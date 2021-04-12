Участие Януковича в рассмотрении дела о государственной измене необязательно, - Верховный суд

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда отказал в признании обязательного участия беглого президента Виктора Януковича в судебном заседании во время кассационного рассмотрения его дела.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба ВС по итогам судебного заседания 12 апреля.

"Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда отказал в признании обязательного участия осужденного в судебном заседании во время кассационного рассмотрения, мотивируя это тем, что ВС лишен возможности обеспечить его явку, поскольку В. Ф. Янукович находится за пределами территории Украины. Суд отметил, что осужденный по собственному желанию может принять участие в рассмотрении этого уголовного производства", - отмечают в суде.

Кроме того, решая ходатайство по обеспечению участия осужденного в рассмотрении уголовного производства в режиме видеоконференцсвязи в порядке международной правовой помощи, ККС ВС также отказал в его удовлетворении, в частности, указав, что во время досудебного расследования в этом уголовном производстве РФ ранее уже отказывала в предоставлении такой помощи.

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В то же время в целях реализации процессуальных прав осужденного и учитывая конкретные обстоятельства этого уголовного производства Кассационный уголовный суд предложил стороне защиты обеспечить участие Януковича во время кассационного рассмотрения этого уголовного производства с использованием собственных технических средств и программного обеспечения "TrueConf".

Очередное судебное заседание по делу Януковича запланировано на 14:00 17 мая 2021.

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Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014 года, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ - оккупации Автономной республики Крым и изменении границ территории Украины.

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За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в ведении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

1 марта 2020 года Оболонский суд направил в апелляционный суд все поступившие от адвокатов 6 апелляций на приговор Януковичу.

По данным Офиса Генерального прокурора, в отношении беглого президента Виктора Януковича действует второе решение о заочном аресте, также суд вынес постановление о его задержании для избрания меры пресечения.

2 октября Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда. В свою очередь адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил, что решение Киевского апелляционного суда будет обжаловано в Верховном Суде.