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Круглосуточный домашний арест с ношением браслета точно ограничит привычный для Медведчука образ жизни топ-персоны, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Круглосуточный домашний арест с ношением браслета точно ограничит привычный для Медведчука образ жизни топ-персоны, - Верещук

Круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета является той мерой пресечения, которая полноценно ограничит деятельность подозреваемого в государственной измене народного депутата Виктора Медведчука.

Уверенность в этом выразила нардеп фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

"Медведчук или его друзья могли бы внести любой залог. Но после внесения он был бы де-факто свободным человеком. А вот круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета точно ограничит деятельность Медведчука, ограничит привычный для него образ жизни топ-персоны", - сказала она.

Верещук напомнила, что законодательство не предусматривает безальтернативное содержание под стражей для всех подозреваемых, которые не совершили насильственных преступлений, должна иметься альтернатива – например, залог.

По ее словам, хотя большинство украинцев давно хочет увидеть нардепа Виктора Медведчука за решеткой, это может произойти только после обвинительного приговора суда по одному из дел.

"Важно, чтобы процесс шел корректно во всех фазах, в том числе и на начальной - когда вручается подозрение и избирается мера пресечения. Чтобы потом не было никакого повода у Медведчука и его защитников это оспаривать", - подчеркнула она.

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Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
Мердтвердчук сможет и в телефонном режиме вопросы решать, 21й век на дворе ващета. Взять хотя бы Украину. Украина уже 2 года без президента и ничо Круглосуточный домашний арест с ношением браслета точно ограничит привычный для Медведчука образ жизни топ-персоны, - Верещук - Цензор.НЕТ 3526
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14.05.2021 15:59
+7
ага.. сильно "ограничит"... веращук и слуги урода получили новые "темники" для отмазок..
Теперь у мертведчука сильно осложнится жизнь.. ведь ему придется прилагать усилия для ношения 200 граммового браслета - когда будет ездить в кабинет зеленскому))
Глядишь, и накачает правую (или левую) ногу))
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14.05.2021 16:05
+4
та нет там никакого браслета очередная сказка для лохов.
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14.05.2021 16:09
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Мердтвердчук сможет и в телефонном режиме вопросы решать, 21й век на дворе ващета. Взять хотя бы Украину. Украина уже 2 года без президента и ничо Круглосуточный домашний арест с ношением браслета точно ограничит привычный для Медведчука образ жизни топ-персоны, - Верещук - Цензор.НЕТ 3526
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14.05.2021 15:59 Ответить
Он теперь не доверяет "телефонному режиму" Круглосуточный домашний арест с ношением браслета точно ограничит привычный для Медведчука образ жизни топ-персоны, - Верещук - Цензор.НЕТ 315
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14.05.2021 16:01 Ответить
ну у него кива есть, не пропадет мердтвердчук Круглосуточный домашний арест с ношением браслета точно ограничит привычный для Медведчука образ жизни топ-персоны, - Верещук - Цензор.НЕТ 5504
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14.05.2021 16:02 Ответить
Я про то, что его "пишут" и раньше "писали", судя по опубликованным записям.
А кива сам решает свои "потребности". Он самостоятельный в этом вопросе. Причём решает, особо не стесняясь посторонних))
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14.05.2021 16:13 Ответить
https://sluga-narodu.com/iryna-vereshchuk-tsilodobovyy-domashniy-aresht-medvedchuka-obmezhyt-zvychnyy-dlia-noho-sposib-zhyttia-top-persony/

п.с. по ссылке на верещук - доступны коментарии)) слуги урода забыли их закрыть...

конечно, со временем их все затрут - но посмеяться с этих зебилов можно.. заодно и услышат чтото кроме нарисованных рейтингов
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14.05.2021 16:14 Ответить
ага.. сильно "ограничит"... веращук и слуги урода получили новые "темники" для отмазок..
Теперь у мертведчука сильно осложнится жизнь.. ведь ему придется прилагать усилия для ношения 200 граммового браслета - когда будет ездить в кабинет зеленскому))
Глядишь, и накачает правую (или левую) ногу))
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14.05.2021 16:05 Ответить
п.с. эта дурО действительно "думает что ношение браслета - ".. ПОВНОЦІНО обмежить діяльність підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука"(с)веращук ?))

Цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслету є тим запобіжним заходом, який повноцінно обмежить діяльність підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука. Про це заявила народна депутатка від «Слуги Народу» та членкиня парламентського Комітету з питань нацбезпеки і оборони.
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14.05.2021 16:09 Ответить
та нет там никакого браслета очередная сказка для лохов.
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14.05.2021 16:09 Ответить
ой біда, біда !!!!!!

