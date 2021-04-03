Гостаможслужба подтверждает отстранение свыше 100 таможенников после вчерашнего заседания СНБО, среди них - 17 руководителей
Государственная таможенная служба подтвердила факт отстранения свыше 100 таможенников от исполнения служебных обязанностей после вчерашнего заседания СНБО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее уведомление накануне обнародовала пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
"Более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых 17 - руководителей таможен и таможенных постов, были отстранены 2 апреля от выполнения своих должностных обязанностей после заседания Совета национальной безопасности и обороны на основании письма Управления внутренней безопасности Государственной таможенной службы Украины", - следует из сообщения.
Сообщается, что кроме персональных санкций в отношении круга лиц, деятельность которых связывают с контрабандой, принимаются меры по отношению к должностным лицам таможенных органов, которые могут быть причастны к коррупционным действиям.
По данным Гостаможслужбы, на сегодняшний день в территориальных органах отстранены:
- на Одесской таможне - 22 работника;
- на Закарпатской - 23 работника;
- на Киевской - 8 работников;
- на Волынской - 23 работника;
- на Галицкой - 46 работников;
- на Буковинской - 3 работника.
Ранее Цензор.НЕТ писал со ссылкой на журналиста Евгения Плинского, что более 100 сотрудников таможни отстранены от занимаемых должностей.
Как сообщалось, вчера президент Зеленский заявил, что против "топовых" контрабандистов Украины введены персональные санкции.
Позже был обнародован список топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции.
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жена и таможенник завтракают :
- ты почему такой печальный ?
- а чего веселится? так все дорожает..
- ты чего? одежда, обувь, сигареты, бухло...ну все ж с конфиската... как и колбаса, икра, сыры, балык..
- да? а хлеб то за свои...
это не кацапам сдаватся)))
в СБУ МВД ГПУ с повышением окладов
при чем на рас два
есть таможни где кроме нихрена не ездит и не возят
всех туда перевести по приказу
и готово)))
сами уволятся
Втрати держбюджету України від контрабанди досягають 4 мільярдів доларів на рік - це більше 100 млрд грн. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков
https://economics.segodnya.ua/ua/economics/enews/avakov-ozvuchil-ogromnuyu-summu-poter-byudzheta-iz-za-kontrabandy-1149117.html?fbclid=IwAR3232yLpqIDcZjIKp9XE0Ma3f92i8nBVpWjK7WumgTwsXdIQ4zW9atcRus https://economics.segodnya.ua/.../avakov-ozvuchil...
7 липня 2019
"Набридло ваше мичання" - Зеленський розніс митників
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_AJ826KsjzE%26fbclid%3DIwAR3AcmPLrAfC95lyCcMYbrlCk2Ph9XDE1-LpW6bKvw8fF2TrK-_nQkWjkGE&h=AT1wDVyNWQfTbZMPP_Yfl-p-4ROW-HQrXGSXGWiwqpqaNq1_IOMLefErg351jXEo18XxkZGB-cPlHA60DlPN4CqWcjrQUxJ2NUgIrYIH9cqh7OiVczWlLtmUTqv_CYtnGKk&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3mcnI5U_QgIy7BweMShAx_klIAbciVYa9MAOhbvFk0ro-jBHSQHV2Ulrj51BnbbAd5FxTSwN6s4Rfcn-_KS79DJAE5v_42lmkrJYbSs5-PKoQ3xhfQUHEYO7Lwmaiu_uHktmaKieGJWp7aihIbi6gGgWPI-Rl8jKKd9cC2rk_pmpeKZg https://www.youtube.com/watch?v=_AJ826KsjzE
9 липня 2019
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №505/2019
Про заходи щодо протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.president.gov.ua%2Fdocuments%2F5052019-27993%3Ffbclid%3DIwAR1vkztXcjljiJozONnxk-VPeHjWsN1GRm8eT0rrKKJfs4DZ-73Y1JSf9MM&h=AT3SxuCeC1BK20hslOcOy_LAw-U8lbhR0yv87JJOVVI2pfkGOIVgPuS-DD-9_nZrUAcdruOXX3sKK2__q19cO-JweYOy3tHbqjb9E_T7hQccuTnJYGGirleyFEqknUxOXsQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3mcnI5U_QgIy7BweMShAx_klIAbciVYa9MAOhbvFk0ro-jBHSQHV2Ulrj51BnbbAd5FxTSwN6s4Rfcn-_KS79DJAE5v_42lmkrJYbSs5-PKoQ3xhfQUHEYO7Lwmaiu_uHktmaKieGJWp7aihIbi6gGgWPI-Rl8jKKd9cC2rk_pmpeKZg https://www.president.gov.ua/documents/5052019-27993
6 серпня 2019
Нова влада оголосила війну контрабандистам і пообіцяла припинити нелегальні трафіки у найкоротші терміни. В Офісі президента кажуть, що успіхи вже є, а бізнес їх ще не бачить.
