РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11130 посетителей онлайн
Новости
21 409 134

Гостаможслужба подтверждает отстранение свыше 100 таможенников после вчерашнего заседания СНБО, среди них - 17 руководителей

Гостаможслужба подтверждает отстранение свыше 100 таможенников после вчерашнего заседания СНБО, среди них - 17 руководителей

Государственная таможенная служба подтвердила факт отстранения свыше 100 таможенников от исполнения служебных обязанностей после вчерашнего заседания СНБО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее уведомление накануне обнародовала пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

"Более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых 17 - руководителей таможен и таможенных постов, были отстранены 2 апреля от выполнения своих должностных обязанностей после заседания Совета национальной безопасности и обороны на основании письма Управления внутренней безопасности Государственной таможенной службы Украины", - следует из сообщения.

Сообщается, что кроме персональных санкций в отношении круга лиц, деятельность которых связывают с контрабандой, принимаются меры по отношению к должностным лицам таможенных органов, которые могут быть причастны к коррупционным действиям.

По данным Гостаможслужбы, на сегодняшний день в территориальных органах отстранены:

- на Одесской таможне - 22 работника;
- на Закарпатской - 23 работника;
- на Киевской - 8 работников;
- на Волынской - 23 работника;
- на Галицкой - 46 работников;
- на Буковинской - 3 работника.

Ранее Цензор.НЕТ писал со ссылкой на журналиста Евгения Плинского, что более 100 сотрудников таможни отстранены от занимаемых должностей.

Как сообщалось, вчера президент Зеленский заявил, что против "топовых" контрабандистов Украины введены персональные санкции.

Позже был обнародован список топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции.

Читайте также: На месте президента собрал бы силовиков и спросил, почему эти ребята до сих пор на свободе, - Сакварелидзе о санкциях против контрабандистов

Автор: 

