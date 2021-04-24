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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия закрыла три района Черного моря для иностранных кораблей

Россия закрыла три района Черного моря для иностранных кораблей

Россия с 24 апреля приостановила проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. Запрет продлится до 31 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Под запрет попали вытянутый участок акватории вдоль побережья оккупированного Крыма, примерно от Севастополя до Гурзуфа, прямоугольный участок у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника) и небольшой участок около западной оконечности Крыма.

В указанную зону не попал Керченский пролив и подходы к нему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ ограничила полеты над частью Крыма и Черного моря, - NOTAM

В Минобороны РФ не назвали причину такого шага, однако отмечали, что районы, в которых запрещено судоходство, не выходят за внешние границы территориального моря России.

Как сообщалось ранее, РФ объявила о закрытии на полгода части акватории Черного моря в связи с "учениями". В свою очередь Пентагон призвал Россию не создавать помехи движению судов в Черном море. Ранее спикер ЕС Питер Стано заявил, что намерения РФ закрыть части акватории Черного моря вызывают серьезную тревогу.

Также читайте: Госдеп США о планах РФ закрыть часть акватории Черного моря: Еще одна неспровоцированная эскалация в кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины

закрытие (114) Крым (26435) россия (96420) Черное море (1489)


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Топ комментарии
+28
Российское руководство пребывает в бешенстве.
Развал агентурных сетей повлечет за собой отставки крупных бонз в спецслужбах.
Директору СВР Нарышкину поплохело, и он указал, что «политическая верхушка группы западных стран пытается шаг за шагом с маниакальным упрямством разрушить тонкую и довольно хрупкую материю международной стабильности, международной безопасности».
Странное заявление, будто европейцы что-то взорвали на территории РФ, а не наоборот 😏
Возможно, просто после взрывов жилых домов осенью 1999 года путинские террористы подобные акции за рубежом считают мелкой рутиной… )
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24.04.2021 12:36 Ответить
+21
прямо сейчас работает разведчик, вылетевший из Тель-авива..
https://www.flightradar24.com/FORTE12/277ff34e
Россия закрыла три района Черного моря для иностранных кораблей - Цензор.НЕТ 2212
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24.04.2021 12:36 Ответить
+17
Сейчас самое время запускать "нептун" в учебных целях, но зебилы плять, за два года не выпустили ни одной машины. Им не до войны, они прибарахляются.
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24.04.2021 12:45 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Меркель и Макрон в очередной раз не на шутке возбудятся.
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24.04.2021 12:34 Ответить
Руские свинособаки, лугандоны и любители *****-путена, ваши высеры по этому поводу
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24.04.2021 12:44 Ответить
прямо сейчас работает разведчик, вылетевший из Тель-авива..
https://www.flightradar24.com/FORTE12/277ff34e
Россия закрыла три района Черного моря для иностранных кораблей - Цензор.НЕТ 2212
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24.04.2021 12:36 Ответить
https://censor.net/ru/user/353888 - там их 2 штуки летают.
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24.04.2021 12:40 Ответить
давай подскажи, что я там не знаю, ШоуМастГоуОныч!
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24.04.2021 13:36 Ответить
Второй из района Сицилии.
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24.04.2021 18:10 Ответить
уже 2 разведчика летают
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24.04.2021 13:02 Ответить
вітаємо новачка форте12
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24.04.2021 13:34 Ответить
???
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24.04.2021 13:39 Ответить
це його перший виліт до нас, раніше з 12м позивним не помічений
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24.04.2021 13:47 Ответить
12 - ВВС США, прилетел из Тель-Авива..
10 - ВВС США, прилетел с Сицилии..
уже русня на своих форумах их обсуждает..
Росія закрила три райони Чорного моря для іноземних кораблів - Цензор.НЕТ 6688

Росія закрила три райони Чорного моря для іноземних кораблів - Цензор.НЕТ 2756
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24.04.2021 13:53 Ответить
гаплик руслікам якщо зграя таких апаратів почне координувати удари арти та ракет, скоріш за все таку взаємодію зараз і відпрацьовують
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24.04.2021 14:08 Ответить
возможно, именно выстроенная за последние годы "система боевой ситуационной осведомленности и целеуказания по протоколам НАТО", останавливает Рашку от желания напасть на Украину..
падеж дохлых кацапов будет исчисляться десятками тысяч.. и уже не засекретишь никакими Указами..
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24.04.2021 14:13 Ответить
тут от що виявляється: форте12 це перша версія RQ-4A яка була списана 10 років тому, навіщо реанімували робокопа...
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24.04.2021 20:17 Ответить
ну, даже терминатор модели "т-1000" оказался порохоботом, а тут первая версия RQ-4A..
видимо, миссия продолжается..
Росія закрила три райони Чорного моря для іноземних кораблів - Цензор.НЕТ 2819
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24.04.2021 20:34 Ответить
Российское руководство пребывает в бешенстве.
Развал агентурных сетей повлечет за собой отставки крупных бонз в спецслужбах.
Директору СВР Нарышкину поплохело, и он указал, что «политическая верхушка группы западных стран пытается шаг за шагом с маниакальным упрямством разрушить тонкую и довольно хрупкую материю международной стабильности, международной безопасности».
Странное заявление, будто европейцы что-то взорвали на территории РФ, а не наоборот 😏
Возможно, просто после взрывов жилых домов осенью 1999 года путинские террористы подобные акции за рубежом считают мелкой рутиной… )
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24.04.2021 12:36 Ответить
Россия закрыла три района Черного моря для иностранных кораблей - Цензор.НЕТ 3451
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24.04.2021 12:37 Ответить
Камки -водоросли им полон рот...
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24.04.2021 13:27 Ответить
Ото злоба, дишло їм в пельку!
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24.04.2021 20:24 Ответить
и RQ-4 Global Hawk №11-2049, тоже работает прямо щас..

