Прага готова выслать всех российских дипломатов
Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил о готовности Праги выслать всех российских дипломатов и полностью перезапустить отношения с Москвой.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я готов ко всему. Даже к строительству отношений с самого начала. Это значит, что мы отправим их всех (российских дипломатов. - Ред.) домой", - приводятся слова министра на его странице в Facebook.
"Я ожидал несколько другой реакции от российской стороны, но хорошо. Мы вынуждены дать ответ в виде ряда фаз. Сегодня был "Росатом", что им (России. - Ред.) не понравится. И нам нужно консультироваться относительно других вариантов", - добавил он.
Читайте на Цензор.НЕТ: Чехия призывает страны ЕС и НАТО выслать офицеров российских спецслужб, - вице-премьер ЧР Гамачек
Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.
По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.)
Читайте также: Взорванное российскими агентами на складах в Чехии оружие могло предназначаться для Украины, - чешские СМИ
В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.
По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
гулять, так гулять !!!
одобряю !!!
.
А почему потому что в НАТО и свободный оборот оружия.
- "Mmm hmm, I do,"
" на лбу вырезать "ТАТЪ" и по вырывании ноздрей сослать в Сибирь...."
Давите фашистов!
Наприклад 3й вапіант з найкращих лайків у цій гілці!
2 місце посів більш адекватний мульт!
https://twitter.com/radiosvoboda Радіо Свобода @radiosvoboda
https://twitter.com/radiosvoboda https://twitter.com/radiosvoboda
«У Болгарії у той же час було два вибухи складів ***********».
Головред The Insider вважає, що агенти ГРУ працювали не тільки в Чехії
вах !!!
2022 год от Рождества Христова
Букви@Bykvu· 50 мин
"Мне правда страшно ехать":
скандальний репер з РФ Моргенштерн заявив, що тур в Україну відміняється.
P.S. Раніше в Одесі він назвав день жалоби за загиблими під час пожежі в місцевому коледжі "йо**ною показухою".
давай, давай, соседи! приходите в себя...глаз ***** не глаза Каа и вы не мавпы, в конце концов !!!
УЖЕ БЫЛО:
И ЧТО ЭТО ДАЛО:
ГРУЗИЯ
УКРАИНА:
СИРИЯ:
ЛИВИЯ
https://m.lenta.ru/news/2021/04/20/egypt/
На резиденции главы чешского государства Милоша Земана появилась громадная световая надпись «госизмена». Об этом информирует международная редакция Радио Прага,
.....
-Что ?
-Они гражданские ?
-Что...Не слышу ?
-Они гражданские ?
- Ну да ,конечно ..Они граждани росии ,Таджикистана ,Молдовы ..
Зашквар полнейший ..Вот интересно цена того что ЕС тупо дурачит карлик это дешовый газ или просто ЕС сцыт моль кремлевскую