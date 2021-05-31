РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14466 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
22 739 186
Беларусь (7521) Буданов (323) Минобороны (8220) разведка (3998) Семенченко Семен (380)

Семенченко в суде: "Мы собирались обучать белорусских оппозиционеров для помощи Главному управлению разведки Минобороны"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Семенченко в суде:

Подозреваемый в создании НВФ экс-депутат Семена Семенченко заявил, он и его соратники собирались обучать белорусских активистов самообороне, чтобы те при необходимости могли встать в первом ряду борьбы против российской агрессии.

Об этом он заявил на заседании суда о продлении содержания под стражей, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Семенченко, осенью прошлого года его имя появилось в материалах дел против ряда белорусских оппозиционеров. Лукашенковские силовики утверждали, что он якобы поставлял белорусской оппозиции оружие и помогал переходить границу. По словам Семенченко, это не так - он и его товарищи всего лишь собирались учить белорусов самообороне.

"Нужно было найти людей, которые в случае, если они будут создавать отряды самообороны, могли бы противодействовать каким-то образом российской агрессии. Никакого оружия не было, и нам необходимо было этих людей выявлять, по возможности давать им какие-то навыки - до этого не дошло, но навыки, имеется ввиду, противодействия, самообороны без оружия", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела канала "112". ФОТОрепортаж

Семенченко отметил, что сотрудничал в этом вопросе с Главным управлением разведки, ведь граждане Беларуси могли быть источником ценной информации.

"Предоставлять этих людей непосредственно сотрудникам ГУР, потому что они, находясь на территории Украины, могли представлять очень серьезную помощь в той ситуации, когда начнется противодействие уже России", - сказал он.

Для этого, по словам Семенченко, в селе Любашевского района на Волыни, в 20 км от границы был куплен, отремонтирован и обустроен дом, в котором могли бы останавливаться представители белорусской оппозиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ отправила Семенченко в кардиореанимацию, сегодня к нему попал адвокат

Обвинения против себя Семенченко называет "заказом", свою деятельность - "направленной на помощь Главному управлению разведки в вопросах национальной безопасности".

Он добавил, что узнал о готовящемся предъявлении подозрения за 2 недели. И успел написать на имя начальника ГУР Минобороны Буданова заявление с просьбой защитить свои конституционные права.

"После этого начали звонить другие высокопоставленные лица и выяснять, что происходит. Звонил руководитель комитета по разведке Демченко, звонил заместитель главы ОП по безопасности Машовец, звонил сам Ермак и говорил, что он ничего не знает про это", - рассказал Семенченко.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина".

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+42
боже!. какой дебил!.. дебил и провокатор ФСБ!
показать весь комментарий
21.05.2021 00:04
+41
Семенченко настоящий Герой Украины в отличие от многих кретикунов встал на защиту Украини в 2014.
показать весь комментарий
21.05.2021 00:06
+36
Мало того, что аферист, так ещё и провокатор. Не зря приняли
показать весь комментарий
21.05.2021 00:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Заигрался в звонки , ума не хватило понять, что мусора и чиновники сдают всех и всегда потому что своя шкура дороже
показать весь комментарий
21.05.2021 07:16 Ответить
А за чиє бабло проводити навчання??? Скажи прямо, створювали нову армію "тітушок" під олігархів, та сиди собі спокійно.
показать весь комментарий
21.05.2021 07:48 Ответить
вомбат Насиння обычное сцыкло...!
показать весь комментарий
21.05.2021 07:48 Ответить
Іноді краще жувати... (с)
показать весь комментарий
21.05.2021 07:52 Ответить
обычно стадо жует молча.Антип от тебя не ожидал
показать весь комментарий
21.05.2021 10:15 Ответить
Ти не знаєш цієї реклами - "Іноді краще жувати, ніж говорити"?
Деякі речі треба робити без зайвого патякання язиком.
показать весь комментарий
21.05.2021 10:22 Ответить
ты серьезно думаешь, что я не знаю цю рекламу? а то что говорит Сэмэн,а не молчит,когда его все кинули,так ему наверно все таки из тюрьмы виднее?
показать весь комментарий
21.05.2021 10:43 Ответить
Дело ясное,что дело темное.
показать весь комментарий
21.05.2021 07:55 Ответить
Відверга російська агентура, яка працює ротом на підтвердження дурних версій кацапів і лукашенко на втручанні України в справи Білорусі. А це не він крутився біля Ванька Садового і ******* Карлсона?
показать весь комментарий
21.05.2021 08:04 Ответить
20 км от границы...) а че не за КПП сразу?
показать весь комментарий
21.05.2021 08:08 Ответить
тебя просто забыли спросить
показать весь комментарий
21.05.2021 10:17 Ответить
Все правильно. Самооборона, когда армия и милиция-полиция против своего народа и на страже диктатора. О чем вой на ветке? Крым зебилов не учит.
показать весь комментарий
21.05.2021 08:22 Ответить
Что за хрень несет этот жмурик?
показать весь комментарий
21.05.2021 08:44 Ответить
Семенченко в суде: "Мы собирались обучать белорусских оппозиционеров для помощи Главному управлению разведки Минобороны"

