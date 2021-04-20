РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9939 посетителей онлайн
Новости
14 941 67

Прага готова выслать всех российских дипломатов

Прага готова выслать всех российских дипломатов

Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил о готовности Праги выслать всех российских дипломатов и полностью перезапустить отношения с Москвой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я готов ко всему. Даже к строительству отношений с самого начала. Это значит, что мы отправим их всех (российских дипломатов. - Ред.) домой", - приводятся слова министра на его странице в Facebook.

"Я ожидал несколько другой реакции от российской стороны, но хорошо. Мы вынуждены дать ответ в виде ряда фаз. Сегодня был "Росатом", что им (России. - Ред.) не понравится. И нам нужно консультироваться относительно других вариантов", - добавил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Чехия призывает страны ЕС и НАТО выслать офицеров российских спецслужб, - вице-премьер ЧР Гамачек

Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.

По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.)

Читайте также: Взорванное российскими агентами на складах в Чехии оружие могло предназначаться для Украины, - чешские СМИ

В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.

По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.

Автор: 

дипломатия (1472) россия (97292) Чехия (1796) дипломаты (642) Гамачек Ян (10)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+61
Прага гони їх на куй!
показать весь комментарий
20.04.2021 19:07 Ответить
+38
Прага готова выслать всех российских дипломатов - Цензор.НЕТ 3463
показать весь комментарий
20.04.2021 19:17 Ответить
+34
Прага готова выслать всех российских дипломатов - Цензор.НЕТ 6745
Давите фашистов!
показать весь комментарий
20.04.2021 19:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прага гони їх на куй!
показать весь комментарий
20.04.2021 19:07 Ответить
в радную говень!!!
показать весь комментарий
20.04.2021 19:20 Ответить
ай молодцы !!!!!!!!!!!!

гулять, так гулять !!!

одобряю !!!

.
показать весь комментарий
20.04.2021 19:53 Ответить
Вот это чехи руссофобию затеяли.
А почему потому что в НАТО и свободный оборот оружия.
показать весь комментарий
20.04.2021 19:08 Ответить
Молодці. До речі, а ми ж вже вислали всіх послів, так?
показать весь комментарий
20.04.2021 19:10 Ответить
Ні троха сцикотно гаранту цієї країни, віт то взагалі сміливий, але фрау і мсьє не рекомендують, а загалом сміливість є, є велика така сміливість, але розуму не дуже, не зовсім і не дуже, а от сміливість є, є аж пре від сміливості аж страшно, так страшно, аби не охорона з під стола і не вилазив би, і рохорона смілива і президент цієї крани, також сміливий, аж страшно...
показать весь комментарий
20.04.2021 19:21 Ответить
Посли самі поїхали. Наш з Мокші, а їхній з Києва. І давно. Посольства й консульства працюють. А послів нема.
показать весь комментарий
20.04.2021 20:15 Ответить
Нажаль наш уряд, РНБО і гарант вважають що росія скоїла недостатньо щоб висилати послів
показать весь комментарий
20.04.2021 22:16 Ответить
Прага готова выслать всех российских дипломатов - Цензор.НЕТ 1747с пляжа !!!!
показать весь комментарий
20.04.2021 19:10 Ответить
Прага готова выслать всех российских дипломатов - Цензор.НЕТ 2225
показать весь комментарий
20.04.2021 19:12 Ответить
- "So you know Vladimir Putin. You think he's a killer?"

- "Mmm hmm, I do,"

" на лбу вырезать "ТАТЪ" и по вырывании ноздрей сослать в Сибирь...."
показать весь комментарий
20.04.2021 19:58 Ответить
Прага готова выслать всех российских дипломатов - Цензор.НЕТ 6745
Давите фашистов!
показать весь комментарий
20.04.2021 19:13 Ответить
Дуже гарний Український мультфільм, недоречно використовувати кадри з нього в такому ракурсі. Є більш годящі.

Наприклад 3й вапіант з найкращих лайків у цій гілці!
показать весь комментарий
20.04.2021 20:19 Ответить
Дякую усім, хто змінив пріоритет у лайках!

