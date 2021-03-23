Внеочередное заседание ВР может состояться в пятницу, - "слуга народа" Качура

Предварительно, внеочередное заседание ВР состоится в пятницу, 26 марта.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ.

"Повестка дня будет позднее. Но я буду предлагать также включить вопросы о тарифах, ФОПах и доступной растаможке авто",- отметил он.

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Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

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По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.