Конституции, президент за совершённые преступления должен отвечать гораздо сильней, чем прочие. Ибо кому дана большая власть, с того и спрос больше, так как ущерб наносимый обществу людьми с с такой властью гораздо больше, чем может нанести обычный человек.
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01.03.2021 19:12 Ответить
Все равно,Зеленский, отвечать придется. И за Татарова тоже. Самый паскудный президент, брехло и тупица...
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01.03.2021 18:08 Ответить
це стара тема, так в ГСУ СБУ завжди роблять, кроліка заганяють..брєють, а потім створюють тяганину, потим типа суд відмовився строки продовжувати і справа валиться...А Венедіктова після цього ще змінює за звичай підслідність)) це накатана схема
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01.03.2021 18:39 Ответить
зеЛя подончный мародер!и гнида!
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01.03.2021 18:41 Ответить
Зеленский, Баканов, Венедиктова отмазали Татарова.
Взяточник не пойдет под суд.
В понимании Зеленского это и есть "реформа судочинства" !
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01.03.2021 19:01 Ответить
Що і слідувало очікувати... Стерненку по наклепу, без всяких доказів - 7 років, цій антиукраїнський мразоті - нічого... .
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01.03.2021 19:22 Ответить
 
 