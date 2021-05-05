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Новости За рубежом
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Шпионов ГРУ Мишкина и Чепигу перевели на другую работу, - Грозев

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Шпионов ГРУ Мишкина и Чепигу перевели на другую работу, - Грозев

Офицеры российской разведки Александр Мишкин и Анатолий Чепига, подозреваемые властями Великобритании в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, а чешскими властями - в организации взрыва во Врбетице, получили повышение и в данный момент работают на Кремль.

Об этом заявил член международной расследовательской группы Bellingcat, болгарский журналист Христо Грозев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Грозев не уточнил, чем именно в Кремле занимаются Мишкин и Чепига, а также откуда у Bellingcat такая информация, пообещав опубликовать подробности в ближайшее время. "Все, что я пока могу сказать, это то, что они здоровы, получили новую работу и находятся на государственной службе, потому что больше не могут работать шпионами", - отметил Грозев, добавив, что в 2014 году офицеры ГРУ были удостоены званий Героев России за операции на территории Чехии и Болгарии.

Последний раз Мишкин и Чепига появлялись на публике в сентябре 2018 года, когда в интервью телеканалу Russia Today они под именами Александр Петров и Руслан Боширов заявили о своей непричастности к покушению на Сергея и Юлию Скрипаль. Также сотрудники ГРУ утверждали, что Британию они посещали исключительно с туристическими целями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудники ГРУ были участниками конфликта на Донбассе, - новые данные Bellingcat

Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

Читайте также: Чехия не рассматривает как акт государственного терроризма взрывы на складах, в которых подозреваются шпионы ГРУ "Петров" и "Боширов", - Бабиш

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+13
Переименовать все улицы мерзкой ордынской кацапсины "терешковой" на "Джудит Резник"
Джудит Резник (5 апреля 1949 - 28 января 1986). Её дед был родом из Киева. В конце августа 1984 года состоялся первый космический полёт Джудит Резник в составе экипажа космического корабля "Дискавери". В своем первом космическом полете, начавшемся 30 августа 1984 года, Джудит провела 6 суток. После второго полёта в космос Джудит не вернулась на Землю: она, вместе с другими шестью членами экипажа, погибла 28 января 1986 года во время катастрофы космического корабля "Челленджер".
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05.05.2021 22:36
+9
...на два метри нижче земної поверхні
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05.05.2021 22:21
+7
В ЕС могут называть как хотят, а вот мы имеем право назвать именами близких нам Джудит Резник, Роберты Линн Бондар и Хайдемари Стефанишин-Пайпер. Кстати, Хайдемари Стефанишин-Пайпер всегда говорила, что она украинка и гордилась своим происхождением. Вот только мы своих забываем, а за гагариных и терешковых жопу рвем.
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06.05.2021 00:23
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...на два метри нижче земної поверхні
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05.05.2021 22:21 Ответить
Для Кремля они уже трупы. Такие долго не живут Нет этих козломордных и нет проблем Кремлю.
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05.05.2021 23:13 Ответить
комусь померти - цi педiка-вбивцi ж нiчего iншого не вмiють як людей вбивати
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05.05.2021 22:24 Ответить
*два педiка-вбивцi...
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05.05.2021 22:25 Ответить
в ГосДуму перевели.. там все дебилы собираются..
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05.05.2021 22:28 Ответить
Офицеры ГРУ были удостоены званий Героев России за операции на территории Чехии, Украины и Болгарии. наверное так ? Остальное можно уточнить у Медведчука.
Источник: https://censor.net/ru/n3263735
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05.05.2021 22:31 Ответить
наверно будут журнаГлистами на срусской телепомойке "Раша Тудоян" !!!

Шпионов ГРУ Мишкина и Чепигу перевели на другую работу, - Грозев - Цензор.НЕТ 9554
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05.05.2021 22:33 Ответить
Пора уже и в кремле бонзам гланды новичком освежать!
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05.05.2021 22:33 Ответить
Переименовать все улицы мерзкой ордынской кацапсины "терешковой" на "Джудит Резник"
Джудит Резник (5 апреля 1949 - 28 января 1986). Её дед был родом из Киева. В конце августа 1984 года состоялся первый космический полёт Джудит Резник в составе экипажа космического корабля "Дискавери". В своем первом космическом полете, начавшемся 30 августа 1984 года, Джудит провела 6 суток. После второго полёта в космос Джудит не вернулась на Землю: она, вместе с другими шестью членами экипажа, погибла 28 января 1986 года во время катастрофы космического корабля "Челленджер".
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05.05.2021 22:36 Ответить
Гагарина улицы тоже давайте переименуем он ведь совок, а что бы улицу назвать имени Резник ее для начала надо построить, но то таке,
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05.05.2021 22:52 Ответить
а что в Украине еще есть улицы мерзкого приспешника красно-коричневых совковых людоедов, алконавта "гагарина" ?

