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Новини Агресія Росії проти України
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В Азербайджану немає територіальних претензій до Вірменії, - Алієв

В Азербайджану немає територіальних претензій до Вірменії, - Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що карабаський конфлікт завершено і врегульовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Haqqin.az".

За його словами, Азербайджан вважає вірмен, які проживають на підконтрольних російським миротворцям територіях, своїми громадянами: "Гуманітарна допомога і логістична підтримка, яку ми надаємо досі, також свідчать про цей намір".

Також Алієв заявив, що Азербайджан не має територіальних претензій до Вірменії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Алієв відкрив у Баку Парк військових трофеїв, захоплених у вірменської армії під час війни в Нагірному Карабасі. ФОТОрепортаж

"Ми будемо пам'ятати нашу історію, але ми не маємо жодних територіальних претензій до будь-яких країнах, включно з Вірменією", - сказав президент Азербайджану.

Нагадаємо, бойові дії в Нагірному Карабасі почалися 27 вересня 2020 року. 9 листопада прессекретар президента "НКР" Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерта.

Президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.

11 січня 2021 року в Москві відбулася тристороння зустріч Росії, Вірменії та Азербайджану. За підсумками Володимир Путін, Ільхам Алієв і Нікол Пашинян підписали спільну заяву про налагодження транспортних і економічних зв'язків у Закавказькому регіоні.

Автор: 

Азербайджан (858) Алієв Ільхам (153) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+7
Теперь у Азербайджана куда большая проблема.. Теперь у него "территориальные проблемы" с Рашей.
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13.04.2021 12:17
+6
пока у Азербайджана Турция в союзниках - это проблемы Раши))))
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13.04.2021 12:22
+4
скорее это у рашки проблеммы, поскольку пока есть Турция эти ихтамнеты в любой момент могут стать удобрением
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13.04.2021 12:27
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Теперь у Азербайджана куда большая проблема.. Теперь у него "территориальные проблемы" с Рашей.
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13.04.2021 12:17 Відповісти
пока у Азербайджана Турция в союзниках - это проблемы Раши))))
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13.04.2021 12:22 Відповісти
скорее это у рашки проблеммы, поскольку пока есть Турция эти ихтамнеты в любой момент могут стать удобрением
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13.04.2021 12:27 Відповісти
Миротворцы говоришь? Ну-ну.
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13.04.2021 12:18 Відповісти
Я так понял кавказы меж собой разделили КараБАХ поровну,когда то Сралин и Гитлеру так же делили Польшу...в сентябре 1939 года...
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13.04.2021 12:20 Відповісти
Поровну. Все теперь Азербайджан.
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13.04.2021 12:21 Відповісти
Если это так,то нормально,теперь Алиев почти Эрдоганыч...
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13.04.2021 12:23 Відповісти
Выяснили как и откуда были запущены Искандеры по Шуше? И чего морозятся макшанские макаки-"миротворцы"?
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13.04.2021 12:20 Відповісти
уже нет... )
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13.04.2021 12:23 Відповісти
Когда мы так сможем заявить?
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13.04.2021 12:27 Відповісти
73% сделают тебе 95 квартал..Веселись...
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13.04.2021 12:31 Відповісти
у нас до сих пор заносят русские тряпки в горсоветы....
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13.04.2021 12:41 Відповісти
у параши точно есть претензии к азейбарджану. минимум, 26 рускоязычных бакинских камисаров от бакинской сребреницы защищать будут.
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13.04.2021 12:28 Відповісти
Недавно в Баку 9 апреля проходил типа съезд Тюркских народов с участием Турции,Азербайджана Казахстана Узбекистана Кыргыстана и страна наблюдатель Венгрия...Главная тема как отвязаться от назойливых Мавзолейных "братьев",Эрдоганыч отметил...Сделаем...,и я почему то верю Эрдогану...это не плесень КГБшная...а реальных Лидер Тюрков!!!
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13.04.2021 12:29 Відповісти
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13.04.2021 12:39 Відповісти
Сдается мне это был совместный план кремля и Баку по сливу американского Пашиняна.
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13.04.2021 12:42 Відповісти
Это заявление -ответ на армянским, считай российским, пропогондам, котрые кричать, что Азербайджан хочет вернуть бывщих своих территорий (Зенгазур между Азерб. и Нахичеванской АР, с которых выселили азербайджанцев, также Иреван древний азербайджанский город)
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13.04.2021 12:44 Відповісти
Якось дивно, то він пер уперед, з усією потужністю, а потім зупинився і трохи не включає задню. Хоча справу з повернення своїх земель не завершено. Його або чимось налякали, або купили ..... так здається
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13.04.2021 18:56 Відповісти
 
 