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Бразилия (299) вакцина (3777) россия (92990)

Бразилия приостановила регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

Бразилия приостановила регистрацию российской вакцины от коронавируса

В Бразилии вновь приостановлена регистрация российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за отсутствия необходимой информации о препарате.

Об этом говорится на сайте бразильского национального агентства по санитарному контролю. Регулятор утверждает, что не получил необходимой информации о препарате, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Первую заявку на регистрацию препарата 15 января подавала организация Uniao Quimica. Она представляет в Бразилии Российский фонд прямых инвестиций, который занимается продвижением "Спутник V". Регулятор заявку отклонил и запросил дополнительные данные о вакцине. Вторая заявка была отправлена 26 марта. Несмотря на отсутствие регистрации, Министерство здравоохранения Бразилии подписало контракт на покупку российского препарата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бразилия разработала собственную вакцину против коронавируса, начало ее применения планируется на июль

Минздрав США рекомендовал бразильским властям не покупать "Спутник V". Ведомство отмечало, что Россия может использовать вакцину для распространения своего влияния в Латинской Америке. Разработчики российского препарата в ответ заявили, что попытки дискредитировать вакцину неэтичны и могут повлечь за собой дополнительные жертвы.

Российская вакцина против COVID-19 "Спутник V" разработки центра имени Гамалеи была зарегистрирована в августе 2020 года и стала первым зарегистрированным в мире препаратом против коронавируса. Ряд экспертов, как в России, так и за ее пределами, высказывали опасения относительно решения зарегистрировать "Спутник V" до завершения третьей стадии клинических испытаний.

Также читайте: Степанов отреагировал на заявку о регистрации "Спутника-V" в Украине: Посмотрим, что такое эта российская вакцина

Напомним, 8 декабря директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд готов производить вакцину "Спутник V" на территории Украины, и ее выпуск уже налажен компанией "Биолек".

Читайте на Цензор.НЕТ: Данилов: Компания "Биолек" была связана с Богатыревой, оборудования для производства вакцины от COVID-19 там нет

Позднее "Биолек" опроверг это заявление. "На данный момент АО "Биолек" не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V", или любых других вакцин против коронавируса", - заявили в компании.

Позже кум Путина Виктор Медведчук заявил, что харьковская фармкомпания "Биолек" подала заявку на регистрацию российской вакцины в Украине.
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Топ комментарии
+13
шо вы себе там позволяете??? )))) совсем уже??? каких вам еще докУментов не хватает???
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28.03.2021 15:21
+9
Бразилія призупинила реєстрацію російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" - Цензор.НЕТ 9407
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28.03.2021 16:07
+6
По ходу русня придумала новое биологическое оружие...
Бразилия приостановила регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" - Цензор.НЕТ 8653
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28.03.2021 15:45
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Правила форума Совет форумчан
шо вы себе там позволяете??? )))) совсем уже??? каких вам еще докУментов не хватает???
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28.03.2021 15:21 Ответить
Изаура,та,что рабыня,окуела...
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28.03.2021 15:51 Ответить
а где портяночники с "вывсёврёти"?
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28.03.2021 15:22 Ответить
Даже до пєдро с хуанитами дошло,что ширяться этой муткой опасно.
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28.03.2021 15:26 Ответить
что значит даже? этим пэдро с хуанитами достает научного потенциала и мощностей для разработки и выпуска своей вакцины. в отличии от нас.
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28.03.2021 15:30 Ответить
Бразилия - крута.
Имеет очень серьёзное машиностроение.
Автомобили, самолёты. Социальные язвы - да. Не позволяют назвать её высокоразвитой страной. Но для Украины, увы, её уровень даже при этом космически далёк.
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28.03.2021 21:02 Ответить
Пошли свой коммент на конкурс для умственно-отсталых
- гарантировано получишь первое место...
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28.03.2021 15:42 Ответить
И что? Кто из нормальных врачей рискнёт колоть не зарегистрированную вакцину?
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28.03.2021 15:46 Ответить
Кацап!!!! Уту його!!!!
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28.03.2021 15:57 Ответить
да нет у них вакцины даже для своего населения,
второй компонент сами произвести не могут,
а Южная Корея производит им в день по чайной ложке
так что не хватает даже своих ватников проколоть...
а все их понты с "контрактами" - это чисто пропагандистский хайп,
чтобы потом вонять о своем вЯличии...
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28.03.2021 15:54 Ответить
Вы правы, кто сомневается, что "свои" их вообще не интересуют, да и чужие тоже - успеть прокричать.
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28.03.2021 17:03 Ответить
Санду также проинформировала, что 27 марта в Молдову прибудет очередной лот вакцины из Румынии - 50 тысяч доз.
"Тогда будет у нас 110 тысяч доз всего. Нам правительство Румынии обещало в апреле больше поставить. И в начале апреля еще 70 тысяч мы должны были получить от COVAX.Я отправила письма руководителям 30 стран с просьбой о помощи. Я говорю с производителями и с руководителями стран. Пытаемся по таким каналам получить вакцину", - объяснила Санду.Так что не делайте акцент только на Путине, надо полную инфу давать
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28.03.2021 16:06 Ответить
По ходу русня придумала новое биологическое оружие...
Бразилия приостановила регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" - Цензор.НЕТ 8653
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28.03.2021 15:45 Ответить
В соседней ветке,парни вспомнили про рейс МН 17 сбитый коцапами.На нем летело очень много известных вирусологов.Есть повод задуматься.
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28.03.2021 15:52 Ответить
Бразилія призупинила реєстрацію російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" - Цензор.НЕТ 9407
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28.03.2021 16:07 Ответить
Папуа Новая Гвинея согласились зарегистрировать вакцину Спутник если Россия подарит верховному шаману 10 коров 30 коз и 20 свиней.Только они не понимают для чего она так как о Ковид не слышали.
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28.03.2021 16:34 Ответить
Бразилія далеко , їм важко зрозуміти ХТО робить той шмурдяк . А для "наших" любителів рускаго міра можу сказати : ще при совку доля закинула служити і працювати там в різних регіонах . І скажу : вони не здатні хліб нормальний випікати і молоко нормальне продавати . Так яка там може бути вакцина ? До речі , теж саме і з Китаєм , звідки шмигалі-стєпанови обіцяють привезти , щоб тут людей ширяти . Нехай ще кажанів з Уханю привезуть !
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28.03.2021 16:59 Ответить
В Бражил начался мор обезьян после мордовской ширки.
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28.03.2021 17:23 Ответить
"Спутнік V" розроблений саме для обізьзян ))
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28.03.2021 18:35 Ответить
Бразилія вже розробила власну вакцину від коронавіруса, а тому їй не птрібна російська мачмола.

Бразилія розробила власну вакцину проти коронавірусу https://suspilne.media/117179-brazilia-rozrobila-vlasnu-vakcinu-proti-koronavirusu-so-pro-nei-vidomo/
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28.03.2021 19:01 Ответить
 
 