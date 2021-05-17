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СБУ відправила Семенченка в кардіореанімацію, сьогодні до нього потрапив адвокат

Новини Цензор.НЕТ Політика України

СБУ відправила Семенченка в кардіореанімацію, сьогодні до нього потрапив адвокат

Служба безпеки України відправила екснардепа Семена Семенченка в кардіологічну реанімацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомила його дружина Наталія Музика.

"СБУ на вихідних відправила Семена Семенченка в кардіореанімацію. Зараз до нього потрапив адвокат. Стан на сьогодні з'ясовуємо, перебуває Семен не в палаті для затриманих, як зазвичай. Поки більше нічого не знаю", - йдеться в повідомленні.

Раніше СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна".

Також дивіться: СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу каналу "112". ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.

Більш докладно про справу НЗФ Семенченка і Шевченка читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Затримати Виногродського і Семенченка наказав Єрмак, щоб допомогти КДБ РБ сфабрикувати справи проти білоруських патріотів".

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Топ коментарі
+17
Не чего не хочу сказать в защиту Семенченко, но почему он в СИЗО, а Мертветчук по более тяжелой статье под домашним арестом????????????????????????????
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17.05.2021 12:30
+9
лишь бы не Порошенко))) наслаждайтесь
СБУ отправила Семенченко в кардиореанимацию, сегодня к нему попал адвокат - Цензор.НЕТ 3440
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17.05.2021 12:36
+5
Давно пора. Удивительно почему раньше сердце не "прихватило".
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17.05.2021 12:30
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Давно пора. Удивительно почему раньше сердце не "прихватило".
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17.05.2021 12:30 Відповісти
Если хочешь поправить здоровье за гос счёт - сдайся СБУ.
😂
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17.05.2021 14:55 Відповісти
Не чего не хочу сказать в защиту Семенченко, но почему он в СИЗО, а Мертветчук по более тяжелой статье под домашним арестом????????????????????????????
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17.05.2021 12:30 Відповісти
а патаму, что мертвенчук больше натырил и у него категория небожителя
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17.05.2021 12:32 Відповісти
как берут за ж опу, сразу отваливаются яца, перевелись мужики
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17.05.2021 12:31 Відповісти
лишь бы не Порошенко))) наслаждайтесь
СБУ отправила Семенченко в кардиореанимацию, сегодня к нему попал адвокат - Цензор.НЕТ 3440
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17.05.2021 12:36 Відповісти
Добийте хто-небудь цього поца - нехай не мучиться......... СБУ отправила Семенченко в кардиореанимацию, сегодня к нему попал адвокат - Цензор.НЕТ 8216
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17.05.2021 12:44 Відповісти
Симулянт
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17.05.2021 12:51 Відповісти
все преступники-негодяии у вас слабы на сердцо, в других странах тоже они внезапно оказываеться больны, но там позваночники, внутренности какие то, давление - это типично.
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17.05.2021 14:06 Відповісти
Як потужно почали працювати проросійськи сили! Треба знаходити всіх ції мерзотників! Війна не тільки на фронті! В тилу теж треба знищувати ворогів!
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17.05.2021 14:35 Відповісти
Довели до реанимации!
Катували?
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17.05.2021 14:50 Відповісти
сбу сборище бандитов
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17.05.2021 15:19 Відповісти
После Дебальцево, сердечко совсем слабенькое стало))))))))))))
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17.05.2021 23:16 Відповісти
 
 