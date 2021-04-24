Россия закрыла три района Черного моря для иностранных кораблей
Россия с 24 апреля приостановила проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. Запрет продлится до 31 октября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Под запрет попали вытянутый участок акватории вдоль побережья оккупированного Крыма, примерно от Севастополя до Гурзуфа, прямоугольный участок у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника) и небольшой участок около западной оконечности Крыма.
В указанную зону не попал Керченский пролив и подходы к нему.
В Минобороны РФ не назвали причину такого шага, однако отмечали, что районы, в которых запрещено судоходство, не выходят за внешние границы территориального моря России.
Как сообщалось ранее, РФ объявила о закрытии на полгода части акватории Черного моря в связи с "учениями". В свою очередь Пентагон призвал Россию не создавать помехи движению судов в Черном море. Ранее спикер ЕС Питер Стано заявил, что намерения РФ закрыть части акватории Черного моря вызывают серьезную тревогу.
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https://www.flightradar24.com/FORTE12/277ff34e
10 - ВВС США, прилетел с Сицилии..
уже русня на своих форумах их обсуждает..
падеж дохлых кацапов будет исчисляться десятками тысяч.. и уже не засекретишь никакими Указами..
видимо, миссия продолжается..
Развал агентурных сетей повлечет за собой отставки крупных бонз в спецслужбах.
Директору СВР Нарышкину поплохело, и он указал, что «политическая верхушка группы западных стран пытается шаг за шагом с маниакальным упрямством разрушить тонкую и довольно хрупкую материю международной стабильности, международной безопасности».
Странное заявление, будто европейцы что-то взорвали на территории РФ, а не наоборот 😏
Возможно, просто после взрывов жилых домов осенью 1999 года путинские террористы подобные акции за рубежом считают мелкой рутиной… )
https://www.flightradar24.com/FORTE10/277f91f3
Всё равно не скроют))
Соотношение потерь в конфликте Германии и СССР - 6:1 в пользу Германии.
...прошло 75 лет...
Соотношение потерь в конфликте США и Роиси в Сирии - 400:0 в пользу США.
кроме того, Украина избежала бы очередной Голодомор-геноцид в 1947 году!
лучше не гадать... Как было - так было...