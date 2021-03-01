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Новини Політика України Справа заступника глави ОП Татарова
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суд (8046) Максим Микитась (152) Татаров Олег (359)

Суд урятував заступника голови ОП Татарова від НАБУ: завтра можуть закрити справу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суд урятував заступника голови ОП Татарова від НАБУ: завтра можуть закрити справу

У справі про хабарі, де фігурує заступник глави Офісу Президента Олег Татаров, залишився один день дня завершення слідства через те, що суд відмовився продовжити терміни.

Про це в коментарі "Українській правді" заявив адвокат іншого підозрюваного в справі Максима Микитася, передає Цензор.НЕТ.

"В четвер (25 лютого. - Ред.) один раз суд вже не продовжив строки. Але чомусь у п'ятницю слідчий Служби безпеки України та заступник генпрокурора повторно подали клопотання на продовження. Сьогодні їм вдруге відмовили. Чому вони подали вдруге – незрозуміло, оскільки закон не передбачає право повторного звернення до суду з одним і тим же питанням", - заявив Артур Габрієлян.

Строки слідства спливають у понеділок, 1 березня. Правоохоронці мають завершити розслідування: або скласти обвинувальний акт, який згодом направлять до суду, або закрити справу.

Станом на 14 годин підозрюваним не вручали обвинувальний акт.

Водночас на розгляді суду перебувають скарги двох фігурантів на підозри: Татарова та експерта Костянтина Дубоноса.

Продовжувати строки відмовився Шевченківський райсуд Києва. Слідство просило про це двічі. Правоохоронці пояснювали, що наразі в справі триває експертиза.

У четвер, 25 лютого, за словами адвоката Габрієляна, проти продовження не виступала жодна зі сторін, у тому числі захист Татарова. Однак суд відмовив слідству.

Правоохоронці вдруге звернулись із таким проханням. Однак 1 березня інша суддя теж відмовила в продовженні, пояснивши це тим, що не може винести рішення, яке буде суперечити попередньому.

Також читайте: Адвокати Татарова поширюють недостовірну інформацію, нібито йому повідомили про підозру у незаконний спосіб, - НАБУ

Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Такого бєспрєдєлу і порушення законів, як Зеленський, Порошенко собі не дозволяв", - Шабунін

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+53
Зеленский рассчитался с судьей своим народным кредитом доверия
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01.03.2021 15:01
+44
Штош, бандиты ожидаемо действуют как бандиты.
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01.03.2021 15:01
+44
Суд спас замглавы ОП Татарова от НАБУ: завтра могут закрыть дело - Цензор.НЕТ 6936
Суд спас замглавы ОП Татарова от НАБУ: завтра могут закрыть дело - Цензор.НЕТ 7619
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01.03.2021 15:06
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Зеленский рассчитался с судьей своим народным кредитом доверия
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01.03.2021 15:01 Відповісти
Скоро судьи будут у него в смартфоне!
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01.03.2021 15:30 Відповісти
ситуація повязана з татаровим для зеленського це навіть не тест на порядність, це народний вирок який вилізе лише боком, а може навіть і раком. а все лише для того щоб парашенку помістити за грати.
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01.03.2021 16:02 Відповісти
Вылезет ему тем местом которым играл на рояле....
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01.03.2021 17:49 Відповісти
Они и так у него на телефоне.
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02.03.2021 01:18 Відповісти
Штош, бандиты ожидаемо действуют как бандиты.
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01.03.2021 15:01 Відповісти
И при чем здесь Бубочка????
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01.03.2021 15:01 Відповісти
Суд спас замглавы ОП Татарова от НАБУ: завтра могут закрыть дело - Цензор.НЕТ 6936
Суд спас замглавы ОП Татарова от НАБУ: завтра могут закрыть дело - Цензор.НЕТ 7619
показати весь коментар
01.03.2021 15:06 Відповісти
ну Татаров пусть порадуется что обыграл.. Бога.. вот только Бог не фраер.... у него своя программа и юмор.. спросится с Татарова и детей его и в будущем и в прошлом.. закон сообщающихся систем бассейнов никто не отменял...если утекло в ином-то натекло в другом...
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01.03.2021 15:39 Відповісти
Всё так,......но пока отмазали сучёнка!!
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01.03.2021 20:17 Відповісти
братуха откидывается завтра)))
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01.03.2021 15:02 Відповісти
Зебобики, готовьте шампанское. Сегодня вы прослушали лекцию про смартфоны, а завтра у вас новая радость. Везет же вам, сколько поводов напиться на радостях. Не жизнь, а именины сердца. Правда Стерненко и остальные сидят и будут сидеть. Но, думаю, вам это не испортит настроение. Шампанское надо пить с улыбкой и оптимизмом.
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01.03.2021 15:04 Відповісти
В Украине нет судов! Нужно срочно всех уволить и набрать по конкурсу нових! В стране милиони юристов.
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01.03.2021 15:06 Відповісти
От і я кажу, де взяти Піночета, щоб вивіз на стадіон усіх *********, привів залишки до ладу та САМ покинув пост?
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01.03.2021 15:22 Відповісти
даю добро, начинай
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02.03.2021 01:25 Відповісти
Нах мне твое добро, придурок.
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02.03.2021 04:27 Відповісти
Справедливый суд вынес адекватный приговор достойному, порядочному человеку. Можно сказать, посто спас. От лютого беспредела закона.
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01.03.2021 15:10 Відповісти
нічого нового. Все очікувано. Буде сидіти один Микитась (поки що). Може, коли зебіла з д'єрмаком проженемо - може, тоді Татарова впіймають
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01.03.2021 15:12 Відповісти
Взагалі то Ростов не з гумми, но все може бути.
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01.03.2021 15:21 Відповісти
Приличных слов нет!
Одни пи-пи-пи-пи-пи-пи..............
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01.03.2021 15:13 Відповісти
а зеля тим часом чекає на кредити від мвф

