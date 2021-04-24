Россия закрыла три района Черного моря для иностранных кораблей

Россия с 24 апреля приостановила проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. Запрет продлится до 31 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Под запрет попали вытянутый участок акватории вдоль побережья оккупированного Крыма, примерно от Севастополя до Гурзуфа, прямоугольный участок у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника) и небольшой участок около западной оконечности Крыма.



В указанную зону не попал Керченский пролив и подходы к нему.

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В Минобороны РФ не назвали причину такого шага, однако отмечали, что районы, в которых запрещено судоходство, не выходят за внешние границы территориального моря России.

Как сообщалось ранее, РФ объявила о закрытии на полгода части акватории Черного моря в связи с "учениями". В свою очередь Пентагон призвал Россию не создавать помехи движению судов в Черном море. Ранее спикер ЕС Питер Стано заявил, что намерения РФ закрыть части акватории Черного моря вызывают серьезную тревогу.

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