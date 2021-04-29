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Новини Справа Семенченка і Шевченка
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Суд не змінив запобіжний захід Семенченку, він залишається під вартою, - адвокат

Суд не змінив запобіжний захід Семенченку, він залишається під вартою, - адвокат

Печерський районний суд Києва залишив без змін запобіжний захід колишньому народному депутату Семену Семенченку у вигляді утримання під вартою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив адвокат Семенченка Владислав Добош.

"Суд не змінив йому запобіжний захід", - сказав Добош.

Також читайте: Справа Семенченка і Шевченка: Апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом екскомбата "Донбасу" Виногродського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.

Більш докладно про справу НЗФ Семенченка і Шевченка читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Затримати Виногродського і Семенченка наказав Єрмак, щоб допомогти КДБ РБ сфабрикувати справи проти білоруських патріотів".

Семен Семенченко (251) запобіжний захід (483) Добош Владислав (13)


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Топ коментарі
+17
А шо там с медведчуком?
Такой пиар-обыск был на Трухановом по аналогичному поводу.
Тоже сидит хороняка?
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29.04.2021 18:52
+11
його хазяїн - Бєня Каломойський. Ще з тих часів, коли Бєня зарядив Семена йти віджимати під шумок війни у Ахмєтова ЗуГРЕС. Семен з Хомчаком хлопців повів під Іловайськ, не сказавши ні Муженку, ні Пороху про свої плани. Не маючи важкого озброєння, добробати потерпіли поразку. Вину за це треба було на когось звалювати, і Хомчак заволав: "Муженко, рятуй, там хлопці гинуть". А хто ж хлопців туди зхавів? Не Семен з Каломойським, Хомчаком і Корбаном?
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29.04.2021 19:03
+9
Бойся исполнения желаний своих.

Суд не змінив запобіжний захід Семенченку, він залишається під вартою, - адвокат - Цензор.НЕТ 2175
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29.04.2021 19:11
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Пока не вернет бабло, заплаченное ему за акции против Пороха, не отпустят!
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29.04.2021 18:51 Відповісти
хай Сьома сидить, щоб наступного разу на Гетьмана не гавкав !

іншим наука буде......
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29.04.2021 19:11 Відповісти
Чтоб иншим была наука, надо будет ввести криминальную ответственность по статьям - неголосование за гэтьмана и гавканье на гэтьмана
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29.04.2021 19:26 Відповісти
Не хвильойся, Кривава Хунта про тебе потурбується 😂
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29.04.2021 21:03 Відповісти
А шо там с медведчуком?
Такой пиар-обыск был на Трухановом по аналогичному поводу.
Тоже сидит хороняка?
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29.04.2021 18:52 Відповісти
и шо так, боевой камисар
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29.04.2021 18:54 Відповісти
у аферистов такой талант,который предполагает отсидку
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29.04.2021 18:56 Відповісти
главное что он так нифига и не понял.
По его ФБ такое впечатление шо посадил его Порошенко)
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29.04.2021 18:59 Відповісти
його хазяїн - Бєня Каломойський. Ще з тих часів, коли Бєня зарядив Семена йти віджимати під шумок війни у Ахмєтова ЗуГРЕС. Семен з Хомчаком хлопців повів під Іловайськ, не сказавши ні Муженку, ні Пороху про свої плани. Не маючи важкого озброєння, добробати потерпіли поразку. Вину за це треба було на когось звалювати, і Хомчак заволав: "Муженко, рятуй, там хлопці гинуть". А хто ж хлопців туди зхавів? Не Семен з Каломойським, Хомчаком і Корбаном?
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29.04.2021 19:03 Відповісти
Так все фейки про Илловайск и распространяли в основном Корбан, Семен, Береза и Беля. Главное первым и погромче заорать "Держи вора".
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29.04.2021 19:14 Відповісти
так, естонські журналісти про це фільм-розслідування давно зняли: https://youtu.be/4Wf55CJhv94 ФІЛЬМ
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29.04.2021 19:16 Відповісти
Есть такое. И рассказали остальные командиры добробатов, которые владели информацией.
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29.04.2021 19:21 Відповісти
Добровольцы которые встали на защиту украинцев теперь террористы. Развал УНР и Геноцид по новому кругу 1918-1933...
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29.04.2021 19:07 Відповісти
В судах небыло бы столько мерзавцев, если б у нас небыло столько мерзких комментаторов, радующихся посадке Семенченко! Кто вы и на какой войне воевали?
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29.04.2021 19:08 Відповісти
Бойся исполнения желаний своих.

