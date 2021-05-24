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Новости ПроисшествияЗа рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь (7524) США (23185) Ryanair (132) Блинкен (749) Протасевич Роман (309)

"Шокирующий акт": США потребовали немедленно освободить задержанного экс-главреда NEXTA Протасевича

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

США требуют освободить задержанного бывшего главного редактора интернет-ресурса NEXTA, признанного в Белпруси экстремистским, Романа Протасевича, задержанного при экстренной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске.

Как информмрует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"США решительно осуждают вынужденное перенаправление рейса между двумя государствами-членами ЕС и последующее снятие с борта и арест журналиста Романа Протасевича в Минске. Мы требуем его немедленного освобождения", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном госдепом.

Он отметил, что этот "шокирующий акт, совершенный режимом Лукашенко, поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, в том числе граждан США".

По мнению Блинкена, независимые СМИ являются "важнейшей опорой, поддерживающей верховенство права, и жизненно важным компонентом демократического общества".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принуждение самолета к посадке в Минске - серьезное посягательство на гражданскую авиацию в Европе, - Маас

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолет Ryanair принудили сесть в Минске под угрозой белорусского истребителя, - авиаэксперт Лукашевич. КАРТА

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Топ комментарии
+19
То есть он поднял истребитель и угрожал, что, если летчик не посадит самолет на территории подконтрольной Лукашенко, то Лукашенко убьет 200 пассажиров? Это нормально с точки зрения международного права? Это не считается терроризмом?
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24.05.2021 08:05
+13
Ну что ж. День только начинается, еще много чего за день можно сделать ,чтобы таракану усы прикрутить. И хотя на самом деле это работа *****, но отгребать будет усатый. Это цена игры в "хитреца, который считает себя умнее остальных".
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24.05.2021 08:05
+10
лукашеску уже давно все до одного места. все эти осуждения, озабоченности...имел он все в виду. ему под з*упой ***** тепло и хорошо. да и белорусов похоже все устраивает, в противном случае никакие мусора лукашеску не спасли бы.
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24.05.2021 08:17
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Будут менять Протасевича на Медведчука!
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24.05.2021 08:03 Ответить
Ох уж єти осуждающие решуны. Сочные балаболы. Ещё бы решительно настали себе в штаны, может лука и пу испугаются
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24.05.2021 08:04 Ответить
************, напоминаю, не "пу", а *****. Понял, пацак?
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24.05.2021 08:24 Ответить
Та ничего амеры не зделают!так поговорят и все как всегда.
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24.05.2021 09:05 Ответить
Ну что ж. День только начинается, еще много чего за день можно сделать ,чтобы таракану усы прикрутить. И хотя на самом деле это работа *****, но отгребать будет усатый. Это цена игры в "хитреца, который считает себя умнее остальных".
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24.05.2021 08:05 Ответить
не прокатит. американцы ведь не лохи. да и таракан - это не *****. в отношении его будут действия.
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24.05.2021 08:58 Ответить
да ничего уже нельзя сделать! можно сколько угодно проявлять озабоченности, делать громогласные заявления, грозить санкциями, даже ввести санкции, но Протасевича влип и никто его не отпустит. Ты думаешь, когда готовили эту операцию, не учитывали международную реакцию?
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24.05.2021 10:17 Ответить
Хлопцем будут торговаться, как террорист, захвативший заложников. Собственно, путин был, есть и будет террористом. Сейчас он "ссучил" и таракана. Раньше он просто был диктатором, теперь за ним будет еще шлейф террориста. А это его нахглухо вяжет с Россией. Но таракан - не *****, против него и Беларуси санкции будут, и неслабые. К чему это приведет? Не знаю. Все будет зависеть от реакции США.
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24.05.2021 10:24 Ответить
То есть он поднял истребитель и угрожал, что, если летчик не посадит самолет на территории подконтрольной Лукашенко, то Лукашенко убьет 200 пассажиров? Это нормально с точки зрения международного права? Это не считается терроризмом?
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24.05.2021 08:05 Ответить
Пацак, почему под американским флажком? "Шокуючий акт": США вимагають негайно звільнити затриманого ексголовного редактора NEXTA Протасевича - Цензор.НЕТ 2766
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24.05.2021 08:26 Ответить
это тоже тот же терроризм в отношении гражданского судна.то есть принуждение под угрозой жизни заложникам-пассажирам.
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24.05.2021 08:28 Ответить
Самозванцю це до лампочки.
