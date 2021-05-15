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Новости Политика Украины Дело Медведчука
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Ликвидация Россией фигурирующей в подозрении Медведчуку компании не повлияет на расследование, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ликвидация Россией фигурирующей в подозрении Медведчуку компании не повлияет на расследование, - Венедиктова

Намерения властей России закрыть компанию "Новые проекты", которая фигурирует в подозрении Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку, не повлияет на расследование.

Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 14 мая в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"Нет, (не повлияет). Фактаж у нас уже есть. Если внимательно посмотреть наш с (главой Службы безопасности Украины) Иваном Геннадьевичем (Бакановым) брифинг, мы к нему тщательно готовились. Если вы думаете, что что-то было сделано быстро, для пиара, – абсолютно нет. Там каждое слово было выверено... Последствием этого брифинга стало появление нардепа в Офисе генпрокурора. Мне кажется, что результат для того, чтобы мы зашли в уголовный процесс, в меру пресечения, стоил этого", – сказала она.

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Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
Ликвидация Россией фигурирующей в подозрении Медведчуку компании не повлияет на расследование, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 7385
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15.05.2021 09:31
+3
Черговий цирк для лохторату, а тим часом внутрішні вороги продовжують грабувати та знищувати Україну з середини.
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15.05.2021 10:28
+2
Всьо домовлено заздалегідь. Шоу триває.
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15.05.2021 09:34
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Ликвидация Россией фигурирующей в подозрении Медведчуку компании не повлияет на расследование, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 7385
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15.05.2021 09:31 Ответить
Всьо домовлено заздалегідь. Шоу триває.
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15.05.2021 09:34 Ответить
Ну так!
Разве не для этого обнародовали "документы, подтверждающие виновность" Мертвечука?!
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15.05.2021 09:44 Ответить
они бы ещё самого ********* вместе со всей его кааааампаньойой ликвидировали заодно, для надёжности. или шо, новичок для таких слишком дорог, или петров с бошаровым больше не у дел?
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15.05.2021 09:45 Ответить
Почему не одели кандалы когда вручали подозрение в прокуратуре и в клетку на 72 часа не посадили до избрания меры пресечения суда?...Кощей и вся его банда это видит что боягузы кругом...
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15.05.2021 10:10 Ответить
Не повліяє, ПО ЛЮБОМУ. Хоч тут не збрехала.
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15.05.2021 10:27 Ответить
Черговий цирк для лохторату, а тим часом внутрішні вороги продовжують грабувати та знищувати Україну з середини.
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15.05.2021 10:28 Ответить
Ліквідація у РФ компанії, яка фігурує у справі Медведчука, не вплине на слідство, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 5486
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15.05.2021 10:40 Ответить
Ні, тут не зебіли, тут 90% дебіли, які голосують, то за уголовніків, то за ворів бариг, то за клоунів. Тому з ПРАЗДНІКОМ вас усіх.....
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15.05.2021 11:05 Ответить
даже ********* отрёкся от этого упыря))) а наши идиоты организовали (домашний арест) с шашлыком джакузи и оксаныным отсасольдиком перед сном Ліквідація у РФ компанії, яка фігурує у справі Медведчука, не вплине на слідство, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 8334
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15.05.2021 11:10 Ответить
Ліквідація у РФ компанії, яка фігурує у справі Медведчука, не вплине на слідство, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3308
И жить хорошо и жизнь хороша ! Когда у тебя кум фашист )(уйло,
и который без ограничений и вволю подкидывает
много кровавых кремлёвских сребреников Иуды !
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15.05.2021 11:12 Ответить
А на что можно выменять труп кума кремлёвского маньяка? Лугандонскую предательскую быдломассу не предлагать...
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15.05.2021 11:29 Ответить
клоунада
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15.05.2021 22:07 Ответить
 
 