Суд перенес рассмотрение апелляции Семенченко на 7 апреля, - адвокат
Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции бывшего народного депутата Семена Семенченко, арестованного по делу о создании так называемой частной военной компании, в связи с отсутствием материалов дела.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил адвокат экс-депутата Владислав Добош, информирует Цензор.НЕТ.
"Суд отложен на 7 апреля, поскольку Печерский суд не передал материалы дела", - сказал Добош.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что суд арестовал Семенченко без права внесения залога.
Напомним, 24 марта агент НАБУ Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.
Также на Цензор.НЕТ: Военизированное формирование Семенченко работало в интересах Коломойского, - СМИ. ВИДЕО
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.
Также сообщалось, что арестованного экс-нардепа Семенченко госпитализировали.
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А коли влада вирішила розправлятися з добробатами, і сєпарський дебіл-прокурвор сказав: "кака", так і братія за прокурором дебілом підвиває.
Сєпарський "суддя-шлюха" сказав: "в тюрму, бо Україну захищав", і братія завила на всі голоси.
І по "Торнадо" так, і по Стерненку, і по "шереметівцям", і по Віногродському.