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ДУСя (182) ремонт (1177) Офис Президента (1775)

Госуправление делами выбирает компании, способные устранить повреждения здания Офиса Президента, стоимость услуг может составить 250-300 тыс. грн, - ОП

Госуправление делами выбирает компании, способные устранить повреждения здания Офиса Президента, стоимость услуг может составить 250-300 тыс. грн, - ОП

Государственное управление делами выбирает компании, которые будут выполнять различные виды ремонтных работ для устранения повреждений, причиненных зданию Офиса Президента 20 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ОП.

Государственное управление делами "будет выбирать компании, имеющие способности выполнить необходимые работы и стоимость услуг которых будет наименьшей", а позже - публично отчитается о всех выполненных работах.

"По состоянию на сейчас около 10 компаний предложили свои услуги по уборке краски с гранита. Они оценивают объем работ и определяют, имеют ли соответствующие химические растворы. Стоимость этих услуг может составить 250-300 тыс. грн. Продолжается подбор компаний и подсчеты необходимых средств для проведения других восстановительных работ. Так, нужно заменить несколько дверей, окон, сделать ремонт поврежденных помещений, в том числе отдельных кабинетов и помещений на разных этажах, где произошло возгорание", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Со здания ОП смывают надписи. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Госуправление делами выбирает компании, способные устранить повреждения здания Офиса Президента, стоимость услуг может составить 250-300 тыс. грн, - ОП 01

Напомним, акция "Не слышишь? Увидишь" на Банковой прошла 20 марта, в день рождения Сергея Стерненко, находящегося в СИЗО Одессы. Участники разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад, жгли табличку "Президент Украины", бросали в сторону здания ОП зажженные файеры, взрывали петарды и запускали фейерверки.

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Происшествие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр Холодный Яр.

В Офисе Президента заявили, что по предварительным экспертным оценкам, устранение повреждений здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 миллиона гривен.

Также смотрите: Клининговые компании готовы отмыть гранит на Банковой за 12 тыс. грн и восстановить дверь за 30 тыс. грн, а не за 2 млн, как сказали в ОП. ФОТО

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Топ комментарии
+26
уже скинули цену во дают
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22.03.2021 22:31
+22
Ахахаха)))все равно воровитые зекретины пару сотен тыщ отстричь хотят...капец
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22.03.2021 22:34
+17
ну супер наглость превратилась просто в наглость)
ну супер развод не проканал, лохи заметили чет подозрительное. Ой извините, лохи схавали, заметили люди с мозгами!
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22.03.2021 22:40
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уже скинули цену во дают
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22.03.2021 22:31 Ответить
Подрядчиков за язык никто не тянул! Получил бы свои 2 лимона, плюс на халяву и Мальдивы!
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22.03.2021 22:39 Ответить
ну супер наглость превратилась просто в наглость)
ну супер развод не проканал, лохи заметили чет подозрительное. Ой извините, лохи схавали, заметили люди с мозгами!
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22.03.2021 22:40 Ответить
Не, из бюджета они возьмут, как и сказали 2 ляма, просто отдадут за ремонт 250 тиш, а остальное себе, зелохторат одобряет.
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22.03.2021 22:52 Ответить
ой дякую, я тепер зрозумів СУТЬ приходу ЗЕ.
ЗЕ схопив "приход"), оточення посіло на чолі прихіду.
ГРА СЛІВ)))
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22.03.2021 23:14 Ответить
Потім буде загальна сума,десь 10-20 мільйонів.
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22.03.2021 22:32 Ответить
Ахахаха)))все равно воровитые зекретины пару сотен тыщ отстричь хотят...капец
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22.03.2021 22:34 Ответить
а на 100 грамм? а на видосики в инстаграмм, после приятных 100 грамм?
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22.03.2021 22:42 Ответить
ничего себе, 250 тыс... на эти деньги степанов мог бы купить себе кепку, или перчатки
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22.03.2021 22:38 Ответить
Красавчик Аваков и Бубочку до усрачки напугал и денег заработал!
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22.03.2021 22:38 Ответить
ві тут смійотєс, а кому-то от дома отказано...

