Россия шантажирует Украину из-за решения выслать дипломата, - Енин

Украина высылает старшего дипломата российского посольства. Официальную ноту направят 19 апреля.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже услышали определенный шантаж с российской стороны. Нам намекают, что если мы будем настаивать на объявлении персоной нон грата именно сотрудника посольства, а не одного из консульств, то они будут вынуждены объявить персоной нон грата сотрудника нашего посольства в Москве. Цивилизованному миру надо привыкать к тому, что российская дипломатия является никак не дипломатией, а продолжением деятельности спецслужб в гибридной войне, и мы все прекрасно видим на примерах", - сообщил он.

Напомним, 17 апреля стало известно, что украинский консул Александр Сосонюк задержан в российском городе Санкт-Петербург. Его задержала ФСБ якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

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В ФСБ заявили, что "к иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права". По информации спикера МИД Украины Олега Николенко, Сосонюк был задержан на несколько часов и уже находится в дипучреждении.

Москва заявила, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка в России "нежелательно", ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля.

В ответ из Украины вышлют старшего дипломата, одного из советников посольства Российской Федерации в Киеве по фамилии Черников.