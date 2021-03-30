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"Дело Стерненко" передали в Одесский апелляционный суд

Уголовное дело по обвинению активиста Сергея Стерненко и Руслана Демчука в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича, которое уже было рассмотрено в суде первой инстанции, передали на рассмотрение в Одесский апелляционный суд.

"В Одесский апелляционный суд поступило уголовное дело по обвинению Сергея Стерненко в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.263, ч.2 ст.146, ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины, и Руслана Демчука - в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146, ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины, с апелляционными жалобами обвиняемого Сергея Стерненка, его защитника Андрея Писаренко, и с апелляционной жалобой заместителя руководителя Одесской областной прокуратуры на приговор Приморского районного суда г. Одессы от 23 февраля 2021 года в отношении Сергея Стерненка и Руслана Демчука", - сообщает пресс-служба Одесского апелляционного суда, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вопрос об открытии производства по указанным апелляционным жалобам будет решен в соответствии с положениями статьи 398, 399 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Дело Стерненко передали в Одесский апелляционный суд 01

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

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Так уже бы сразу в Басманный передали. Чего мелочиться?
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30.03.2021 14:42 Ответить
P.S. Головуючий суддя Альбіна Катергроб..😧 Граждане-это пи....ц🤯
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30.03.2021 14:45 Ответить
ось воно, плавзасіб оригінальної конструкції

"Дело Стерненко" передали в Одесский апелляционный суд - Цензор.НЕТ 2494
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30.03.2021 14:57 Ответить
Допропорядочность прямо на лбу написана...под десятью слоями долларов.
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30.03.2021 15:03 Ответить
а в Одессе там почти все такие, лугандонские рвонули в Одессу, Днепр и Киев не в Мотовыловку ж
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30.03.2021 15:47 Ответить
ой-вей, а там трухальдіновські сепари все "порєшають" з ватними суддями.
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30.03.2021 14:42 Ответить
Апeлляциoнный cуд Одeccкoй oблacти фaктичecки зaxвaтилa oргaнизoвaннaя группa cудeй-вoрoв, кoтoрыe ocущecтвляют cвoи кoррупциoнныe cxeмы в aпeлляциoннoм cудe Одeccкoй oблacти, пишeт https://antikor.com.ua/articles/185557-bandity_v_mantijah_v_apelljatsionnom_sude_odesskoj_oblasti Антикoр .
https://skelet-info.org/wp-content/uploads/2016/06/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE.jpg "Справу Стерненка" передали до Одеського апеляційного суду - Цензор.НЕТ 7951
https://skelet-info.org/wp-content/uploads/2017/08/Bezymjannyj1_500x278.png "Справу Стерненка" передали до Одеського апеляційного суду - Цензор.НЕТ 7951 Вoзглaвляeт эту группу вoрoв в cудeйcкиx мaнтияx cудья Алeкcaндр Джулaй, его любовница Альбинa Кaдeгрoб, Руcлaн Кoтeлeвcкий cиcтeмнo cтрoят xитрoмудрыe кoррупциoнныe cxeмы c цeлью зaвлaдeния бoльшими дeнeжными cуммaми oбвиняeмыx и пoтeрпeвшиx, пo дeлaм кoтoрыe oни рaccмaтривaют.
Стoит вcпoмнить дeлo бaнды Никoлaя Звeря, учacтникoв кoтoрoй Примoрcкий cуд Одeccы oceнью 2014 гoдa упрятaл зa рeшeтку, a cудьи aпeлляциoннoгo cудa Одeccы Алeкcaндр Джулaй и Вaдим Прибылoв oтпуcтили нa cвoбoду пoд зaлoг в cмexoтвoрныe 50 000 грн.
https://skelet-info.org/wp-content/uploads/2017/08/Bezymjannyj2_500x657.png "Справу Стерненка" передали до Одеського апеляційного суду - Цензор.НЕТ 7951
Оcвeдoмлённыe люди гoвoрят, чтo зa тaкую бaндитcкую cдeлку Алeкcaндр Джулaй и Вaдим Прибылoв пoлучили oт бaндитoв 50 тыcяч дoллaрoв США.
Тaкжe «дocтoйнo» прoдoлжaют кoррупциoнныe трaдиции cудьи Альбинa Кaдeгрoб, Руcлaн Кoтeлeвcкий и тoт жe Вaдим Прибылoв, кoтoрыe в ceнтябрe 2016 гoдa oтмeнили пo явнo кoррупциoнным мoтивaм пocтaнoвлeниe Примoрcкoгo cудa Одeccы oб oтcтрaнeнии кoррупциoнeрa-нaлoгoвикa - нaчaльникa Тaрутинcкoгo oтдeлeния Арцизcкoй нaлoгoвoй инcпeкции в Одeccкoй oблacти Судaкa А. oт дoлжнocти зa пoлучeниe взятки.
Извecтнo, чтo cудьи зa вынeceниe этoгo кoррупциoннoгo рeшeния пoлучили 15 тыcяч дoллaрoв США.
https://skelet-info.org/wp-content/uploads/2017/08/Bezymjannyj3_500x792.png "Справу Стерненка" передали до Одеського апеляційного суду - Цензор.НЕТ 7951
Тaкжe 2 дeкaбря 2016 гoдa cудьи Вaдим Прибылoв, Альбинa Кaдeгрoб, Руcлaн Кoтeлeвcкий пo извecтным кoррупциoнным причинaм oтмeнили пocтaнoвлeниe Примoрcкoгo рaйcудa Одeccы пo дeлу №522/22078/16-к, кoтoрым взятoчнику Думaнcкoму С.В. был уcтaнoвлeн зaлoг в cуммe 413 тыcяч грн. и уcтaнoвили зaлoг нa cумму в 4 рaзa мeньшe - 110 тыcяч грн.
https://skelet-info.org/wp-content/uploads/2017/08/Bezymjannyj.4png_500x291.png "Справу Стерненка" передали до Одеського апеляційного суду - Цензор.НЕТ 7951
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30.03.2021 16:08 Ответить
Так что хана Стерненко, ватное, алчное и украинофобное ворье в судейских мантиях уже получило указание от своих кураторов. Слишком уж благоприятная среда при зелебобиках для всякой портновско-рашистской плесени.
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30.03.2021 16:11 Ответить
 
 