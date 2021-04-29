Суд не змінив запобіжний захід Семенченку, він залишається під вартою, - адвокат
Печерський районний суд Києва залишив без змін запобіжний захід колишньому народному депутату Семену Семенченку у вигляді утримання під вартою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив адвокат Семенченка Владислав Добош.
"Суд не змінив йому запобіжний захід", - сказав Добош.
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.
Більш докладно про справу НЗФ Семенченка і Шевченка читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Затримати Виногродського і Семенченка наказав Єрмак, щоб допомогти КДБ РБ сфабрикувати справи проти білоруських патріотів".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
іншим наука буде......
Такой пиар-обыск был на Трухановом по аналогичному поводу.
Тоже сидит хороняка?
По его ФБ такое впечатление шо посадил его Порошенко)
Первое действие зелепозорского балета ! СБУ Арестовал Рифмастера, Юлю и Янину...и - Внимание!!! - люди сидели а сБУ только начал собирать доказательства Это было бы смешно, если б невинных людей не лишили б воли по беспределу...... потом собранные СБУ доказательства оказались полной туфтой - и что ? Дело закрыли ? нет ! Двое под домашним арестом Рифмастер в тюрьме. Почему ? " В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения." Что сия фраза означает ? Да беспредел и означает. Означает она, что следаки даже в "самый справедливый" украинский суд ссут нести свои позорные "доказательства"...понимая, что даже продажный судья ничего по ним решить не сможет... Второе действие зелепозорского балета . На Сергея Стерненко было совершено три покушения..Нравится он кому-то или нет - но факты нападения с угрозой его жизни отрицать невозможно... Возбуждены ли , в связи с этим уголовные дела ? А как же ! Но только не против убийц..А против Стерненко... Наивный читатель спросит: Как же так ?! Я отвечу ему: Что ? Вы тоже охреневаете ? Вот и я.... В конце концов Стерненку по покушениям на его жизнь посадить не удалось ( вот ведь незадача, да ? ) ТОгда его начали пытаться садить зс нападение на чувака, с цкльюотъёма 300 (!!!) гривен!!! Видно жизнь миллионеров не давала Стерненко покоя ..И он решил за 300 гривен построить себе вилли в Испании, купить яхту и Ягуар..остальное положить в банк под хорошие проценты! В самом деле - почему 300 ? потому, наивный читатель, что дела открываются с 297 отобранных гривен ! Эх, Серёга , Серёга ! Подвела тебя жадность..Отобрал бы 296 гривень..Ну купил бы бэху вместо ягуара ! Ах, да ! Мы ж про то, как СБУ доказательства ищет... Стерненке предъявили на основании одного"доказательства" - показания потерпевшего. Свидетелей нет. Фингалов от налёта нет. 300 гривен..кошелька с отпечатками пальцев злостного нохотника за 300 гривнами - нет. Нет ни-че-го... Ну..ничего , кроме приговора. Основанного на вот этом ниначём ! Стерненко отпустили под домашний арест, но дело незакрыто. От гадайте почему ? Праавильно!Вы кое-что уже начали понимать, да ? Точно ! Угадали !!! В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения. Смех в зале... С первого ряда выносят описавшихся со смеху..И вправду:было бы смешно.Но человек под приговором абсолютно по беспределу ! Третье действие зелепозорского балета... Пришли к Семенченко..Сказали, что его законно зарегистрированное в двух странах и работающее уже четыре года за квартал от СБУ предприятие - незаконно... Четыре года все о нём знали - документы читали всё было законно...А тут вдруг - раз - и незаконно ! Ну прям, как по звонку ! Почему ? как ? Я скажу. Только вы не смейтесь: У СБУ есть доказательства! Оооохренеть какие весомые доказательства. В трёх километрах от забора фирмы в лесу откопали какой-то там оружейный складик... Ни отпечатков пальцев... ни надписей... ни личных подписей на минах.....да что там ! Даже хиленькой , мятенькой визитки Яроша и той в схроне не нашли... И вот, внимание: отгадайте с трёх раз : чьё это оружие ? Ну конечно же - Семенченко!!! Как вам не понятно ? Тогда я вам задам отбрасывающий все сомнения вопрос: А чьё жжж, если не Семенченко ? Логично? Не верите ? Ок... В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения. А мы-то знаем..СБУ 95-го квартала умеет быть смешным...
Отпускайте патриотов, что посадили по надуманным обвинениям, ироды!