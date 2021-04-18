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Россия шантажирует Украину из-за решения выслать дипломата, - Енин

Россия шантажирует Украину из-за решения выслать дипломата, - Енин

Украина высылает старшего дипломата российского посольства. Официальную ноту направят 19 апреля.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже услышали определенный шантаж с российской стороны. Нам намекают, что если мы будем настаивать на объявлении персоной нон грата именно сотрудника посольства, а не одного из консульств, то они будут вынуждены объявить персоной нон грата сотрудника нашего посольства в Москве. Цивилизованному миру надо привыкать к тому, что российская дипломатия является никак не дипломатией, а продолжением деятельности спецслужб в гибридной войне, и мы все прекрасно видим на примерах", - сообщил он.

Напомним, 17 апреля стало известно, что украинский консул Александр Сосонюк задержан в российском городе Санкт-Петербург. Его задержала ФСБ якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

Также читайте: Енин о задержании консула в Петербурге: Мы столкнулись фактически с нападением на нашего сотрудника. Если РФ вышлет Сосонюка - будем реагировать так же действенно

В ФСБ заявили, что "к иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права". По информации спикера МИД Украины Олега Николенко, Сосонюк был задержан на несколько часов и уже находится в дипучреждении.

Москва заявила, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка в России "нежелательно", ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля.

В ответ из Украины вышлют старшего дипломата, одного из советников посольства Российской Федерации в Киеве по фамилии Черников.

Автор: 

россия (96279) шантаж (90) дипломаты (639) Енин Евгений (328)


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Топ комментарии
+28
Должно быть похрен на тот шантаж.
Высылайте.
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18.04.2021 23:35 Ответить
+21
выслать им в Рассиюшку отца Онуфрия из УПЦ МП.. нахер выслать!
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18.04.2021 23:40 Ответить
+17
Значит, правильную кандидатуру определили для высылки на паРашку...
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18.04.2021 23:38 Ответить
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Должно быть похрен на тот шантаж.
Высылайте.
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18.04.2021 23:35 Ответить
Пусть шантажирует. Интересная новость...

"В воскресенье, 18 апреля, вдоль линии разграничения на Донбассе и возле аннексированного Крыма пролетел американский беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE11.
Об этом свидетельствуют данные портала Flight Radar."
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18.04.2021 23:35 Ответить
Может кацапский фейк для провокации ?
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18.04.2021 23:38 Ответить
Нє, просто мімо пролєтав у справах)))
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18.04.2021 23:53 Ответить
Они там постоянно летают, не первый день уже)))
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19.04.2021 00:00 Ответить
https://twitter.com/ganzabars
https://twitter.com/ganzabars
https://twitter.com/ganzabars цнчний Барсік @ganzabars

https://twitter.com/ganzabars

до речі, хтось слідкує за аеропортами і пунктами перетину?
аби не пропустити момент, коли вся ця ***** гнидота (слугі, ригі) рване з країни?

та це ж краще/інфомативніше будь-яких ЗМІ і систем сповіщення
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18.04.2021 23:59 Ответить
Шантажує? Так тут нещодавно Клімкін говорив, що, треба було дипломатичні відносини розірвати з РФ.
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18.04.2021 23:37 Ответить
і що заважало громадянину Клімкіну розірвати дипломатичні стосунки з єріфією?
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19.04.2021 00:00 Ответить
Отделение трансплантологии ?
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18.04.2021 23:39 Ответить
Значит, правильную кандидатуру определили для высылки на паРашку...
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18.04.2021 23:38 Ответить
выслать им в Рассиюшку отца Онуфрия из УПЦ МП.. нахер выслать!
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18.04.2021 23:40 Ответить
Зе электорат грудью ляжет
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19.04.2021 00:50 Ответить
какие могут быть дипломатические отношения со страной агрессором, оккупантами, убивающими каждый день украинцев? только эта *************** власть способна на такое!
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18.04.2021 23:42 Ответить
А как на счет власти предыдущей?
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19.04.2021 00:15 Ответить
У предыдущей власти и кум хутина в почете был.
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19.04.2021 00:15 Ответить
а кто говорит что она были лучше?
просто обосравшись к концу каденции и имея нулевой рейтинг, аферист нанял клоуна, чтобы на фоне этого идиота вернуться спасителем и чтобы все забылось и списалось.
поэтому тут ему целая армия проплаченых шестерок и подпевает
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19.04.2021 00:25 Ответить
Этой страной управляет дракон. Это такое хитрое прехитрое волшебное существо, которое может проникать в сознание людей и управлять ими. И никто не знает в какую игру он играет...
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19.04.2021 00:50 Ответить
Ого, как вас торкнуло, после того как вы поняли, что два года назад обосрались)))
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19.04.2021 01:22 Ответить
Штирлицов Путлера ловят по всему Миру,Байден скоро начнет зачистку Хмырятины Мавзолейной...,типа Джен Псаки казала видимо и невидимо..., будет РАБссии большая вава...
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18.04.2021 23:44 Ответить
за шантаж - додатково вислати ще двох касапів. Але й можна всіх скопом.
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18.04.2021 23:45 Ответить
Их посольство,должно быть закрыто с 2014 года,всё остальное бла бла бла терпит и трусов.
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18.04.2021 23:48 Ответить
https://twitter.com/_Smithchenko

https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1379954753229225986 8 апр.