Что за туфта??????
Нахрена Главному управлению разведки Минобороны белорусские оппозиционеры??????
Скажите мне, где и когда какая нибудь разведка будет связываться с такими жмуриками как этот ************ Семенченко?????????????????
После таких слов, как прованял этот тип сэмэнченко становится ясно, что это подстава. Семенченко явно и открыто старается подставить Украины. Семенченко абсолютно скользкий тип, фактически играет, борется против Украины.
Такими заявлениями он раскрыл себя полностью.
показать весь комментарий
21.05.2021 08:51 Ответить
Действительно нахрена!? в Беларуси стоят кацапские войска и разведданные с северного направления Украине совершенно не нужны? правильно стратег?
показать весь комментарий
21.05.2021 10:19 Ответить
опазиціонери, що на гачку у КГБ багато назбирають інфи, як же!
показать весь комментарий
21.05.2021 11:56 Ответить
прям все оппазиционеры на гачку,правда? а кого же Лукаш тысячами пакует и дает реальные сроки?
показать весь комментарий
21.05.2021 12:19 Ответить
"После этого начали звонить другие высокопоставленные лица и выяснять, что происходит. Звонил руководитель комитета по разведке Демченко, звонил заместитель главы ОП по безопасности Машовец, звонил сам Ермак и говорил, что он ничего не знает про это", - рассказал Семенченко.

Источник: https://censor.net/ru/n3266630

Какие уважаемые 😏 люди звонят ему лично.
Каждого из них подозревают в работе на Кремль.
показать весь комментарий
21.05.2021 09:10 Ответить
Какой же мутный типок , этот Семенченко- Гришин!
показать весь комментарий
21.05.2021 09:13 Ответить
Ви знаєте його справжнє прізвище? Ви його точно знаєте???
показать весь комментарий
02.06.2021 17:59 Ответить
Як показує час, всі хто боровся з Порошенко, Яценюком, Гройсманом - російська агентура і відверті вороги України.
показать весь комментарий
21.05.2021 09:18 Ответить
Як показує час, з героєм чеченської інтіфади Яценюком боровся Шоколадний Барига. Викинув кілька мільйонів задля дискредитації Яценюка і НФ. В результаті отримав такого ж непідконтрольного Гройсмана. Боротися проти якого вже не міг. Бо з коаліції, що мала конституційну більшість, Цинічний Барига завдяки своїм фортелям, отримав коаліційну меншість. Що в майбутньому дало можливість Блазню перезапустити Верховну Раду на піку свого рейтинґу.

