Звільнення Коболєва може позначитися на переговорах з МВФ, - Bloomberg

Звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" може призвести до ускладнення переговорного процесу уряду України з МВФ про отримання макрофінансової допомоги на $5,5 млрд.

Про це йдеться в статті Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд України звільнив багаторічного керівника державної нафтогазової компанії "Нафтогаз України", що загрожує ускладнити переговори про отримання міжнародної фінансової допомоги в розмірі $5,5 млрд... Несподіваний крок ризикує викликати стурбованість західних донорів, зокрема Міжнародного валютного фонду, які підтримали Коболєва", - йдеться в матеріалі.

Видання наголошує, що Коболєв був головним архітектором капітального ремонту енергетики, який допоміг "колишній радянській країні скоротити бюджетний дефіцит і він привів Україну до багатомільярдної перемоги в судовому спорі проти російського "Газпрому" в 2018 році".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що жодних заяв про звільнення не писав.

Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу", а заступника голови Міненерго Бойка - т.в.о. міністра енергетики.

Сьогодні Рада призначила Галущенка міністром енергетики.

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