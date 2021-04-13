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У Азербайджана нет территориальных претензий к Армении, - Алиев

У Азербайджана нет территориальных претензий к Армении, - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что карабахский конфликт завершен и урегулирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Haqqin.az".

По его словам, Азербайджан считает армян, проживающих на подконтрольных российским миротворцам территориях, своими гражданами: "Гуманитарная помощь и логистическая поддержка, которую мы оказываем до сих пор, также говорят об этом намерении".

Также Алиев заявил, что Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении.

"Мы будем помнить нашу историю, но мы не имеем никаких территориальных претензий к каким-либо странам, включая Армению", - сказал президент Азербайджана.

Также читайте: Россия пытается разжечь конфликт в Нагорном Карабахе, - представитель Госдепа Кент

Напомним, боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября пресс-секретарь президента "НКР" Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

11 января 2021 года в Москве прошла трехсторонняя встреча России, Армении и Азербайджана. По итогам Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о налаживании транспортных и экономических связей в Закавказском регионе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Алиев открыл в Баку Парк военных трофеев, захваченных у армянской армии в ходе войны в Нагорном Карабахе. ФОТОрепортаж

Автор: 

Азербайджан (794) Алиев Ильхам (163) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+7
Теперь у Азербайджана куда большая проблема.. Теперь у него "территориальные проблемы" с Рашей.
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13.04.2021 12:17 Ответить
+6
пока у Азербайджана Турция в союзниках - это проблемы Раши))))
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13.04.2021 12:22 Ответить
+4
скорее это у рашки проблеммы, поскольку пока есть Турция эти ихтамнеты в любой момент могут стать удобрением
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13.04.2021 12:27 Ответить
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Теперь у Азербайджана куда большая проблема.. Теперь у него "территориальные проблемы" с Рашей.
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13.04.2021 12:17 Ответить
пока у Азербайджана Турция в союзниках - это проблемы Раши))))
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13.04.2021 12:22 Ответить
скорее это у рашки проблеммы, поскольку пока есть Турция эти ихтамнеты в любой момент могут стать удобрением
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13.04.2021 12:27 Ответить
Миротворцы говоришь? Ну-ну.
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13.04.2021 12:18 Ответить
Я так понял кавказы меж собой разделили КараБАХ поровну,когда то Сралин и Гитлеру так же делили Польшу...в сентябре 1939 года...
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13.04.2021 12:20 Ответить
Поровну. Все теперь Азербайджан.
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13.04.2021 12:21 Ответить
Если это так,то нормально,теперь Алиев почти Эрдоганыч...
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13.04.2021 12:23 Ответить
Выяснили как и откуда были запущены Искандеры по Шуше? И чего морозятся макшанские макаки-"миротворцы"?
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13.04.2021 12:20 Ответить
уже нет... )
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13.04.2021 12:23 Ответить
Когда мы так сможем заявить?
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13.04.2021 12:27 Ответить
73% сделают тебе 95 квартал..Веселись...
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13.04.2021 12:31 Ответить
у нас до сих пор заносят русские тряпки в горсоветы....
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13.04.2021 12:41 Ответить
у параши точно есть претензии к азейбарджану. минимум, 26 рускоязычных бакинских камисаров от бакинской сребреницы защищать будут.
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13.04.2021 12:28 Ответить
Недавно в Баку 9 апреля проходил типа съезд Тюркских народов с участием Турции,Азербайджана Казахстана Узбекистана Кыргыстана и страна наблюдатель Венгрия...Главная тема как отвязаться от назойливых Мавзолейных "братьев",Эрдоганыч отметил...Сделаем...,и я почему то верю Эрдогану...это не плесень КГБшная...а реальных Лидер Тюрков!!!
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13.04.2021 12:29 Ответить
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13.04.2021 12:39 Ответить
Сдается мне это был совместный план кремля и Баку по сливу американского Пашиняна.
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13.04.2021 12:42 Ответить
Это заявление -ответ на армянским, считай российским, пропогондам, котрые кричать, что Азербайджан хочет вернуть бывщих своих территорий (Зенгазур между Азерб. и Нахичеванской АР, с которых выселили азербайджанцев, также Иреван древний азербайджанский город)
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13.04.2021 12:44 Ответить
Якось дивно, то він пер уперед, з усією потужністю, а потім зупинився і трохи не включає задню. Хоча справу з повернення своїх земель не завершено. Його або чимось налякали, або купили ..... так здається
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13.04.2021 18:56 Ответить
 
 