Верещук озвучила наказание за гос. измену - усложнить жизнь "топ персоне"
что-то новенькое в криминальном кодексе Цілодобовий домашній арешт з носінням браслета точно обмежить звичний для Медведчука спосіб життя топперсони, - Верещук - Цензор.НЕТ 8693
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14.05.2021 16:48 Ответить
а вересчучка чорнорота
без хвастовства як без парасольки
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14.05.2021 16:01 Ответить
Рискну предположить что российский шпион Зеленский помогает другому российскому шпиону Медведчуку стать основным спарринг партнером на следующих выборах Президента Украины.
Зеленский будет якобы играть за украинцев а Медведчук за россиян. Таким образом все остальные кандидаты по замыслу Путлера отпадут и в любом случае Президентом Украины станет российской шпион как оно есть и сейчас.
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14.05.2021 16:02 Ответить
нехілая конспірологія - питер пен знову летить як хванера над країною, а тузіки розбіжаться шукати нових хозяїв...Двухпартійная сістєма....Як у Штатах...Юля залищать як дракона на ланцюгу...Буде ядом на тих та на тих плюватися...Демократия усьо -ж...Будуть на неї екскурсії закордонних друзів водити - ось подивиться на цього проукраїнського бронтозавра...
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14.05.2021 19:24 Ответить
Лучше в камере, а на ноге цепь с 20 кг. шаром
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14.05.2021 16:03 Ответить
панимера - он как мышь в норе просидел пять лет пока вы к власти не пришли
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14.05.2021 16:04 Ответить
Круглосуточный домашний арест с ношением браслета точно ограничит привычный для Медведчука образ жизни топ-персоны, - Верещук - Цензор.НЕТ 9027
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14.05.2021 16:04 Ответить
Он не сможет в Козачке шашлык поесть и потом затусить в Саксоне! Молодец Ирка, так скотыняке и надо! Давай его еще СМСками про скидки на каждый второй кальян закидаем!
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14.05.2021 16:04 Ответить
Ограничили VIPa в TOPe... -- за измену Родины! *)
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14.05.2021 16:10 Ответить
Так и Рифу это ограничило бы жизнь, но ему почему то ни браслета, ни залога. А тут Зебизян убеждают, что браслет это капец наказание, это вам не СИЗо - это капец как страшно. Самое печальное Зебуины сожрут и это.
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14.05.2021 16:11 Ответить
О, как зеленые карлики хором начали верещать про то, что домашний арест за измену родине - самое то! Позже напишут методичку с комментариями, как хорошо, что Медведчука отпустили.
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14.05.2021 16:12 Ответить
Его сармачный оборот без проблемно может приобрести двойника Мумию , который-я может ходить лежать и также как было срать везде и вся....
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14.05.2021 16:14 Ответить
''Ану марш додому гадкій нєгадяй Мудачук! Похавай чорной ікри із золотої посуди і харашенько подумай над своїм мєрзкім повєдєнієм з ганебними вчинками!"
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14.05.2021 16:14 Ответить
зеленая хабалка оаправдывает неправомочное решение подгнусавых судей
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14.05.2021 16:19 Ответить
В постановлении суда ничего про браслет не сказано, так что манька про браслет очередная сказка для лохов.
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14.05.2021 16:22 Ответить
Кому интересно мнение этой лахудры !?
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14.05.2021 16:23 Ответить
Госизмена украл миллионы терроризм с сепаратизмом домашний арест вот наказали так наказали.Кто нибудь другой что то натворит пару лет сразу.Гении закона и адекватности.
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14.05.2021 16:26 Ответить
Ото халепа, цілодобово ріпа паломніцьі перед очіма, а на волі його бабло крадуть таваріщі по работє...
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14.05.2021 16:28 Ответить
Вот без комментария этой крысы мы бы не выжили. Нах.. мнение этого мусорного пакета со ртом публиковать?
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14.05.2021 16:36 Ответить
...круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета точно ограничит деятельность Медведчука, ограничит привычный для него образ жизни топ-персоны

______________
А как содержание под стражей ограничит привычный образ персоны! А Оксанка в хустынке под воротами СИЗО с передачкой как смотрелась бы!
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14.05.2021 16:36 Ответить
Ой! Ужасное наказание за госизмену!
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14.05.2021 17:06 Ответить
Розбита шибка в офісі президента - цілодобовий домашній арешт !
Терористична діяльність, злив даних про бойові підрозділи ворогу, розкрадання природних ресурсів України -
цілодобовий домашній арешт !!
Клоунада зебанди продовжується 🤮🤢
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14.05.2021 17:19 Ответить
Если взять весы богини Фемиды и на одну чашу весов положить его преступления,а в другую чашу электронный браслет,то это никак не уравниловка.Ну посмотрим,що буде далi.Уравновесят весы или будут продолжать обманывать и себя и общество Цілодобовий домашній арешт з носінням браслета точно обмежить звичний для Медведчука спосіб життя топперсони, - Верещук - Цензор.НЕТ 9659
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14.05.2021 17:40 Ответить
самый лучший браслет для этого урода...
Цілодобовий домашній арешт з носінням браслета точно обмежить звичний для Медведчука спосіб життя топперсони, - Верещук - Цензор.НЕТ 9863
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14.05.2021 18:23 Ответить
Цілодобовий домашній арешт з носінням браслета точно обмежить звичний для Медведчука спосіб життя топперсони, - Верещук - Цензор.НЕТ 4278 Ну прям як дітьо...Оце так "держдіячи" - "нові, молоді обличча"...Таке відчуття, що наши та іноземні вузи вчать нашу "нову еліту" тільки красти...Писец...
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14.05.2021 19:14 Ответить
 
 