Увольнение Коболева может отразиться на переговорах с МВФ, - Bloomberg

Увольнение Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины" может привести к осложнению переговорного процесса правительства Украины с МВФ о получении макрофинансовой помощи на $5,5 млрд.

Об этом говорится в статье Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство Украины уволило многолетнего руководителя государственной нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины", что угрожает осложнить переговоры о получении международной финансовой помощи в размере $5,5 млрд...Неожиданный шаг рискует вызвать обеспокоенность западных доноров, в частности Международного валютного фонда, которые поддержали Коболева", - сказано в материале.

Издание подчеркивает, что Коболев был главным архитектором капитального ремонта энергетики, который помог "бывшей советской стране сократить бюджетный дефицит и он привел Украину к многомиллиардной победе в судебном споре против российского "Газпрома" в 2018 году".

Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.

Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза", а замглавы Минэнерго Бойко - врио министра энергетики.

Сегодня Рада назначила Галущенко министром энергетики.

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