Звільнення Коболєва може позначитися на переговорах з МВФ, - Bloomberg
Звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" може призвести до ускладнення переговорного процесу уряду України з МВФ про отримання макрофінансової допомоги на $5,5 млрд.
Про це йдеться в статті Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
"Уряд України звільнив багаторічного керівника державної нафтогазової компанії "Нафтогаз України", що загрожує ускладнити переговори про отримання міжнародної фінансової допомоги в розмірі $5,5 млрд... Несподіваний крок ризикує викликати стурбованість західних донорів, зокрема Міжнародного валютного фонду, які підтримали Коболєва", - йдеться в матеріалі.
Видання наголошує, що Коболєв був головним архітектором капітального ремонту енергетики, який допоміг "колишній радянській країні скоротити бюджетний дефіцит і він привів Україну до багатомільярдної перемоги в судовому спорі проти російського "Газпрому" в 2018 році".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".
Сам Коболєв заявив, що жодних заяв про звільнення не писав.
Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу", а заступника голови Міненерго Бойка - т.в.о. міністра енергетики.
Сьогодні Рада призначила Галущенка міністром енергетики.
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Віддавать же не їм, а дИбілам, які їх вибрали.
Мажна і у кацапів звяти, під відмову від незалежності. Нахріна вона малоросам?
Досить вже цих кабальних подачок від МВФ, які все рівно розкрадаються.
Потрібно "Нафтогаз" зробити державним підприємством і "кишнути" звідтіль всіх іноземців.
Еще раз: Кабмин не имеет права увольнять топ-менеджеров по своим хотелкам.
МВФ какую цель преследует, напрашивается вопрос?