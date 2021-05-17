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СБУ отправила Семенченко в кардиореанимацию, сегодня к нему попал адвокат

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СБУ отправила Семенченко в кардиореанимацию, сегодня к нему попал адвокат

Служба безопасности Украины отправила экс-нардепа Семена Семенченко в кардиологическую реанимацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила его супруга Наталия Музыка.

"СБУ на выходных отправила Семена Семенченко в кардиореанимацию. Сейчас к нему попал адвокат. Состояние на сегодня выясняем, находится Семен не в палате для задержанных, как обычно. Пока больше ничего не знаю", - говорится в сообщении.

Ранее СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина".

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.

Более подробно о деле НВФ Семенченко и Шевченко читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Задержать Виногродского и Семенченко приказал Ермак, чтобы помочь КГБ РБ сфабриковать дела против белорусских патриотов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд не изменил меру пресечения Семенченко, он остается под стражей, - адвокат

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Топ комментарии
+17
Не чего не хочу сказать в защиту Семенченко, но почему он в СИЗО, а Мертветчук по более тяжелой статье под домашним арестом????????????????????????????
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17.05.2021 12:30
+9
лишь бы не Порошенко))) наслаждайтесь
СБУ отправила Семенченко в кардиореанимацию, сегодня к нему попал адвокат - Цензор.НЕТ 3440
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17.05.2021 12:36
+5
Давно пора. Удивительно почему раньше сердце не "прихватило".
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17.05.2021 12:30
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Давно пора. Удивительно почему раньше сердце не "прихватило".
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17.05.2021 12:30 Ответить
Если хочешь поправить здоровье за гос счёт - сдайся СБУ.
😂
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17.05.2021 14:55 Ответить
Не чего не хочу сказать в защиту Семенченко, но почему он в СИЗО, а Мертветчук по более тяжелой статье под домашним арестом????????????????????????????
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17.05.2021 12:30 Ответить
а патаму, что мертвенчук больше натырил и у него категория небожителя
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17.05.2021 12:32 Ответить
как берут за ж опу, сразу отваливаются яца, перевелись мужики
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17.05.2021 12:31 Ответить
лишь бы не Порошенко))) наслаждайтесь
СБУ отправила Семенченко в кардиореанимацию, сегодня к нему попал адвокат - Цензор.НЕТ 3440
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17.05.2021 12:36 Ответить
Добийте хто-небудь цього поца - нехай не мучиться......... СБУ отправила Семенченко в кардиореанимацию, сегодня к нему попал адвокат - Цензор.НЕТ 8216
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17.05.2021 12:44 Ответить
Симулянт
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17.05.2021 12:51 Ответить
все преступники-негодяии у вас слабы на сердцо, в других странах тоже они внезапно оказываеться больны, но там позваночники, внутренности какие то, давление - это типично.
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17.05.2021 14:06 Ответить
Як потужно почали працювати проросійськи сили! Треба знаходити всіх ції мерзотників! Війна не тільки на фронті! В тилу теж треба знищувати ворогів!
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17.05.2021 14:35 Ответить
Довели до реанимации!
Катували?
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17.05.2021 14:50 Ответить
сбу сборище бандитов
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17.05.2021 15:19 Ответить
После Дебальцево, сердечко совсем слабенькое стало))))))))))))
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17.05.2021 23:16 Ответить
 
 