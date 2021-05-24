"Може суперечити Чиказькій конвенції": Міжнародна організація цивільної авіації відреагувала на примусову посадку літака в Білорусі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міжнародна організація цивільної авіації висловила своє ставлення до примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську і вважає цей випадок таким, що може суперечити Чиказькій конвенції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на заяву Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), опубліковану на сторінці організації у твітері.
"ICAO глибоко занепокоєна очевидною примусовою посадкою рейсу Ryanair та його пасажирів, що може суперечити Чиказькій конвенції", - йдеться в заяві.
В ICAO також висловили сподівання на те, що зацікавлені країни та оператори нададуть більше офіційно підтвердженої інформації.
Міжнародна організація цивільної авіації є спеціалізованою установою ООН, що займається організацією і координацією міжнародного співробітництва держав у всіх аспектах діяльності цивільної авіації. Вона об’єднує 193 країни.
Статутом ІКАО є 9-та редакція Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944, яку також називають Чиказькою конвенцією. Вона складається з 19 розділів та містить у собі зміни з 1948 по 2006 роки.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
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В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Будь ласка, зачекайте...
Ну разве шо на кухне покричят долой Бульбо рейх!
И все...
Только Лука этой же реакцией просто подотрется в утреннем туалете и спустит в унитаз.
Доигрались, диктаторский режим -есть таки диктаторский и давно надо было перестать с ним миндальничать.
А Украине выйти с минского процесса
Вы там того - поосторожнее сразу так шашкой рубить с плеча!
По другому этот маразматик не поймет...
Это как вместо конкретных действий исключения из ICAO выражают "глубокая обеспокоеннность" и "наивысшая степень обеспокоенности"....
- Как плюнуть?!
- Слюной, - ответил Остап, - как плевали до эпохи исторического материализма.
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Бульбо фюрер сбил бы самолёт? Навряд ли...
Скорее бы насрал сам себе в штаны...
Это подщечина озабоченным европейцам!
В Европе появилась своя северная Корея....