Суд не змінив запобіжний захід Семенченку, він залишається під вартою, - адвокат - Цензор.НЕТ 2175
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29.04.2021 19:11 Відповісти
Вот честно говорю: я давно уже ничему не радуюсь, в принципе. Да и не я один такой. Так уж сложилось- нечему радоваться. Вы переживаете за Семенченко? Имеете полное право. Одно я таки добавлю: всё нормально с ним будет, вот увидите. В полнейшем порядке с ним будет. Никуда он не денется...
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29.04.2021 19:13 Відповісти
на жаль, так
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29.04.2021 19:14 Відповісти
Такие аферисты, как Гришин, всегда пристроятся на подпевках за звонкую монету. Абы исправно платили.
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29.04.2021 19:17 Відповісти
да еще если б не такие "патриоты",как сэмэнчэнко в редуте...
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29.04.2021 19:15 Відповісти
Ну комментаторы ПРЕДУПРЕЖДАЛИ Семена шо так будет. Имеют право.
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29.04.2021 19:15 Відповісти
это рососсийские боты под украинскими IP радующиеся посадке Добровольца и Героя российско-украинской войны Семенченко.
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29.04.2021 19:17 Відповісти
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29.04.2021 19:18 Відповісти
Смеющиеся на аферистом Гришиным, которого многократно предупреждали, что именно так и будет. Таков удел всех холуев. Награда нашла хероя.
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29.04.2021 19:19 Відповісти
.. над...
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29.04.2021 19:22 Відповісти
Семенченко - це ВИГАДАНЕ ім"я відомого АФЕРИСТА і ВОРА Кості Грішина з Севастополя
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29.04.2021 19:58 Відповісти
А дзюра це псевдо затятого і бездарного порохобота , який служить хазяїну за "вкусну канфетку тузік" (с). З соєвого шіколаду, швидше за все.
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29.04.2021 20:46 Відповісти
що, дбіл, привекло, палає пердачок? Спростувати не можеш мої слова? Гуляй, твій злив зараховано
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29.04.2021 21:06 Відповісти
здобув
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29.04.2021 19:09 Відповісти
він так боровсі "аби не Порошенко", так бажав перемоги ЗЕленому ублюдку, що тепер отримав те, що заслужив
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29.04.2021 19:41 Відповісти
А чего я обязана его жалеть...он "зробив себе разом",так ещё такого бессовестного аферюгу и клеветника надо поискать -сэмэн прям отборный
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29.04.2021 19:19 Відповісти
Нам знаком этот почерк беспредела.
Первое действие зелепозорского балета ! СБУ Арестовал Рифмастера, Юлю и Янину...и - Внимание!!! - люди сидели а сБУ только начал собирать доказательства Это было бы смешно, если б невинных людей не лишили б воли по беспределу...... потом собранные СБУ доказательства оказались полной туфтой - и что ? Дело закрыли ? нет ! Двое под домашним арестом Рифмастер в тюрьме. Почему ? " В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения." Что сия фраза означает ? Да беспредел и означает. Означает она, что следаки даже в "самый справедливый" украинский суд ссут нести свои позорные "доказательства"...понимая, что даже продажный судья ничего по ним решить не сможет... Второе действие зелепозорского балета . На Сергея Стерненко было совершено три покушения..Нравится он кому-то или нет - но факты нападения с угрозой его жизни отрицать невозможно... Возбуждены ли , в связи с этим уголовные дела ? А как же ! Но только не против убийц..