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"Може суперечити Чиказькій конвенції": Міжнародна організація цивільної авіації відреагувала на примусову посадку літака в Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Міжнародна організація цивільної авіації висловила своє ставлення до примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську і вважає цей випадок таким, що може суперечити Чиказькій конвенції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на заяву Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), опубліковану на сторінці організації у твітері.

"ICAO глибоко занепокоєна очевидною примусовою посадкою рейсу Ryanair та його пасажирів, що може суперечити Чиказькій конвенції", - йдеться в заяві.

В ICAO також висловили сподівання на те, що зацікавлені країни та оператори нададуть більше офіційно підтвердженої інформації.

Міжнародна організація цивільної авіації є спеціалізованою установою ООН, що займається організацією і координацією міжнародного співробітництва держав у всіх аспектах діяльності цивільної авіації. Вона об’єднує 193 країни.

Статутом ІКАО є 9-та редакція Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944, яку також називають Чиказькою конвенцією. Вона складається з 19 розділів та містить у собі зміни з 1948 по 2006 роки.

Також читайте: "Шокуючий акт": США вимагають негайно звільнити затриманого ексголовного редактора NEXTA Протасевича

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

Дивіться також: Літак Ryanair примусили сісти в Мінську під загрозою білоруського винищувача, - авіаексперт Лукашевич. КАРТА

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Сильная реакция, ниче не скажешь.
Только Лука этой же реакцией просто подотрется в утреннем туалете и спустит в унитаз.
Доигрались, диктаторский режим -есть таки диктаторский и давно надо было перестать с ним миндальничать.
А Украине выйти с минского процесса
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24.05.2021 08:31
+8
"Может противоречить Чикагской конвенции" - а может и не противоречить...

Вы там того - поосторожнее сразу так шашкой рубить с плеча!
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24.05.2021 08:32
+6
А шо там в Беларуси уже Майдан? Нет? Терпилы позорные
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24.05.2021 08:28
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А шо там в Беларуси уже Майдан? Нет? Терпилы позорные
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24.05.2021 08:28 Відповісти
Який Майдан? Навіть букетиками вже не махають.
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24.05.2021 08:30 Відповісти
И на лавочки босяком не становятся...
Ну разве шо на кухне покричят долой Бульбо рейх!
И все...
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24.05.2021 08:36 Відповісти
в знак протеста колорадского жука не будут собирать "Может противоречить Чикагской конвенции": Международная организация гражданской авиации отреагировала на принудительную посадку самолета в Беларуси - Цензор.НЕТ 4903
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24.05.2021 08:37 Відповісти
А если и будут, то без всякого удовольствия "Може суперечити Чиказькій конвенції": Міжнародна організація цивільної авіації відреагувала на примусову посадку літака в Білорусі - Цензор.НЕТ 5440
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24.05.2021 09:17 Відповісти
"Може суперечити Чиказькій конвенції": Міжнародна організація цивільної авіації відреагувала на примусову посадку літака в Білорусі - Цензор.НЕТ 8829 "Може суперечити Чиказькій конвенції": Міжнародна організація цивільної авіації відреагувала на примусову посадку літака в Білорусі - Цензор.НЕТ 1809
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24.05.2021 08:55 Відповісти
Лука про таку конвенцію не чув і чути не хоче.
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24.05.2021 08:28 Відповісти
Сильная реакция, ниче не скажешь.
Только Лука этой же реакцией просто подотрется в утреннем туалете и спустит в унитаз.
Доигрались, диктаторский режим -есть таки диктаторский и давно надо было перестать с ним миндальничать.
А Украине выйти с минского процесса
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24.05.2021 08:31 Відповісти
Корень зла - ***** , оно управляет филиалами кгб Луки ! Без путлера бульбафюрер -ноль
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24.05.2021 08:56 Відповісти
Нуда... Может противоречить, а может и не противоречить... Зато ооочень глубокая озабоченность...
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24.05.2021 09:22 Відповісти
Выйти из минских соглашений, значит похерить санкции против рфии. Другое дело - сменить площадку для переговоров.
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24.05.2021 09:57 Відповісти
"Может противоречить Чикагской конвенции" - а может и не противоречить...

