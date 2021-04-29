Суд не изменил меру пресечения Семенченко, он остается под стражей, - адвокат

Печерский районный суд Киева оставил без изменений меру пресечения бывшему народному депутату Семену Семенченко в виде содержания под стражей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил адвокат Семенченко Владислав Добош.

"Суд не изменил ему меру пресечения", - сказал Добош.

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Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.

Более подробно о деле НВФ Семенченко и Шевченко читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Задержать Виногродского и Семенченко приказал Ермак, чтобы помочь КГБ РБ сфабриковать дела против белорусских патриотов".