"Може суперечити Чиказькій конвенції": Міжнародна організація цивільної авіації відреагувала на примусову посадку літака в Білорусі

Міжнародна організація цивільної авіації висловила своє ставлення до примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську і вважає цей випадок таким, що може суперечити Чиказькій конвенції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на заяву Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), опубліковану на сторінці організації у твітері.

"ICAO глибоко занепокоєна очевидною примусовою посадкою рейсу Ryanair та його пасажирів, що може суперечити Чиказькій конвенції", - йдеться в заяві.

В ICAO також висловили сподівання на те, що зацікавлені країни та оператори нададуть більше офіційно підтвердженої інформації.

Міжнародна організація цивільної авіації є спеціалізованою установою ООН, що займається організацією і координацією міжнародного співробітництва держав у всіх аспектах діяльності цивільної авіації. Вона об’єднує 193 країни.

Статутом ІКАО є 9-та редакція Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944, яку також називають Чиказькою конвенцією. Вона складається з 19 розділів та містить у собі зміни з 1948 по 2006 роки.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

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В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.