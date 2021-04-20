Прага готова вислати всіх російських дипломатів

Глава МЗС Чехії Ян Гамачек заявив про готовність Праги вислати всіх російських дипломатів і повністю перезапустити відносини з Москвою.

"Я готовий до всього. Навіть до побудови відносин від самого початку. Це означає, що ми відправимо їх усіх (російських дипломатів - ред.) додому", - наводяться слова міністра на його сторінці у Facebook.

"Я очікував дещо іншої реакції від російської сторони, але добре. Ми змушені дати відповідь у вигляді низки фаз. Сьогодні був "Росатом", що їм (Росії - Ред.) не сподобається. І нам треба консультуватися щодо інших варіантів", - додав він.

Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек ухвалив рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.

За даними правоохоронців, розшукувані використовували як мінімум два посвідчення особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Бошірова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорти громадянин Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.)

У 2014 році вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.

За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії.

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував заходи у відповідь. Пізніше МЗС РФ заявив, що Росія висилає 20 чеських дипломатів.