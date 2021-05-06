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Шпигунів ГРУ Мішкіна і Чепігу перевели на іншу роботу, - Грозєв

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Шпигунів ГРУ Мішкіна і Чепігу перевели на іншу роботу, - Грозєв

Офіцери російської розвідки Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга, підозрювані владою Великої Британії в замаху на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, а чеською владою - в організації вибуху у Врбетіце, отримали підвищення і в даний момент працюють на Кремль.

Про це заявив член міжнародної розслідувальної групи Bellingcat, болгарський журналіст Христо Грозєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Грозєв не уточнив, чим саме в Кремлі займаються Мішкін і Чепіга, а також звідки у Bellingcat така інформація, пообіцявши опублікувати подробиці найближчим часом. "Все, що я поки можу сказати, це те, що вони здорові, отримали нову роботу і перебувають на державній службі, тому що більше не можуть працювати шпигунами", - зазначив грози, додавши, що в 2014 році офіцери ГРУ були удостоєні звання Героя Росії за операції на території Чехії і Болгарії.

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Востаннє Мішкін і Чепіга з'являлися на публіці у вересні 2018 року, коли в інтерв'ю телеканалу Russia Today вони під іменами Олександр Петров і Руслан Боширов заявили про свою непричетність до замаху на Сергія і Юлію Скрипалів. Також співробітники ГРУ стверджували, що Британію вони відвідували виключно з туристичною метою.

Нагадаємо, влада Чехії оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.

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25 квітня президент Чехії Земан заявив, що звинувачення проти російських агентів Мишкіна і Чепіги, які могли бути причетні до підриву складів з боєприпасів у Врбетіце, несерйозні, а "доказів їхньої вини немає".
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Топ коментарі
+13
Переименовать все улицы мерзкой ордынской кацапсины "терешковой" на "Джудит Резник"
Джудит Резник (5 апреля 1949 - 28 января 1986). Её дед был родом из Киева. В конце августа 1984 года состоялся первый космический полёт Джудит Резник в составе экипажа космического корабля "Дискавери". В своем первом космическом полете, начавшемся 30 августа 1984 года, Джудит провела 6 суток. После второго полёта в космос Джудит не вернулась на Землю: она, вместе с другими шестью членами экипажа, погибла 28 января 1986 года во время катастрофы космического корабля "Челленджер".
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05.05.2021 22:36
+9
...на два метри нижче земної поверхні
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05.05.2021 22:21
+7
В ЕС могут называть как хотят, а вот мы имеем право назвать именами близких нам Джудит Резник, Роберты Линн Бондар и Хайдемари Стефанишин-Пайпер. Кстати, Хайдемари Стефанишин-Пайпер всегда говорила, что она украинка и гордилась своим происхождением. Вот только мы своих забываем, а за гагариных и терешковых жопу рвем.
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06.05.2021 00:23
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...на два метри нижче земної поверхні
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05.05.2021 22:21 Відповісти
Для Кремля они уже трупы. Такие долго не живут Нет этих козломордных и нет проблем Кремлю.
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05.05.2021 23:13 Відповісти
комусь померти - цi педiка-вбивцi ж нiчего iншого не вмiють як людей вбивати
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05.05.2021 22:24 Відповісти
*два педiка-вбивцi...
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05.05.2021 22:25 Відповісти
в ГосДуму перевели.. там все дебилы собираются..
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05.05.2021 22:28 Відповісти
Офицеры ГРУ были удостоены званий Героев России за операции на территории Чехии, Украины и Болгарии. наверное так ? Остальное можно уточнить у Медведчука.
Источник: https://censor.net/ru/n3263735
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05.05.2021 22:31 Відповісти
наверно будут журнаГлистами на срусской телепомойке "Раша Тудоян" !!!

Шпионов ГРУ Мишкина и Чепигу перевели на другую работу, - Грозев - Цензор.НЕТ 9554
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05.05.2021 22:33 Відповісти
Пора уже и в кремле бонзам гланды новичком освежать!
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05.05.2021 22:33 Відповісти
Переименовать все улицы мерзкой ордынской кацапсины "терешковой" на "Джудит Резник"
Джудит Резник (5 апреля 1949 - 28 января 1986). Её дед был родом из Киева. В конце августа 1984 года состоялся первый космический полёт Джудит Резник в составе экипажа космического корабля "Дискавери". В своем первом космическом полете, начавшемся 30 августа 1984 года, Джудит провела 6 суток. После второго полёта в космос Джудит не вернулась на Землю: она, вместе с другими шестью членами экипажа, погибла 28 января 1986 года во время катастрофы космического корабля "Челленджер".
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05.05.2021 22:36 Відповісти
Гагарина улицы тоже давайте переименуем он ведь совок, а что бы улицу назвать имени Резник ее для начала надо построить, но то таке,
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05.05.2021 22:52 Відповісти
а что в Украине еще есть улицы мерзкого приспешника красно-коричневых совковых людоедов, алконавта "гагарина" ?