контрабанда (2409) санкции (11319) СНБО (4435) таможня (1960)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+21
Угу, сейчас эти таможенники восстановятся через суд
С полицией уже проходили этот момент
показать весь комментарий
03.04.2021 10:37
+19
А помните, как летом 2019-го обдолбленный зелупенфраер вместе с богданом ездили на закарпатскую таможню? Тогда порношут типа "выгнал" кучу таможенников, а через неделю все эти таможенники дружно востановились на службе и получили компенсации. Неужели есть упоротые в этой стране, которые не понимают, что все эти пятничные санкции снбо - это сюжет для зрителей телевизора и не более?! В реале должны быть открыты уголовные дела и обвиняемые должны быть отправлены в сизо.
показать весь комментарий
03.04.2021 11:12
+13
Только непонятно зачем РНБО было проводить?
показать весь комментарий
03.04.2021 10:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
***
жена и таможенник завтракают :
- ты почему такой печальный ?
- а чего веселится? так все дорожает..
- ты чего? одежда, обувь, сигареты, бухло...ну все ж с конфиската... как и колбаса, икра, сыры, балык..
- да? а хлеб то за свои...
показать весь комментарий
03.04.2021 11:05 Ответить
Хороший президент,правильные шаги делает.
показать весь комментарий
03.04.2021 10:58 Ответить
Вау... 95 квартал захватывает таможню!
показать весь комментарий
03.04.2021 11:02 Ответить
смешно)))
это не кацапам сдаватся)))
показать весь комментарий
03.04.2021 11:13 Ответить
Всем уволенным предложена работа
в СБУ МВД ГПУ с повышением окладов
показать весь комментарий
03.04.2021 11:06 Ответить
не я б"ю верба б"є ...
показать весь комментарий
03.04.2021 11:06 Ответить
Понти, понти і ще раз понти! Ще відосик зніми і ВСЬО!
показать весь комментарий
03.04.2021 11:09 Ответить
А помните, как летом 2019-го обдолбленный зелупенфраер вместе с богданом ездили на закарпатскую таможню? Тогда порношут типа "выгнал" кучу таможенников, а через неделю все эти таможенники дружно востановились на службе и получили компенсации. Неужели есть упоротые в этой стране, которые не понимают, что все эти пятничные санкции снбо - это сюжет для зрителей телевизора и не более?! В реале должны быть открыты уголовные дела и обвиняемые должны быть отправлены в сизо.
показать весь комментарий
03.04.2021 11:12 Ответить
Их всех восстановят судебными решениями - только работы добавится судам, адвокатам, посредникам... И расходы "пострадавшим" и доходы участникам и посредникам - сводникам... - закон сообщающихся сосудов...
показать весь комментарий
03.04.2021 11:12 Ответить
вопрос решаемый
при чем на рас два
есть таможни где кроме нихрена не ездит и не возят
всех туда перевести по приказу
и готово)))
сами уволятся
показать весь комментарий
03.04.2021 11:16 Ответить
Звільняють з посад рішенням РНБО?! А як там на рахунок трудового законодавства? За чий рахунок за пів року чи за рік їм всім компенсації будуть виплачувати. Бубочка свої віддасть, ну ті, що в Приватбанку вкрав, чи як завжди? Хто то чергове шоу 95-го кварталу оплачувати буде?
показать весь комментарий
03.04.2021 11:14 Ответить
А кто крышует из чиновников в Киеве,министерствах,прокуратура,мвд и т.д.Почему этих не садят???Кто-то же из высшего эшелона власти прлучал откаты в ввиде чемоданчиков.Почему именно этих не ловят на взятке и не садят???
показать весь комментарий
03.04.2021 11:53 Ответить
нужно было это 1 апреля делать. было бы смешней. они что не могли с кварталом 95 посоветоваться?
показать весь комментарий
03.04.2021 12:00 Ответить
Ну что тут непонятно?!!! Шо бубочка кукарекал? Он кукарекал : если вы, идиоты, выберете меня, то у меня и у квартала закончится эпоха бедности. Бубочку выбрали, а эти идиоты не захотели делиться с найвелычнишым. И вот он, результат, получили пинок под свой жирный зад.
показать весь комментарий
03.04.2021 12:11 Ответить
В Одессе нужно всех уволить , поставить компьютеры и пару улыбчивых девушек . Затраты на переоборудование таможни окупятся уже через месяц
показать весь комментарий
03.04.2021 12:25 Ответить
22 червня 2018

Втрати держбюджету України від контрабанди досягають 4 мільярдів доларів на рік - це більше 100 млрд грн. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков
https://economics.segodnya.ua/ua/economics/enews/avakov-ozvuchil-ogromnuyu-summu-poter-byudzheta-iz-za-kontrabandy-1149117.html?fbclid=IwAR3232yLpqIDcZjIKp9XE0Ma3f92i8nBVpWjK7WumgTwsXdIQ4zW9atcRus https://economics.segodnya.ua/.../avakov-ozvuchil...

7 липня 2019

"Набридло ваше мичання" - Зеленський розніс митників
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_AJ826KsjzE%26fbclid%3DIwAR3AcmPLrAfC95lyCcMYbrlCk2Ph9XDE1-LpW6bKvw8fF2TrK-_nQkWjkGE&h=AT1wDVyNWQfTbZMPP_Yfl-p-4ROW-HQrXGSXGWiwqpqaNq1_IOMLefErg351jXEo18XxkZGB-cPlHA60DlPN4CqWcjrQUxJ2NUgIrYIH9cqh7OiVczWlLtmUTqv_CYtnGKk&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3mcnI5U_QgIy7BweMShAx_klIAbciVYa9MAOhbvFk0ro-jBHSQHV2Ulrj51BnbbAd5FxTSwN6s4Rfcn-_KS79DJAE5v_42lmkrJYbSs5-PKoQ3xhfQUHEYO7Lwmaiu_uHktmaKieGJWp7aihIbi6gGgWPI-Rl8jKKd9cC2rk_pmpeKZg https://www.youtube.com/watch?v=_AJ826KsjzE

