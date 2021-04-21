Отец активировал ручную гранату: спецмиссия ОБСЕ выяснила обстоятельства гибели двухлетней девочки в оккупированном Снежном в феврале

Команда спецмиссии ОБСЕ выяснила, что в оккупированном Снежном в результате взрыва гранаты в феврале текущего года погиб двухлетний ребенок. Гранату активировал отец девочки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ от 20 апреля.

Согласно данным, команда Миссии уточняла сообщения о том, что в результате взрыва ручной гранаты 8 февраля в н. п. Снежное (неподконтрольный правительству, 72 км к востоку от Донецка) погибла двухлетняя девочка.

"16 апреля персонал морга в неподконтрольном правительству Донецке сообщил, что девочка умерла 20 февраля после того, как 8 февраля ее госпитализировали в больницу Донецка с ранами головы, которые соответствовали последствиям взрыва.

9 апреля мать (20–29 лет) девочки рассказала наблюдателям, что, когда она проснулась вечером 8 февраля и собиралась войти в комнату, где спали ее две дочери, она услышала взрыв. По словам женщины, ее муж (30–39 лет) активировал ручную гранату, которая взорвалась в помещении. Она также добавила, что дочь прооперировали в больнице Донецка, а позднее, 20 февраля, девочка умерла", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские СМИ распространяют фейк, что в результате действий ВСУ на Донбассе погиб ребенок, хотя это произошло в глубоком тылу террористов ОРДО.

Украинская делегация в ТКГ заявила, что ВСУ не причастны к гибели ребенка в оккупированном н.п.Александровское.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил: "Наша версия, что ребенок на оккупированном Донбассе погиб от взрывного устройства, которое нашел во дворе".