Гостаможслужба подтверждает отстранение свыше 100 таможенников после вчерашнего заседания СНБО, среди них - 17 руководителей

Государственная таможенная служба подтвердила факт отстранения свыше 100 таможенников от исполнения служебных обязанностей после вчерашнего заседания СНБО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее уведомление накануне обнародовала пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

"Более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых 17 - руководителей таможен и таможенных постов, были отстранены 2 апреля от выполнения своих должностных обязанностей после заседания Совета национальной безопасности и обороны на основании письма Управления внутренней безопасности Государственной таможенной службы Украины", - следует из сообщения.

Сообщается, что кроме персональных санкций в отношении круга лиц, деятельность которых связывают с контрабандой, принимаются меры по отношению к должностным лицам таможенных органов, которые могут быть причастны к коррупционным действиям.

По данным Гостаможслужбы, на сегодняшний день в территориальных органах отстранены:

- на Одесской таможне - 22 работника;

- на Закарпатской - 23 работника;

- на Киевской - 8 работников;

- на Волынской - 23 работника;

- на Галицкой - 46 работников;

- на Буковинской - 3 работника.

Ранее Цензор.НЕТ писал со ссылкой на журналиста Евгения Плинского, что более 100 сотрудников таможни отстранены от занимаемых должностей.

Как сообщалось, вчера президент Зеленский заявил, что против "топовых" контрабандистов Украины введены персональные санкции.

Позже был обнародован список топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции.

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