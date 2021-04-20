Прага готова выслать всех российских дипломатов

Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил о готовности Праги выслать всех российских дипломатов и полностью перезапустить отношения с Москвой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я готов ко всему. Даже к строительству отношений с самого начала. Это значит, что мы отправим их всех (российских дипломатов. - Ред.) домой", - приводятся слова министра на его странице в Facebook.

"Я ожидал несколько другой реакции от российской стороны, но хорошо. Мы вынуждены дать ответ в виде ряда фаз. Сегодня был "Росатом", что им (России. - Ред.) не понравится. И нам нужно консультироваться относительно других вариантов", - добавил он.

Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.

По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.)

В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.

По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.