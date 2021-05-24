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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь (7524) Минск (1560) авиасообщение (786) Протасевич Роман (309)

"Может противоречить Чикагской конвенции": Международная организация гражданской авиации отреагировала на принудительную посадку самолета в Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Международная организация гражданской авиации выразила свое отношение к принудительной посадке рейса Ryanair в Минске и считает этот случай таким, что может противоречить Чикагской конвенции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заявление Международной организации гражданской авиации (ICAO), опубликованную на странице организации в Твиттере.

"ICAO глубоко обеспокоена очевидной принудительной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров, может противоречить Чикагской конвенции", - говорится в заявлении.

В ICAO также выразили надежду на то, что заинтересованные страны и операторы предоставят больше официально подтвержденной информации.

Международная организация гражданской авиации является специализированным учреждением ООН, занимающимся организацией и координацией международного сотрудничества государств во всех аспектах деятельности гражданской авиации. Она объединяет 193 страны.

Уставом ICAO является 9-я редакция Конвенции о международной гражданской авиации 1944, которую также называют Чикагской конвенцией. Она состоит из 19 разделов и включает в себя изменения с 1948 по 2006 годы.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Топ комментарии
+9
Сильная реакция, ниче не скажешь.
Только Лука этой же реакцией просто подотрется в утреннем туалете и спустит в унитаз.
Доигрались, диктаторский режим -есть таки диктаторский и давно надо было перестать с ним миндальничать.
А Украине выйти с минского процесса
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24.05.2021 08:31
+8
"Может противоречить Чикагской конвенции" - а может и не противоречить...

Вы там того - поосторожнее сразу так шашкой рубить с плеча!
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24.05.2021 08:32
+6
А шо там в Беларуси уже Майдан? Нет? Терпилы позорные
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24.05.2021 08:28
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А шо там в Беларуси уже Майдан? Нет? Терпилы позорные
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24.05.2021 08:28 Ответить
Який Майдан? Навіть букетиками вже не махають.
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24.05.2021 08:30 Ответить
И на лавочки босяком не становятся...
Ну разве шо на кухне покричят долой Бульбо рейх!
И все...
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24.05.2021 08:36 Ответить
в знак протеста колорадского жука не будут собирать "Может противоречить Чикагской конвенции": Международная организация гражданской авиации отреагировала на принудительную посадку самолета в Беларуси - Цензор.НЕТ 4903
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24.05.2021 08:37 Ответить
А если и будут, то без всякого удовольствия "Може суперечити Чиказькій конвенції": Міжнародна організація цивільної авіації відреагувала на примусову посадку літака в Білорусі - Цензор.НЕТ 5440
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24.05.2021 09:17 Ответить
"Може суперечити Чиказькій конвенції": Міжнародна організація цивільної авіації відреагувала на примусову посадку літака в Білорусі - Цензор.НЕТ 8829 "Може суперечити Чиказькій конвенції": Міжнародна організація цивільної авіації відреагувала на примусову посадку літака в Білорусі - Цензор.НЕТ 1809
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24.05.2021 08:55 Ответить
Лука про таку конвенцію не чув і чути не хоче.
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24.05.2021 08:28 Ответить
Сильная реакция, ниче не скажешь.
Только Лука этой же реакцией просто подотрется в утреннем туалете и спустит в унитаз.
Доигрались, диктаторский режим -есть таки диктаторский и давно надо было перестать с ним миндальничать.
А Украине выйти с минского процесса
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24.05.2021 08:31 Ответить
Корень зла - ***** , оно управляет филиалами кгб Луки ! Без путлера бульбафюрер -ноль
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24.05.2021 08:56 Ответить
Нуда... Может противоречить, а может и не противоречить... Зато ооочень глубокая озабоченность...
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24.05.2021 09:22 Ответить
Выйти из минских соглашений, значит похерить санкции против рфии. Другое дело - сменить площадку для переговоров.
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24.05.2021 09:57 Ответить
"Может противоречить Чикагской конвенции" - а может и не противоречить...

