СБУ відправила Семенченка в кардіореанімацію, сьогодні до нього потрапив адвокат

Служба безпеки України відправила екснардепа Семена Семенченка в кардіологічну реанімацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомила його дружина Наталія Музика.

"СБУ на вихідних відправила Семена Семенченка в кардіореанімацію. Зараз до нього потрапив адвокат. Стан на сьогодні з'ясовуємо, перебуває Семен не в палаті для затриманих, як зазвичай. Поки більше нічого не знаю", - йдеться в повідомленні.

Раніше СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна".

Також дивіться: СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу каналу "112". ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.

Більш докладно про справу НЗФ Семенченка і Шевченка читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Затримати Виногродського і Семенченка наказав Єрмак, щоб допомогти КДБ РБ сфабрикувати справи проти білоруських патріотів".