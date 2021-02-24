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Новини Політика України
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НАБУ (3093) Татаров Олег (297)

Адвокати Татарова поширюють недостовірну інформацію, нібито йому повідомили про підозру у незаконний спосіб, - НАБУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Адвокати Татарова поширюють недостовірну інформацію, нібито йому повідомили про підозру у незаконний спосіб, - НАБУ

Адвокати заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова, намагаючись будь-яким способом скасувати підозру своєму підзахисному, поширюють недостовірну інформацію: нібито детективи НАБУ повідомили про підозру посадовій особі незаконним чином, залишивши її за місцем роботи, а не проживання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пресслужба НАБУ повідомила в Telegram.

"У зв’язку з чим інформуємо, що детективи НАБУ повідомили заступнику Керівника ОП про підозру у спосіб, передбачений КПК України. В пошуку посадовця 18 грудня 2020 року детективи використали всі наявні в слідства можливості для законного інформування його про процесуальний статус підозрюваного: відвідали місця офіційної реєстрації та проживання, де посадовця не застали, залишили повідомлення про підозру в ЖЕКу та за місцем роботи", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ зауважили, що всі ці процесуальні дії задокументовані і в матеріалах кримінального провадження.

"Детективи НАБУ та прокурори САП готові надати ці матеріали на розгляд Вищого антикорупційного суду, який є єдиною судовою інституцією, уповноваженою законом ухвалювати рішення в кримінальних провадженнях, підслідних НАБУ", - наголосили в Бюро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова намагається уникати обговорення справи Татарова, оскільки стоїть на "політичній розтяжці", - нардеп "Голосу" Железняк

Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Такого бєспрєдєлу і порушення законів, як Зеленський, Порошенко собі не дозволяв", - Шабунін

