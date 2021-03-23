Внеочередное заседание ВР может состояться в пятницу, - "слуга народа" Качура
Предварительно, внеочередное заседание ВР состоится в пятницу, 26 марта.
Об этом сообщил в своем Телеграм-канале нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ.
"Повестка дня будет позднее. Но я буду предлагать также включить вопросы о тарифах, ФОПах и доступной растаможке авто",- отметил он.
Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
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По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.
При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.
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для поклонения оманскому ишаку ?
Пи@дец, это когда Офис Президента в течение одного дня 4 раза комментирует разрисованный фасад собственного здания. Комментирует в тот день, когда коронавирусная ситуация говорит о том, что мы не на краю катастрофы, а мы уже непосредственно в ней.
Такое мнение https://ord-ua.com/2021/03/23/shajka-imitatorov-ili-o-durakah-dorogah-i-invalidah-detstva/ высказал журналист Сергей Никонов в сттье для «ОРД».
Когда в Одессе, Николаеве, других городах больницы уже не берут пациентов из-за переполненности. Когда, как всегда, не хватает кислорода.
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%B2-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BB%D1%8E%D0%B4.html Ковид-больницы в Николаеве забиты, людей кладут в коридорах
Когда необходимый жесткий и долгий локдаун окончательно похоронит экономику и может вызвать социальный взрыв.
Когда - весна и градус ненависти к Украине на российском тв недвусмысленно намекает на войну.
А в это время Офис Президента 4 раза в течение одного дня комментирует обоссанную дверь. Это уже даже не непрофессионализм - это натуральная шизофрения. Граждане начальники просто живут в альтернативной реальности, которая существует только в их коллективном бессознательном воображении.
А тем временем сошел снег, а вместе с ним и большая часть построенных дорог по президентской программе «Большое строительство». И можно было бы вызывать прокуроров просто на эти дороги, чтобы по их виду понять, кто, когда и сколько украл на этом строительстве.
Но этого не будет. Кирилл Тимошенко нравится Президенту. Он всегда приносит хорошие новости. «Большая стройка» - идет, «Большая реставрация» - вот-вот начнется. Что там еще? «Большая конфискация» - на подходе. Что там у нас в следующей серии? В смысле на заседании СНБО? Наложим санкции на все плохое ради всего хорошего?
Зеленский живет в каком-то своем радужном прекрасном пузырьке, куда проблемы челядь допускает очень дозированно. И пока Зеленский наслаждается видами, челядь ворует так, что аж за ушами трещит. Но Зеленский этого не видит. Это фейки. И он знает, как с этим бороться. Центр борьбы с дезинформацией. С плохими новостями. За хорошие рейтинги.
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB-%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%B7-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%B0.html Зеленский начал вылазить из теплой ванны, в которую был сознательно погружен Ермаком - Богуцкая
Самое идиотское заключается в том, что Зеленский на самом деле пытается сейчас решить крайне важную и крайне опасную проблему - уничтожить в Украине олигархическую систему именно как систему, а не как группу олигархов. Понятно, что его за это будут разнообразно убивать, в том числе и медийно.
Но проблема в том, что в основном его медийно «убивает» его же окружение. Полной неадекватностью поведения - реальности. Начиная с девушки Мендель и кончая теми, кто отвечает за наполнение президентского телеграмм-канала и прочую пропаганду.
Ну какие обоссанные двери? Ну о чем вы? Кстати, за двери эти по голове нужно бить Баканова. Потому что такие акции силой не нейтрализуют. Организаторы этого и добиваются. Нейтрализуют или профилактируют их на «дальних рубежах», заранее. Методов - сотни. Но этим нужно заниматься, а не бровки поднимать и с Наумовым у контрабандистов отсасывать.
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BF-%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA.html Нардеп опубликовал разговор Зеленского и Баканова: у вас «волосы встанут дыбом». Видео
Эти чертовы двери - яркий пример полной импотенции СБУ. Для чего существует ДЗНД как не для того, чтобы ПРЕДОТВРАЩАТЬ угрозы национальной государственности? Да, да, во всех странах есть политический сыск. И это вовсе не обязательно как в РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), с убийствами и запугиваниями. Но это - с мозгами. Предвидеть и предотвращать.
А если это так и задумывалось, чтобы типа «радикалы» сами себя дискредитировали, а заодно и отвлекли от той же «короны» - то получилось тупо. Народ в очередной раз увидел, как далека эта власть от народа, насколько неадекватна перед современными вызовами. И насколько воровита.
Ну кому в голову пришла гениальная идея озвучивать цифру в 2 миллиона гривен за ремонт здания на Банковой? Неужели непонятно, что сразу же возникнет мысль, что вы украсть хотите даже на ремонте? Или вы полагаете, что о вас думают лучше? Так посмотрите на исчезнувшие дороги.
И вернулись мы к вечным нашим проблемам, дуракам, дорогам и спецслужбам, которые возглавляют инвалиды детства. Инклюзивность - это прекрасно, но не стоило перегибать палку.