"Шокирующий акт": США потребовали немедленно освободить задержанного экс-главреда NEXTA Протасевича
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США требуют освободить задержанного бывшего главного редактора интернет-ресурса NEXTA, признанного в Белпруси экстремистским, Романа Протасевича, задержанного при экстренной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске.
Как информмрует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"США решительно осуждают вынужденное перенаправление рейса между двумя государствами-членами ЕС и последующее снятие с борта и арест журналиста Романа Протасевича в Минске. Мы требуем его немедленного освобождения", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном госдепом.
Он отметил, что этот "шокирующий акт, совершенный режимом Лукашенко, поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, в том числе граждан США".
По мнению Блинкена, независимые СМИ являются "важнейшей опорой, поддерживающей верховенство права, и жизненно важным компонентом демократического общества".
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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а завтра не будет даже себя самих защитить.
Сидит, не отсвечивает - и правильно делает.
Это не уровень Украины - встревать в такое.
Серед степу широкого НА Вкраїні милій..."
Шевченко був неучем, чи ватником?
ватничество
диктатор у власти
...
о какой "Беларуси" ты вообще блеешь? именно что - БЕЛОРУССИЯ
СТРАННО И ПОДОЗРИТЕЛЬНО , что два явно кгбистских момента связаны с Беларусью
- это дело Шеремета и слив операции вагнеровцев
ТО ЕСТЬ ОБЩАЯ СЕТКА КГБ ДО СИЗ ПОР РАБОТАЕТ
Может Баканов все таки сделает реформу СБУ ПО ПРОСЬБЕ США ?
Может пора для этого ФБР ПРИГЛАСИТЬ ?
Увы, пока это белоруссия! А для Беларуси, надо ещё постараться, пока не стала округом копростана, с през---вом *****!