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Новости Политика Украины
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Адвокаты Татарова распространяют недостоверную информацию, якобы ему сообщили о подозрении незаконным способом, - НАБУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Адвокаты Татарова распространяют недостоверную информацию, якобы ему сообщили о подозрении незаконным способом, - НАБУ

Адвокаты заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова, пытаясь любым способом отменить подозрение своему подзащитному, распространяют недостоверную информацию: якобы детективы НАБУ сообщили о подозрении должностному лицу незаконным образом, оставив его по месту работы, а не проживания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба НАБУ сообщила в Telegram.

"В связи с чем информируем, что детективы НАБУ сообщили заместителю руководителя ОП о подозрении способом, предусмотренным УПК Украины. В поисках чиновника 18 декабря 2020 детективы использовали все имеющиеся у следствия возможности для законного информирования его о процессуальном статусе подозреваемого: посетили места официальной регистрации и проживания, где чиновника не застали, оставили сообщение о подозрении в ЖЭКе и по месту работы", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что все эти процессуальные действия задокументированы и в материалах уголовного производства.

"Детективы НАБУ и прокуроры САП готовы предоставить эти материалы на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда, который является единственным судебным институтом, уполномоченным законом принимать решения по уголовным производствам, подследственным НАБУ", - подчеркнули в Бюро.

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Напомним, 18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

