У Азербайджана нет территориальных претензий к Армении, - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что карабахский конфликт завершен и урегулирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Haqqin.az".

По его словам, Азербайджан считает армян, проживающих на подконтрольных российским миротворцам территориях, своими гражданами: "Гуманитарная помощь и логистическая поддержка, которую мы оказываем до сих пор, также говорят об этом намерении".

Также Алиев заявил, что Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении.

"Мы будем помнить нашу историю, но мы не имеем никаких территориальных претензий к каким-либо странам, включая Армению", - сказал президент Азербайджана.

Также читайте: Россия пытается разжечь конфликт в Нагорном Карабахе, - представитель Госдепа Кент

Напомним, боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября пресс-секретарь президента "НКР" Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

11 января 2021 года в Москве прошла трехсторонняя встреча России, Армении и Азербайджана. По итогам Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о налаживании транспортных и экономических связей в Закавказском регионе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Алиев открыл в Баку Парк военных трофеев, захваченных у армянской армии в ходе войны в Нагорном Карабахе. ФОТОрепортаж