2 місце посів більш адекватний мульт!
показать весь комментарий
20.04.2021 21:39 Ответить
І,правда, це недоречно.
показать весь комментарий
20.04.2021 22:17 Ответить
https://twitter.com/radiosvoboda

https://twitter.com/radiosvoboda Радіо Свобода @radiosvoboda

https://twitter.com/radiosvoboda https://twitter.com/radiosvoboda



«У Болгарії у той же час було два вибухи складів ***********».
Головред The Insider вважає, що агенти ГРУ працювали не тільки в Чехії

Прага готова выслать всех российских дипломатов - Цензор.НЕТ 8460
показать весь комментарий
20.04.2021 19:14 Ответить
+
показать весь комментарий
20.04.2021 19:28 Ответить
визуализация возможностей RQ-4 Global Hawk..
Прага готова выслать всех российских дипломатов - Цензор.НЕТ 3909
показать весь комментарий
20.04.2021 19:14 Ответить
хороший выпуклый американский глаз стоит у этой птичка !
вах !!!
показать весь комментарий
20.04.2021 20:03 Ответить
Заметьте, кацапы не убили десятки тысяч чехов, но все равно, посланы нахер, потому что там правительство защищает интересы страны.
показать весь комментарий
20.04.2021 19:15 Ответить
тому що путлєр на вуйка сєма не попрет....
показать весь комментарий
20.04.2021 19:30 Ответить
" и пусть канают, сардельки, сосиски, колбаски, редиски, навуходоносоры, петехи парашные!" (С)
показать весь комментарий
20.04.2021 19:16 Ответить
Прага готова выслать всех российских дипломатов - Цензор.НЕТ 7754
показать весь комментарий
20.04.2021 19:16 Ответить
пермский период,

2022 год от Рождества Христова
показать весь комментарий
20.04.2021 20:04 Ответить
Прага готова выслать всех российских дипломатов - Цензор.НЕТ 3463
показать весь комментарий
20.04.2021 19:17 Ответить
КАЦАПСКИЙ СКОТ ВЕЗДЕ НАСРАЛ !!!
показать весь комментарий
20.04.2021 19:18 Ответить
Молодцы чехи. Не зря у них "Даны" покупаем. И "Татры" покатят.
показать весь комментарий
20.04.2021 19:21 Ответить
Прага готова выслать всех российских дипломатов - Цензор.НЕТ 4515
показать весь комментарий
20.04.2021 19:22 Ответить
Прага готова выслать всех российских дипломатов - Цензор.НЕТ 9224
показать весь комментарий
20.04.2021 19:22 Ответить
Що мокша двері переплутав ? Твій Мухосранськ в іншу сторону
показать весь комментарий
20.04.2021 19:25 Ответить
там гавкать ніззя.
показать весь комментарий
20.04.2021 19:41 Ответить
Якщо плювати в сторону Украіни та іі друзів то мона , думаю за це ще й доплачують )
показать весь комментарий
20.04.2021 19:47 Ответить
Кацапа не думай ,это не твоё.
показать весь комментарий
20.04.2021 19:38 Ответить
ааа, тут буряту стрьомно перед 2 травня

Букви@Bykvu· 50 мин

"Мне правда страшно ехать":
скандальний репер з РФ Моргенштерн заявив, що тур в Україну відміняється.

P.S. Раніше в Одесі він назвав день жалоби за загиблими під час пожежі в місцевому коледжі "йо**ною показухою".
показать весь комментарий
20.04.2021 19:23 Ответить
Он не бурят а башкир. Хотя какая разница. Одним словом русский.
показать весь комментарий
20.04.2021 20:01 Ответить
КрасавцИ !) Чехи пішли в разнос )
показать весь комментарий
20.04.2021 19:23 Ответить
Прага готова выслать всех российских дипломатов - Цензор.НЕТ 4297
показать весь комментарий
20.04.2021 19:24 Ответить
классика
показать весь комментарий
20.04.2021 22:41 Ответить
высылайте ВСЕХ русских - не ошибетесь!)))
показать весь комментарий
20.04.2021 19:24 Ответить
так вот она какая "руцкая весна" )))) прямо русофобия какая-то расцветает буйным цветом !!!!
давай, давай, соседи! приходите в себя...глаз ***** не глаза Каа и вы не мавпы, в конце концов !!!
показать весь комментарий
20.04.2021 19:26 Ответить
Ихтамнеты не прокатили?
показать весь комментарий
20.04.2021 19:27 Ответить
ПЕРЕЗАПУСТИТЬ?
УЖЕ БЫЛО:
Прага готова выслать всех российских дипломатов - Цензор.НЕТ 326

И ЧТО ЭТО ДАЛО:

ГРУЗИЯ
Прага готова выслать всех российских дипломатов - Цензор.НЕТ 7922
УКРАИНА:
Прага готова выслать всех российских дипломатов - Цензор.НЕТ 9616 Прага готова выслать всех российских дипломатов - Цензор.НЕТ 6923

