Семенченко в суде: "Мы собирались обучать белорусских оппозиционеров для помощи Главному управлению разведки Минобороны"
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Подозреваемый в создании НВФ экс-депутат Семена Семенченко заявил, он и его соратники собирались обучать белорусских активистов самообороне, чтобы те при необходимости могли встать в первом ряду борьбы против российской агрессии.
Об этом он заявил на заседании суда о продлении содержания под стражей, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам Семенченко, осенью прошлого года его имя появилось в материалах дел против ряда белорусских оппозиционеров. Лукашенковские силовики утверждали, что он якобы поставлял белорусской оппозиции оружие и помогал переходить границу. По словам Семенченко, это не так - он и его товарищи всего лишь собирались учить белорусов самообороне.
"Нужно было найти людей, которые в случае, если они будут создавать отряды самообороны, могли бы противодействовать каким-то образом российской агрессии. Никакого оружия не было, и нам необходимо было этих людей выявлять, по возможности давать им какие-то навыки - до этого не дошло, но навыки, имеется ввиду, противодействия, самообороны без оружия", - рассказал он.
Семенченко отметил, что сотрудничал в этом вопросе с Главным управлением разведки, ведь граждане Беларуси могли быть источником ценной информации.
"Предоставлять этих людей непосредственно сотрудникам ГУР, потому что они, находясь на территории Украины, могли представлять очень серьезную помощь в той ситуации, когда начнется противодействие уже России", - сказал он.
Для этого, по словам Семенченко, в селе Любашевского района на Волыни, в 20 км от границы был куплен, отремонтирован и обустроен дом, в котором могли бы останавливаться представители белорусской оппозиции.
Обвинения против себя Семенченко называет "заказом", свою деятельность - "направленной на помощь Главному управлению разведки в вопросах национальной безопасности".
Он добавил, что узнал о готовящемся предъявлении подозрения за 2 недели. И успел написать на имя начальника ГУР Минобороны Буданова заявление с просьбой защитить свои конституционные права.
"После этого начали звонить другие высокопоставленные лица и выяснять, что происходит. Звонил руководитель комитета по разведке Демченко, звонил заместитель главы ОП по безопасности Машовец, звонил сам Ермак и говорил, что он ничего не знает про это", - рассказал Семенченко.
Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.
Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина".
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Деякі речі треба робити без зайвого патякання язиком.
Что за туфта??????
Нахрена Главному управлению разведки Минобороны белорусские оппозиционеры??????
Скажите мне, где и когда какая нибудь разведка будет связываться с такими жмуриками как этот ************ Семенченко?????????????????
После таких слов, как прованял этот тип сэмэнченко становится ясно, что это подстава. Семенченко явно и открыто старается подставить Украины. Семенченко абсолютно скользкий тип, фактически играет, борется против Украины.
Такими заявлениями он раскрыл себя полностью.
Источник: https://censor.net/ru/n3266630
Какие уважаемые 😏 люди звонят ему лично.
Каждого из них подозревают в работе на Кремль.
Heil Walzmann!
сракугруди
В день приїзду представників Молдови в Україну Чаус у відосику грозився розказати страшні таємниці, але після того, як журналісти знайшли ВЧ, де його ховають, знову зник і не відсвічує.
Смешная в тексте фраза "По данным следствия, Семенченко создал незаконное..." Смешная
1. потому, что прокуроры просили продлить ему заключение потому что " не успели собрать достаточно доказательств его вины"
2. Потому что СБУ уже несколько лет знает об этй организации
Это нам - лохАм можно показывать "выкопанное в огороде у дядьки оружие" " ...но даже в продажном суде адвокатами это разбивается впрах..а ничего другого нету...
Слова Семенченко показывают полный раздрай во властных структурах... где левая рука не ведает, что делает правая... "Ермак сказал, что ничего об этом не знал ( был занят строительством лыжного курорта в Карпатах)" Сказал, что не знал и дал приказ посадить... Да и что Ермаку секреты ГРУ мы уже знаем по вагнеровскому делу. Пох им с зеленскими и ГРУ и родина..если,конечно это не Совок...
он Костя Гришин - агент фсб