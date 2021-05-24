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Европейский гуманитарный университет требует освободить девушку Протасевича Софию Сапегу: Осуждаем безнаказанность властей Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Европейский гуманитарный университет требует освободить девушку Протасевича Софию Сапегу: Осуждаем безнаказанность властей Беларуси

Европейский гуманитарный университет требует освободить Софию Сапегу - девушку экс-главреда оппозиционного телеграм-канала NEXTA Протасевича.

Об этом говорится в заявлении университета, информирует Цензор.НЕТ.

"София Сапега является гражданкой Российской Федерации и учится в ЕГУ на программе "Международное право и право Европейского союза". Возвращавшуюся с молодым человеком из отпуска Софию в Вильнюсе ожидала предстоящая защита магистерской работы. В результате проведения властями Беларуси спецоперации по посадке самолёта студентка была задержана сотрудниками Управления Следственного комитета по г. Минску по надуманным и необоснованным обстоятельствам. Преподаватели и одногруппники подтверждают, что София отличается высокой успеваемостью и безупречной репутацией в сообществе ЕГУ", - говорится в сообщении.

Университет настаивает на необходимости предоставления безотлагательной консульской помощи Софии.

"Помимо этого ЕГУ обращается к международным партнёрам, донорам и правозащитному сообществу для того, чтобы способствовать незамедлительному освобождению студентки. Университет поддерживает связь с семьей Софии", - добавили в университете.

Сообщество ЕГУ категорически осуждает безнаказанность властей Беларуси и требует соблюдения международных обязательств Беларуси, а также соблюдения прав и свобод граждан, зафиксированных в Конституции Беларуси.

"Мы солидарны со всеми незаконно задержанными и подвергающимися беспрецедентному политическому преследованию жителями Беларуси. Мы протестуем против несправедливого задержания члена сообщества ЕГУ Софии Сапега", - подытожили в университете.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Также читайте: В ОП отреагировали на инцидент с самолетом Ryanair: "Это, несомненно, прямое проявление международного терроризма"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Сплошная импотенция, и у нас тоже самое, грусть - печаль...
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24.05.2021 12:39
+6
Поки Європою руліт глибинна "озабочєнка" фрауРіббентроп, ЄС буде спускати все на гальмах
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24.05.2021 12:51
+4
а что сами белорусы чего- то требуют, или по норам?..........
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24.05.2021 12:42
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Сплошная импотенция, и у нас тоже самое, грусть - печаль...
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24.05.2021 12:39 Ответить
.. Все, кто хотят быть обманутыми, будут обманутыми. Это неизбежно. Каждый, увлекшийся симпатиями и сочувствием, получит свою болезненную прививку от наивности...
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24.05.2021 13:21 Ответить
а что сами белорусы чего- то требуют, или по норам?..........
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24.05.2021 12:42 Ответить
требуют больше картохи на полях!
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24.05.2021 13:05 Ответить
Поки Європою руліт глибинна "озабочєнка" фрауРіббентроп, ЄС буде спускати все на гальмах
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24.05.2021 12:51 Ответить
Ну ее то может и отпустят, а смысла с того?
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24.05.2021 12:59 Ответить
а мб и нет (для давления). Иначе, зачем же было вообще ее трогать... У совкодрочеров нету ничего "святого"
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24.05.2021 13:07 Ответить
учитывая, что она гражданка РФ, то вот ее и отпустят...в РФ)))
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24.05.2021 13:08 Ответить
так у них же вроде там какой то аналог "взаимного осуждения". Так что если влепят срок в Беларуси, то...
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24.05.2021 16:29 Ответить

Так може, нехай мільйони сябрів всі разом зберуться та візьмуть і дружно помоляться і проспівають похоронну проповідь за упокій для свого кривавого ката диктатора і кремлівського яничара - холуя Луки ... Дивись дасть Боже і здохне цей кривавий кат і продажний кремлівський опричник -виродок. Ну а поки кривавий фашист )(уйло буде ретельно підшукувати білорусам їм свого нового намісника ....резидента диктатора, можливо що тільки тоді трошки і поживуть білоруси вільними у вільній державі.
Але з таким жалюгідним беззубим захистом самого святого: суверенітету держави Білорусі і своєї свободи, то вже скоро буде катастрофічне перетворення їх європейської держави в жалюгідну безправну кацапську колонію, а вільних білорусів в рабів недокацапів.
І незважаючи на те з яким, а просто з любим новим ...резидентом диктатором вже російського білоруського округу, поставленого кремлем, а не вибраного без фальсифікацій білоруським народом.-
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24.05.2021 13:05 Ответить
"асвабадітє "мєдовую ловушку"...
саме так це називається в жаргоні спецслужб
"пастка" обоєго пола може бути використана втемну
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24.05.2021 13:07 Ответить
Если она гражданка России, то ей крупно не повезло. Россия , а также, лукашеску , имеет право применить к ней свои карательные законы и ни одна страна не сможет ей помочь. Нас с мужем задержали в Рашке в аэропорту на начальном президенстве гэбэшника. В то время нам повезло, что мы не принимали после 1992 года российского гражданства Выехали за рубеж до этого и добились от посольста рашки документа, что мы не имеем российского гражданства. Гражданство другого государства у нас уже было.Эти подонки просчитались. В то время они ещё играли в "друзей" Европы и вынуждены были, пересрав,после нашего требования созвониться с нашим послом, и угрозой оплаты билетов нам в случае вылета самолёта без нас, нас отпустить. Сегодня, когда гэбэшник-убийца уже вошёл во вкус от крови, это бы уже не прошло. Так что, иметь гражданство рашки - это смертельный приговор для некоторых.
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24.05.2021 13:20 Ответить
На знак протесту проти захоплення літака всі білоруси повинні вдягнути б-ч-б шкарпетки.
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24.05.2021 13:23 Ответить
Готовят будущую Любу Соболь.

Європейський гуманітарний університет вимагає звільнити дівчину Протасевича Софію Сапегу: Засуджуємо безкарність влади Білорусі - Цензор.НЕТ 5033
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24.05.2021 13:26 Ответить
Ну ,а кто говорит , что упырей не существует , вот пожалуйста ,живой сидит в Минске 😡
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24.05.2021 14:06 Ответить
 
 