СИРИЯ:
Прага готова выслать всех российских дипломатов - Цензор.НЕТ 1435 ЛИВИЯПрага готова выслать всех российских дипломатов - Цензор.НЕТ 4033
показать весь комментарий
20.04.2021 19:29 Ответить
"и полностью перезапустить" звучит как давать вторую попытку на дуэли
показать весь комментарий
20.04.2021 19:32 Ответить
Русские неожиданно передвинули границу вглубь территории Казахстана, тем самым закрыв доступ к реке для казахского села. Москва готовит очередную "горячую точку"? https://twitter.com/newkc14/status/1384483390611542019
показать весь комментарий
20.04.2021 19:32 Ответить
так можливо. мені ось попалась книж "русский для немцев", там черним по білому написано "рашка створила казахам державність. до рашки у казахів держави не було"
показать весь комментарий
20.04.2021 19:45 Ответить
А золотую орду москали как-то пропускают мимо ушей. А если так то пол роисси должно Казахстану территорию.
показать весь комментарий
20.04.2021 20:35 Ответить
як і те, що вони є завдяки русі, україні.
показать весь комментарий
20.04.2021 20:46 Ответить
К сожалению у них в голове и орда и Русь ,все в одном флаконе.
показать весь комментарий
20.04.2021 20:51 Ответить
хворі люди при владі це страшно
показать весь комментарий
20.04.2021 19:42 Ответить
Расеяне я вас поздравляю, скоро вас нигде не будет, потому что все враги.
https://m.lenta.ru/news/2021/04/20/egypt/
показать весь комментарий
20.04.2021 19:48 Ответить
І Земана гоніть,то також кацапський "чємодан",без якого цей підрив не обійшовся.
показать весь комментарий
20.04.2021 19:53 Ответить
Україна бери приклад з Чехії та жени кацапську нечисть з країни.
показать весь комментарий
20.04.2021 19:55 Ответить
Дворец президента Чехии подсветили надписью «госизмена»

На резиденции главы чешского государства Милоша Земана появилась громадная световая надпись «госизмена». Об этом информирует международная редакция Радио Прага,
показать весь комментарий
20.04.2021 19:56 Ответить
В Украине рвануло несколько терминалов и виноватых нет так сказал сторож с соседнего села...
показать весь комментарий
20.04.2021 19:56 Ответить
Это такая игра. Страны восточной Европы злые полицейские (хотя это сильно сказано), западной Европы и США добрые. Байден скоро выедет на белом коне, миротворец в сияющих в доспехах. Все равно им важен только стероидный китайский монстр, который их пугает до усрачки.
показать весь комментарий
20.04.2021 20:01 Ответить
Российские дипломаты едут домой...
Прага готова вислати всіх російських дипломатів - Цензор.НЕТ 8137
показать весь комментарий
20.04.2021 20:04 Ответить
Гоните нахрен этих кретинов, вот только перезагружать отношения не рекомендую
показать весь комментарий
20.04.2021 20:09 Ответить
-Они гражданские ?
.....
-Что ?
-Они гражданские ?
-Что...Не слышу ?
-Они гражданские ?
- Ну да ,конечно ..Они граждани росии ,Таджикистана ,Молдовы ..
Зашквар полнейший ..Вот интересно цена того что ЕС тупо дурачит карлик это дешовый газ или просто ЕС сцыт моль кремлевскую
показать весь комментарий
20.04.2021 20:15 Ответить
По этому поводу ЕС не высказали Чехии "глубокую озабоченность" такими действиями относительно РФ? Впрочем Меркель "озабочена" достройкой СП-2.
показать весь комментарий
20.04.2021 20:17 Ответить
Респектище, сцаными тряпками гнать русню изо всех уголков цивилизованного мира, путь свой сраный Таймыр осваивают
показать весь комментарий
20.04.2021 21:05 Ответить
"Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю о красоте нашего языка, когда я думаю о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой москвы, ещё более позорной, чем самые монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали...Позор нам! И это мы ещё хотим повернуться спиной к Европе! Это мы провозглашаем НОВЫЕ НАЧАЛА и смеем говорить о ГНИЛОМ ЗАПАДЕ!» (А.К.Толстой. Собрание сочинений, т. 4, - м.: Художественная литература, 1964, с.281)
показать весь комментарий
20.04.2021 21:49 Ответить
Чехія готова вислати всіх після одного підриву складів, а ми ні?
показать весь комментарий
20.04.2021 21:53 Ответить
тц-ц-ц... п а р т н ь о р и гейцмана обідяться!
показать весь комментарий
20.04.2021 22:42 Ответить
завтра он скажет что его не так поняли и все остаются. Не пойму тут всеобщего возбуждения. Пусть вышлет всех сначала, а потом мы поапплодируем.
показать весь комментарий
20.04.2021 22:50 Ответить
Нікуди нікого Чехи не вигонять, то ще ті ссикуни, точно як наше зелененедорозуміння...
показать весь комментарий
21.04.2021 00:08 Ответить
Сильный ход.
показать весь комментарий
21.04.2021 02:14 Ответить
 
 