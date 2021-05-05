Шпионов ГРУ Мишкина и Чепигу перевели на другую работу, - Грозев

Офицеры российской разведки Александр Мишкин и Анатолий Чепига, подозреваемые властями Великобритании в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, а чешскими властями - в организации взрыва во Врбетице, получили повышение и в данный момент работают на Кремль.

Об этом заявил член международной расследовательской группы Bellingcat, болгарский журналист Христо Грозев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Грозев не уточнил, чем именно в Кремле занимаются Мишкин и Чепига, а также откуда у Bellingcat такая информация, пообещав опубликовать подробности в ближайшее время. "Все, что я пока могу сказать, это то, что они здоровы, получили новую работу и находятся на государственной службе, потому что больше не могут работать шпионами", - отметил Грозев, добавив, что в 2014 году офицеры ГРУ были удостоены званий Героев России за операции на территории Чехии и Болгарии.

Последний раз Мишкин и Чепига появлялись на публике в сентябре 2018 года, когда в интервью телеканалу Russia Today они под именами Александр Петров и Руслан Боширов заявили о своей непричастности к покушению на Сергея и Юлию Скрипаль. Также сотрудники ГРУ утверждали, что Британию они посещали исключительно с туристическими целями.

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Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

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