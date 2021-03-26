Адвокаты Стерненко и Демчука подали апелляционные жалобы

Адвокаты осужденных активистов Сергея Стерненко и Руслана Демчука подали апелляционные жалобы на приговоры клиентов.

Об этом представители юридической компании "Миллер" написали в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Адвокаты Миллер, юридическая компания, подали апелляционную жалобу на приговор Сергею Стерненко и Руслану Демчуку", - говорится в сообщении.

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Защитники обвиняемых отмечают, что приговор суда является незаконным, необоснованным и, соответственно, подлежит отмене.

Адвокаты аргументируют апелляции тем, что заключения суда не подтверждаются доказательствами, которые он принимал во внимание. Также часть из доказательств являются недопустимыми, то есть - полученными с нарушением норм закона.

"В частности, протоколы следственных экспериментов с потерпевшим Сергеем Щербичем и свидетелем Любовью Захарченко, протоколы предъявления потерпевшему Щербичу лиц для опознания по фотоснимкам, статистические таблицы и трафики соединений абонентских номеров", - добавляют адвокаты.

Отмечается, что заключения суда об обстоятельствах совершения преступлений содержат существенные противоречия. Кроме этого, мера пресечения в виде содержания под стражей к обвиняемым применена с грубым нарушением норм уголовного процессуального кодекса.

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Адвокаты требуют отменить меру пресечения в отношении Сергея Стерненко и Руслана Демчука и освобождение их из-под стражи в зале суда. Кроме этого, отменить приговор судьи Попревича, а производство против Стерненко и Демчука закрыть в связи с неустановлением достаточных доказательств для доведения их виновности.





Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.