#стерненкуволю
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01.03.2021 15:15 Відповісти
Суд урятував заступника голови ОП Татарова від НАБУ: завтра можуть закрити справу - Цензор.НЕТ 5530
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01.03.2021 15:16 Відповісти
ну так, це ж татаров, а не Антоненко чи Стерненко..
Грайся, віслюче, недовго залишилося
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01.03.2021 15:17 Відповісти
Ніякої перемоги над російськофашистськими окупантами не буде допоки Україною керують зрадники:зєлєнський і єрмак,аваков.
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01.03.2021 15:18 Відповісти
А чого ж чекати від агента-призедента...((
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01.03.2021 15:58 Відповісти
Вот вам ЗЕ и его справедливость. А дальше думай-те.
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01.03.2021 15:18 Відповісти
Я уже всё подумал.
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01.03.2021 16:56 Відповісти
Scheiße !!!
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01.03.2021 15:18 Відповісти
Немає слів, самі виражовування.
Суд урятував заступника голови ОП Татарова від НАБУ: завтра можуть закрити справу - Цензор.НЕТ 4600
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01.03.2021 15:24 Відповісти
Вистава. Спочатку незаеонно забрали справу у НАБУ, а потім як по нотах потопили справу Суд урятував заступника голови ОП Татарова від НАБУ: завтра можуть закрити справу - Цензор.НЕТ 1409
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01.03.2021 15:25 Відповісти
От тому ОП так поспішала Стерненка у СІЗО відправити,щоб він проти татарова протести
не збирав ! Невже портновим-татаровим незрозуміло , що всеодно їм буде Ж**А рано чи пізно !
Краще тікайте з України поки є можливість ! Україна - точно не для вас !!!
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01.03.2021 15:32 Відповісти
Тож ясна справа, що дзвінок зверху все рішає.
І патріотів так само посадили, як злочинців та зрадників відмазали.
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01.03.2021 15:37 Відповісти
пора, пора . виходити на новий Майдан і зносити цю зелену сволоту на Ростов!
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01.03.2021 15:41 Відповісти
Какое ганьбище!!!
А как Зеленский с Аваковым торопились замять вопрос с Укрбудом, аж на телевидение прибежали! Тогда было подумал, ниче се, как Зеленский о народе заботится!.. Суд урятував заступника голови ОП Татарова від НАБУ: завтра можуть закрити справу - Цензор.НЕТ 4319
А оказалось, это он своего вороватого дружбана спасает! А другие потерпевшие, от Войцеховского, которые митингуют уже несколько лет и от Аркады, так по сей день и митингуют!
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01.03.2021 15:41 Відповісти
Ублюдки за ублюдка...
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01.03.2021 15:41 Відповісти
Може б вже той суд і ************* чорта нам повернув разом з цим ...АНДОНОМ трамтаровим?!
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01.03.2021 15:42 Відповісти
Зеленский, все беды идут от тебя, ты не президент, ты бедоносец еврейский, гробишь нашу Украину, грош тебе цена.
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01.03.2021 15:47 Відповісти
А можно поинтересоваться -сколько еще до дна осталось?
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01.03.2021 15:48 Відповісти
Красава! ***! Другими словами: Я - не ЛОХ! Вы все - ЛОХ-и и клал я на всех вас вместе с вашими вагнергейтами, корабельными соснами, татаровыми и прочей прочей фигней. Вот сдам вас всех моССковитам и вы мне НИЧЕГО не сделаете, потому что эта Я - вас сделал! Я думаю ОНО даже Байдена не ставит в ничто.
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01.03.2021 15:56 Відповісти
Суд урятував заступника голови ОП Татарова від НАБУ: завтра можуть закрити справу - Цензор.НЕТ 3196 Суд урятував заступника голови ОП Татарова від НАБУ: завтра можуть закрити справу - Цензор.НЕТ 7596
