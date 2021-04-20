УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4257 відвідувачів онлайн
Новини
14 941 67

Прага готова вислати всіх російських дипломатів

Прага готова вислати всіх російських дипломатів

Глава МЗС Чехії Ян Гамачек заявив про готовність Праги вислати всіх російських дипломатів і повністю перезапустити відносини з Москвою.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я готовий до всього. Навіть до побудови відносин від самого початку. Це означає, що ми відправимо їх усіх (російських дипломатів - ред.) додому", - наводяться слова міністра на його сторінці у Facebook.

"Я очікував дещо іншої реакції від російської сторони, але добре. Ми змушені дати відповідь у вигляді низки фаз. Сьогодні був "Росатом", що їм (Росії - Ред.) не сподобається. І нам треба консультуватися щодо інших варіантів", - додав він.

Читайте також: Чехія закликає країни ЄС і НАТО вислати офіцерів російських спецслужб, - віцепрем'єр ЧР Гамачек

Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек ухвалив рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію відсторонять від участі в тендері на будівництво блоку АЕС у Чехії найближчими днями, - глава Мінпромторгу республіки

За даними правоохоронців, розшукувані використовували як мінімум два посвідчення особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Бошірова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорти громадянин Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.)

У 2014 році вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.

За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії.

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував заходи у відповідь. Пізніше МЗС РФ заявив, що Росія висилає 20 чеських дипломатів.

Автор: 

дипломатія (720) росія (67900) Чехія (1713) дипломати (572) Гамачек Ян (9)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+61
Прага гони їх на куй!
показати весь коментар
20.04.2021 19:07 Відповісти
+38
Прага готова выслать всех российских дипломатов - Цензор.НЕТ 3463
показати весь коментар
20.04.2021 19:17 Відповісти
+34
Прага готова выслать всех российских дипломатов - Цензор.НЕТ 6745
Давите фашистов!
показати весь коментар
20.04.2021 19:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прага гони їх на куй!
показати весь коментар
20.04.2021 19:07 Відповісти
в радную говень!!!
показати весь коментар
20.04.2021 19:20 Відповісти
ай молодцы !!!!!!!!!!!!

гулять, так гулять !!!

одобряю !!!

.
показати весь коментар
20.04.2021 19:53 Відповісти
Вот это чехи руссофобию затеяли.
А почему потому что в НАТО и свободный оборот оружия.
показати весь коментар
20.04.2021 19:08 Відповісти
Молодці. До речі, а ми ж вже вислали всіх послів, так?
показати весь коментар
20.04.2021 19:10 Відповісти
Ні троха сцикотно гаранту цієї країни, віт то взагалі сміливий, але фрау і мсьє не рекомендують, а загалом сміливість є, є велика така сміливість, але розуму не дуже, не зовсім і не дуже, а от сміливість є, є аж пре від сміливості аж страшно, так страшно, аби не охорона з під стола і не вилазив би, і рохорона смілива і президент цієї крани, також сміливий, аж страшно...
показати весь коментар
20.04.2021 19:21 Відповісти
Посли самі поїхали. Наш з Мокші, а їхній з Києва. І давно. Посольства й консульства працюють. А послів нема.
показати весь коментар
20.04.2021 20:15 Відповісти
Нажаль наш уряд, РНБО і гарант вважають що росія скоїла недостатньо щоб висилати послів
показати весь коментар
20.04.2021 22:16 Відповісти
Прага готова выслать всех российских дипломатов - Цензор.НЕТ 1747с пляжа !!!!
показати весь коментар
20.04.2021 19:10 Відповісти
Прага готова выслать всех российских дипломатов - Цензор.НЕТ 2225
показати весь коментар
20.04.2021 19:12 Відповісти
- "So you know Vladimir Putin. You think he's a killer?"

- "Mmm hmm, I do,"

" на лбу вырезать "ТАТЪ" и по вырывании ноздрей сослать в Сибирь...."
показати весь коментар
20.04.2021 19:58 Відповісти
Прага готова выслать всех российских дипломатов - Цензор.НЕТ 6745
Давите фашистов!
показати весь коментар
20.04.2021 19:13 Відповісти
Дуже гарний Український мультфільм, недоречно використовувати кадри з нього в такому ракурсі. Є більш годящі.

Наприклад 3й вапіант з найкращих лайків у цій гілці!
показати весь коментар
20.04.2021 20:19 Відповісти
Дякую усім, хто змінив пріоритет у лайках!