Госуправление делами выбирает компании, способные устранить повреждения здания Офиса Президента, стоимость услуг может составить 250-300 тыс. грн, - ОП - Цензор.НЕТ 305
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22.03.2021 22:40 Ответить
Было бы прекрасно
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22.03.2021 22:44 Ответить
а до них дошло послание? они же тупые!
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22.03.2021 22:45 Ответить
Госуправление делами выбирает компании, способные устранить повреждения здания Офиса Президента, стоимость услуг может составить 250-300 тыс. грн, - ОП - Цензор.НЕТ 4086
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22.03.2021 22:42 Ответить
Управление делами довольно потирает руки и благодарит стадо за очередной распил.
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22.03.2021 22:42 Ответить
Госуправление делами выбирает компании, способные устранить повреждения здания Офиса Президента, стоимость услуг может составить 250-300 тыс. грн, - ОП - Цензор.НЕТ 2082
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22.03.2021 22:42 Ответить
Підказка зебілам.

Якщо використовувати для змивання фарби воду можна 20 років її змивати і не змити витративши на це більше 20 млн. грн.
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22.03.2021 22:46 Ответить
Тобто 12 тис не влаштовує бо нема відкатів? А може треба замінити держуправління справами ?
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22.03.2021 22:49 Ответить
У панів з коштами проблеми?,там пан Гончаренко все підрахував,я можу знайти і за 45.
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22.03.2021 22:49 Ответить
нинадо ничего мыть ,цирк должен быть красивым
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22.03.2021 22:50 Ответить
Ну, дуже хочеться увірвати хоть чуть-чуть
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22.03.2021 22:50 Ответить
уже в 4 раза (в четыре раза!!!)))) скинули цену)))
***
- рассчитайте нас пожалуйста..
- значит так, 40+40 уже 140, тут 25 + 10 будет 45... итого 245...
- 245 ? (достает калькулятор) и как это у вас так получилось ?
- ну не получилось... значит...
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22.03.2021 22:53 Ответить
Перші заяви були про 2 млн. Отже - у ВІСІМ разів.
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23.03.2021 07:03 Ответить
Тряпку в руки Ермаку !
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22.03.2021 22:56 Ответить
ххахаха
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23.03.2021 05:05 Ответить
Тяжкая задача, пилить бабулеты.
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22.03.2021 22:56 Ответить
думали замнут забудут не обратят внимания а тут из каждой будки про 2 млн потихоньку начали к реальной стоимости подводить
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22.03.2021 23:10 Ответить
так а сегодня в спецовке не самой дешевой клининговой компании киева кто мыл стены? призраки?
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22.03.2021 23:21 Ответить
О уже в 10 раз подешевело, если зедыбилов выгнать еще в 10 раз подешевеет!
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22.03.2021 23:37 Ответить
И все здесь постящее, считают, что превращать центр Киева в помойку - правильно?
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22.03.2021 23:43 Ответить
ну во-первых не совсем центр там у них свой междусобойчик эдакий закрытый квартальчик
во-вторыз с утра писали что очистить от краски фасад будет стоить 25-30 тыс гривен, а тут управление справами уже решили под очистку бабла себе наварить...
в-третьих а тебе какое дело дружбан, судя по флагу в аватарке ты не из нашей страны! уж поверь мы как нибудь сами без сопливых....
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22.03.2021 23:52 Ответить
https://censor.net/ru/user/269817 Ну глядя на то, что там натворили,думаю, что там ущерба далеко не на 1000 и не на 10 000$. Я родился, вырос, работал в Украине, где и сейчас могу жить, но, я живу там где мне и моей семье, комфортно В моем подъезде (Украина) из 15 квартир, жилые ЧЕТЫРЕ, и в них старухи древние доживают. Там выть охота. Сейчас, во многом, из-за таких "активистов" Украина САМАЯ НИЩАЯ страна Европы. Вчера постили рейтинг счастья, так Украина на уровне Ирака. Я люблю Украину, где у меня очень много родственников, друзей, куда мои предки приехали в середине 19-го века. Есть дача, на берегу Днепра, 7 супенек с участка до реки, там летом и бываю. Вообще, дико все то, что происходит.
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23.03.2021 03:06 Ответить
З України, то навіщо ********** брехні розповсюджуєш?
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23.03.2021 07:07 Ответить
Я тебе говорю, ровно то, что есть.
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23.03.2021 07:44 Ответить
значит ты не хочешь вместе с нами строить новую Украину? ну так тогда и не кизди! эти ленинские "письма из далека" и "советы постороннего" я еще в школе а потом и в институте за.бался конспектировать! много вас таких умников и советчиков!!! довели страну до ручки говоришь? вот такие как ты и довели - своим равнодушием и неучастием!
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23.03.2021 10:22 Ответить
