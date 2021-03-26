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Адвокати Стерненка і Демчука подали апеляційні скарги

Адвокати Стерненка і Демчука подали апеляційні скарги

Адвокати засуджених активістів Сергія Стерненка і Руслана Демчука подали апеляційні скарги на вироки клієнтів.

Про це представники юридичної компанії "Міллер" написали у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Адвокати Міллер, юридична компанія, подали апеляційну скаргу на вирок Сергію Стерненку і Руслану Демчуку", - йдеться в повідомленні.

Захисники обвинувачених зазначають, що вирок суду є незаконним, необґрунтованим і, відповідно, підлягає скасуванню.

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Адвокати аргументують апеляції тим, що висновки суду не підтверджуються доказами, які він брав до уваги. Також частина доказів є неприпустимими, тобто - отриманими з порушенням норм закону.

"Зокрема, протоколи слідчих експериментів з потерпілим Сергієм Щербичем та свідком Любов’ю Захарченко, протоколи пред’явлення потерпілому Щербичу осіб для впізнання за фотознімками, статистичні таблиці і трафіки з'єднань абонентських номерів", - додають адвокати.

Зазначається, що висновки суду про обставини скоєння злочинів містять суттєві протиріччя. Крім цього, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до обвинувачених застосовано з грубим порушенням норм кримінального процесуального кодексу.

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Адвокати вимагають скасувати запобіжний захід щодо Сергія Стерненка і Руслана Демчука та звільнення їх з-під варти в залі суду. Крім цього, скасувати вирок судді Попревич, а провадження проти Стерненка і Демчука закрити у зв'язку з невстановленням достатніх доказів для доведення їхньої вини.

Адвокати Стерненка і Демчука подали апеляційні скарги 01
Адвокати Стерненка і Демчука подали апеляційні скарги 02

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

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Топ коментарі
+5
Я виходив тут, ще коли це не було мейнстрімом...
А ти й далі шукай виправдання власній нікчемності. Проковтнули Стерненко - проковтнете і решту.
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26.03.2021 14:38
+4
Свободу політв'язням !!!
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26.03.2021 14:33
+3
"Борітеся - побрите!" (с)
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26.03.2021 14:44
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Свободу політв'язням !!!
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26.03.2021 14:33 Відповісти
то у Менську вийди і повалай...секунд з десять.
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26.03.2021 14:35 Відповісти
Я виходив тут, ще коли це не було мейнстрімом...
А ти й далі шукай виправдання власній нікчемності. Проковтнули Стерненко - проковтнете і решту.
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26.03.2021 14:38 Відповісти
як добре перейматися не власними проблємами...
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26.03.2021 14:41 Відповісти
https://censor.net/ru/user/405676 - шо ты туту делал ? "виходив тут, ще коли це не було мейнстрімом..." - ты за свой западно-беларуский округ РФ выйди для начала
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26.03.2021 14:43 Відповісти
Paulo Kit ! Respekt !
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26.03.2021 15:00 Відповісти
https://censor.net/ru/user/405676 - ты уже цветочки своим мусорам собрал, *****-лукашенку трусы постирал ? Гниль ватно-белоруская. Павлик Морозов блеать... сцыкун хренов
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26.03.2021 14:40 Відповісти
Alex Firman ! Idi u SRAKU !
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26.03.2021 15:02 Відповісти
Жыве Беларусь!
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26.03.2021 14:45 Відповісти
100% не відпустять навіть під домашній арешт. Мета зараз розкачати людей на новий рівень протестів. А далі - за затвердженим сценарієм
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26.03.2021 14:42 Відповісти
"Борітеся - побрите!" (с)
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26.03.2021 14:44 Відповісти
#СтерненкуВолю
Венедіктову за грати !
Медвейчука на палю !!!
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26.03.2021 14:49 Відповісти
мертвяка, бойко, тігібка, шуфрича, бєню, ахмета - на скотомогильник.
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26.03.2021 14:56 Відповісти
О,наконец-то осмелились назвать фамилию подельника Стерненко ранее судимого за грабеж, угон и подделку документов Руслана Демчука.
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26.03.2021 16:11 Відповісти
 
 