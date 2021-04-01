Суд перенес рассмотрение апелляции Семенченко на 7 апреля, - адвокат

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции бывшего народного депутата Семена Семенченко, арестованного по делу о создании так называемой частной военной компании, в связи с отсутствием материалов дела.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил адвокат экс-депутата Владислав Добош, информирует Цензор.НЕТ.

"Суд отложен на 7 апреля, поскольку Печерский суд не передал материалы дела", - сказал Добош.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что суд арестовал Семенченко без права внесения залога.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

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По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.

Также сообщалось, что арестованного экс-нардепа Семенченко госпитализировали.