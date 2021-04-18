Россия шантажирует Украину из-за решения выслать дипломата, - Енин
Украина высылает старшего дипломата российского посольства. Официальную ноту направят 19 апреля.
Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
"Мы уже услышали определенный шантаж с российской стороны. Нам намекают, что если мы будем настаивать на объявлении персоной нон грата именно сотрудника посольства, а не одного из консульств, то они будут вынуждены объявить персоной нон грата сотрудника нашего посольства в Москве. Цивилизованному миру надо привыкать к тому, что российская дипломатия является никак не дипломатией, а продолжением деятельности спецслужб в гибридной войне, и мы все прекрасно видим на примерах", - сообщил он.
Напомним, 17 апреля стало известно, что украинский консул Александр Сосонюк задержан в российском городе Санкт-Петербург. Его задержала ФСБ якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".
В ФСБ заявили, что "к иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права". По информации спикера МИД Украины Олега Николенко, Сосонюк был задержан на несколько часов и уже находится в дипучреждении.
Москва заявила, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка в России "нежелательно", ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля.
В ответ из Украины вышлют старшего дипломата, одного из советников посольства Российской Федерации в Киеве по фамилии Черников.
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Высылайте.
"В воскресенье, 18 апреля, вдоль линии разграничения на Донбассе и возле аннексированного Крыма пролетел американский беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE11.
Об этом свидетельствуют данные портала Flight Radar."
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https://twitter.com/ganzabars цнчний Барсік @ganzabars
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до речі, хтось слідкує за аеропортами і пунктами перетину?
аби не пропустити момент, коли вся ця ***** гнидота (слугі, ригі) рване з країни?
та це ж краще/інфомативніше будь-яких ЗМІ і систем сповіщення
просто обосравшись к концу каденции и имея нулевой рейтинг, аферист нанял клоуна, чтобы на фоне этого идиота вернуться спасителем и чтобы все забылось и списалось.
поэтому тут ему целая армия проплаченых шестерок и подпевает
https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1379954753229225986 8 апр.
Российский центр науки и культуры в Киеве (да, есть такой: https://twitter.com/UkrRsGov @UkrRsGov ) провел выставку, посвященную Нюрнбергскому трибуналу, под лозунгом "Помнить и не допустить!"
(Ляп из серии "Привет освободителям Киева от немецко-фашистских захватчиков")
Это просто безумие, стыд и позор что на 8-м году войны после оккупации Крыма и Донбасса не разорваны дипломатические отношения и не отменен безвизовый въезд для граждан вражеской страны.
Зараз вже пізно і буде війна.. Отже, путінський режим вижив, всупереч санкціям, кризи і короновірусу, щоб наостанок влаштувати велику війну в Україні а потім в Європі. І питання коли їй бути - тільки в часі, в Україні - травень-червень ...
Війна неминуча як і пологи у вагітної на 9 місяці ....
Миротворців ВСІХ на Куй та КРАПКА !!! Слава Україні !!! (с)