Российский центр науки и культуры в Киеве (да, есть такой: https://twitter.com/UkrRsGov @UkrRsGov ) провел выставку, посвященную Нюрнбергскому трибуналу, под лозунгом "Помнить и не допустить!"

(Ляп из серии "Привет освободителям Киева от немецко-фашистских захватчиков")

Росія шантажує Україну через рішення вислати дипломата, - Єнін - Цензор.НЕТ 3650
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18.04.2021 23:51 Ответить
Развал СССра был внезапным Инфарктом,развал РАБссии будет круче,намного круче февраля 1917 года и августа 1991 года...внезапный Инсульт и хана мавзолею...
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18.04.2021 23:51 Ответить
Чехи еще сажают своих граждан,которые воевали в ЛДНР за русню и садят их на 15 лет за терроризм. И смотрим на нашу клоунаду,где Аксеновы выбираются в Рады,где даже Штепу не могут посадить. Руки опускаются.Когда будет справедливость?
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18.04.2021 23:57 Ответить
Керівник Державного Київського конструкторського бюро "ЛУЧ" Олег Коростельов відповів на питання щодо першого іноземного замовника ракетного комплексу "Вільха-М".

Росія шантажує Україну через рішення вислати дипломата, - Єнін - Цензор.НЕТ 4472
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18.04.2021 23:57 Ответить
Никогда к сожалению. Украина повторяет судьбу УНР и последовавшего Геноцида 1918-1933. Тогда большинство украинцев тоже любило своих будущих палачей и получили захват УНР а потом и Геноцид.
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19.04.2021 00:08 Ответить
Неужели Енин заместитель министра иностранных дел? Страшно представить что могут наделать такие специалисты. Один другого глупее. Бедная Украина.
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19.04.2021 00:03 Ответить
Российским террористам, фашистам и диверсантам не место в Европе и Украине. Украине нужно разорвать дипломатические отношения и отменить безвизовый въезд для граждан вражеской страны.

Это просто безумие, стыд и позор что на 8-м году войны после оккупации Крыма и Донбасса не разорваны дипломатические отношения и не отменен безвизовый въезд для граждан вражеской страны.
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19.04.2021 00:04 Ответить
чому в Україні ходить російський рубль?
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19.04.2021 00:11 Ответить
Росія шантажує Україну через рішення вислати дипломата, - Єнін - Цензор.НЕТ 1295
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19.04.2021 00:16 Ответить
Так в чем проблема? Украина высылает не сторудника консульства, а посольства? Ради бога, выслать еще двух из консульств и волшебный пендель вдогонку.
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19.04.2021 00:17 Ответить
Росія шантажує Україну через рішення вислати дипломата, - Єнін - Цензор.НЕТ 5350
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19.04.2021 00:24 Ответить
Різні та всякі «іксперди» не розуміють. Війни не уникнути.. Війна потрібна.. Війні бути.. Без війни путин залишиться ще на десятиліття пити кров у України і Її Народу.. А з війною в Нас є шанс щось змінити. А ситуація зараз склалася так, що путін йде до війни саме собою, він йде до свого кінця і кінця режиму і терору до України.. Про «світі і недопущення війни» треба було раніше думати, хоч в 2008, хоч у 2014-2015.

Зараз вже пізно і буде війна.. Отже, путінський режим вижив, всупереч санкціям, кризи і короновірусу, щоб наостанок влаштувати велику війну в Україні а потім в Європі. І питання коли їй бути - тільки в часі, в Україні - травень-червень ...
Війна неминуча як і пологи у вагітної на 9 місяці ....
Миротворців ВСІХ на Куй та КРАПКА !!! Слава Україні !!! (с)
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19.04.2021 00:29 Ответить
Да закрыть посольство надо и разрыв дип отношений .
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19.04.2021 01:08 Ответить
и мертветчука с бойком, шуфричем выслать
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19.04.2021 01:23 Ответить
надо как чехи, человек десять отправить к моцкве
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19.04.2021 01:24 Ответить
Пусть высылают из мордора всех украинских послов и консулов.Они там нам на хрен не нужны.И одновременно выгнать всю рашкинскую посольскую нечисть из Украины.
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19.04.2021 03:22 Ответить
LOL
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19.04.2021 07:57 Ответить
Значит потом вышлем и из консульства. Чи не проблема. Хотя по хорошему спустя то 7 лет войны у нас не должно быть дип отношений с агрессором . Грузии на принятие подобного решения хватило "недельной войны". А мы як уте страусы.. Ябуковича. ( хотя по хорошему это вопрос еще к Пете )
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19.04.2021 08:36 Ответить
 
 