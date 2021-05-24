"Может противоречить Чикагской конвенции": Международная организация гражданской авиации отреагировала на принудительную посадку самолета в Беларуси

Международная организация гражданской авиации выразила свое отношение к принудительной посадке рейса Ryanair в Минске и считает этот случай таким, что может противоречить Чикагской конвенции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заявление Международной организации гражданской авиации (ICAO), опубликованную на странице организации в Твиттере.

"ICAO глубоко обеспокоена очевидной принудительной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров, может противоречить Чикагской конвенции", - говорится в заявлении.

В ICAO также выразили надежду на то, что заинтересованные страны и операторы предоставят больше официально подтвержденной информации.

Международная организация гражданской авиации является специализированным учреждением ООН, занимающимся организацией и координацией международного сотрудничества государств во всех аспектах деятельности гражданской авиации. Она объединяет 193 страны.

Уставом ICAO является 9-я редакция Конвенции о международной гражданской авиации 1944, которую также называют Чикагской конвенцией. Она состоит из 19 разделов и включает в себя изменения с 1948 по 2006 годы.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.