Шпионов ГРУ Мишкина и Чепигу перевели на другую работу, - Грозев - Цензор.НЕТ 7514
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05.05.2021 22:59 Відповісти
Прикинь и в ес тоже, что шаблон рвется?
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05.05.2021 23:03 Відповісти
В ЕС могут называть как хотят, а вот мы имеем право назвать именами близких нам Джудит Резник, Роберты Линн Бондар и Хайдемари Стефанишин-Пайпер. Кстати, Хайдемари Стефанишин-Пайпер всегда говорила, что она украинка и гордилась своим происхождением. Вот только мы своих забываем, а за гагариных и терешковых жопу рвем.
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06.05.2021 00:23 Відповісти
Сам. Собі. Поставив. Вподобайку.
слін-аутоеротист.jpeg
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05.05.2021 23:42 Відповісти
Русский, к чему ты это прохрюкал?
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05.05.2021 23:22 Відповісти
Грозев путает термины, они не шпионы, они диверсанты, хотя кому это нах надо
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05.05.2021 22:50 Відповісти
будут депутатами гос дуры..... у ватников такой финт упырей во власть продвигать........
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05.05.2021 22:51 Відповісти
работают они теперь удобрением для йолок. в сибири.
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05.05.2021 22:54 Відповісти
Преподают!
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05.05.2021 23:17 Відповісти
Вы можете поверить? через 30 лет Независимости в Украине есть улицы "терешковой" "гагарина" и прочей кацапсиновой нечести,пособников красно-коричневых ордынских людоедов !!Переименовать все улицы мерзкой ордынской кацапсины "терешковой" на "Джудит Резник"
Джудит Резник (5 апреля 1949 - 28 января 1986). Её дед был родом из Киева. В конце августа 1984 года состоялся первый космический полёт Джудит Резник в составе экипажа космического корабля "Дискавери". В своем первом космическом полете, начавшемся 30 августа 1984 года, Джудит провела 6 суток. После второго полёта в космос Джудит не вернулась на Землю: она, вместе с другими шестью членами экипажа, погибла 28 января 1986 года во время катастрофы космического корабля "Челленджер".
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05.05.2021 23:18 Відповісти
Им теперь только одна дорога, депутатами в государственную Думу РФ, там уже один отравитель террорист полонием устроился.
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05.05.2021 23:19 Відповісти
Шпигунів ГРУ Мішкіна і Чепігу перевели на іншу роботу, - Грозєв - Цензор.НЕТ 906
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06.05.2021 00:03 Відповісти
Несчастные они, ни за что жизнь свою загубили
А ещё суд Божий впереди
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05.05.2021 23:29 Відповісти
В прошлый раз он говорил что их сослали в Сибирь.
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05.05.2021 23:46 Відповісти
Шпионов ГРУ Мишкина и Чепигу перевели на другую работу...

На завод отправили токарями или слесарями... Шпигунів ГРУ Мішкіна і Чепігу перевели на іншу роботу, - Грозєв - Цензор.НЕТ 5781
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06.05.2021 00:01 Відповісти
Новости на Цензоре вызывают интерес и волнуют: в оккупированном Севастополе провели репетицию парада без соблюдения карантинных ограничений. А Грозев сообщил, что Мишкина и Чепигу перевели на другую работу. Правда, Грозев не сообщил будет ли кино по Вагнергейту или насчет кино уже фсё.
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06.05.2021 02:45 Відповісти
Новая их служба - червей кормить на 2 метра под землей. Провалившихся диверсантов и убийц, которые могут стать свидетелями в Гааге в живых не оставляют, не надо нас дурить
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06.05.2021 06:54 Відповісти
Они здоровы. ПОКА. Шпигунів ГРУ Мішкіна і Чепігу перевели на іншу роботу, - Грозєв - Цензор.НЕТ 3544
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06.05.2021 08:29 Відповісти
Фюрер любит мальчиков, хотя эти уже сработанные, но старый конь им борозду еще провальцует.
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06.05.2021 13:39 Відповісти
свинособаки добрi...а могли цих придуркуватих вОнюшек i на добрива переробити...
проте, все ще можливо...все попереду...
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06.05.2021 21:22 Відповісти
 
 