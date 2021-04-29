УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5747 відвідувачів онлайн
Новини
2 467 25

Звільнення Коболєва може позначитися на переговорах з МВФ, - Bloomberg

Звільнення Коболєва може позначитися на переговорах з МВФ, - Bloomberg

Звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" може призвести до ускладнення переговорного процесу уряду України з МВФ про отримання макрофінансової допомоги на $5,5 млрд.

Про це йдеться в статті Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд України звільнив багаторічного керівника державної нафтогазової компанії "Нафтогаз України", що загрожує ускладнити переговори про отримання міжнародної фінансової допомоги в розмірі $5,5 млрд... Несподіваний крок ризикує викликати стурбованість західних донорів, зокрема Міжнародного валютного фонду, які підтримали Коболєва", - йдеться в матеріалі.

Видання наголошує, що Коболєв був головним архітектором капітального ремонту енергетики, який допоміг "колишній радянській країні скоротити бюджетний дефіцит і він привів Україну до багатомільярдної перемоги в судовому спорі проти російського "Газпрому" в 2018 році".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що жодних заяв про звільнення не писав.

Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу", а заступника голови Міненерго Бойка - т.в.о. міністра енергетики.

Сьогодні Рада призначила Галущенка міністром енергетики.

Також читайте: Коболєв про звільнення: Не маю наміру влаштовувати цирк, залишаю Вітренку ключі від кабінету

Автор: 

МВФ (3068) Нафтогаз (4407) звільнення (2667) Коболєв Андрій (822)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Беню с Ахметом это устраивает, да и пуйла тоже.
показати весь коментар
29.04.2021 11:58
+8
Да плевать на МВФ, тем более что голый баротька послал их в жо#у в одном из своих заявлений!!!
показати весь коментар
29.04.2021 12:00
+6
БабЮляі далі вдарилася у " все тяжкие" Увольнение Коболева может отразиться на переговорах с МВФ, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 5498
показати весь коментар
29.04.2021 12:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и продвижению северного потока. Тоже немаловажная штука.
показати весь коментар
29.04.2021 11:55 Відповісти
БабЮляі далі вдарилася у " все тяжкие" Увольнение Коболева может отразиться на переговорах с МВФ, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 5498
показати весь коментар
29.04.2021 12:02 Відповісти
Ванятко Сулима і ще деякі "патріоти" будуть раді, що воровка Жулька так посцяла їм у рота
показати весь коментар
29.04.2021 12:06 Відповісти
Беню с Ахметом это устраивает, да и пуйла тоже.
показати весь коментар
29.04.2021 11:58 Відповісти
Тю так это главная цель шмарклей, иначе как оправдывать выпрыгивание из трусов ради встречи с Путлером? А так все четко: Они плохие денег не дают, дядя Вова помоги.
показати весь коментар
29.04.2021 11:58 Відповісти
Да плевать на МВФ, тем более что голый баротька послал их в жо#у в одном из своих заявлений!!!
показати весь коментар
29.04.2021 12:00 Відповісти
Придётся, таки, устроить цирк....
показати весь коментар
29.04.2021 12:02 Відповісти
И когда на Западе поймут, что от осинки не родятся апельсинки? Оно так и будет придуриваться, что ничего не слышит и не видит, зря стараетесь.
показати весь коментар
29.04.2021 12:09 Відповісти
Нічого. 73% віднесе під ОПу всі свої заощадження і Голобородько віддасть всі борги перед МВФ!
показати весь коментар
29.04.2021 12:16 Відповісти
Як сказав радник Янелоха, за сумісництвом папа "слуги урода", візьмемо під більші відсотки.
Віддавать же не їм, а дИбілам, які їх вибрали.
Мажна і у кацапів звяти, під відмову від незалежності. Нахріна вона малоросам?
показати весь коментар
29.04.2021 12:17 Відповісти
головне інтереси бєні ахметова і пінчука, ну і як без фірташа!
показати весь коментар
29.04.2021 12:25 Відповісти
отлично )), чувствуется твердая, но последовательная рука..., а наши болванчики как всегда дружно топят...
показати весь коментар
29.04.2021 12:29 Відповісти
Давно пора было уволить этого упырька!
показати весь коментар
29.04.2021 12:30 Відповісти
От і чудово!
Досить вже цих кабальних подачок від МВФ, які все рівно розкрадаються.
Потрібно "Нафтогаз" зробити державним підприємством і "кишнути" звідтіль всіх іноземців.
показати весь коментар
29.04.2021 12:59 Відповісти
Уже был. Сильно помогло?
показати весь коментар
29.04.2021 13:50 Відповісти
Щось пороховата так за коболева горло дере, що ще більше підтверджує що ця срань коболев подільник мародера.
показати весь коментар
29.04.2021 13:09 Відповісти
До зебилов так до сих пор и не дошло, что нормальные думающие люди хотят законности и прозрачности, а не защищают Коболева. А самое интересное, что МВФ, госдеп и G7 требуют того же. Там тоже пороховата?
показати весь коментар
29.04.2021 13:48 Відповісти
Бачили ми вже цих "нормальних та думаючих" і в "Укрзалізниці", і на посаді міністра охорони здоров'я, і на посаді міністра фінансів................ і ще багато де.
показати весь коментар
29.04.2021 13:58 Відповісти
А какого хрена МВФ лезет в эти дела?
показати весь коментар
29.04.2021 13:49 Відповісти
Наверное потому, что МВФ интересует возврат денег, которое оно вкладывает в экономику стран. Ты же деньги бомжу или наркоману занимать не будешь?
показати весь коментар
29.04.2021 13:52 Відповісти
Ну так если под его руководством Украине нанесен ущерб в несколько миллиардов, то МВФ наоборот должен требовать увольнения Коболева, если переживает за свои деньги.
показати весь коментар
29.04.2021 15:03 Відповісти
А кто решил, что Коболев нанес ущерб? Шмыгаль? Или Клоун? Был аудит? А может МВФ все же виднее? Для увольнения таких лиц существует специальный механизм. И лиц на такие посты нужно назначать на конкурсной основе. А не по указке идиотов, правящих страной по заказу олигархов. От подобных назначений и увольнений пытались уйти, а сейчас решили все вернуть. А если следующим презом Бойко будет и тупо поставит своего человека, чтобы уничтожить нефтегазодобычу (что и происходило со всей промышленностью до 2014 года), тоже будешь поддерживать?
Еще раз: Кабмин не имеет права увольнять топ-менеджеров по своим хотелкам.
показати весь коментар
29.04.2021 21:37 Відповісти
а не пошёл бы ты на.., лапоть кацапский?
показати весь коментар
29.04.2021 14:06 Відповісти
Это твое место, я на него не претендую 😁
показати весь коментар
29.04.2021 16:55 Відповісти
Причина увольнения Коболева - колоссальные убытки под его руководством!
МВФ какую цель преследует, напрашивается вопрос?
показати весь коментар
29.04.2021 15:01 Відповісти
 
 