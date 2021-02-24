Адвокати Татарова поширюють недостовірну інформацію, нібито йому повідомили про підозру у незаконний спосіб, - НАБУ
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Адвокати заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова, намагаючись будь-яким способом скасувати підозру своєму підзахисному, поширюють недостовірну інформацію: нібито детективи НАБУ повідомили про підозру посадовій особі незаконним чином, залишивши її за місцем роботи, а не проживання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пресслужба НАБУ повідомила в Telegram.
"У зв’язку з чим інформуємо, що детективи НАБУ повідомили заступнику Керівника ОП про підозру у спосіб, передбачений КПК України. В пошуку посадовця 18 грудня 2020 року детективи використали всі наявні в слідства можливості для законного інформування його про процесуальний статус підозрюваного: відвідали місця офіційної реєстрації та проживання, де посадовця не застали, залишили повідомлення про підозру в ЖЕКу та за місцем роботи", - йдеться в повідомленні.
У НАБУ зауважили, що всі ці процесуальні дії задокументовані і в матеріалах кримінального провадження.
"Детективи НАБУ та прокурори САП готові надати ці матеріали на розгляд Вищого антикорупційного суду, який є єдиною судовою інституцією, уповноваженою законом ухвалювати рішення в кримінальних провадженнях, підслідних НАБУ", - наголосили в Бюро.
Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.
22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".
24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.
30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.
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Навіть на цензорі викладено свідчення Микитася, що Татаров дав хабаря експерту за заниження вартості
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- Начинаю личную бессрочную акцию протеста «Свободу Руслану Демчуку!»
Считаю принципиально несправедливым, что его имя забыто другими участниками протеста.
Но дело, как известно, не просто в личностях!
Речь идёт о тотальной несправедливости всей судебной системы в целом!!!
Поэтому, я не прекращу акцию, пока в КК Украины не будут внесены следующие правки:
- «патриотам» разрешены:
1) пытки плоскогубцами,
2) разрывать носы, всем, кто не «патриот»,
3) резать им же ягодицы ножом,
4) стрелять в тело «непатриотов» из травматического пистолета.
Особый пункт!!! и я бы поставил его первой строчкой Преамбулы к Криминальному кодексу:
- «патриотичность» индивида устанавливается на глаз.
5) Уполномоченными лицами являются являются лица, ранее назвавшие себя «патриотами».
6) Если столкнулись два «патриота», старшим уполномоченным является тот, кто раньше успел назваться «патриотом».
7) Если «патриоту» надеть пиджак и очки, он автоматически становится невиновным.
И только ветераны АТО, майдановцы, волонтёры - проходят по надуманным/сфабрикованным делам !
Возникает резонный вопрос: преЗедент в доле с первыми или он полный валенок и не знает кто есть кто и что происходит в стране ???