https://censor.net/ru/user/269817 Видишь ли, в моем городе, в Украине, было 4 крупных завода, один из которых, был третьим в мире в своей отрасли. Ключевое слово БЫЛИ, т. к. их нет, остался один, Коломойского, работает в пол - силы. Два племянника, мужа моей сестры - активные участники майдана, кирпичи в ментов швыряли. Сейчас один в Эстонии, мешки на мельнице таскает, второй в Чехии, повар на какой-то стройке, в общем, как ты говоришь, страну новую строят. Повторяю, в городе молодежи нет, все где-то как-то. Молодежи нет, то и перспективы нет, а я свое уже отстроил, и жить в подъезде с пятью старухами... мертвая тусовка.
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23.03.2021 14:43 Ответить
если ты человек в возрасте то я тебя понимаю и считай что подкалывал! теперь на счет твоих братьев. я всегда спорю со своими ватными сокурсниками по киевполитеху которые осели в рашке. спорю о том ,что сейчас в рашке мало заробитчан из Украины, потому как на рублях (см. курс бакса) сейчас много не заработаешь!!! сейчас украинцам проще в ЕС на евро рыануть , тем более что сейчас для украинцев с Европой безвиз. в ответ слышу - да вы туда едете клубнику собирать, на стройке тачку катать или за стариками прибирать. мой ответ касается и твоих братьев, он и моих рашистских ватников ставит в тупик - если ты всю жизнь работал на тракторе в поле, санитаркой в больнице, строителем на стройке, грузчиком на базе и т.д. то что , скажем в Германии , тебя должны сразу ген директором концерна BMW устроить??? а кем должны были твои братья работать, если они грузчиками или поварами в Украине были? я знаю людей которые в Польше и в Словакии большие деньги зарабатывают, но они программисты и врачи. есть правда один одноклассник он сейчас владелец небольшого магазина, но он этнический поляк и магазин ему в наследство достался.
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23.03.2021 17:08 Ответить
Доведеш свою брехню про "Украина САМАЯ НИЩАЯ страна Европы" економічними показниками (мінімальною та середньою зарплатнею, наприклад)?
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23.03.2021 17:12 Ответить
О "самой нищей Украине", факт общеизвестный, рыться и искать какие-то экономические выкладки, лениво.Достаточно того, что я вижу. Где работают племянники, о которых я тебе написал? В Эстонии, и Чехии. Ладно Чехия, но Эстония одна из самых бедных стран ЕС, еще и у них подъедаться? Насчет Раши, то там украинцев, работает больше всего, около 3 млн., в Польше 1,5 млн. Работают и в Румынии, которая ниже плинтуса. У меня много знакомых, которые работают в ЕС, двоюродная сестра, с высшим образованием, сиделка в Италии, кстати при безвизе, она пользуется визой, говорит "не хочу скакать как блоха". Теперь раскрой глаза. Ты видишь в Украине заробитьчан их нищих стран ЕС, Албании, Болгарии, Румынии... Не увидишь, потому что, Украина беднее даже этих стран.
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23.03.2021 17:32 Ответить
Бреши далі.
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23.03.2021 17:38 Ответить
Что, свинособачка, заблукал, болезный?
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22.03.2021 23:54 Ответить
рассаживать кацапов и вату на бутылки в центре Киева - вот что правильно!
можно в процессе обоссать
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23.03.2021 00:50 Ответить
https://censor.net/ru/user/443755 Правильно, это работать, обустраивать свою жизнь, и жизнь своих близких. Делая свою жизнь, ты делаешь жизнь своей страны, а у тебя в голове, какая - то вата, бутылки, обосцать кого-то... Как думаешь, ты полезный для Украины гражданин?
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23.03.2021 03:11 Ответить
Тобто ти продав Неньку "за шмат гнилої ковбаси" і тепер "Делая свою жизнь, ты делаешь жизнь своей страны" (Болгарії).
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23.03.2021 17:17 Ответить
Said_ Я родился в Украине, до 6-го класса учился в школе с преподаванием на украинской мове (2 школы из 28 были в городе). В 1971 году, я поехал в Крым, на родину предков (я этнический крымский грек), я говорил на мове, и меня там понимали с большим трудом Мои предки, крымские греки, переехали под Екатеринослав (Днепр) в середине 19 века, чтобы заняться земледелием. В Крыму с этим было туго. Было построено имение, дом для рабочих, был выкопан ставок, да как Черное море) с водоводом из озера, км 10 наверно. С этого началось село, где сейчас живут около 500 человек (при совке было 900). Потом прапра, и прадеда, расстреляли НКВД. В имении до 2000 года была школа восьмирiчка, комора (гигантский подвал), стала колхозной. Так, что я не совсем украинец, и не совсем русский))) Но предки считали себя русскими, писали на русском. Я "Илиаду" Гомера, выучил практически наизусть, на украинском (везде с собой вожу, с детства). Жить я могу где угодно. Болгария не моя страна, дети категорически не хотят жить в Украине. Сын учился, а потом преподавал иняз в ЕС (не Болгария)
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23.03.2021 18:59 Ответить
То "Кеба", то "Скиба". Ви вже там якось визначайтесь... Так само, як і з "Имением" у 2000 році...
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23.03.2021 20:15 Ответить
Имение было до революции, и не мое, а предков. После расстрела была школа. Я там был в гостях))). Писать реальную фамилии в инете?))) Я не больной Могу сказать, что она у меня греческая. Вот моя прабабушка (http://i066.radikal.ru/1606/6e/6cc41fe6ae75.jpg ссылка ) Веришь, что не крестьянка?)))
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23.03.2021 20:34 Ответить
А ніхто й не вимагає справжнього прізвища. А от плутатися у аках - ПАЛЄВНО. Ще більш палєвно, ніж брехні про Україну строчити.
Я вже не кажу про те, що "имение" - це земля, а не будівля...
Та то таке...

