В Азербайджану немає територіальних претензій до Вірменії, - Алієв
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що карабаський конфлікт завершено і врегульовано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Haqqin.az".
За його словами, Азербайджан вважає вірмен, які проживають на підконтрольних російським миротворцям територіях, своїми громадянами: "Гуманітарна допомога і логістична підтримка, яку ми надаємо досі, також свідчать про цей намір".
Також Алієв заявив, що Азербайджан не має територіальних претензій до Вірменії.
"Ми будемо пам'ятати нашу історію, але ми не маємо жодних територіальних претензій до будь-яких країнах, включно з Вірменією", - сказав президент Азербайджану.
Нагадаємо, бойові дії в Нагірному Карабасі почалися 27 вересня 2020 року. 9 листопада прессекретар президента "НКР" Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерта.
Президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.
У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.
11 січня 2021 року в Москві відбулася тристороння зустріч Росії, Вірменії та Азербайджану. За підсумками Володимир Путін, Ільхам Алієв і Нікол Пашинян підписали спільну заяву про налагодження транспортних і економічних зв'язків у Закавказькому регіоні.
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