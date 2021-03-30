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Новини Вирок Стерненку
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"Справу Стерненка" передали до Одеського апеляційного суду

Кримінальну справу за обвинуваченням активіста Сергія Стерненка і Руслана Демчука у викраденні депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича, яка вже була розглянута в суді першої інстанції, передали на розгляд до Одеського апеляційного суду.

"До Одеського апеляційного суду надійшла кримінальна справа за обвинуваченням Сергія Стерненка у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.146, ч.2 ст.187 Кримінального кодексу України, та Руслана Демчука – у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.146, ч.2 ст.187 Кримінального кодексу України, з апеляційними скаргами обвинуваченого Сергія Стерненка, його захисника Андрія Писаренка, та з апеляційною скаргою заступника керівника Одеської обласної прокуратури на вирок Приморського районного суду м. Одеси від 23 лютого 2021 року стосовно Сергія Стерненка та Руслана Демчука", - повідомляє пресслужба Одеського апеляційного суду, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що питання про відкриття провадження за цими апеляційними скаргами буде вирішене відповідно до положень статті 398, 399 Кримінального процесуального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокати Стерненка і Демчука подали апеляційні скарги

Справу Стерненка передали до Одеського апеляційного суду 01

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Автор: 

апеляція (502) Стерненко Сергій (384)


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Так уже бы сразу в Басманный передали. Чего мелочиться?
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30.03.2021 14:42 Відповісти
P.S. Головуючий суддя Альбіна Катергроб..😧 Граждане-это пи....ц🤯
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30.03.2021 14:45 Відповісти
ось воно, плавзасіб оригінальної конструкції

"Дело Стерненко" передали в Одесский апелляционный суд - Цензор.НЕТ 2494
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30.03.2021 14:57 Відповісти
Допропорядочность прямо на лбу написана...под десятью слоями долларов.
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30.03.2021 15:03 Відповісти
а в Одессе там почти все такие, лугандонские рвонули в Одессу, Днепр и Киев не в Мотовыловку ж
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30.03.2021 15:47 Відповісти
ой-вей, а там трухальдіновські сепари все "порєшають" з ватними суддями.
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30.03.2021 14:42 Відповісти
Апeлляциoнный cуд Одeccкoй oблacти фaктичecки зaxвaтилa oргaнизoвaннaя группa cудeй-вoрoв, кoтoрыe ocущecтвляют cвoи кoррупциoнныe cxeмы в aпeлляциoннoм cудe Одeccкoй oблacти, пишeт https://antikor.com.ua/articles/185557-bandity_v_mantijah_v_apelljatsionnom_sude_odesskoj_oblasti Антикoр .
https://skelet-info.org/wp-content/uploads/2016/06/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE.jpg "Справу Стерненка" передали до Одеського апеляційного суду - Цензор.НЕТ 7951
https://skelet-info.org/wp-content/uploads/2017/08/Bezymjannyj1_500x278.png "Справу Стерненка" передали до Одеського апеляційного суду - Цензор.НЕТ 7951 Вoзглaвляeт эту группу вoрoв в cудeйcкиx мaнтияx cудья Алeкcaндр Джулaй, его любовница Альбинa Кaдeгрoб, Руcлaн Кoтeлeвcкий cиcтeмнo cтрoят xитрoмудрыe кoррупциoнныe cxeмы c цeлью зaвлaдeния бoльшими дeнeжными cуммaми oбвиняeмыx и пoтeрпeвшиx, пo дeлaм кoтoрыe oни рaccмaтривaют.
Стoит вcпoмнить дeлo бaнды Никoлaя Звeря, учacтникoв кoтoрoй Примoрcкий cуд Одeccы oceнью 2014 гoдa упрятaл зa рeшeтку, a cудьи aпeлляциoннoгo cудa Одeccы Алeкcaндр Джулaй и Вaдим Прибылoв oтпуcтили нa cвoбoду пoд зaлoг в cмexoтвoрныe 50 000 грн.
https://skelet-info.org/wp-content/uploads/2017/08/Bezymjannyj2_500x657.png "Справу Стерненка" передали до Одеського апеляційного суду - Цензор.НЕТ 7951
Оcвeдoмлённыe люди гoвoрят, чтo зa тaкую бaндитcкую cдeлку Алeкcaндр Джулaй и Вaдим Прибылoв пoлучили oт бaндитoв 50 тыcяч дoллaрoв США.
Тaкжe «дocтoйнo» прoдoлжaют кoррупциoнныe трaдиции cудьи Альбинa Кaдeгрoб, Руcлaн Кoтeлeвcкий и тoт жe Вaдим Прибылoв, кoтoрыe в ceнтябрe 2016 гoдa oтмeнили пo явнo кoррупциoнным мoтивaм пocтaнoвлeниe Примoрcкoгo cудa Одeccы oб oтcтрaнeнии кoррупциoнeрa-нaлoгoвикa - нaчaльникa Тaрутинcкoгo oтдeлeния Арцизcкoй нaлoгoвoй инcпeкции в Одeccкoй oблacти Судaкa А. oт дoлжнocти зa пoлучeниe взятки.
Извecтнo, чтo cудьи зa вынeceниe этoгo кoррупциoннoгo рeшeния пoлучили 15 тыcяч дoллaрoв США.
https://skelet-info.org/wp-content/uploads/2017/08/Bezymjannyj3_500x792.png "Справу Стерненка" передали до Одеського апеляційного суду - Цензор.НЕТ 7951
Тaкжe 2 дeкaбря 2016 гoдa cудьи Вaдим Прибылoв, Альбинa Кaдeгрoб, Руcлaн Кoтeлeвcкий пo извecтным кoррупциoнным причинaм oтмeнили пocтaнoвлeниe Примoрcкoгo рaйcудa Одeccы пo дeлу №522/22078/16-к, кoтoрым взятoчнику Думaнcкoму С.В. был уcтaнoвлeн зaлoг в cуммe 413 тыcяч грн. и уcтaнoвили зaлoг нa cумму в 4 рaзa мeньшe - 110 тыcяч грн.
https://skelet-info.org/wp-content/uploads/2017/08/Bezymjannyj.4png_500x291.png "Справу Стерненка" передали до Одеського апеляційного суду - Цензор.НЕТ 7951
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30.03.2021 16:08 Відповісти
Так что хана Стерненко, ватное, алчное и украинофобное ворье в судейских мантиях уже получило указание от своих кураторов. Слишком уж благоприятная среда при зелебобиках для всякой портновско-рашистской плесени.
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30.03.2021 16:11 Відповісти
 
 