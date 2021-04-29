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Увольнение Коболева может отразиться на переговорах с МВФ, - Bloomberg

Увольнение Коболева может отразиться на переговорах с МВФ, - Bloomberg

Увольнение Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины" может привести к осложнению переговорного процесса правительства Украины с МВФ о получении макрофинансовой помощи на $5,5 млрд.

Об этом говорится в статье Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство Украины уволило многолетнего руководителя государственной нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины", что угрожает осложнить переговоры о получении международной финансовой помощи в размере $5,5 млрд...Неожиданный шаг рискует вызвать обеспокоенность западных доноров, в частности Международного валютного фонда, которые поддержали Коболева", - сказано в материале.

Издание подчеркивает, что Коболев был главным архитектором капитального ремонта энергетики, который помог "бывшей советской стране сократить бюджетный дефицит и он привел Украину к многомиллиардной победе в судебном споре против российского "Газпрома" в 2018 году".

Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.

Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза", а замглавы Минэнерго Бойко - врио министра энергетики.

Сегодня Рада назначила Галущенко министром энергетики.

Читайте также: "Слуга народа" Арахамия об увольнении Коболева: Я знал об этом, но не думал, что это решение будет так быстро имплементировано

Автор: 

МВФ (3334) Нафтогаз (3112) увольнение (2674) Коболев Андрей (458)


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Топ комментарии
+8
Беню с Ахметом это устраивает, да и пуйла тоже.
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29.04.2021 11:58
+8
Да плевать на МВФ, тем более что голый баротька послал их в жо#у в одном из своих заявлений!!!
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29.04.2021 12:00
+6
БабЮляі далі вдарилася у " все тяжкие" Увольнение Коболева может отразиться на переговорах с МВФ, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 5498
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29.04.2021 12:02
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и продвижению северного потока. Тоже немаловажная штука.
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29.04.2021 11:55 Ответить
БабЮляі далі вдарилася у " все тяжкие" Увольнение Коболева может отразиться на переговорах с МВФ, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 5498
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29.04.2021 12:02 Ответить
Ванятко Сулима і ще деякі "патріоти" будуть раді, що воровка Жулька так посцяла їм у рота
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29.04.2021 12:06 Ответить
Беню с Ахметом это устраивает, да и пуйла тоже.
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29.04.2021 11:58 Ответить
Тю так это главная цель шмарклей, иначе как оправдывать выпрыгивание из трусов ради встречи с Путлером? А так все четко: Они плохие денег не дают, дядя Вова помоги.
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29.04.2021 11:58 Ответить
Да плевать на МВФ, тем более что голый баротька послал их в жо#у в одном из своих заявлений!!!
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29.04.2021 12:00 Ответить
Придётся, таки, устроить цирк....
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29.04.2021 12:02 Ответить
И когда на Западе поймут, что от осинки не родятся апельсинки? Оно так и будет придуриваться, что ничего не слышит и не видит, зря стараетесь.
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29.04.2021 12:09 Ответить
Нічого. 73% віднесе під ОПу всі свої заощадження і Голобородько віддасть всі борги перед МВФ!
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29.04.2021 12:16 Ответить
Як сказав радник Янелоха, за сумісництвом папа "слуги урода", візьмемо під більші відсотки.
Віддавать же не їм, а дИбілам, які їх вибрали.
Мажна і у кацапів звяти, під відмову від незалежності. Нахріна вона малоросам?
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29.04.2021 12:17 Ответить
головне інтереси бєні ахметова і пінчука, ну і як без фірташа!
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29.04.2021 12:25 Ответить
отлично )), чувствуется твердая, но последовательная рука..., а наши болванчики как всегда дружно топят...
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29.04.2021 12:29 Ответить
Давно пора было уволить этого упырька!
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29.04.2021 12:30 Ответить
От і чудово!
Досить вже цих кабальних подачок від МВФ, які все рівно розкрадаються.
Потрібно "Нафтогаз" зробити державним підприємством і "кишнути" звідтіль всіх іноземців.
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29.04.2021 12:59 Ответить
Уже был. Сильно помогло?
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29.04.2021 13:50 Ответить
Щось пороховата так за коболева горло дере, що ще більше підтверджує що ця срань коболев подільник мародера.
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29.04.2021 13:09 Ответить
До зебилов так до сих пор и не дошло, что нормальные думающие люди хотят законности и прозрачности, а не защищают Коболева. А самое интересное, что МВФ, госдеп и G7 требуют того же. Там тоже пороховата?
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29.04.2021 13:48 Ответить
Бачили ми вже цих "нормальних та думаючих" і в "Укрзалізниці", і на посаді міністра охорони здоров'я, і на посаді міністра фінансів................ і ще багато де.
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29.04.2021 13:58 Ответить
А какого хрена МВФ лезет в эти дела?
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29.04.2021 13:49 Ответить
Наверное потому, что МВФ интересует возврат денег, которое оно вкладывает в экономику стран. Ты же деньги бомжу или наркоману занимать не будешь?
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29.04.2021 13:52 Ответить
Ну так если под его руководством Украине нанесен ущерб в несколько миллиардов, то МВФ наоборот должен требовать увольнения Коболева, если переживает за свои деньги.
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29.04.2021 15:03 Ответить
А кто решил, что Коболев нанес ущерб? Шмыгаль? Или Клоун? Был аудит? А может МВФ все же виднее? Для увольнения таких лиц существует специальный механизм. И лиц на такие посты нужно назначать на конкурсной основе. А не по указке идиотов, правящих страной по заказу олигархов. От подобных назначений и увольнений пытались уйти, а сейчас решили все вернуть. А если следующим презом Бойко будет и тупо поставит своего человека, чтобы уничтожить нефтегазодобычу (что и происходило со всей промышленностью до 2014 года), тоже будешь поддерживать?
Еще раз: Кабмин не имеет права увольнять топ-менеджеров по своим хотелкам.
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29.04.2021 21:37 Ответить
а не пошёл бы ты на.., лапоть кацапский?
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29.04.2021 14:06 Ответить
Это твое место, я на него не претендую 😁
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29.04.2021 16:55 Ответить
Причина увольнения Коболева - колоссальные убытки под его руководством!
МВФ какую цель преследует, напрашивается вопрос?
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29.04.2021 15:01 Ответить
 
 