9 липня 2019

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №505/2019
Про заходи щодо протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.president.gov.ua%2Fdocuments%2F5052019-27993%3Ffbclid%3DIwAR1vkztXcjljiJozONnxk-VPeHjWsN1GRm8eT0rrKKJfs4DZ-73Y1JSf9MM&h=AT3SxuCeC1BK20hslOcOy_LAw-U8lbhR0yv87JJOVVI2pfkGOIVgPuS-DD-9_nZrUAcdruOXX3sKK2__q19cO-JweYOy3tHbqjb9E_T7hQccuTnJYGGirleyFEqknUxOXsQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3mcnI5U_QgIy7BweMShAx_klIAbciVYa9MAOhbvFk0ro-jBHSQHV2Ulrj51BnbbAd5FxTSwN6s4Rfcn-_KS79DJAE5v_42lmkrJYbSs5-PKoQ3xhfQUHEYO7Lwmaiu_uHktmaKieGJWp7aihIbi6gGgWPI-Rl8jKKd9cC2rk_pmpeKZg https://www.president.gov.ua/documents/5052019-27993

6 серпня 2019

Нова влада оголосила війну контрабандистам і пообіцяла припинити нелегальні трафіки у найкоротші терміни. В Офісі президента кажуть, що успіхи вже є, а бізнес їх ще не бачить.
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/08/6/650304/?fbclid=IwAR1zX1dWrRBAGOTV7rTOdZkRBhWs-w0N667kh4lVcXs-JD93HJHS_f2hZ5A https://www.epravda.com.ua/publications/2019/08/6/650304/

31 серпня 2019

Зеленський: Думаю, до кінця 2019 року "ми приб'ємо контрабас"
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fua.interfax.com.ua%2Fnews%2Feconomic%2F610445.html%3Ffbclid%3DIwAR1QyAfMd_1_woOwoVqwNdDiH8XpAyjIJnDAAo4st2w5stfaDupTsY5zzRA&h=AT0UtHH_tCNaN-Lr8nu0Pyw7XudPjb85naHvQ5k2BFRurfZxyF8ZrmaKb1Ar_p2YwqFzlOOnYTgo7tQvDpzE4Kij0PyUnodwIneW4JJcuPyMjUCbHMHpEdoBFjHYtf-KtvI&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3mcnI5U_QgIy7BweMShAx_klIAbciVYa9MAOhbvFk0ro-jBHSQHV2Ulrj51BnbbAd5FxTSwN6s4Rfcn-_KS79DJAE5v_42lmkrJYbSs5-PKoQ3xhfQUHEYO7Lwmaiu_uHktmaKieGJWp7aihIbi6gGgWPI-Rl8jKKd9cC2rk_pmpeKZg https://ua.interfax.com.ua/news/economic/610445.html

26 листопада 2019

Зеленський обіцяє винагороду за інформацію про хрещеного батька контрабанди.
Про це Зеленський оголосив у спеціальному відеозверненні до українців
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fua.interfax.com.ua%2Fnews%2Feconomic%2F610445.html%3Ffbclid%3DIwAR0DBpkJlvJu0K9T2CRFWoS1E2Q-BB4MhypWtUCm2RiI7YvhmXuw2_c0uCg&h=AT0UtHH_tCNaN-Lr8nu0Pyw7XudPjb85naHvQ5k2BFRurfZxyF8ZrmaKb1Ar_p2YwqFzlOOnYTgo7tQvDpzE4Kij0PyUnodwIneW4JJcuPyMjUCbHMHpEdoBFjHYtf-KtvI&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3mcnI5U_QgIy7BweMShAx_klIAbciVYa9MAOhbvFk0ro-jBHSQHV2Ulrj51BnbbAd5FxTSwN6s4Rfcn-_KS79DJAE5v_42lmkrJYbSs5-PKoQ3xhfQUHEYO7Lwmaiu_uHktmaKieGJWp7aihIbi6gGgWPI-Rl8jKKd9cC2rk_pmpeKZg https://ua.interfax.com.ua/news/economic/610445.html

27 листопада 2019

Розшукуваний Альперін сам прийшов в САП
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/rozshukuvaniy-zelenskim-alperin-sam-priyshov-sap-331107_.html?fbclid=************************************************************* https://zn.ua/.../rozshukuvaniy-zelenskim-alperin-sam...