Вы там того - поосторожнее сразу так шашкой рубить с плеча!
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24.05.2021 08:32 Відповісти
своими скоропостижными заявлениями вы можете нанести душевную травму человеку.
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24.05.2021 08:49 Відповісти
Бульбо фюрер крутил на качане эту вашу конвенцию....
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24.05.2021 08:33 Відповісти
Нужно изолировать Бульбо рейх от полетов...
По другому этот маразматик не поймет...
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24.05.2021 08:34 Відповісти
юнец за западные ценности боролся, его пристрелят а весь западный мир озаботится и погрозит пальцем таракану который укрылся за куйлом.......
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24.05.2021 08:34 Відповісти
Может противоречить или противоречит?

Это как вместо конкретных действий исключения из ICAO выражают "глубокая обеспокоеннность" и "наивысшая степень обеспокоенности"....
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24.05.2021 08:34 Відповісти
Может противоречить, а может и не противоречить....Соберем доказательства, проведем расследование, и года через ... два подадим в суд.
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24.05.2021 08:35 Відповісти
Может противоречить... но это не точно 😀😀
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24.05.2021 08:35 Відповісти
и опять озабоченность , задолбали уже
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24.05.2021 08:36 Відповісти
Это ты строчишь, а он пишет!😁
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24.05.2021 08:43 Відповісти
глубоко обеспокоены они! Приберите уже свои сопли. Тошнит от вас
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24.05.2021 08:37 Відповісти
Пролетая над гнездом фашиста!
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24.05.2021 08:40 Відповісти
За паребріком аврал?
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24.05.2021 08:50 Відповісти
"Может противоречить Чикагской конвенции": Международная организация гражданской авиации отреагировала на принудительную посадку самолета в Беларуси - Цензор.НЕТ 3086 "Может противоречить Чикагской конвенции": Международная организация гражданской авиации отреагировала на принудительную посадку самолета в Беларуси - Цензор.НЕТ 1778
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24.05.2021 08:42 Відповісти
На мою думку Зеленський є прихильником диктатора Лукашенка не в меншій мірі, ніж диктатора Путлера. Він поспішив відвести удар від Лукашенка в справі вбивства журналіста Шеремета, він зрадив операцію з "вагнеровцамі", яка теж стосувалася Білорусі, він прихильник покупки електрики у Білорусі в порушення всіх санкцій спрямованих проти режиму цієї країни. Нарешті він заарештував Семена Семенченко, який був пов'язаний з активістами Білорусі і міг підготувати приватну військову компанію з учасників білоруського опору. Все це змушує і ВР і народ України приступити до процедури імпічменту.
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24.05.2021 08:45 Відповісти
Кацавароточник серло. Намагається нікуди не вмішуватись, аби його не чіпали.
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24.05.2021 08:52 Відповісти
ключевое слово "может" ..
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24.05.2021 08:48 Відповісти
"Може суперечити Чиказькій конвенції": Міжнародна організація цивільної авіації відреагувала на примусову посадку літака в Білорусі - Цензор.НЕТ 2408
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24.05.2021 08:51 Відповісти
- Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все это.

- Как плюнуть?!
- Слюной, - ответил Остап, - как плевали до эпохи исторического материализма.
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24.05.2021 08:55 Відповісти
Беларусь геть з ICAO.
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24.05.2021 08:55 Відповісти
ICAO глубоко обеспокоена очевидной принудительной посадкой рейса Ryanair

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"Може суперечити Чиказькій конвенції": Міжнародна організація цивільної авіації відреагувала на примусову посадку літака в Білорусі - Цензор.НЕТ 4574
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24.05.2021 08:56 Відповісти
А шо было бы если бы самолёт не сел?
Бульбо фюрер сбил бы самолёт? Навряд ли...
Скорее бы насрал сам себе в штаны...

Это подщечина озабоченным европейцам!
В Европе появилась своя северная Корея....
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24.05.2021 08:58 Відповісти
Визги импотентов.
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24.05.2021 09:00 Відповісти
Вообще-то действия Беларуси должны быть расценены как акт терроризма, так как были выдвинуты требования (в итоге - с политическим подтекстом), которые угрожали жизни пассажиров самолета.
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24.05.2021 09:39 Відповісти
Эвропе озабоченной вновь в глаза насЦали....
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24.05.2021 17:11 Відповісти
 
 