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24.05.2021 08:05 Ответить
а что случилось , что вы все такие озабоченные ?
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24.05.2021 08:07 Ответить
А где написано что все?
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24.05.2021 08:16 Ответить
Шокирует,что кроме озабоченностей и обеспокоенностей в цивилизованном мире никаких рычагов для усмирения беспредельщиков нет.
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24.05.2021 08:08 Ответить
почему ? есть ещё глубокие обеспокоенности и решительные озабоченности !
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24.05.2021 08:27 Ответить
Забыл про степени -второй ,третьей и т.д..
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24.05.2021 09:22 Ответить
А то, что шурик3% у ***** путин тщательно отсасывает, тоже "ничего"?
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24.05.2021 11:15 Ответить
По сути Лукашенка и Коля захватили страну силой. И никаких особых криков или действий против банды террористов не видно. Ну санкции смешные против членов банды ввели. Теперь озаботились захватом самолета. В банде и методы бандитские.
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24.05.2021 08:10 Ответить
Шмаркля от него не далеко отстал.
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24.05.2021 09:04 Ответить
Щось стурбована Еуропка і Асашаї надто переймаються долею якогось там телеграм-октивізда Протасєвічя. Часом він був не на зарплаті у Держдепу, за організацію чергової псевдореволюції у країні третього світу? Хоча більше схоже на те, що куратори білорашкінського недо-Майдану сидять в Кремлі.
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24.05.2021 08:11 Ответить
думаю, у США хватило бы возможностей надавить на ссыкливого таракана лично. Намекнуть, что его хочет убрать путин и свалить на сша, причем с аргументами. Но они продолжат играть в шахматы с теми, кто играет в чапаева.
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24.05.2021 08:12 Ответить
и это заставляет предположить, что нет у США больше таких возможностей
а завтра не будет даже себя самих защитить.
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24.05.2021 09:13 Ответить
Основными покупателями бензинового топлива из Белоруси являются Нидерланды и Великобритания. Осталось перекрыть краник и бульбенфюреру хана. Ну и попутно толерантные норвежцы вот уже пол-года стесняются разорвать с хунтой договор на поставку калийних солей. ну там так, пустячек, на пару миллиардов евро.
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24.05.2021 08:12 Ответить
Надеюсь Мозырский НПЗ снабдил главу государства вазелином премиум класса?
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24.05.2021 08:13 Ответить
А где наше Зеро, где заявление или хотя бы видосик?
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24.05.2021 08:13 Ответить
Ссытся в дальнем углу. Чтобы Путина не сердить.
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24.05.2021 08:19 Ответить
Гавноед, нет никакого "путина", а есть ваш гнойный трусливый глист *****. "Шокуючий акт": США вимагають негайно звільнити затриманого ексголовного редактора NEXTA Протасевича - Цензор.НЕТ 575
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24.05.2021 08:28 Ответить
Еще не вышел .Через часик ноздри разомнет и опять вам видосик,недели через две с 45 дубля запишет.
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24.05.2021 08:23 Ответить
А Зе тут при чем?
Сидит, не отсвечивает - и правильно делает.
Это не уровень Украины - встревать в такое.
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24.05.2021 09:14 Ответить
А поржать по приколу, заграти пуем на піаніно. Даже очень прічем.
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24.05.2021 09:26 Ответить
лукашеску уже давно все до одного места. все эти осуждения, озабоченности...имел он все в виду. ему под з*упой ***** тепло и хорошо. да и белорусов похоже все устраивает, в противном случае никакие мусора лукашеску не спасли бы.
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24.05.2021 08:17 Ответить
Власти Португалии и Франции закрыли воздушное пространство для лайнера, следовавшего из Москвы. -- не минирование , разницу видишь ?
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24.05.2021 08:31 Ответить
жаль юнца.... только протекция сильных мира сего может его спасти...... надеется на население Белоруссии это также как уповать на то что расеяни спасут навального......
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24.05.2021 08:24 Ответить
......"Белоруссия" - это тоже самое что "на Украине"......ты либо неуч, либо ватник.....
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24.05.2021 08:30 Ответить
все вірно він написав,зараз білорусія,за Беларусь треба боротися,а білорусам в більшості пох на Беларусь
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24.05.2021 08:51 Ответить
....так как и 73% украинцам пох... на Украину.....
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24.05.2021 11:33 Ответить
ти не понял даже смисл моего коммента,белорусам пох на Беларусь,совки хотят в Белоруссию,а наших 73% не хотят в усср,видишь даже ти не понял,а таких у вас 99% еще долго не поймут
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26.05.2021 13:37 Ответить
"Як умру то поховайте мене у могилі,
Серед степу широкого НА Вкраїні милій..."