А против Стерненко... Наивный читатель спросит: Как же так ?! Я отвечу ему: Что ? Вы тоже охреневаете ? Вот и я.... В конце концов Стерненку по покушениям на его жизнь посадить не удалось ( вот ведь незадача, да ? ) ТОгда его начали пытаться садить зс нападение на чувака, с цкльюотъёма 300 (!!!) гривен!!! Видно жизнь миллионеров не давала Стерненко покоя ..И он решил за 300 гривен построить себе вилли в Испании, купить яхту и Ягуар..остальное положить в банк под хорошие проценты! В самом деле - почему 300 ? потому, наивный читатель, что дела открываются с 297 отобранных гривен ! Эх, Серёга , Серёга ! Подвела тебя жадность..Отобрал бы 296 гривень..Ну купил бы бэху вместо ягуара ! Ах, да ! Мы ж про то, как СБУ доказательства ищет... Стерненке предъявили на основании одного"доказательства" - показания потерпевшего. Свидетелей нет. Фингалов от налёта нет. 300 гривен..кошелька с отпечатками пальцев злостного нохотника за 300 гривнами - нет. Нет ни-че-го... Ну..ничего , кроме приговора. Основанного на вот этом ниначём ! Стерненко отпустили под домашний арест, но дело незакрыто. От гадайте почему ? Праавильно!Вы кое-что уже начали понимать, да ? Точно ! Угадали !!! В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения. Смех в зале... С первого ряда выносят описавшихся со смеху..И вправду:было бы смешно.Но человек под приговором абсолютно по беспределу ! Третье действие зелепозорского балета... Пришли к Семенченко..Сказали, что его законно зарегистрированное в двух странах и работающее уже четыре года за квартал от СБУ предприятие - незаконно... Четыре года все о нём знали - документы читали всё было законно...А тут вдруг - раз - и незаконно ! Ну прям, как по звонку ! Почему ? как ? Я скажу. Только вы не смейтесь: У СБУ есть доказательства! Оооохренеть какие весомые доказательства. В трёх километрах от забора фирмы в лесу откопали какой-то там оружейный складик... Ни отпечатков пальцев... ни надписей... ни личных подписей на минах.....да что там ! Даже хиленькой , мятенькой визитки Яроша и той в схроне не нашли... И вот, внимание: отгадайте с трёх раз : чьё это оружие ? Ну конечно же - Семенченко!!! Как вам не понятно ? Тогда я вам задам отбрасывающий все сомнения вопрос: А чьё жжж, если не Семенченко ? Логично? Не верите ? Ок... В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения. А мы-то знаем..СБУ 95-го квартала умеет быть смешным...
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29.04.2021 19:48 Відповісти
какая дасада! Керувати посадкою Порошенка буде з кічі)))
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29.04.2021 20:07 Відповісти
Законы, что дышло. Верчу, кручу, обмануть хачу.
Отпускайте патриотов, что посадили по надуманным обвинениям, ироды!
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29.04.2021 20:20 Відповісти
А шо, Гришина никто не предупреждал, шо Беня его кинет на первом же скачке? Редиска.
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29.04.2021 21:23 Відповісти
Треба було йому не йти в українські добровольчі батальйони і воювати за Україну, а прилаштуватися та стати: бандитом, терористом, колаборантом ... і навпаки знищувати Україну. Ось тоді продажні "слуги кремля" ЗЕбіли - капітулянти точно що його просунули і широко відкрили б йому двері в свою антиукраїнську владу: в уряд, ОП ... резидента, в зРаду нар- депутатом Юдою ... Так як при такій прокремлівській владі, зараз захисники і патріоти України стали у великому непошані від її ворогів бандитів- сепаратистів
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30.04.2021 07:22 Відповісти
 
 