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23.03.2021 20:52 Ответить
На указательном пальце левой руки, перстень, брюлик каратный, передавался по женской линии. Прабабушка умерла, в 22 года от испанки (тиф). Похоронили просто завернув в постельное белье, вместе с перстнем, во дворе имения. Я хотел перезахоронить (знаю где) и перстень вернуть, не в свою семью, а старшей двоюродной сестре, чтобы передавала, но бабушка сказала, что не стоит беспокоить прах.
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23.03.2021 20:43 Ответить
От тільки "іспанка" - це ГРИПП!!!
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23.03.2021 20:53 Ответить
Спасибо, я не врач, думал, что тиф, Бабушка говорила, что к покойнице прикасаться боялись. Очень многие в селе умерли. Да не суть важно название, посмотрел даты эпидемий, то возможно и тиф. Дела давно минувших дней, прабабушка умерла в 1913, или 14 году.
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23.03.2021 21:08 Ответить
Виселицу для врагов Украины могу поставить бесплатно.
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23.03.2021 00:04 Ответить
такс... ціни падають... бо було два лями, вже скоротили на порядок...
Може, ще на порядок? Може, подумаєте?
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23.03.2021 00:06 Ответить
Ну, понятно... Отбирают тех, кто больший откат предложит, чай не барыги же)))
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23.03.2021 00:13 Ответить
хотят срубить бабла побольше себе в карман на этом клининге, хоть бы спасибо сказали народу за предоставленную возможность откатов и распила бюджета...
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23.03.2021 00:16 Ответить
быдлогопота не благодарит гоев)))
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23.03.2021 00:40 Ответить
нужно любить народ Украины, а не Украину в себе или себя в Украине!
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23.03.2021 01:05 Ответить
Нужно. Но какое это имеет отношение к зеленой недовладе? Оно любит ТОЛЬКО себя, маму Римму, папу Сашу, своих крысенышей и ленку---все)))
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23.03.2021 01:08 Ответить
об этом и речь
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23.03.2021 01:09 Ответить
Я могу отмыть за 30 тыс гривен, или проконсультировать за 100 долларов.
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23.03.2021 00:22 Ответить
Да там сразу было видно, что косметические повреждения тянут тысяч на 200, а не на какие-то притянутые за уши 2 ляма. Тупорылая "зелень" готова нажиться на чём угодно.
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23.03.2021 05:02 Ответить
Там же ФОПи вийшли на акції протесту, звернулися б до них.
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23.03.2021 06:30 Ответить
цуки, там вам отмыть за 20 тыщ предлагают, и двери вставить за 30 тыщ. на остальные 200 вы это дело обмывать собрались?!
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23.03.2021 07:23 Ответить
А вчера было два ляма!
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23.03.2021 08:53 Ответить
 
 