Heil Walzmann!
показать весь комментарий
21.05.2021 11:28 Ответить
А наскільки мені віломо, то Порошенко і Яценюк разом витягнули країну з прірвм і створили коаліцію. А дійсно, були такі в коаліції, як Аваков і як Сирожи Лещенки і Найоми - то ді так, щось мутили.
показать весь комментарий
21.05.2021 12:03 Ответить
Наконец то раскрылся урод во всей красе. Все время наносил вред Украине.
показать весь комментарий
21.05.2021 09:31 Ответить
серьезно? даже когда мочил кацапню на Донбассе?
показать весь комментарий
21.05.2021 10:20 Ответить
багато він намочив?
показать весь комментарий
21.05.2021 11:58 Ответить
поболее твоего уж точно
показать весь комментарий
21.05.2021 12:20 Ответить
особливо при пораненьні у сракугруди Семенченко в суді: "Ми збиралися навчати білоруських опозиціонерів для допомоги Головному управлінню розвідки Міноборони" - Цензор.НЕТ 3091
показать весь комментарий
21.05.2021 20:23 Ответить
А де ще один "розвідник", Чаус?
В день приїзду представників Молдови в Україну Чаус у відосику грозився розказати страшні таємниці, але після того, як журналісти знайшли ВЧ, де його ховають, знову зник і не відсвічує.
показать весь комментарий
21.05.2021 09:41 Ответить
Чекаємо істерик речника Лошаді Лаврова і на лайно програму ********** про те як українські нацисти готували переворот в белорусі. Дякуємо тобі дебіле Вомбат.
показать весь комментарий
21.05.2021 09:43 Ответить
Боже мой, нас разоблачит сливной бачёк Скабеева и унылая лошадь Лавров, как я это переживу. Я ещё от распятого мальчика не оправился
показать весь комментарий
21.05.2021 22:33 Ответить
Количество зелеботов на ветке показывает, что у власти - как обычно... как и в делах по Шеремету и Стерненко никаких доказательств нету... И - поскольку суд их пошлёт - они нам скулят ...настраивают приговор "общественного мнения"... за неимением приговора суда...и поганые тролляки от души за бабло им подмахивают, будучи тварями... ни у одной поганой троляки осколок под сердцем за Украину не сидит, а вместо крови за родину , они проливают продажный гной на тех, кто её - вместо них - защищал
Смешная в тексте фраза "По данным следствия, Семенченко создал незаконное..." Смешная
1. потому, что прокуроры просили продлить ему заключение потому что " не успели собрать достаточно доказательств его вины"
2. Потому что СБУ уже несколько лет знает об этй организации
Это нам - лохАм можно показывать "выкопанное в огороде у дядьки оружие" " ...но даже в продажном суде адвокатами это разбивается впрах..а ничего другого нету...
Слова Семенченко показывают полный раздрай во властных структурах... где левая рука не ведает, что делает правая... "Ермак сказал, что ничего об этом не знал ( был занят строительством лыжного курорта в Карпатах)" Сказал, что не знал и дал приказ посадить... Да и что Ермаку секреты ГРУ мы уже знаем по вагнеровскому делу. Пох им с зеленскими и ГРУ и родина..если,конечно это не Совок...
показать весь комментарий
21.05.2021 09:50 Ответить
Де ти бачиш зелеботів? Одні порохоботи. Пишуть те ж саме, що й при Порошенко, коли було наметове містечко під Верховною Радою.
показать весь комментарий
21.05.2021 09:57 Ответить
Ох и секретная у Украины разветдка, твою мать!
показать весь комментарий
21.05.2021 10:20 Ответить
чому гнилозубий міг їх "абучіть"??)) срати в штани від страху і тікати в перших рядах?)) тут воно, безумовно, гуру))
показать весь комментарий
21.05.2021 10:32 Ответить
Якась маячня. Якщо і було таке, то про це ніколи відкрито не говорять, а тут таке. Виходить, що найбільша небезпека для України є її спецслужби (керуються рашею?)
показать весь комментарий
21.05.2021 10:32 Ответить
Уже два года как...
показать весь комментарий
21.05.2021 12:13 Ответить
Семен Насиння, есть еще версия - ты готовил команду, которая в случае слива операции, сама захватит вагнеровцев. Сто процентов, эта версия сработает!
показать весь комментарий
21.05.2021 12:13 Ответить
Гоп, стоп. Семен засунь ей под ребро..
показать весь комментарий
21.05.2021 16:25 Ответить
під пальто Семенченко в суді: "Ми збиралися навчати білоруських опозиціонерів для допомоги Головному управлінню розвідки Міноборони" - Цензор.НЕТ 6149
показать весь комментарий
21.05.2021 20:27 Ответить
он не дебил
он Костя Гришин - агент фсб
показать весь комментарий
21.05.2021 22:54 Ответить
кацапская вонь расползается в комментах ... а в 14 году Семенченко ссалась всякая коллорадная гнида ... выводы делайте сами, кто и кого топит.
показать весь комментарий
21.05.2021 23:40 Ответить
Представляю истерику на канале Роисся1,и на Бульба ТВ будет разрыв пукана😁😁😁😁
показать весь комментарий
21.05.2021 23:55 Ответить
Страница 2 из 2
 
 