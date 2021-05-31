Семенченко в суде: "Мы собирались обучать белорусских оппозиционеров для помощи Главному управлению разведки Минобороны"

Подозреваемый в создании НВФ экс-депутат Семена Семенченко заявил, он и его соратники собирались обучать белорусских активистов самообороне, чтобы те при необходимости могли встать в первом ряду борьбы против российской агрессии.

Об этом он заявил на заседании суда о продлении содержания под стражей, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Семенченко, осенью прошлого года его имя появилось в материалах дел против ряда белорусских оппозиционеров. Лукашенковские силовики утверждали, что он якобы поставлял белорусской оппозиции оружие и помогал переходить границу. По словам Семенченко, это не так - он и его товарищи всего лишь собирались учить белорусов самообороне.

"Нужно было найти людей, которые в случае, если они будут создавать отряды самообороны, могли бы противодействовать каким-то образом российской агрессии. Никакого оружия не было, и нам необходимо было этих людей выявлять, по возможности давать им какие-то навыки - до этого не дошло, но навыки, имеется ввиду, противодействия, самообороны без оружия", - рассказал он.

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Семенченко отметил, что сотрудничал в этом вопросе с Главным управлением разведки, ведь граждане Беларуси могли быть источником ценной информации.

"Предоставлять этих людей непосредственно сотрудникам ГУР, потому что они, находясь на территории Украины, могли представлять очень серьезную помощь в той ситуации, когда начнется противодействие уже России", - сказал он.

Для этого, по словам Семенченко, в селе Любашевского района на Волыни, в 20 км от границы был куплен, отремонтирован и обустроен дом, в котором могли бы останавливаться представители белорусской оппозиции.

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Обвинения против себя Семенченко называет "заказом", свою деятельность - "направленной на помощь Главному управлению разведки в вопросах национальной безопасности".

Он добавил, что узнал о готовящемся предъявлении подозрения за 2 недели. И успел написать на имя начальника ГУР Минобороны Буданова заявление с просьбой защитить свои конституционные права.

"После этого начали звонить другие высокопоставленные лица и выяснять, что происходит. Звонил руководитель комитета по разведке Демченко, звонил заместитель главы ОП по безопасности Машовец, звонил сам Ермак и говорил, что он ничего не знает про это", - рассказал Семенченко.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина".