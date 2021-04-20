Прага готова вислати всіх російських дипломатів
Глава МЗС Чехії Ян Гамачек заявив про готовність Праги вислати всіх російських дипломатів і повністю перезапустити відносини з Москвою.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я готовий до всього. Навіть до побудови відносин від самого початку. Це означає, що ми відправимо їх усіх (російських дипломатів - ред.) додому", - наводяться слова міністра на його сторінці у Facebook.
"Я очікував дещо іншої реакції від російської сторони, але добре. Ми змушені дати відповідь у вигляді низки фаз. Сьогодні був "Росатом", що їм (Росії - Ред.) не сподобається. І нам треба консультуватися щодо інших варіантів", - додав він.
Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек ухвалив рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію відсторонять від участі в тендері на будівництво блоку АЕС у Чехії найближчими днями, - глава Мінпромторгу республіки
За даними правоохоронців, розшукувані використовували як мінімум два посвідчення особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Бошірова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорти громадянин Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.)
У 2014 році вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.
За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії.
Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував заходи у відповідь. Пізніше МЗС РФ заявив, що Росія висилає 20 чеських дипломатів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
гулять, так гулять !!!
одобряю !!!
.
А почему потому что в НАТО и свободный оборот оружия.
- "Mmm hmm, I do,"
" на лбу вырезать "ТАТЪ" и по вырывании ноздрей сослать в Сибирь...."
Давите фашистов!
Наприклад 3й вапіант з найкращих лайків у цій гілці!
2 місце посів більш адекватний мульт!
https://twitter.com/radiosvoboda Радіо Свобода @radiosvoboda
https://twitter.com/radiosvoboda https://twitter.com/radiosvoboda
«У Болгарії у той же час було два вибухи складів ***********».
Головред The Insider вважає, що агенти ГРУ працювали не тільки в Чехії
вах !!!
2022 год от Рождества Христова
Букви@Bykvu· 50 мин
"Мне правда страшно ехать":
скандальний репер з РФ Моргенштерн заявив, що тур в Україну відміняється.
P.S. Раніше в Одесі він назвав день жалоби за загиблими під час пожежі в місцевому коледжі "йо**ною показухою".
давай, давай, соседи! приходите в себя...глаз ***** не глаза Каа и вы не мавпы, в конце концов !!!
УЖЕ БЫЛО:
И ЧТО ЭТО ДАЛО:
ГРУЗИЯ
УКРАИНА:
СИРИЯ:
ЛИВИЯ
https://m.lenta.ru/news/2021/04/20/egypt/
На резиденции главы чешского государства Милоша Земана появилась громадная световая надпись «госизмена». Об этом информирует международная редакция Радио Прага,
.....
-Что ?
-Они гражданские ?
-Что...Не слышу ?
-Они гражданские ?
- Ну да ,конечно ..Они граждани росии ,Таджикистана ,Молдовы ..
Зашквар полнейший ..Вот интересно цена того что ЕС тупо дурачит карлик это дешовый газ или просто ЕС сцыт моль кремлевскую