РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10919 посетителей онлайн
Новости За рубежом Задержание Протасевича
14 133 34
Минск (1560) Протасевич Роман (309)

Кроме Протасевича, с рейса сняли его девушку Сапегу. Также в Минске остались еще 3 граждан РФ и 1 - Беларуси, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Кроме Протасевича, с рейса сняли его девушку Сапегу. Также в Минске остались еще 3 граждан РФ и 1 - Беларуси, - СМИ

Из Минска, кроме оппозиционного блогера Романа Протасевича, не вылетели пять человек.

Белорусский оппозиционер Павел Латушко в Telegram со ссылкой на свои данные сообщил, что самолет Ryanair со Романом Протасевичем на борту угрожали сбить, информирует Цензор.НЕТ.

"По нашим сведениям, белорусская сторона через диспетчеров угрожала сбить самолет, если он не выполнит экстренную посадку в Минске", - написал оппозиционер.

В приложенном видео Латушко отметил, что по сведениям Народного антикризисного управления, истребитель-перехватчик ВВС Беларуси подал маневром условный сигнал пилотам лайнера авиакомпании Ryanair следовать за ним. "Капитан гражданского воздушного судна обязан был подчиниться. Капитан мог не подчиниться команде диспетчера, но при угрозе со стороны военного самолета - обязан", - подчеркнул оппозиционер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Придем к власти - будем делать так же, - депутат ОПЗЖ Кива о захвате Протасевича в Беларуси

Также по их сведениям, в Вильнюс из Минска не вылетели два гражданина Беларуси и четыре гражданина России.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас написал в Facebook, что в Вильнюс не полетела девушка Романа Протасевича и еще четыре человека.

По данным telegram-канала "Беларусь головного мозга", который сейчас курирует Протасевич, девушка также задержана.

"Около 15 минут назад в Литве приземлился самолет Ryanair - на рейсе не оказалось двух белорусов и четырех россиян", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Самолет Ryanair принудили сесть в Минске под угрозой белорусского истребителя, - авиаэксперт Лукашевич. КАРТА

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+18
Ну шо, "беларусы", зараз наконец Вам понятно, шо Вам никогда не стать свободными, пока Вы не станете Литвинами?
показать весь комментарий
23.05.2021 23:08
+12
Дівчину білоруського опозиційного блогера Протасевича також затримали в Мінську, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4271
показать весь комментарий
23.05.2021 23:09
+11

а дєвушка била шестая?..

Andrei Piontkovsky@apiontkovsky



Правящая в России гэбешная сволочь уже ничего не скрывает: громко восхищаются блистательной террористической операцией «коллег».

Петровых-Башировых на борту было пятеро : 2 из КГБ РБ и 3 из ФСБ РФ.
Они сейчас остались в Минске и не полетели в Вильнюс.
показать весь комментарий
23.05.2021 23:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан

а дєвушка била шестая?..

Andrei Piontkovsky@apiontkovsky



Правящая в России гэбешная сволочь уже ничего не скрывает: громко восхищаются блистательной террористической операцией «коллег».

Петровых-Башировых на борту было пятеро : 2 из КГБ РБ и 3 из ФСБ РФ.
Они сейчас остались в Минске и не полетели в Вильнюс.
показать весь комментарий
23.05.2021 23:02 Ответить
Нет, это Пионтковский выдает фантазии за реальность и без достоверных данных сам записал всех не полетевших в шпионы, в том числе - получается, что записал в шпионы и девушку Протасевича...или он слишком много знает и девушка Пионтковского - тоже шпионка?
показать весь комментарий
23.05.2021 23:06 Ответить
Пионтковский в весьма почтенном возрасте. Если у Пионтковского таки есть девушка - шоб я так жил в его возрасте. Дівчину білоруського опозиційного блогера Протасевича також затримали в Мінську, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9055
показать весь комментарий
23.05.2021 23:11 Ответить
к стати этот потасевич был самый овощной из болотных рабов. он подрабатывал в нехте и там постоянно блеял о мыролюбстве и пользе мыролюбных "протестов" вот и получил хороняка полную реформу.
показать весь комментарий
23.05.2021 23:54 Ответить
Просрали білоруси свою Білорусь.
показать весь комментарий
23.05.2021 23:07 Ответить
Росія=Білорусь...ех...а була надія, що з них буде адекватна європейська країна... Дівчину білоруського опозиційного блогера Протасевича також затримали в Мінську, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6356
показать весь комментарий
23.05.2021 23:12 Ответить
и уже давно.
показать весь комментарий
24.05.2021 00:19 Ответить
чтобы просрать, надо изначально что-то иметь