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01.03.2021 16:00 Відповісти
Все продовжується по накатаній. Вже і війна і втрата територий і тисячі загиблих, а ракова пухлина корупції, яка і призводить до такого, як знищувала державу з середини, так і продовжує знищувати.
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01.03.2021 16:02 Відповісти
Ссут Украине в лицо
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01.03.2021 16:09 Відповісти
Корупція там, де немає стабільності і влада символічна. Коли живеш в одній країні, а можеш прокинутися в іншій. Немає стабільності, немає впевненості у завтрашньому дні і немає майбутнього. Тому чиновництво живе на чемоданах і краде, як в останній день. Державні Інституції гинуть, закони не діють і справедливості немає. А народ зубожіє.
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01.03.2021 16:17 Відповісти
Вы думали будет по другому не будет шоу продолджается
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01.03.2021 16:24 Відповісти
Твари, других слов просто нету.
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01.03.2021 16:31 Відповісти
НЕ інакше, - у Татарова є компра на Зелю . По другому не виходить
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01.03.2021 16:32 Відповісти
Компромат на Зелю 100% є на росіі , а Татаров і Портнов - це п'ята колона кремля , які тримають зелю за мошонку !
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01.03.2021 19:07 Відповісти
Ну что клоун, выручил своего кореша татарина, не зря же так старался. Всех своих корешей-хапуг спасаешь от суда, а вот невинных наоборот - сажаешь, таких, как Антоненко и ему подобных. Ты этим гробишь Украину и её народ, своими преступными действиями, настанет время, за всё ответишь, не смотря на то, что еврей ты.
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01.03.2021 16:48 Відповісти
Шмаркля щось казала про суд у смартфоні? Мабудь про такий суд він і казав.
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01.03.2021 17:19 Відповісти
Экс-президента Франции Саркози приговорили к году заключения за коррупцию
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01.03.2021 18:00 Відповісти
Зелепукин годом не отделается! Он украл у людей веру в справедливость, в нормальное будущее.За такое надо надолго изолировать от общества.
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01.03.2021 18:11 Відповісти
А не надо было верить сериалам.
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01.03.2021 20:19 Відповісти
_К году! Это возмутительно, курам на смех! Гарант Конституции, президент за совершённые преступления должен отвечать гораздо сильней, чем прочие. Ибо кому дана большая власть, с того и спрос больше, так как ущерб наносимый обществу людьми с с такой властью гораздо больше, чем может нанести обычный человек.
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01.03.2021 19:12 Відповісти
Все равно,Зеленский, отвечать придется. И за Татарова тоже. Самый паскудный президент, брехло и тупица...
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01.03.2021 18:08 Відповісти
це стара тема, так в ГСУ СБУ завжди роблять, кроліка заганяють..брєють, а потім створюють тяганину, потим типа суд відмовився строки продовжувати і справа валиться...А Венедіктова після цього ще змінює за звичай підслідність)) це накатана схема
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01.03.2021 18:39 Відповісти
зеЛя подончный мародер!и гнида!
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01.03.2021 18:41 Відповісти
Зеленский, Баканов, Венедиктова отмазали Татарова.
Взяточник не пойдет под суд.
В понимании Зеленского это и есть "реформа судочинства" !
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01.03.2021 19:01 Відповісти
Що і слідувало очікувати... Стерненку по наклепу, без всяких доказів - 7 років, цій антиукраїнський мразоті - нічого... .
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01.03.2021 19:22 Відповісти
 
 