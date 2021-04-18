Росія шантажує Україну через рішення вислати дипломата, - Єнін
Україна висилає старшого дипломата російського посольства. Офіційну ноту направлять 19 квітня.
Про це заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
"Ми вже почули певний шантаж із російського боку. Нам закидають, що якщо ми будемо наполягати на оголошенні персоною нон ґрата саме співробітника посольства, а не одного з консульств, то вони будуть змушені оголосити персоною нон ґрата співробітника нашого посольства в Москві. Цивілізованому світу треба звикати до того, що російська дипломатіє є ніяк не дипломатією, а продовженням діяльності спецслужб у гібридній війні, і ми все чудово бачимо на прикладах", - повідомив він.
Нагадаємо, 17 квітня стало відомо, що український консул Олександр Сосонюк затриманий у російському місті Санкт-Петербург. Його затримала ФСБ нібито "під час отримання інформації закритого характеру під час зустрічі з громадянином РФ".
У ФСБ заявили, що "до іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права". За інформацією речника МЗС України Олега Ніколенка, Сосонюк був затриманий на кілька годин і вже перебуває в дипустанові.
Москва заявила, що перебування українського консула Олександра Сосонюка в Росії "небажане", йому рекомендовано покинути країну упродовж 72 годин, починаючи з 19 квітня.
У відповідь з України вишлють старшого дипломата, одного з радників посольства Російської Федерації в Києві на прізвище Черніков.
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"В воскресенье, 18 апреля, вдоль линии разграничения на Донбассе и возле аннексированного Крыма пролетел американский беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE11.
Об этом свидетельствуют данные портала Flight Radar."
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https://twitter.com/ganzabars цнчний Барсік @ganzabars
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до речі, хтось слідкує за аеропортами і пунктами перетину?
аби не пропустити момент, коли вся ця ***** гнидота (слугі, ригі) рване з країни?
та це ж краще/інфомативніше будь-яких ЗМІ і систем сповіщення
просто обосравшись к концу каденции и имея нулевой рейтинг, аферист нанял клоуна, чтобы на фоне этого идиота вернуться спасителем и чтобы все забылось и списалось.
поэтому тут ему целая армия проплаченых шестерок и подпевает
https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1379954753229225986 8 апр.
Российский центр науки и культуры в Киеве (да, есть такой: https://twitter.com/UkrRsGov @UkrRsGov ) провел выставку, посвященную Нюрнбергскому трибуналу, под лозунгом "Помнить и не допустить!"
(Ляп из серии "Привет освободителям Киева от немецко-фашистских захватчиков")
Это просто безумие, стыд и позор что на 8-м году войны после оккупации Крыма и Донбасса не разорваны дипломатические отношения и не отменен безвизовый въезд для граждан вражеской страны.
Зараз вже пізно і буде війна.. Отже, путінський режим вижив, всупереч санкціям, кризи і короновірусу, щоб наостанок влаштувати велику війну в Україні а потім в Європі. І питання коли їй бути - тільки в часі, в Україні - травень-червень ...
Війна неминуча як і пологи у вагітної на 9 місяці ....
Миротворців ВСІХ на Куй та КРАПКА !!! Слава Україні !!! (с)