Вы там того - поосторожнее сразу так шашкой рубить с плеча!
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24.05.2021 08:32 Ответить
своими скоропостижными заявлениями вы можете нанести душевную травму человеку.
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24.05.2021 08:49 Ответить
Бульбо фюрер крутил на качане эту вашу конвенцию....
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24.05.2021 08:33 Ответить
Нужно изолировать Бульбо рейх от полетов...
По другому этот маразматик не поймет...
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24.05.2021 08:34 Ответить
юнец за западные ценности боролся, его пристрелят а весь западный мир озаботится и погрозит пальцем таракану который укрылся за куйлом.......
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24.05.2021 08:34 Ответить
Может противоречить или противоречит?

Это как вместо конкретных действий исключения из ICAO выражают "глубокая обеспокоеннность" и "наивысшая степень обеспокоенности"....
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24.05.2021 08:34 Ответить
Может противоречить, а может и не противоречить....Соберем доказательства, проведем расследование, и года через ... два подадим в суд.
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24.05.2021 08:35 Ответить
Может противоречить... но это не точно 😀😀
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24.05.2021 08:35 Ответить
и опять озабоченность , задолбали уже
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24.05.2021 08:36 Ответить
Это ты строчишь, а он пишет!😁
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24.05.2021 08:43 Ответить
глубоко обеспокоены они! Приберите уже свои сопли. Тошнит от вас
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24.05.2021 08:37 Ответить
Пролетая над гнездом фашиста!
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24.05.2021 08:40 Ответить
За паребріком аврал?
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24.05.2021 08:50 Ответить
"Может противоречить Чикагской конвенции": Международная организация гражданской авиации отреагировала на принудительную посадку самолета в Беларуси - Цензор.НЕТ 3086 "Может противоречить Чикагской конвенции": Международная организация гражданской авиации отреагировала на принудительную посадку самолета в Беларуси - Цензор.НЕТ 1778
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24.05.2021 08:42 Ответить
На мою думку Зеленський є прихильником диктатора Лукашенка не в меншій мірі, ніж диктатора Путлера. Він поспішив відвести удар від Лукашенка в справі вбивства журналіста Шеремета, він зрадив операцію з "вагнеровцамі", яка теж стосувалася Білорусі, він прихильник покупки електрики у Білорусі в порушення всіх санкцій спрямованих проти режиму цієї країни. Нарешті він заарештував Семена Семенченко, який був пов'язаний з активістами Білорусі і міг підготувати приватну військову компанію з учасників білоруського опору. Все це змушує і ВР і народ України приступити до процедури імпічменту.
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24.05.2021 08:45 Ответить
Кацавароточник серло. Намагається нікуди не вмішуватись, аби його не чіпали.
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24.05.2021 08:52 Ответить
ключевое слово "может" ..
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24.05.2021 08:48 Ответить
"Може суперечити Чиказькій конвенції": Міжнародна організація цивільної авіації відреагувала на примусову посадку літака в Білорусі - Цензор.НЕТ 2408
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24.05.2021 08:51 Ответить
- Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все это.

- Как плюнуть?!
- Слюной, - ответил Остап, - как плевали до эпохи исторического материализма.
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24.05.2021 08:55 Ответить
Беларусь геть з ICAO.
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24.05.2021 08:55 Ответить
ICAO глубоко обеспокоена очевидной принудительной посадкой рейса Ryanair

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"Може суперечити Чиказькій конвенції": Міжнародна організація цивільної авіації відреагувала на примусову посадку літака в Білорусі - Цензор.НЕТ 4574
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24.05.2021 08:56 Ответить
А шо было бы если бы самолёт не сел?
Бульбо фюрер сбил бы самолёт? Навряд ли...
Скорее бы насрал сам себе в штаны...

Это подщечина озабоченным европейцам!
В Европе появилась своя северная Корея....
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24.05.2021 08:58 Ответить
Визги импотентов.
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24.05.2021 09:00 Ответить
Вообще-то действия Беларуси должны быть расценены как акт терроризма, так как были выдвинуты требования (в итоге - с политическим подтекстом), которые угрожали жизни пассажиров самолета.
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24.05.2021 09:39 Ответить
Эвропе озабоченной вновь в глаза насЦали....
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24.05.2021 17:11 Ответить
 
 