Шевченко був неучем, чи ватником?
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24.05.2021 09:10 Ответить
флаг БССР
ватничество
диктатор у власти
...
о какой "Беларуси" ты вообще блеешь? именно что - БЕЛОРУССИЯ
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24.05.2021 09:16 Ответить
4 кацапа следившие за блогером вышли в Минске. Это очень важно.
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24.05.2021 08:34 Ответить
проститутки или курьеры кокса
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24.05.2021 09:18 Ответить
Шпмли - вили!
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24.05.2021 11:40 Ответить
Для Лукашенко это конечно наглость. Будем смотреть, хватит кнута или пряник тоже понадобится.
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24.05.2021 08:34 Ответить
......это не совсем "наглость", это фсбшная подстава для устранения "усатого гемороя".....этакая.многоходовочка просчитанная на перспективу.....
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24.05.2021 08:42 Ответить
Всё понятно, пропал парень никто ему не поможет, возмущение и возбуждение тут не поможет.
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24.05.2021 08:36 Ответить
"Шокуючий акт": США вимагають негайно звільнити затриманого ексголовного редактора NEXTA Протасевича - Цензор.НЕТ 7497 "Шокуючий акт": США вимагають негайно звільнити затриманого ексголовного редактора NEXTA Протасевича - Цензор.НЕТ 6043
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24.05.2021 08:40 Ответить
"Шокуючий акт": США вимагають негайно звільнити затриманого ексголовного редактора NEXTA Протасевича - Цензор.НЕТ 6094

СТРАННО И ПОДОЗРИТЕЛЬНО , что два явно кгбистских момента связаны с Беларусью
- это дело Шеремета и слив операции вагнеровцев
ТО ЕСТЬ ОБЩАЯ СЕТКА КГБ ДО СИЗ ПОР РАБОТАЕТ
Может Баканов все таки сделает реформу СБУ ПО ПРОСЬБЕ США ?
Может пора для этого ФБР ПРИГЛАСИТЬ ?
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24.05.2021 08:43 Ответить
Сетка КГБ похожа на грибницу и опутывает все сферы , потому Украина так долго не может сдыхаться совка и рашки и жить нормально как все европейцы
"Шокуючий акт": США вимагають негайно звільнити затриманого ексголовного редактора NEXTA Протасевича - Цензор.НЕТ 6666
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24.05.2021 08:47 Ответить
На мою думку Зеленський є прихильником диктатора Лукашенка не в меншій мірі, ніж диктатора Путлера. Він поспішив відвести удар від Лукашенка в справі вбивства журналіста Шеремета, він зрадив операцію з "вагнеровцамі", яка теж стосувалася Білорусі, він прихильник покупки електрики у Білорусі в порушення всіх санкцій спрямованих проти режиму цієї країни. Нарешті він заарештував Семена Семенченко, який був пов'язаний з активістами Білорусі і міг підготувати приватну військову компанію з учасників білоруського опору. Все це змушує і ВР і народ України приступити до процедури імпічменту.
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24.05.2021 09:00 Ответить
Позавчера в беларуской тюрьме умер Витольд Ашурок. Официально - от остановки сердца. ..... Это невозможно комментировать
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24.05.2021 08:47 Ответить
Ошибаетесь!
Увы, пока это белоруссия! А для Беларуси, надо ещё постараться, пока не стала округом копростана, с през---вом *****!
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24.05.2021 11:55 Ответить
А при чём здесь Беларусь? Это РФ. Просто РФ уже захватила Беларусь, только ещё мало кто понял это.
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24.05.2021 08:58 Ответить
в силу природньої конструкції своєї психіки бульбофюрер замість того, щоб думати перед тим, що зробити, регоче. З точки зору психіатрії рейха він невиліковно хворий. йому ж 67 роуів накапало. Так що оцінювати дії БФюрера можуть тільки Семени Глузмани. А співпраця "чекістів" не припинялась. В них МІД бувший (по пятьорочці) зам Одеського КГБ. Розвідка ФСБ стежила за ним в Греції,зафіксувала вильот, "штаб" прийняв рішення - садити. Підняли Міг, а дальше -паранойя. Шизоїди в Україні та і у світі регочуть - будемо повторяти. Путін в шоці, Зеленському мову відняло. Ермак з Кулебою в прострації. Потомок "свободолюбивих ромів " (циган) ще не таке зашкварить.
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24.05.2021 09:02 Ответить
ну все - щас глибоко озаботяться та відмінять санкції по північному потоку...
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24.05.2021 09:03 Ответить
"Шокуючий акт": США вимагають негайно звільнити затриманого ексголовного редактора NEXTA Протасевича - Цензор.НЕТ 6245 "Шокуючий акт": США вимагають негайно звільнити затриманого ексголовного редактора NEXTA Протасевича - Цензор.НЕТ 7686
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24.05.2021 09:04 Ответить
А Батька отправит американцев сосать мороженко. И ничего ему не сделают.
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24.05.2021 09:12 Ответить
Спецслужби працюють на нацбезпеку так як треба, не те що українські соплежуї здатні лишень контрабас кришувати та бізнес кошмарити. Ще з відкритими ворогами держави ******* обнімашки.
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24.05.2021 09:31 Ответить
Зробити небо над Білорусью закритим. А всі його військові літаки спалити на аеродромах. Бо Білорусь стає цілком реальною загрозою навіть політам цивільної авіації в ЄС.
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24.05.2021 09:32 Ответить
Переходите к делу - начинайте мочить этих мудаков....
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24.05.2021 17:09 Ответить
 
 