а там изначально нации не было
показать весь комментарий
24.05.2021 09:28 Ответить
Ну шо, "беларусы", зараз наконец Вам понятно, шо Вам никогда не стать свободными, пока Вы не станете Литвинами?
показать весь комментарий
23.05.2021 23:08 Ответить
До речі, щось давно його не зустрічав на теренах форуму. Дівчину білоруського опозиційного блогера Протасевича також затримали в Мінську, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1149
показать весь комментарий
23.05.2021 23:27 Ответить
Я всегда стараюсь быть справедливым, даже в тех случаях, когда мне это...как серпом по фаберже. Терпеть не могу руснявого литвина - лукашиста...но в садоведении он толк знает,я по его советам излечил молоденькую грушу, в этом году отцвела и завязала шо скаженна(тьху-3-раза).
показать весь комментарий
23.05.2021 23:32 Ответить
Ситуация с посадкой рейса в Минске является опасным инцидентом, требующим международного расследования, заявил генсек НАТО.
Дівчину білоруського опозиційного блогера Протасевича також затримали в Мінську, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8125Премьер Польши настаивает на запрете авиакомпаниям Беларуси летать над территорией ЕС.
показать весь комментарий
23.05.2021 23:08 Ответить
Ну хоть что то предметное уже
показать весь комментарий
23.05.2021 23:21 Ответить
Ждем еще жалости. Окажется что летела также мама, бабушка, дедушка, котенок и из-за великого оппозиционера такой шухер
показать весь комментарий
23.05.2021 23:09 Ответить
Хто з тобою ще чекає?
показать весь комментарий
23.05.2021 23:22 Ответить
скоко дали..- а обещали опьять 33..??
показать весь комментарий
23.05.2021 23:52 Ответить
Дівчину білоруського опозиційного блогера Протасевича також затримали в Мінську, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4271
показать весь комментарий
23.05.2021 23:09 Ответить
бульбофрер совсем мозг потерял
показать весь комментарий
23.05.2021 23:10 Ответить
***** работа, а виноват усатый таракан. Все попытки перехитрить дьявола закончились тем, что теперь и усатый стал дьяволом. И в него уже завтра в таракана полетят тапки. Ну что, есть ещё те, кто восхищается умом тараканов?
показать весь комментарий
23.05.2021 23:10 Ответить
Завтра состоится саммит ЕС в Брюсселе, будут обсуждать в том числе и акт терроризма со стороны Лукашенко.
Возможно как всегда выразят глубочайшую озабоченность...
Но Лукашенко уже перешёл всевозможные границы... Одно дело, когда сажали внутри Беларуси оппозиционеров, даже убивали их, когда разгоняли демонстрации против Лукашенко, итд...
Но когда любой человек, летящий на любом международном авиарейсе над территорией Беларуси уже не может чувствовать себя в безопасности из за шизофрении Лукашенко... то это уже другое... Это уже напрямую касается безопасности европейцев...
Поговаривают, что на саммите могут решить закрыть небо над Беларусью для всех авиарейсов.
показать весь комментарий
23.05.2021 23:11 Ответить
Это ж потеря евриков. Не. Ограничатся жестким предупреждением и потребуют освободить задержаных. Все.
показать весь комментарий
23.05.2021 23:19 Ответить
Da nebo zakrojet nad Belorus i iz Belorus v strani NATO i ES.Tut v etom samoliote byla mnogo nemcev,grekov,francuzov i drugix liudej.Tut oni skazali sto ix derzali koridore s detmi .Ugrozali kak teroristi
показать весь комментарий
23.05.2021 23:21 Ответить
Путлер потирает кровавые ручёнки. Теперь усатого окончательно обложат санкциями и он полностью раздвинет своё очко перед Вовой.
показать весь комментарий
23.05.2021 23:13 Ответить
Безмежна влада тому і безмежна, що не має меж. Останній європейський диктатор все більше доводить, що він неадекват і терорист, та тримає у заручниках цілий народ.
показать весь комментарий
23.05.2021 23:18 Ответить
"последний диктатор европы" - это штамп с тех времен времен, когда путин был "Человек года по версии журнала Time". сейчас бульбофюрер всего лишь "один из диктаторов"...
показать весь комментарий
24.05.2021 05:10 Ответить


Вал Мишель@VALMICHEL7 6 ч

Вова «посадил» самолет Качинского и МН17.
Теперь и у Саши есть свой посаженный самолет.
показать весь комментарий
23.05.2021 23:30 Ответить
Flight 1812 тоже дело рук вовы.
показать весь комментарий
24.05.2021 00:15 Ответить
...яке кучма взяв на нашу шию
показать весь комментарий
24.05.2021 00:18 Ответить
А если опять в хоровод? Может в этот раз сработает?
показать весь комментарий
23.05.2021 23:36 Ответить
обязательно сработает, если без обуви и с цветочками.
показать весь комментарий
23.05.2021 23:47 Ответить
лол ... как будто никто больше не может создать телеграмм канал против Лукашенка .... Лука бегает тупо за собственной тенью ... наглухо отбитый дегенерат.
показать весь комментарий
24.05.2021 00:11 Ответить
Какая еще девушка? Протасевич должен быть заднеприводным или девушка должна быть из Африки! Тогда точно последует жесткая озабоченность.
показать весь комментарий
24.05.2021 00:17 Ответить
вполне возможно, что она как раз и была агентом ГБ
тот же почерк, что и, например, с Грибом
показать весь комментарий
24.05.2021 09:29 Ответить
лукашеску этим актом смачно насЦал в морду зеленскому....
показать весь комментарий
24.05.2021 16:59 Ответить
 
 