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/08/6/650304/?fbclid=IwAR1zX1dWrRBAGOTV7rTOdZkRBhWs-w0N667kh4lVcXs-JD93HJHS_f2hZ5A https://www.epravda.com.ua/publications/2019/08/6/650304/
31 серпня 2019
Зеленський: Думаю, до кінця 2019 року "ми приб'ємо контрабас"
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fua.interfax.com.ua%2Fnews%2Feconomic%2F610445.html%3Ffbclid%3DIwAR1QyAfMd_1_woOwoVqwNdDiH8XpAyjIJnDAAo4st2w5stfaDupTsY5zzRA&h=AT0UtHH_tCNaN-Lr8nu0Pyw7XudPjb85naHvQ5k2BFRurfZxyF8ZrmaKb1Ar_p2YwqFzlOOnYTgo7tQvDpzE4Kij0PyUnodwIneW4JJcuPyMjUCbHMHpEdoBFjHYtf-KtvI&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3mcnI5U_QgIy7BweMShAx_klIAbciVYa9MAOhbvFk0ro-jBHSQHV2Ulrj51BnbbAd5FxTSwN6s4Rfcn-_KS79DJAE5v_42lmkrJYbSs5-PKoQ3xhfQUHEYO7Lwmaiu_uHktmaKieGJWp7aihIbi6gGgWPI-Rl8jKKd9cC2rk_pmpeKZg https://ua.interfax.com.ua/news/economic/610445.html
26 листопада 2019
Зеленський обіцяє винагороду за інформацію про хрещеного батька контрабанди.
Про це Зеленський оголосив у спеціальному відеозверненні до українців
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fua.interfax.com.ua%2Fnews%2Feconomic%2F610445.html%3Ffbclid%3DIwAR0DBpkJlvJu0K9T2CRFWoS1E2Q-BB4MhypWtUCm2RiI7YvhmXuw2_c0uCg&h=AT0UtHH_tCNaN-Lr8nu0Pyw7XudPjb85naHvQ5k2BFRurfZxyF8ZrmaKb1Ar_p2YwqFzlOOnYTgo7tQvDpzE4Kij0PyUnodwIneW4JJcuPyMjUCbHMHpEdoBFjHYtf-KtvI&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3mcnI5U_QgIy7BweMShAx_klIAbciVYa9MAOhbvFk0ro-jBHSQHV2Ulrj51BnbbAd5FxTSwN6s4Rfcn-_KS79DJAE5v_42lmkrJYbSs5-PKoQ3xhfQUHEYO7Lwmaiu_uHktmaKieGJWp7aihIbi6gGgWPI-Rl8jKKd9cC2rk_pmpeKZg https://ua.interfax.com.ua/news/economic/610445.html
27 листопада 2019
Розшукуваний Альперін сам прийшов в САП
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/rozshukuvaniy-zelenskim-alperin-sam-priyshov-sap-331107_.html?fbclid=************************************************************* https://zn.ua/.../rozshukuvaniy-zelenskim-alperin-sam...
