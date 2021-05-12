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G7 (714) Кабмин (13803) Нафтогаз (3099)

Послы G7 обеспокоены отсутствием согласованного решения между Кабмином и Набсоветом "Нафтогаза"

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Послы G7 обеспокоены отсутствием согласованного решения между Кабмином и Набсоветом

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине выразили свою обеспокоенность тем, что правительство Украины как главный акционер НАК "Нафтогаз" и наблюдательный совет компании пока что не достигли согласованного решения, которое позволит действующему совету исполнять свои обязанности независимо.

Об этом говорится в сообщении послов G7 в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы призываем правительство быстро решить этот вопрос таким образом, что отражает заявленную им приверженность международным стандартам корпоративного управления, и продолжить усовершенствование законодательной базы по управлению государственными предприятиями в соответствии с этими стандартами", - следует из сообщения.

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Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
А Шмигаль с утра рассказывал, что все на мази и ничего сотрудничеству с Европой не мешает. Кто же киздит?) Хм...
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12.05.2021 17:25
+2
дайте бабла Шмигалю на всю занепокоєнність!
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12.05.2021 17:21
+2
це так дипломатично повідомляється, що зеля і шмига отримали люлей
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12.05.2021 17:28
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Лучше ты бы исчез куда Сергей.
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12.05.2021 17:24 Ответить
Ви хоч розумієте призначення цієї набради, чи аби ..., як завжди?
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12.05.2021 17:25 Ответить
Обеспокоены? Нравится мне эта формулировка. Послы G7 обеспокоены отсутствием согласованного решения между Кабмином и Набсоветом "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 6411
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12.05.2021 17:19 Ответить
це так дипломатично повідомляється, що зеля і шмига отримали люлей
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12.05.2021 17:28 Ответить
дайте бабла Шмигалю на всю занепокоєнність!
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12.05.2021 17:21 Ответить
А Шмигаль с утра рассказывал, что все на мази и ничего сотрудничеству с Европой не мешает. Кто же киздит?) Хм...
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12.05.2021 17:25 Ответить
Шмигаль забожився на ахметова, що західні партнери абсолютно задоволені пліснявим кидком, "Нафтогаз" під коломойського.
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12.05.2021 17:28 Ответить
Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине выразили свою обеспокоенность тем, что правительство Украины как главный акционер НАК "Нафтогаз" и наблюдательный совет компании пока что не достигли согласованного решения, которое позволит действующему совету исполнять свои обязанности независимо.Источник: https://censor.net/ru/n3264848

=== Мне кажется, что правительство Украины ,как главный акционер НАК "Нафтогаз", должно разогнать наф наблюдательный совет, не согласный с главным акционером Послы G7 обеспокоены отсутствием согласованного решения между Кабмином и Набсоветом "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 6042
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12.05.2021 17:29 Ответить
ручне керування руліт
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12.05.2021 17:38 Ответить
Нужно, чтобы оплата этих наблюдателей сильно зависела от прибыльности компании, и всё будет чики-пики Послы G7 обеспокоены отсутствием согласованного решения между Кабмином и Набсоветом "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 3663
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12.05.2021 17:52 Ответить
ручне керування в любому випадку дорожче ..
зараз ціна ручного керування буде $2млрд..

Кабмин принял решение для получения дополнительных выплат от "Нафтогаза"
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12.05.2021 18:06 Ответить
V-S 04d983c0 Как бы, глава (шепотом) американец.
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13.05.2021 00:20 Ответить
Нехай посли G7 платять за газ замість українців.
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12.05.2021 17:49 Ответить
за своє спожите - вони платять.
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12.05.2021 17:52 Ответить
Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине выразили свою обеспокоенность - победа кремлевского ахента- ермака над Украиной и ее народом
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12.05.2021 20:30 Ответить
Все за Коболева, и маму его?
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13.05.2021 00:22 Ответить
 
 