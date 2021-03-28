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Бразилія (273) вакцина (4418) росія (63556)

Бразилія призупинила реєстрацію російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V"

Бразилія призупинила реєстрацію російської вакцини проти коронавірусу

У Бразилії знову призупинено реєстрацію російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" через відсутність необхідної інформації про препарат.

Про це йдеться на сайті Національного агентства з санітарного контролю Бразилії. Регулятор стверджує, що не отримав необхідної інформації про препарат, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Першу заявку на реєстрацію препарату 15 січня подавала організація Uniao Quimica. Вона представляє у Бразилії Російський фонд прямих інвестицій, який займається просуванням вакцини "Супутник V". Регулятор заявку відхилив і запросив додаткові дані про вакцину. Друга заявка була відправлена ​​26 березня. Попри відсутність реєстрації, Міністерство охорони здоров'я Бразилії підписало контракт на закупівлю російського препарату.

Читайте також: Бразилія розробила власну вакцину проти коронавірусу, початок її застосування заплановано на липень

МОЗ США рекомендувало бразильській владі не купувати "Супутник V". Відомство зазначало, що Росія може використовувати вакцину для поширення свого впливу в Латинській Америці. Розробники російського препарату у відповідь заявили, що спроби дискредитувати вакцину неетичні і можуть призвести до додаткових жертв.

Російська вакцина проти COVID-19 "Супутник V" розробки центру імені Гамалії була зареєстрована в серпні 2020 року і стала першим зареєстрованим у світі препаратом проти коронавірусу. Деякі експерти, як у Росії, так і за її межами, висловлювали побоювання щодо рішення зареєструвати "Супутник V" до завершення третьої стадії клінічних випробувань.

Читайте також: Степанов відреагував на заявку про реєстрацію "Супутника-V" в Україні: Подивимося, що таке ця російська вакцина

Нагадаємо, 8 грудня директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв заявив, що фонд готовий виробляти вакцину "Супутник V" на території України, і її випуск вже налагоджено компанією "Біолік".

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Пізніше "Біолік" спростував цю заяву. "На цей момент АТ "Біолік" не підписувало жодних контрактів, не отримувало жодних трансферних технологій щодо виробництва вакцини "Супутник V" чи будь-яких інших вакцин проти коронавірусу", - заявили в компанії.

Пізніше кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що харківська фармакологічна компанія "Біолік" подала заявку на реєстрацію російської вакцини в Україні.
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Топ коментарі
+13
шо вы себе там позволяете??? )))) совсем уже??? каких вам еще докУментов не хватает???
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28.03.2021 15:21
+9
Бразилія призупинила реєстрацію російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" - Цензор.НЕТ 9407
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28.03.2021 16:07
+6
По ходу русня придумала новое биологическое оружие...
Бразилия приостановила регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" - Цензор.НЕТ 8653
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28.03.2021 15:45
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шо вы себе там позволяете??? )))) совсем уже??? каких вам еще докУментов не хватает???
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28.03.2021 15:21 Відповісти
Изаура,та,что рабыня,окуела...
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28.03.2021 15:51 Відповісти
а где портяночники с "вывсёврёти"?
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28.03.2021 15:22 Відповісти
Даже до пєдро с хуанитами дошло,что ширяться этой муткой опасно.
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28.03.2021 15:26 Відповісти
что значит даже? этим пэдро с хуанитами достает научного потенциала и мощностей для разработки и выпуска своей вакцины. в отличии от нас.
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28.03.2021 15:30 Відповісти
Бразилия - крута.
Имеет очень серьёзное машиностроение.
Автомобили, самолёты. Социальные язвы - да. Не позволяют назвать её высокоразвитой страной. Но для Украины, увы, её уровень даже при этом космически далёк.
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28.03.2021 21:02 Відповісти
Пошли свой коммент на конкурс для умственно-отсталых
- гарантировано получишь первое место...
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28.03.2021 15:42 Відповісти
И что? Кто из нормальных врачей рискнёт колоть не зарегистрированную вакцину?
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28.03.2021 15:46 Відповісти
Кацап!!!! Уту його!!!!
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28.03.2021 15:57 Відповісти
да нет у них вакцины даже для своего населения,
второй компонент сами произвести не могут,
а Южная Корея производит им в день по чайной ложке
так что не хватает даже своих ватников проколоть...
а все их понты с "контрактами" - это чисто пропагандистский хайп,
чтобы потом вонять о своем вЯличии...
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28.03.2021 15:54 Відповісти
Вы правы, кто сомневается, что "свои" их вообще не интересуют, да и чужие тоже - успеть прокричать.
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28.03.2021 17:03 Відповісти
Санду также проинформировала, что 27 марта в Молдову прибудет очередной лот вакцины из Румынии - 50 тысяч доз.
"Тогда будет у нас 110 тысяч доз всего. Нам правительство Румынии обещало в апреле больше поставить. И в начале апреля еще 70 тысяч мы должны были получить от COVAX.Я отправила письма руководителям 30 стран с просьбой о помощи. Я говорю с производителями и с руководителями стран. Пытаемся по таким каналам получить вакцину", - объяснила Санду.Так что не делайте акцент только на Путине, надо полную инфу давать
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28.03.2021 16:06 Відповісти
По ходу русня придумала новое биологическое оружие...
Бразилия приостановила регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" - Цензор.НЕТ 8653
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28.03.2021 15:45 Відповісти
В соседней ветке,парни вспомнили про рейс МН 17 сбитый коцапами.На нем летело очень много известных вирусологов.Есть повод задуматься.
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28.03.2021 15:52 Відповісти
Бразилія призупинила реєстрацію російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" - Цензор.НЕТ 9407
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28.03.2021 16:07 Відповісти
Папуа Новая Гвинея согласились зарегистрировать вакцину Спутник если Россия подарит верховному шаману 10 коров 30 коз и 20 свиней.Только они не понимают для чего она так как о Ковид не слышали.
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28.03.2021 16:34 Відповісти
Бразилія далеко , їм важко зрозуміти ХТО робить той шмурдяк . А для "наших" любителів рускаго міра можу сказати : ще при совку доля закинула служити і працювати там в різних регіонах . І скажу : вони не здатні хліб нормальний випікати і молоко нормальне продавати . Так яка там може бути вакцина ? До речі , теж саме і з Китаєм , звідки шмигалі-стєпанови обіцяють привезти , щоб тут людей ширяти . Нехай ще кажанів з Уханю привезуть !
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28.03.2021 16:59 Відповісти
В Бражил начался мор обезьян после мордовской ширки.
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28.03.2021 17:23 Відповісти
"Спутнік V" розроблений саме для обізьзян ))
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28.03.2021 18:35 Відповісти
Бразилія вже розробила власну вакцину від коронавіруса, а тому їй не птрібна російська мачмола.

Бразилія розробила власну вакцину проти коронавірусу https://suspilne.media/117179-brazilia-rozrobila-vlasnu-vakcinu-proti-koronavirusu-so-pro-nei-vidomo/
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28.03.2021 19:01 Відповісти
 
 