3 грудня 2019
"Король контрабанди" Альперін вийшов із СІЗО
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnovynarnia.com%2F2019%2F12%2F03%2Fkorol-kontrabandi-alperin-viyshov-iz-sizo%2F%3Ffbclid%3DIwAR3JTdQP9nOGqqZMyeT2VUtJB13mj7cM11hQy7vg6LJmve5kuE7MrLpgs7Q&h=AT2Am50BYFszIMoIEGmF9KPeJR83Y2-BVZsxDIF5h6UBdrTa_eXpU-lMMYkf8H8gkg566CAPzcFb9fHZC2ACfVtW7emL1qgjRnjMTxwQxhN2HeiN78xz6-o4RnFCaHo9b8w&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3mcnI5U_QgIy7BweMShAx_klIAbciVYa9MAOhbvFk0ro-jBHSQHV2Ulrj51BnbbAd5FxTSwN6s4Rfcn-_KS79DJAE5v_42lmkrJYbSs5-PKoQ3xhfQUHEYO7Lwmaiu_uHktmaKieGJWp7aihIbi6gGgWPI-Rl8jKKd9cC2rk_pmpeKZg https://novynarnia.com/.../korol-kontrabandi-alperin.../
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2 квітня 2021
Зеленський: Ввели санкції проти топ-10 української контрабанди
За розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 млрд гривень, що недоотримав державний бюджет України, з них понад 100 мільярдів внаслідок неефективної роботи митниці.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2021%2F04%2F2%2F7288839%2F%3Ffbclid%3DIwAR3ruYR5ZUQMhMf3gHYEfyIh6xQXecxB0qEJpe3ur1BykNlcuPgymr4PCSY&h=AT2rdMB0UpsCzSyszv2Grewut-*****************************-m4Pn2jm4jQdBaXEqW3Wn-UeVcxeE2KRYvWleAd7xC4nxUDYLoK5H1OFdNBiflRFuQIe3NTGyHA0&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3mcnI5U_QgIy7BweMShAx_klIAbciVYa9MAOhbvFk0ro-jBHSQHV2Ulrj51BnbbAd5FxTSwN6s4Rfcn-_KS79DJAE5v_42lmkrJYbSs5-PKoQ3xhfQUHEYO7Lwmaiu_uHktmaKieGJWp7aihIbi6gGgWPI-Rl8jKKd9cC2rk_pmpeKZg https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/2/7288839/
1) В 2018, за Порошенка було 100 мільярдів втрат. За Зеленського стало 300 мільярдів втрат. З його же слів.
2) Ввели санкції проти контрабандистів, яких Зеленський обіцяв побороти до кінця 2019 року
3) Всі контрабандисти на волі і їм нічого не загрожує
https://www.facebook.com/mason.lemberg?__cft__[0]=AZWc7PWDLIBUVH5WHJZk9NfgVFp6kCHr1q5vx8LZgZx9eLLgI8qSwazZoOQmirZzwnxo1dQj-sbBHV0e_6f69kanbUIYpxkz_FLHnCD9ZF05V6VTCkzaEflVfFaaewY-34ed8Ul4iGmH0g1XIasZ-Qp0yPtzqonsJVB6USTnEPHPHA&__tn__=-UC%2CP-R Mason Lemberg
СБУ сводит счёты с конкурентами через СНБО, что превращает важнейший орган страны в инструмент личной мести. Мы ожидали увидеть контрабандистов работающих с ОРДЛО, но их убрали из списка.
СБУ продолжает кормиться с контрабанды, а вместо уволенных таможенников зайдут согласованные люди. Главное возглавить процесс, а не победить коррупцию/контрабанду.
А коли телесеріл покаже кіно про "велике крадівництво", "електроенергію з московії і Білорусі", "вугілля з московії", "вагнеріат з банкової", "вакцинація і смерть ковідного фонду", "банкрутство прибуткових підприємств", "фальшування виборів на Прикарпатті"???
Это просто ****** какой то. Жуткий ******, И никому нихуйа не будет.