Госуправление делами выбирает компании, способные устранить повреждения здания Офиса Президента, стоимость услуг может составить 250-300 тыс. грн, - ОП
Государственное управление делами выбирает компании, которые будут выполнять различные виды ремонтных работ для устранения повреждений, причиненных зданию Офиса Президента 20 марта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ОП.
Государственное управление делами "будет выбирать компании, имеющие способности выполнить необходимые работы и стоимость услуг которых будет наименьшей", а позже - публично отчитается о всех выполненных работах.
"По состоянию на сейчас около 10 компаний предложили свои услуги по уборке краски с гранита. Они оценивают объем работ и определяют, имеют ли соответствующие химические растворы. Стоимость этих услуг может составить 250-300 тыс. грн. Продолжается подбор компаний и подсчеты необходимых средств для проведения других восстановительных работ. Так, нужно заменить несколько дверей, окон, сделать ремонт поврежденных помещений, в том числе отдельных кабинетов и помещений на разных этажах, где произошло возгорание", - говорится в сообщении.
Напомним, акция "Не слышишь? Увидишь" на Банковой прошла 20 марта, в день рождения Сергея Стерненко, находящегося в СИЗО Одессы. Участники разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад, жгли табличку "Президент Украины", бросали в сторону здания ОП зажженные файеры, взрывали петарды и запускали фейерверки.
Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Происшествие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр Холодный Яр.
В Офисе Президента заявили, что по предварительным экспертным оценкам, устранение повреждений здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 миллиона гривен.
Пожалуйста, подождите...
ну супер развод не проканал, лохи заметили чет подозрительное. Ой извините, лохи схавали, заметили люди с мозгами!
ЗЕ схопив "приход"), оточення посіло на чолі прихіду.
ГРА СЛІВ)))
Якщо використовувати для змивання фарби воду можна 20 років її змивати і не змити витративши на це більше 20 млн. грн.
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- рассчитайте нас пожалуйста..
- значит так, 40+40 уже 140, тут 25 + 10 будет 45... итого 245...
- 245 ? (достает калькулятор) и как это у вас так получилось ?
- ну не получилось... значит...
во-вторыз с утра писали что очистить от краски фасад будет стоить 25-30 тыс гривен, а тут управление справами уже решили под очистку бабла себе наварить...
в-третьих а тебе какое дело дружбан, судя по флагу в аватарке ты не из нашей страны! уж поверь мы как нибудь сами без сопливых....
можно в процессе обоссать
Я вже не кажу про те, що "имение" - це земля, а не будівля...
Та то таке...
Може, ще на порядок? Може, подумаєте?