2 місце посів більш адекватний мульт!
показати весь коментар
20.04.2021 21:39 Відповісти
І,правда, це недоречно.
показати весь коментар
20.04.2021 22:17 Відповісти
https://twitter.com/radiosvoboda

https://twitter.com/radiosvoboda Радіо Свобода @radiosvoboda

https://twitter.com/radiosvoboda https://twitter.com/radiosvoboda



«У Болгарії у той же час було два вибухи складів ***********».
Головред The Insider вважає, що агенти ГРУ працювали не тільки в Чехії

Прага готова выслать всех российских дипломатов - Цензор.НЕТ 8460
показати весь коментар
20.04.2021 19:14 Відповісти
+
показати весь коментар
20.04.2021 19:28 Відповісти
визуализация возможностей RQ-4 Global Hawk..
Прага готова выслать всех российских дипломатов - Цензор.НЕТ 3909
показати весь коментар
20.04.2021 19:14 Відповісти
хороший выпуклый американский глаз стоит у этой птичка !
вах !!!
показати весь коментар
20.04.2021 20:03 Відповісти
Заметьте, кацапы не убили десятки тысяч чехов, но все равно, посланы нахер, потому что там правительство защищает интересы страны.
показати весь коментар
20.04.2021 19:15 Відповісти
тому що путлєр на вуйка сєма не попрет....
показати весь коментар
20.04.2021 19:30 Відповісти
" и пусть канают, сардельки, сосиски, колбаски, редиски, навуходоносоры, петехи парашные!" (С)
показати весь коментар
20.04.2021 19:16 Відповісти
Прага готова выслать всех российских дипломатов - Цензор.НЕТ 7754
показати весь коментар
20.04.2021 19:16 Відповісти
пермский период,

2022 год от Рождества Христова
показати весь коментар
20.04.2021 20:04 Відповісти
Прага готова выслать всех российских дипломатов - Цензор.НЕТ 3463
показати весь коментар
20.04.2021 19:17 Відповісти
КАЦАПСКИЙ СКОТ ВЕЗДЕ НАСРАЛ !!!
показати весь коментар
20.04.2021 19:18 Відповісти
Молодцы чехи. Не зря у них "Даны" покупаем. И "Татры" покатят.
показати весь коментар
20.04.2021 19:21 Відповісти
Прага готова выслать всех российских дипломатов - Цензор.НЕТ 4515
показати весь коментар
20.04.2021 19:22 Відповісти
Прага готова выслать всех российских дипломатов - Цензор.НЕТ 9224
показати весь коментар
20.04.2021 19:22 Відповісти
Що мокша двері переплутав ? Твій Мухосранськ в іншу сторону
показати весь коментар
20.04.2021 19:25 Відповісти
там гавкать ніззя.
показати весь коментар
20.04.2021 19:41 Відповісти
Якщо плювати в сторону Украіни та іі друзів то мона , думаю за це ще й доплачують )
показати весь коментар
20.04.2021 19:47 Відповісти
Кацапа не думай ,это не твоё.
показати весь коментар
20.04.2021 19:38 Відповісти
ааа, тут буряту стрьомно перед 2 травня

Букви@Bykvu· 50 мин

"Мне правда страшно ехать":
скандальний репер з РФ Моргенштерн заявив, що тур в Україну відміняється.

P.S. Раніше в Одесі він назвав день жалоби за загиблими під час пожежі в місцевому коледжі "йо**ною показухою".
показати весь коментар
20.04.2021 19:23 Відповісти
Он не бурят а башкир. Хотя какая разница. Одним словом русский.
показати весь коментар
20.04.2021 20:01 Відповісти
КрасавцИ !) Чехи пішли в разнос )
показати весь коментар
20.04.2021 19:23 Відповісти
Прага готова выслать всех российских дипломатов - Цензор.НЕТ 4297
показати весь коментар
20.04.2021 19:24 Відповісти
классика
показати весь коментар
20.04.2021 22:41 Відповісти
высылайте ВСЕХ русских - не ошибетесь!)))
показати весь коментар
20.04.2021 19:24 Відповісти
так вот она какая "руцкая весна" )))) прямо русофобия какая-то расцветает буйным цветом !!!!
давай, давай, соседи! приходите в себя...глаз ***** не глаза Каа и вы не мавпы, в конце концов !!!
показати весь коментар
20.04.2021 19:26 Відповісти
Ихтамнеты не прокатили?
показати весь коментар
20.04.2021 19:27 Відповісти
ПЕРЕЗАПУСТИТЬ?
УЖЕ БЫЛО:
Прага готова выслать всех российских дипломатов - Цензор.НЕТ 326

И ЧТО ЭТО ДАЛО:

ГРУЗИЯ
Прага готова выслать всех российских дипломатов - Цензор.НЕТ 7922
УКРАИНА:
Прага готова выслать всех российских дипломатов - Цензор.НЕТ 9616 Прага готова выслать всех российских дипломатов - Цензор.НЕТ 6923