Шпионов ГРУ Мишкина и Чепигу перевели на другую работу, - Грозев - Цензор.НЕТ 7514
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05.05.2021 22:59 Ответить
Прикинь и в ес тоже, что шаблон рвется?
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05.05.2021 23:03 Ответить
В ЕС могут называть как хотят, а вот мы имеем право назвать именами близких нам Джудит Резник, Роберты Линн Бондар и Хайдемари Стефанишин-Пайпер. Кстати, Хайдемари Стефанишин-Пайпер всегда говорила, что она украинка и гордилась своим происхождением. Вот только мы своих забываем, а за гагариных и терешковых жопу рвем.
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06.05.2021 00:23 Ответить
Сам. Собі. Поставив. Вподобайку.
слін-аутоеротист.jpeg
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05.05.2021 23:42 Ответить
Русский, к чему ты это прохрюкал?
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05.05.2021 23:22 Ответить
Грозев путает термины, они не шпионы, они диверсанты, хотя кому это нах надо
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05.05.2021 22:50 Ответить
будут депутатами гос дуры..... у ватников такой финт упырей во власть продвигать........
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05.05.2021 22:51 Ответить
работают они теперь удобрением для йолок. в сибири.
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05.05.2021 22:54 Ответить
Преподают!
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05.05.2021 23:17 Ответить
Вы можете поверить? через 30 лет Независимости в Украине есть улицы "терешковой" "гагарина" и прочей кацапсиновой нечести,пособников красно-коричневых ордынских людоедов !!Переименовать все улицы мерзкой ордынской кацапсины "терешковой" на "Джудит Резник"
Джудит Резник (5 апреля 1949 - 28 января 1986). Её дед был родом из Киева. В конце августа 1984 года состоялся первый космический полёт Джудит Резник в составе экипажа космического корабля "Дискавери". В своем первом космическом полете, начавшемся 30 августа 1984 года, Джудит провела 6 суток. После второго полёта в космос Джудит не вернулась на Землю: она, вместе с другими шестью членами экипажа, погибла 28 января 1986 года во время катастрофы космического корабля "Челленджер".
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05.05.2021 23:18 Ответить
Им теперь только одна дорога, депутатами в государственную Думу РФ, там уже один отравитель террорист полонием устроился.
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05.05.2021 23:19 Ответить
Шпигунів ГРУ Мішкіна і Чепігу перевели на іншу роботу, - Грозєв - Цензор.НЕТ 906
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06.05.2021 00:03 Ответить
Несчастные они, ни за что жизнь свою загубили
А ещё суд Божий впереди
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05.05.2021 23:29 Ответить
В прошлый раз он говорил что их сослали в Сибирь.
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05.05.2021 23:46 Ответить
Шпионов ГРУ Мишкина и Чепигу перевели на другую работу...

На завод отправили токарями или слесарями... Шпигунів ГРУ Мішкіна і Чепігу перевели на іншу роботу, - Грозєв - Цензор.НЕТ 5781
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06.05.2021 00:01 Ответить
Новости на Цензоре вызывают интерес и волнуют: в оккупированном Севастополе провели репетицию парада без соблюдения карантинных ограничений. А Грозев сообщил, что Мишкина и Чепигу перевели на другую работу. Правда, Грозев не сообщил будет ли кино по Вагнергейту или насчет кино уже фсё.
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06.05.2021 02:45 Ответить
Новая их служба - червей кормить на 2 метра под землей. Провалившихся диверсантов и убийц, которые могут стать свидетелями в Гааге в живых не оставляют, не надо нас дурить
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06.05.2021 06:54 Ответить
Они здоровы. ПОКА. Шпигунів ГРУ Мішкіна і Чепігу перевели на іншу роботу, - Грозєв - Цензор.НЕТ 3544
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06.05.2021 08:29 Ответить
Фюрер любит мальчиков, хотя эти уже сработанные, но старый конь им борозду еще провальцует.
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06.05.2021 13:39 Ответить
свинособаки добрi...а могли цих придуркуватих вОнюшек i на добрива переробити...
проте, все ще можливо...все попереду...
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06.05.2021 21:22 Ответить
 
 