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Топ коментарі
+17
зебилы, что мешает вашему зе-кретину выкинуть тварь татарова из офиса?! Неужели Порошенко?!
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24.02.2021 09:13
+10
Вот вам и двойные стандарты. Стерненку 7 лет по надумманным обвинениям, этому нельзя подозрение вручить, а Вовк положил на все суды.
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24.02.2021 09:22
+5
Мнение кацапской проститутки меня не интересует. Иди лучше возьми за щеку у бравого великороса если мозгов нет.
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24.02.2021 09:30
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зебилы, что мешает вашему зе-кретину выкинуть тварь татарова из офиса?! Неужели Порошенко?!
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24.02.2021 09:13 Відповісти
коментар відмічено як спам
Это у тебя патриотический угар такой, что ненависть прет, как из москаля?
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24.02.2021 09:22 Відповісти
Мнение кацапской проститутки меня не интересует. Иди лучше возьми за щеку у бравого великороса если мозгов нет.
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24.02.2021 09:30 Відповісти
Патриотический угар, значит.... Это тебя Петя так "зарядил" или х*ло?
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24.02.2021 10:18 Відповісти
може спочатку така крута структура як НАБУ щось доведе? якось дивно чути про адвокатів - робота у них така, а робота НАБУ "розмазати" будь яких адвокатів, звісно якщо є чим...
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24.02.2021 09:46 Відповісти
зебіли - "не чітатель, а пісятель"
Навіть на цензорі викладено свідчення Микитася, що Татаров дав хабаря експерту за заниження вартості
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24.02.2021 09:50 Відповісти
ну якщо на цензорі ...- то можна і розстріляти поганця!!! як завжди "блеск" єлітарного "розуму" зашкалює Адвокати Татарова поширюють недостовірну інформацію, нібито йому повідомили про підозру у незаконний спосіб, - НАБУ - Цензор.НЕТ 3930 тільки питання - навіщо якесь НАБУ існує та і всі інші.. Адвокати Татарова поширюють недостовірну інформацію, нібито йому повідомили про підозру у незаконний спосіб, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9406
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24.02.2021 10:10 Відповісти
как адвокат скажу отработав в системе 25 лет и 2012 год по письму Татарова мусорка да да того самого меня выгнали за пару месяцев за аморальность во как у власти урка Овощ пед..аст Портнов и евреия Татаровых-- а меня за аморалку ...и зеленский это отрыжка правления Овощного ублюдка.. так вот скажу так пока не будет введена криминальная ответственность для типа проституток адукатов которые вместо юридического сопровожддения ведут по сути политическую работу так вот наказание адукату вякнул по политике получи 10 лет с лишением права работать адвокатом после выхода 5 лет если вякнул в жизни 2 раз пожизненное... за взятки адвокатов вообще к стенке ставить....
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24.02.2021 11:58 Відповісти
гарний лексикон у вас - адвокат Адвокати Татарова поширюють недостовірну інформацію, нібито йому повідомили про підозру у незаконний спосіб, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9854 ображених багато - ще раз питання - навіщо якесь НАБУ існує та і всі інші.. Адвокати Татарова поширюють недостовірну інформацію, нібито йому повідомили про підозру у незаконний спосіб, - НАБУ - Цензор.НЕТ 3189
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24.02.2021 12:02 Відповісти
вы пардон ДУРА ВКУБЕ или по приколу??!!! не зачем существуют...а все правильно...что есть а то как им дают вказивки и кто дает и нет системы...от возбуждение дела- суд- приговор наказание где то и рвется цепочка... пример татарова тому доказательство увы увы расстрелом все это лечиться за неделю.... Украина может пожить полгода и без судей и полицаев слуг еврейских шавок хвашистких и прокуроров лядей и прочей шелупони может лучше никакого чем вот тот непотриб я вообще считаю что переворот нужен в Украине масштабный отменой всех институтов власти судов и прочей галиматьи оставить в работе только 2 раздел Конституции- права и свободы граждан...и точка и писать новую конституцию всей страной проводить неоднократные всеобщие консультации собирать мнение людей рядовых юристов социологов политиков просто думающих людей сегодня во власти конченные отбросы идиоты не способные сосчитать 2+2... а за ЛЮБОЕ ПРЕСТУЛПЕНИЕУМЫШЛЕННОЕ- РАССТРЕЛ..... ЗА НЕУМЫШЛЕННОЕ СРАЗУ 10 ЛЕТ КАТОРГИ.. и все сразу закончистя даже пьяные за рулем...
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24.02.2021 13:14 Відповісти
міняйте країну "розумник" - на расею може, чого це ви вирішили що розумніший за інших Адвокати Татарова поширюють недостовірну інформацію, нібито йому повідомили про підозру у незаконний спосіб, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7793 а з такими замашками в ********* світі, мабуть і до лікаря не завадило... Адвокати Татарова поширюють недостовірну інформацію, нібито йому повідомили про підозру у незаконний спосіб, - НАБУ - Цензор.НЕТ 6402
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24.02.2021 13:29 Відповісти
tak soobshite escho raz! szaneseniem v grudnuyu kletku! budet pravilno.
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24.02.2021 09:19 Відповісти
Вот вам и двойные стандарты. Стерненку 7 лет по надумманным обвинениям, этому нельзя подозрение вручить, а Вовк положил на все суды.
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24.02.2021 09:22 Відповісти
такого беспредела в судівській і всій правоохоронній діяльності ще держава не бачила не при одному президенту, корупція пронизала всю владу,проросійський реванш нівеліруе всі завоювання майдану революції Гідності,прокуратура і силові відомства відкрито насміхаються над патріотами ,учасники ато волонтери в більшості сидять по тюрмах по надуманих предлогах
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24.02.2021 09:26 Відповісти
Олексій Арестович
53 хв ·
- Начинаю личную бессрочную акцию протеста «Свободу Руслану Демчуку!»
Считаю принципиально несправедливым, что его имя забыто другими участниками протеста.
Но дело, как известно, не просто в личностях!
Речь идёт о тотальной несправедливости всей судебной системы в целом!!!
Поэтому, я не прекращу акцию, пока в КК Украины не будут внесены следующие правки:
- «патриотам» разрешены:
1) пытки плоскогубцами,
2) разрывать носы, всем, кто не «патриот»,
3) резать им же ягодицы ножом,
4) стрелять в тело «непатриотов» из травматического пистолета.
Особый пункт!!! и я бы поставил его первой строчкой Преамбулы к Криминальному кодексу:
- «патриотичность» индивида устанавливается на глаз.
5) Уполномоченными лицами являются являются лица, ранее назвавшие себя «патриотами».
6) Если столкнулись два «патриота», старшим уполномоченным является тот, кто раньше успел назваться «патриотом».
7) Если «патриоту» надеть пиджак и очки, он автоматически становится невиновным.
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24.02.2021 10:25 Відповісти
Как же татаров присосался к офісу презідента или лично к дермаку
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24.02.2021 09:32 Відповісти
Сколько шумихи из-за какой-то гниды. Жесть.
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24.02.2021 09:35 Відповісти
Несколько тысяч ублюдков,терроризируют всю страну,и не дают ей развиваться,не надоело терпилы блд вечные?
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24.02.2021 09:46 Відповісти
Знову зебіли все наплутали. Татарова посадити, Стерненка виправдати, а не НАВПАКИ Адвокати Татарова поширюють недостовірну інформацію, нібито йому повідомили про підозру у незаконний спосіб, - НАБУ - Цензор.НЕТ 2825
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24.02.2021 10:02 Відповісти
Заместитель завхоза преЗедента поставил раком НАБУ, судья-сепар с незадекларированным Мерседесом и недвижимостью в Крыму - отправляет на 7 лет того, кто пресекал попытки создания ОНР, одесский прокурор защищает суд, но не может пояснить откуда у него вилла у моря..... и т.д. и т.п....
И только ветераны АТО, майдановцы, волонтёры - проходят по надуманным/сфабрикованным делам !
Возникает резонный вопрос: преЗедент в доле с первыми или он полный валенок и не знает кто есть кто и что происходит в стране ???
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24.02.2021 10:03 Відповісти
По Татарову. Нахабність прокурорів з Генеральної прокуратури переходить усі межі. Я сам був слідчий і дуже добре розумію, що по їхньому баченню світу всі кругом "лохи какие-то", а вони самі розумні і їм все можна. Це пройде, і все стане на місце, кожному воздасться по його заслугах.
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24.02.2021 10:14 Відповісти
Дело не в адвокатах,а в том что его крышует и покрывает главзебил.
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24.02.2021 10:42 Відповісти
Какой-то маразм. Вся страна знает о подозрении выдвинутому НАБУ Татарову и Вовку, но они об этом типа не слышал и на этом основании просто игнорируют все суды. ПОЧЕМУ ТОЧНО ТАК ЖЕ НЕ МОЖЕТ ПОСТУПАТЬ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ГРАЖДАНИН?! НЕОБХОДИМО МАССОВО ИГНОРИРОВАТЬ ЛЮБЫЕ СУДЕБНЫЕ И ДОСУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЛАСТИ, ПОКА НЕ БУДЕТ ПОЛОЖЕН КОНЕЦ ЭТОМУ БЕСПРЕДЕЛУ! Адвокати Татарова поширюють недостовірну інформацію, нібито йому повідомили про підозру у незаконний спосіб, - НАБУ - Цензор.НЕТ 6657
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24.02.2021 11:41 Відповісти
 
 