СИРИЯ:
Прага готова выслать всех российских дипломатов - Цензор.НЕТ 1435 ЛИВИЯПрага готова выслать всех российских дипломатов - Цензор.НЕТ 4033
показати весь коментар
20.04.2021 19:29 Відповісти
"и полностью перезапустить" звучит как давать вторую попытку на дуэли
показати весь коментар
20.04.2021 19:32 Відповісти
Русские неожиданно передвинули границу вглубь территории Казахстана, тем самым закрыв доступ к реке для казахского села. Москва готовит очередную "горячую точку"? https://twitter.com/newkc14/status/1384483390611542019
показати весь коментар
20.04.2021 19:32 Відповісти
так можливо. мені ось попалась книж "русский для немцев", там черним по білому написано "рашка створила казахам державність. до рашки у казахів держави не було"
показати весь коментар
20.04.2021 19:45 Відповісти
А золотую орду москали как-то пропускают мимо ушей. А если так то пол роисси должно Казахстану территорию.
показати весь коментар
20.04.2021 20:35 Відповісти
як і те, що вони є завдяки русі, україні.
показати весь коментар
20.04.2021 20:46 Відповісти
К сожалению у них в голове и орда и Русь ,все в одном флаконе.
показати весь коментар
20.04.2021 20:51 Відповісти
хворі люди при владі це страшно
показати весь коментар
20.04.2021 19:42 Відповісти
Расеяне я вас поздравляю, скоро вас нигде не будет, потому что все враги.
https://m.lenta.ru/news/2021/04/20/egypt/
показати весь коментар
20.04.2021 19:48 Відповісти
І Земана гоніть,то також кацапський "чємодан",без якого цей підрив не обійшовся.
показати весь коментар
20.04.2021 19:53 Відповісти
Україна бери приклад з Чехії та жени кацапську нечисть з країни.
показати весь коментар
20.04.2021 19:55 Відповісти
Дворец президента Чехии подсветили надписью «госизмена»

На резиденции главы чешского государства Милоша Земана появилась громадная световая надпись «госизмена». Об этом информирует международная редакция Радио Прага,
показати весь коментар
20.04.2021 19:56 Відповісти
В Украине рвануло несколько терминалов и виноватых нет так сказал сторож с соседнего села...
показати весь коментар
20.04.2021 19:56 Відповісти
Это такая игра. Страны восточной Европы злые полицейские (хотя это сильно сказано), западной Европы и США добрые. Байден скоро выедет на белом коне, миротворец в сияющих в доспехах. Все равно им важен только стероидный китайский монстр, который их пугает до усрачки.
показати весь коментар
20.04.2021 20:01 Відповісти
Российские дипломаты едут домой...
Прага готова вислати всіх російських дипломатів - Цензор.НЕТ 8137
показати весь коментар
20.04.2021 20:04 Відповісти
Гоните нахрен этих кретинов, вот только перезагружать отношения не рекомендую
показати весь коментар
20.04.2021 20:09 Відповісти
-Они гражданские ?
.....
-Что ?
-Они гражданские ?
-Что...Не слышу ?
-Они гражданские ?
- Ну да ,конечно ..Они граждани росии ,Таджикистана ,Молдовы ..
Зашквар полнейший ..Вот интересно цена того что ЕС тупо дурачит карлик это дешовый газ или просто ЕС сцыт моль кремлевскую
показати весь коментар
20.04.2021 20:15 Відповісти
По этому поводу ЕС не высказали Чехии "глубокую озабоченность" такими действиями относительно РФ? Впрочем Меркель "озабочена" достройкой СП-2.
показати весь коментар
20.04.2021 20:17 Відповісти
Респектище, сцаными тряпками гнать русню изо всех уголков цивилизованного мира, путь свой сраный Таймыр осваивают
показати весь коментар
20.04.2021 21:05 Відповісти
"Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю о красоте нашего языка, когда я думаю о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой москвы, ещё более позорной, чем самые монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали...Позор нам! И это мы ещё хотим повернуться спиной к Европе! Это мы провозглашаем НОВЫЕ НАЧАЛА и смеем говорить о ГНИЛОМ ЗАПАДЕ!» (А.К.Толстой. Собрание сочинений, т. 4, - м.: Художественная литература, 1964, с.281)
показати весь коментар
20.04.2021 21:49 Відповісти
Чехія готова вислати всіх після одного підриву складів, а ми ні?
показати весь коментар
20.04.2021 21:53 Відповісти
тц-ц-ц... п а р т н ь о р и гейцмана обідяться!
показати весь коментар
20.04.2021 22:42 Відповісти
завтра он скажет что его не так поняли и все остаются. Не пойму тут всеобщего возбуждения. Пусть вышлет всех сначала, а потом мы поапплодируем.
показати весь коментар
20.04.2021 22:50 Відповісти
Нікуди нікого Чехи не вигонять, то ще ті ссикуни, точно як наше зелененедорозуміння...
показати весь коментар
21.04.2021 00:08 Відповісти
Сильный ход.
показати весь коментар
21.04.2021 02:14 Відповісти
 
 