3 грудня 2019

"Король контрабанди" Альперін вийшов із СІЗО
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnovynarnia.com%2F2019%2F12%2F03%2Fkorol-kontrabandi-alperin-viyshov-iz-sizo%2F%3Ffbclid%3DIwAR3JTdQP9nOGqqZMyeT2VUtJB13mj7cM11hQy7vg6LJmve5kuE7MrLpgs7Q&h=AT2Am50BYFszIMoIEGmF9KPeJR83Y2-BVZsxDIF5h6UBdrTa_eXpU-lMMYkf8H8gkg566CAPzcFb9fHZC2ACfVtW7emL1qgjRnjMTxwQxhN2HeiN78xz6-o4RnFCaHo9b8w&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3mcnI5U_QgIy7BweMShAx_klIAbciVYa9MAOhbvFk0ro-jBHSQHV2Ulrj51BnbbAd5FxTSwN6s4Rfcn-_KS79DJAE5v_42lmkrJYbSs5-PKoQ3xhfQUHEYO7Lwmaiu_uHktmaKieGJWp7aihIbi6gGgWPI-Rl8jKKd9cC2rk_pmpeKZg https://novynarnia.com/.../korol-kontrabandi-alperin.../

.....

2 квітня 2021

Зеленський: Ввели санкції проти топ-10 української контрабанди
За розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 млрд гривень, що недоотримав державний бюджет України, з них понад 100 мільярдів внаслідок неефективної роботи митниці.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2021%2F04%2F2%2F7288839%2F%3Ffbclid%3DIwAR3ruYR5ZUQMhMf3gHYEfyIh6xQXecxB0qEJpe3ur1BykNlcuPgymr4PCSY&h=AT2rdMB0UpsCzSyszv2Grewut-*****************************-m4Pn2jm4jQdBaXEqW3Wn-UeVcxeE2KRYvWleAd7xC4nxUDYLoK5H1OFdNBiflRFuQIe3NTGyHA0&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3mcnI5U_QgIy7BweMShAx_klIAbciVYa9MAOhbvFk0ro-jBHSQHV2Ulrj51BnbbAd5FxTSwN6s4Rfcn-_KS79DJAE5v_42lmkrJYbSs5-PKoQ3xhfQUHEYO7Lwmaiu_uHktmaKieGJWp7aihIbi6gGgWPI-Rl8jKKd9cC2rk_pmpeKZg https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/2/7288839/
показать весь комментарий
03.04.2021 12:26 Ответить
Таким чином:
1) В 2018, за Порошенка було 100 мільярдів втрат. За Зеленського стало 300 мільярдів втрат. З його же слів.
2) Ввели санкції проти контрабандистів, яких Зеленський обіцяв побороти до кінця 2019 року
3) Всі контрабандисти на волі і їм нічого не загрожує
https://www.facebook.com/mason.lemberg?__cft__[0]=AZWc7PWDLIBUVH5WHJZk9NfgVFp6kCHr1q5vx8LZgZx9eLLgI8qSwazZoOQmirZzwnxo1dQj-sbBHV0e_6f69kanbUIYpxkz_FLHnCD9ZF05V6VTCkzaEflVfFaaewY-34ed8Ul4iGmH0g1XIasZ-Qp0yPtzqonsJVB6USTnEPHPHA&__tn__=-UC%2CP-R Mason Lemberg
показать весь комментарий
03.04.2021 12:27 Ответить
Держмитслужба підтверджує відсторонення понад 100 митників після вчорашнього засідання РНБО, серед них - 17 керівників - Цензор.НЕТ 2615
показать весь комментарий
03.04.2021 12:36 Ответить
резидент
СБУ сводит счёты с конкурентами через СНБО, что превращает важнейший орган страны в инструмент личной мести. Мы ожидали увидеть контрабандистов работающих с ОРДЛО, но их убрали из списка.
СБУ продолжает кормиться с контрабанды, а вместо уволенных таможенников зайдут согласованные люди. Главное возглавить процесс, а не победить коррупцию/контрабанду.
показать весь комментарий
03.04.2021 12:41 Ответить
Отстранили - не уволили с волчьим билетом. По сути, предложили подумать и внести чемоданы с налом нужным людям.
показать весь комментарий
03.04.2021 12:45 Ответить
