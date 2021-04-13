В Азербайджану немає територіальних претензій до Вірменії, - Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що карабаський конфлікт завершено і врегульовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Haqqin.az".

За його словами, Азербайджан вважає вірмен, які проживають на підконтрольних російським миротворцям територіях, своїми громадянами: "Гуманітарна допомога і логістична підтримка, яку ми надаємо досі, також свідчать про цей намір".

Також Алієв заявив, що Азербайджан не має територіальних претензій до Вірменії.

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"Ми будемо пам'ятати нашу історію, але ми не маємо жодних територіальних претензій до будь-яких країнах, включно з Вірменією", - сказав президент Азербайджану.

Нагадаємо, бойові дії в Нагірному Карабасі почалися 27 вересня 2020 року. 9 листопада прессекретар президента "НКР" Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерта.

Президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.

11 січня 2021 року в Москві відбулася тристороння зустріч Росії, Вірменії та Азербайджану. За підсумками Володимир Путін, Ільхам Алієв і Нікол Пашинян підписали спільну заяву про налагодження транспортних і економічних зв'язків у Закавказькому регіоні.