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Топ комментарии
+17
зебилы, что мешает вашему зе-кретину выкинуть тварь татарова из офиса?! Неужели Порошенко?!
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24.02.2021 09:13
+10
Вот вам и двойные стандарты. Стерненку 7 лет по надумманным обвинениям, этому нельзя подозрение вручить, а Вовк положил на все суды.
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24.02.2021 09:22
+5
Мнение кацапской проститутки меня не интересует. Иди лучше возьми за щеку у бравого великороса если мозгов нет.
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24.02.2021 09:30
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зебилы, что мешает вашему зе-кретину выкинуть тварь татарова из офиса?! Неужели Порошенко?!
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24.02.2021 09:13 Ответить
комментарий отмечен как спам
Это у тебя патриотический угар такой, что ненависть прет, как из москаля?
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24.02.2021 09:22 Ответить
Мнение кацапской проститутки меня не интересует. Иди лучше возьми за щеку у бравого великороса если мозгов нет.
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24.02.2021 09:30 Ответить
Патриотический угар, значит.... Это тебя Петя так "зарядил" или х*ло?
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24.02.2021 10:18 Ответить
може спочатку така крута структура як НАБУ щось доведе? якось дивно чути про адвокатів - робота у них така, а робота НАБУ "розмазати" будь яких адвокатів, звісно якщо є чим...
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24.02.2021 09:46 Ответить
зебіли - "не чітатель, а пісятель"
Навіть на цензорі викладено свідчення Микитася, що Татаров дав хабаря експерту за заниження вартості
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24.02.2021 09:50 Ответить
ну якщо на цензорі ...- то можна і розстріляти поганця!!! як завжди "блеск" єлітарного "розуму" зашкалює Адвокати Татарова поширюють недостовірну інформацію, нібито йому повідомили про підозру у незаконний спосіб, - НАБУ - Цензор.НЕТ 3930 тільки питання - навіщо якесь НАБУ існує та і всі інші.. Адвокати Татарова поширюють недостовірну інформацію, нібито йому повідомили про підозру у незаконний спосіб, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9406
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24.02.2021 10:10 Ответить
как адвокат скажу отработав в системе 25 лет и 2012 год по письму Татарова мусорка да да того самого меня выгнали за пару месяцев за аморальность во как у власти урка Овощ пед..аст Портнов и евреия Татаровых-- а меня за аморалку ...и зеленский это отрыжка правления Овощного ублюдка.. так вот скажу так пока не будет введена криминальная ответственность для типа проституток адукатов которые вместо юридического сопровожддения ведут по сути политическую работу так вот наказание адукату вякнул по политике получи 10 лет с лишением права работать адвокатом после выхода 5 лет если вякнул в жизни 2 раз пожизненное... за взятки адвокатов вообще к стенке ставить....
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24.02.2021 11:58 Ответить
гарний лексикон у вас - адвокат Адвокати Татарова поширюють недостовірну інформацію, нібито йому повідомили про підозру у незаконний спосіб, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9854 ображених багато - ще раз питання - навіщо якесь НАБУ існує та і всі інші.. Адвокати Татарова поширюють недостовірну інформацію, нібито йому повідомили про підозру у незаконний спосіб, - НАБУ - Цензор.НЕТ 3189
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24.02.2021 12:02 Ответить
вы пардон ДУРА ВКУБЕ или по приколу??!!! не зачем существуют...а все правильно...что есть а то как им дают вказивки и кто дает и нет системы...от возбуждение дела- суд- приговор наказание где то и рвется цепочка... пример татарова тому доказательство увы увы расстрелом все это лечиться за неделю.... Украина может пожить полгода и без судей и полицаев слуг еврейских шавок хвашистких и прокуроров лядей и прочей шелупони может лучше никакого чем вот тот непотриб я вообще считаю что переворот нужен в Украине масштабный отменой всех институтов власти судов и прочей галиматьи оставить в работе только 2 раздел Конституции- права и свободы граждан...и точка и писать новую конституцию всей страной проводить неоднократные всеобщие консультации собирать мнение людей рядовых юристов социологов политиков просто думающих людей сегодня во власти конченные отбросы идиоты не способные сосчитать 2+2... а за ЛЮБОЕ ПРЕСТУЛПЕНИЕУМЫШЛЕННОЕ- РАССТРЕЛ..... ЗА НЕУМЫШЛЕННОЕ СРАЗУ 10 ЛЕТ КАТОРГИ.. и все сразу закончистя даже пьяные за рулем...
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24.02.2021 13:14 Ответить
міняйте країну "розумник" - на расею може, чого це ви вирішили що розумніший за інших Адвокати Татарова поширюють недостовірну інформацію, нібито йому повідомили про підозру у незаконний спосіб, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7793 а з такими замашками в ********* світі, мабуть і до лікаря не завадило... Адвокати Татарова поширюють недостовірну інформацію, нібито йому повідомили про підозру у незаконний спосіб, - НАБУ - Цензор.НЕТ 6402
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24.02.2021 13:29 Ответить
tak soobshite escho raz! szaneseniem v grudnuyu kletku! budet pravilno.
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24.02.2021 09:19 Ответить
Вот вам и двойные стандарты. Стерненку 7 лет по надумманным обвинениям, этому нельзя подозрение вручить, а Вовк положил на все суды.
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24.02.2021 09:22 Ответить
такого беспредела в судівській і всій правоохоронній діяльності ще держава не бачила не при одному президенту, корупція пронизала всю владу,проросійський реванш нівеліруе всі завоювання майдану революції Гідності,прокуратура і силові відомства відкрито насміхаються над патріотами ,учасники ато волонтери в більшості сидять по тюрмах по надуманих предлогах
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24.02.2021 09:26 Ответить
Олексій Арестович
53 хв ·
- Начинаю личную бессрочную акцию протеста «Свободу Руслану Демчуку!»
Считаю принципиально несправедливым, что его имя забыто другими участниками протеста.
Но дело, как известно, не просто в личностях!
Речь идёт о тотальной несправедливости всей судебной системы в целом!!!
Поэтому, я не прекращу акцию, пока в КК Украины не будут внесены следующие правки:
- «патриотам» разрешены:
1) пытки плоскогубцами,
2) разрывать носы, всем, кто не «патриот»,
3) резать им же ягодицы ножом,
4) стрелять в тело «непатриотов» из травматического пистолета.
Особый пункт!!! и я бы поставил его первой строчкой Преамбулы к Криминальному кодексу:
- «патриотичность» индивида устанавливается на глаз.
5) Уполномоченными лицами являются являются лица, ранее назвавшие себя «патриотами».
6) Если столкнулись два «патриота», старшим уполномоченным является тот, кто раньше успел назваться «патриотом».
7) Если «патриоту» надеть пиджак и очки, он автоматически становится невиновным.
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24.02.2021 10:25 Ответить
Как же татаров присосался к офісу презідента или лично к дермаку
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24.02.2021 09:32 Ответить
Сколько шумихи из-за какой-то гниды. Жесть.
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24.02.2021 09:35 Ответить
Несколько тысяч ублюдков,терроризируют всю страну,и не дают ей развиваться,не надоело терпилы блд вечные?
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24.02.2021 09:46 Ответить
Знову зебіли все наплутали. Татарова посадити, Стерненка виправдати, а не НАВПАКИ Адвокати Татарова поширюють недостовірну інформацію, нібито йому повідомили про підозру у незаконний спосіб, - НАБУ - Цензор.НЕТ 2825
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24.02.2021 10:02 Ответить
Заместитель завхоза преЗедента поставил раком НАБУ, судья-сепар с незадекларированным Мерседесом и недвижимостью в Крыму - отправляет на 7 лет того, кто пресекал попытки создания ОНР, одесский прокурор защищает суд, но не может пояснить откуда у него вилла у моря..... и т.д. и т.п....
И только ветераны АТО, майдановцы, волонтёры - проходят по надуманным/сфабрикованным делам !
Возникает резонный вопрос: преЗедент в доле с первыми или он полный валенок и не знает кто есть кто и что происходит в стране ???
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24.02.2021 10:03 Ответить
По Татарову. Нахабність прокурорів з Генеральної прокуратури переходить усі межі. Я сам був слідчий і дуже добре розумію, що по їхньому баченню світу всі кругом "лохи какие-то", а вони самі розумні і їм все можна. Це пройде, і все стане на місце, кожному воздасться по його заслугах.
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24.02.2021 10:14 Ответить
Дело не в адвокатах,а в том что его крышует и покрывает главзебил.
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24.02.2021 10:42 Ответить
Какой-то маразм. Вся страна знает о подозрении выдвинутому НАБУ Татарову и Вовку, но они об этом типа не слышал и на этом основании просто игнорируют все суды. ПОЧЕМУ ТОЧНО ТАК ЖЕ НЕ МОЖЕТ ПОСТУПАТЬ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ГРАЖДАНИН?! НЕОБХОДИМО МАССОВО ИГНОРИРОВАТЬ ЛЮБЫЕ СУДЕБНЫЕ И ДОСУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЛАСТИ, ПОКА НЕ БУДЕТ ПОЛОЖЕН КОНЕЦ ЭТОМУ БЕСПРЕДЕЛУ! Адвокати Татарова поширюють недостовірну інформацію, нібито йому повідомили про підозру у незаконний спосіб, - НАБУ - Цензор.НЕТ 6657
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24.02.2021 11:41 Ответить
 
 