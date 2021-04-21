РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7619 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
8 442 18

Отец активировал ручную гранату: спецмиссия ОБСЕ выяснила обстоятельства гибели двухлетней девочки в оккупированном Снежном в феврале

Отец активировал ручную гранату: спецмиссия ОБСЕ выяснила обстоятельства гибели двухлетней девочки в оккупированном Снежном в феврале

Команда спецмиссии ОБСЕ выяснила, что в оккупированном Снежном в результате взрыва гранаты в феврале текущего года погиб двухлетний ребенок. Гранату активировал отец девочки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ от 20 апреля.

Согласно данным, команда Миссии уточняла сообщения о том, что в результате взрыва ручной гранаты 8 февраля в н. п. Снежное (неподконтрольный правительству, 72 км к востоку от Донецка) погибла двухлетняя девочка.

"16 апреля персонал морга в неподконтрольном правительству Донецке сообщил, что девочка умерла 20 февраля после того, как 8 февраля ее госпитализировали в больницу Донецка с ранами головы, которые соответствовали последствиям взрыва.

9 апреля мать (20–29 лет) девочки рассказала наблюдателям, что, когда она проснулась вечером 8 февраля и собиралась войти в комнату, где спали ее две дочери, она услышала взрыв. По словам женщины, ее муж (30–39 лет) активировал ручную гранату, которая взорвалась в помещении. Она также добавила, что дочь прооперировали в больнице Донецка, а позднее, 20 февраля, девочка умерла", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гибель пятилетнего мальчика на оккупированном Донбассе: миссия ОБСЕ побывала на месте происшествия

Ранее сообщалось, что российские СМИ распространяют фейк, что в результате действий ВСУ на Донбассе погиб ребенок, хотя это произошло в глубоком тылу террористов ОРДО.

Украинская делегация в ТКГ заявила, что ВСУ не причастны к гибели ребенка в оккупированном н.п.Александровское.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил: "Наша версия, что ребенок на оккупированном Донбассе погиб от взрывного устройства, которое нашел во дворе".

дети (6733) ОБСЕ (4899) смерть (9299) Донбасс (26966) Снежное (18)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
А скільки над цією історією проливали крокодилячі сльози роспропаганда!
"Пагиб ребенок", "Беспилотник ВСУ", "Нацисты лезут на рожен", "Украина будет выращивать только радиоактивную картошку", і дальше по наростаючій. І це все під схвальне завивання вати. Який нікчемний нородішко.
показать весь комментарий
21.04.2021 07:34 Ответить
+8
Только эту информацию ОНИ не узнают. Утка уже выпущена и мозги засраны , поздно пить боржоми. Обороняющийся и оправдывающийся никогда не победит.
показать весь комментарий
21.04.2021 07:14 Ответить
+8
Лично меня пугает ситуация когда в освобожденных территориях будут подрастать сотни тысяч людей ,ненавидящих нас потому что они выращены нашими врагами. В перевоспитание я не верю.
показать весь комментарий
21.04.2021 07:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Активировал, хлопок, "та сторона", человек, похожий на президента...
показать весь комментарий
21.04.2021 07:14 Ответить
Только эту информацию ОНИ не узнают. Утка уже выпущена и мозги засраны , поздно пить боржоми. Обороняющийся и оправдывающийся никогда не победит.
показать весь комментарий
21.04.2021 07:14 Ответить
детей жалко...не виноваты они что родители их идиоты...
показать весь комментарий
21.04.2021 07:25 Ответить
Ты в наследственность веришь?
показать весь комментарий
21.04.2021 07:32 Ответить
не так как в СССР, что бы расстреливать детей за происхождение...но немного верю))
показать весь комментарий
21.04.2021 07:35 Ответить
Вопрос конечно сложный и неоднозначный , но как правило от негодяев не всегда( честнее редко) вырастают хорошие люди. Радоваться смерти ребенка это конечно более чем не нормально. Допустим ,погибает подросток ,ребенок обдроченцев. Он еще не совершил преступление ,но скорей всего совершит . Как относится к смерти таких и с какого возраста они потенциальные враги ? Вопрос не только философский . Ведь почему то раньше говорили что врага надо уничтожать до седьмого колена. Только упаси Бог я не предлагаю воевать с детьми. Это так , что бы не подумали глупости.
показать весь комментарий
21.04.2021 07:49 Ответить
Лично меня пугает ситуация когда в освобожденных территориях будут подрастать сотни тысяч людей ,ненавидящих нас потому что они выращены нашими врагами. В перевоспитание я не верю.
показать весь комментарий
21.04.2021 07:56 Ответить
Как биолог говорю - можете не верить, но ОТ ЭТОГО ОНА не перестанет быть. Школу прогуляли, учебники пустили на косячки. Ну детей спросите про законы Менделя... хотя бы
показать весь комментарий
21.04.2021 07:56 Ответить
В детях наверное сказывается наследственность и среда в которой они выросли. Хотя звериные инстинкты могут только дремать. Так вот в нашем случае там и первое и второе очень неблагоприятное для роста хорошего человека.
показать весь комментарий
21.04.2021 08:01 Ответить
А скільки над цією історією проливали крокодилячі сльози роспропаганда!
"Пагиб ребенок", "Беспилотник ВСУ", "Нацисты лезут на рожен", "Украина будет выращивать только радиоактивную картошку", і дальше по наростаючій. І це все під схвальне завивання вати. Який нікчемний нородішко.
показать весь комментарий
21.04.2021 07:34 Ответить
Папа вАенный принес ананас,был он похож на российский фугас,маленький ротик хотел его съесть,бантик нашли километров за шесть.
показать весь комментарий
21.04.2021 07:42 Ответить
ну так может тот отец просто карсон, к нему бендеравцы гранату привязали и запустили ...
показать весь комментарий
21.04.2021 07:46 Ответить
***** сбрешет, что папа был завербован бандеровцами и хотел поужинать младенцем.
показать весь комментарий
21.04.2021 08:09 Ответить
А когда родители погибших детей и стариков раздували огонь конфликта .смертей и ненависти к укропам они о своих детях и родителях думали?Предательство Родины всегда и везде в истории было наказано тем или иным способом...
показать весь комментарий
21.04.2021 08:18 Ответить
Как жестоко были наказаны дети в Германии за подвиги отцов.
показать весь комментарий
21.04.2021 08:38 Ответить
"Активировал"....
Звучит так, будто термрядерный реактор запустил... Или СИМ-карту...
показать весь комментарий
21.04.2021 09:31 Ответить
З язика зняли))
показать весь комментарий
21.04.2021 10:23 Ответить
"...мать (20-29 лет)....ее муж (30-39 лет)..." это как понимать?Батько активував ручну гранату: спецмісія ОБСЄ з'ясувала обставини загибелі дворічної дівчинки в окупованому Сніжному в лютому - Цензор.НЕТ 8362 А покойная девочка, надо понимать, была в возрасте 0-2 лет?
показать весь комментарий
21.04.2021 09:33 Ответить
 
 