Адвокати Татарова поширюють недостовірну інформацію, нібито йому повідомили про підозру у незаконний спосіб, - НАБУ

Адвокати заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова, намагаючись будь-яким способом скасувати підозру своєму підзахисному, поширюють недостовірну інформацію: нібито детективи НАБУ повідомили про підозру посадовій особі незаконним чином, залишивши її за місцем роботи, а не проживання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пресслужба НАБУ повідомила в Telegram.

"У зв’язку з чим інформуємо, що детективи НАБУ повідомили заступнику Керівника ОП про підозру у спосіб, передбачений КПК України. В пошуку посадовця 18 грудня 2020 року детективи використали всі наявні в слідства можливості для законного інформування його про процесуальний статус підозрюваного: відвідали місця офіційної реєстрації та проживання, де посадовця не застали, залишили повідомлення про підозру в ЖЕКу та за місцем роботи", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ зауважили, що всі ці процесуальні дії задокументовані і в матеріалах кримінального провадження.

"Детективи НАБУ та прокурори САП готові надати ці матеріали на розгляд Вищого антикорупційного суду, який є єдиною судовою інституцією, уповноваженою законом ухвалювати рішення в кримінальних провадженнях, підслідних НАБУ", - наголосили в Бюро.

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Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.

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