Послы G7 обеспокоены отсутствием согласованного решения между Кабмином и Набсоветом "Нафтогаза"

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине выразили свою обеспокоенность тем, что правительство Украины как главный акционер НАК "Нафтогаз" и наблюдательный совет компании пока что не достигли согласованного решения, которое позволит действующему совету исполнять свои обязанности независимо.

Об этом говорится в сообщении послов G7 в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы призываем правительство быстро решить этот вопрос таким образом, что отражает заявленную им приверженность международным стандартам корпоративного управления, и продолжить усовершенствование законодательной базы по управлению государственными предприятиями в соответствии с этими стандартами", - следует из сообщения.

Читайте также: Шмыгаль: Увольнение Коболева не повлияло на переговоры с МВФ

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.