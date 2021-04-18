Росія шантажує Україну через рішення вислати дипломата, - Єнін

Україна висилає старшого дипломата російського посольства. Офіційну ноту направлять 19 квітня.

Про це заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже почули певний шантаж із російського боку. Нам закидають, що якщо ми будемо наполягати на оголошенні персоною нон ґрата саме співробітника посольства, а не одного з консульств, то вони будуть змушені оголосити персоною нон ґрата співробітника нашого посольства в Москві. Цивілізованому світу треба звикати до того, що російська дипломатіє є ніяк не дипломатією, а продовженням діяльності спецслужб у гібридній війні, і ми все чудово бачимо на прикладах", - повідомив він.

Нагадаємо, 17 квітня стало відомо, що український консул Олександр Сосонюк затриманий у російському місті Санкт-Петербург. Його затримала ФСБ нібито "під час отримання інформації закритого характеру під час зустрічі з громадянином РФ".

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У ФСБ заявили, що "до іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права". За інформацією речника МЗС України Олега Ніколенка, Сосонюк був затриманий на кілька годин і вже перебуває в дипустанові.

Москва заявила, що перебування українського консула Олександра Сосонюка в Росії "небажане", йому рекомендовано покинути країну упродовж 72 годин, починаючи з 19 квітня.

У відповідь з України вишлють старшого дипломата, одного з радників посольства Російської Федерації в Києві на прізвище Черніков.