Ой, какой ніжданчік, ніужьелі бьеніни подтянуться. А вигаварітье что беня аалігархі карупціаньер, вот пасматрітье как он па кантрабандье. А давайтье беню в міністри здравахраньенія, вот зажівьєм !
показать весь комментарий
03.04.2021 12:52 Ответить
Держмитслужба підтверджує відсторонення понад 100 митників після вчорашнього засідання РНБО, серед них - 17 керівників - Цензор.НЕТ 8493
показать весь комментарий
03.04.2021 12:56 Ответить
Та ты шо!
показать весь комментарий
03.04.2021 16:59 Ответить
А это кто в поле? Не ляжко, случайно? Ждёт комбайн
показать весь комментарий
03.04.2021 17:01 Ответить
У поросяботів формений батхерт. Методичок не завезли, а начальство вимагає "заклєймить нємєдлєнно". От і тулять, хто на що здатен. А оскільки понабирали на ферми "неліквід" - виходить феєрія тупості. Власне як і завжди. Можна переходити в режим споглядання...
показать весь комментарий
03.04.2021 13:36 Ответить
Замыливание глаз Байдэну)))))
показать весь комментарий
03.04.2021 14:09 Ответить
😆😆😆..."за підрахунками експертів,державі завдано збитків на майже 300 млрд(!!!)гривень...",а вони "санкціями" хваляться і "відстороненнями"🤦‍♂️😂😂😂.А 300 млрд грн. це (на хвилинку☝️)майже 30% всіх(!!!) запланованих доходів держбюджету на 2021 рік.і нікого не заарештовано,немає крим.проваджень,затримань нічого.а всі "звільнені",завтра-післязавтра поновляться на роботі,ще й з компенсаціями,це 100%.така собі "відпусточка" оплачувана,за рахунок держави 🤦‍♂️😂😂😂.
показать весь комментарий
03.04.2021 14:49 Ответить
А як відсторонили? На яких підставах? Якщо є склад злочину, то вони мали б були затримані і їм вручено підозри, як учасникам акції протесту і художньої творчості по відношенню до дверей офісу Зе. Якщо контрабанда, то ст.201 УК України -карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. А де вилучено 300 млрд гривень, про що звинуватив кіносеріал "Санта КривийРіг-СНБОУ"? А як гарно виходить, в бюджетві дірка 300 млрд гривень і бац відшукали винних. А так всі дуже чесні.
А коли телесеріл покаже кіно про "велике крадівництво", "електроенергію з московії і Білорусі", "вугілля з московії", "вагнеріат з банкової", "вакцинація і смерть ковідного фонду", "банкрутство прибуткових підприємств", "фальшування виборів на Прикарпатті"???
показать весь комментарий
03.04.2021 15:19 Ответить
Помнится ЗЕ уже разгонял Закарпатскую таможенную службу да так разогнал что большинство таможенников которых он уличал во взятничестве пошли на повышение по службе.
показать весь комментарий
03.04.2021 15:49 Ответить
державі завдано збитків на майже 300 млрд(!!!)гривень..

Это просто ****** какой то. Жуткий ******, И никому нихуйа не будет.
показать весь комментарий
03.04.2021 16:16 Ответить
а скольких закрыли ? или взялы пид варту ? вангую , ни одного , делаем вывод - зеленые соврали очередной раз
показать весь комментарий
03.04.2021 19:27 Ответить
ойойой какая зрадулендище.
показать весь комментарий
04.04.2021 04:28 Ответить
галицьку таможню треба закрити і не відкривати - крадусь усі і увесь час...
показать весь комментарий
04.04.2021 09:16 Ответить
Страница 2 из 2
 
 