"Справу Стерненка" передали до Одеського апеляційного суду

Кримінальну справу за обвинуваченням активіста Сергія Стерненка і Руслана Демчука у викраденні депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича, яка вже була розглянута в суді першої інстанції, передали на розгляд до Одеського апеляційного суду.

"До Одеського апеляційного суду надійшла кримінальна справа за обвинуваченням Сергія Стерненка у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.146, ч.2 ст.187 Кримінального кодексу України, та Руслана Демчука – у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.146, ч.2 ст.187 Кримінального кодексу України, з апеляційними скаргами обвинуваченого Сергія Стерненка, його захисника Андрія Писаренка, та з апеляційною скаргою заступника керівника Одеської обласної прокуратури на вирок Приморського районного суду м. Одеси від 23 лютого 2021 року стосовно Сергія Стерненка та Руслана Демчука", - повідомляє пресслужба Одеського апеляційного суду, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що питання про відкриття провадження за цими апеляційними скаргами буде вирішене відповідно до положень статті 398, 399 Кримінального процесуального кодексу України.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.