https://www.flightradar24.com/FORTE10/277f91f3
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24.04.2021 12:38 Ответить
Сейчас самое время запускать "нептун" в учебных целях, но зебилы плять, за два года не выпустили ни одной машины. Им не до войны, они прибарахляются.
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24.04.2021 12:45 Ответить
пукнул..= ок)- а теперь конкретику - откуда пускать, куда..., и самое главное- на вишенку тортика тебе,- ЗАЧЕМ???- провокатор, или сморозишь чего?
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25.04.2021 00:04 Ответить
Сегодня "День открытых дверей" для ублюдков под VPN ?
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24.04.2021 12:46 Ответить
а чем тебе VPN не нравится ?
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24.04.2021 12:51 Ответить
Россия закрыла три района Черного моря для иностранных кораблей - Цензор.НЕТ 1849
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24.04.2021 12:49 Ответить
ЧОМУ Б КОЖНІЙ КРАЇНІ, У ВІДПОВІДЬ ЦІЙ )(УДОБІ, НЕ ЗАКРИТИ ПО ТРИ СВОЇХ ПОРТИ ДЛЯ ГІВНОЧЕРПАЛОК МОСКОВИТСЬКИХ ???
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24.04.2021 12:50 Ответить
Росія закрила три райони Чорного моря для іноземних кораблів - Цензор.НЕТ 6750
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24.04.2021 12:58 Ответить
Что Украине мешает сделать аналогично плюс еще два участка.....
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24.04.2021 13:29 Ответить
цікаво а чим ви зібрались щось робити у морі?
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24.04.2021 14:55 Ответить
Десант грузить будут...?
Всё равно не скроют))
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24.04.2021 13:36 Ответить
Будут топить Курск-2
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24.04.2021 13:47 Ответить
Цікаво, чому українська влада не подае в міжнародний арбітраж на такі піратьські дії?
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24.04.2021 13:48 Ответить
опять щёчки надувают - если нас троните...... мы обосцымся
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24.04.2021 13:49 Ответить
Да ладно
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24.04.2021 13:52 Ответить
А ведь мозги у кацапов за 3/4 века не изменились совсем.

Соотношение потерь в конфликте Германии и СССР - 6:1 в пользу Германии.
...прошло 75 лет...
Соотношение потерь в конфликте США и Роиси в Сирии - 400:0 в пользу США.
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24.04.2021 14:27 Ответить
Ну это в розовых тонах, а цифрах сколько?
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24.04.2021 15:01 Ответить
в етой книге Виктор Суворов (перебежчик с КГБ) пишет что соотношение потерь немцев и советов во 2 Мировой войне 14 : 1,в пользу немцев
Росія закрила три райони Чорного моря для іноземних кораблів - Цензор.НЕТ 5801
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24.04.2021 20:27 Ответить
А ты кем гордишся?
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24.04.2021 23:50 Ответить
я горжусь Воинами УПА, Бандеровцами, которые боролись за свободу Украины от оккупантов! сначала от польских оккупантов, потом от немецких а потом и от москальной орды!
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25.04.2021 00:25 Ответить
ИМХО: для Украины было бы лучше, если бы сначала Гитлер победил Сталина, а потом бы США нас освободили, тогда Украина щас бы была уже в ЕС и НАТО и не было бы войны с москальной ордой на Донбассе!
кроме того, Украина избежала бы очередной Голодомор-геноцид в 1947 году!
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25.04.2021 00:28 Ответить
Ну не факт, что мы бы дожили...до освобождения...
лучше не гадать... Как было - так было...
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25.04.2021 00:55 Ответить
Росія закрила три райони Чорного моря для іноземних кораблів - Цензор.НЕТ 9714
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24.04.2021 19:37 Ответить
Нарушение прав, регулирующих судоходство( свободу мореплавонья) и территориальной целостности Украины. Нужно МИДу поработать, поднять волну, что бы смыло это дерьмо мокшанское потоком возмущения.
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24.04.2021 22:17 Ответить
чи не пора для ********** закрити Босфор та порти стран членів НАТО?
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25.04.2021 00:30 Ответить
 
 