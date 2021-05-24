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Європейський гуманітарний університет вимагає звільнити дівчину Протасевича Софію Сапегу: Засуджуємо безкарність влади Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Європейський гуманітарний університет вимагає звільнити дівчину Протасевича Софію Сапегу: Засуджуємо безкарність влади Білорусі

Європейський гуманітарний університет вимагає звільнити Софію Сапегу - дівчину ексголовного редактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Протасевича.

Про це йдеться в заяві університету, інформує Цензор.НЕТ.

"Софія Сапега є громадянкою Російської Федерації і навчається в ЄГУ на програмі "Міжнародне право і право Європейського Союзу". Повертаючись з хлопцем з відпустки, Софію у Вільнюсі очікував майбутній захист магістерської роботи. У результаті проведення владою Білорусі спецоперації щодо посадки літака студентка була затримана співробітниками Управління Слідчого комітету у м. Мінську за надуманими і необґрунтованими обставинам. Викладачі та одногрупники підтверджують, що Софія відрізняється високою успішністю і бездоганною репутацією у спільноті ЄГУ", - йдеться в повідомленні.

Університет наполягає на необхідності надання невідкладної консульської допомоги Софії.

"Крім цього, ЄГУ звертається до міжнародних партнерів, донорів та правозахисної спільноти для того, щоб сприяти негайному звільненню студентки. Університет підтримує зв'язок з родиною Софії", - додали в університеті.

Спільнота ЄГУ категорично засуджує безкарність влади Білорусі і вимагає дотримання міжнародних зобов'язань Білорусі, а також дотримання прав і свобод громадян, зафіксованих у Конституції Білорусі.

"Ми солідарні з усіма незаконно затриманими жителями Білорусі і тими, хто зазнає безпрецедентного політичного переслідування. Ми протестуємо проти несправедливого затримання члена спільноти ЄГУ Софії Сапеги", - підсумували в університеті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща заборонить польоти над Білоруссю і запропонує це зробити всім країнам Євросоюзу

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОП відреагували на інцидент з літаком Ryanair: "Це, безсумнівно, прямий прояв міжнародного тероризму"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Сплошная импотенция, и у нас тоже самое, грусть - печаль...
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24.05.2021 12:39
+6
Поки Європою руліт глибинна "озабочєнка" фрауРіббентроп, ЄС буде спускати все на гальмах
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24.05.2021 12:51
+4
а что сами белорусы чего- то требуют, или по норам?..........
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24.05.2021 12:42
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Сплошная импотенция, и у нас тоже самое, грусть - печаль...
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24.05.2021 12:39 Відповісти
.. Все, кто хотят быть обманутыми, будут обманутыми. Это неизбежно. Каждый, увлекшийся симпатиями и сочувствием, получит свою болезненную прививку от наивности...
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24.05.2021 13:21 Відповісти
а что сами белорусы чего- то требуют, или по норам?..........
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24.05.2021 12:42 Відповісти
требуют больше картохи на полях!
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24.05.2021 13:05 Відповісти
Поки Європою руліт глибинна "озабочєнка" фрауРіббентроп, ЄС буде спускати все на гальмах
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24.05.2021 12:51 Відповісти
Ну ее то может и отпустят, а смысла с того?
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24.05.2021 12:59 Відповісти
а мб и нет (для давления). Иначе, зачем же было вообще ее трогать... У совкодрочеров нету ничего "святого"
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24.05.2021 13:07 Відповісти
учитывая, что она гражданка РФ, то вот ее и отпустят...в РФ)))
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24.05.2021 13:08 Відповісти
так у них же вроде там какой то аналог "взаимного осуждения". Так что если влепят срок в Беларуси, то...
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24.05.2021 16:29 Відповісти

Так може, нехай мільйони сябрів всі разом зберуться та візьмуть і дружно помоляться і проспівають похоронну проповідь за упокій для свого кривавого ката диктатора і кремлівського яничара - холуя Луки ... Дивись дасть Боже і здохне цей кривавий кат і продажний кремлівський опричник -виродок. Ну а поки кривавий фашист )(уйло буде ретельно підшукувати білорусам їм свого нового намісника ....резидента диктатора, можливо що тільки тоді трошки і поживуть білоруси вільними у вільній державі.
Але з таким жалюгідним беззубим захистом самого святого: суверенітету держави Білорусі і своєї свободи, то вже скоро буде катастрофічне перетворення їх європейської держави в жалюгідну безправну кацапську колонію, а вільних білорусів в рабів недокацапів.
І незважаючи на те з яким, а просто з любим новим ...резидентом диктатором вже російського білоруського округу, поставленого кремлем, а не вибраного без фальсифікацій білоруським народом.-
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24.05.2021 13:05 Відповісти
"асвабадітє "мєдовую ловушку"...
саме так це називається в жаргоні спецслужб
"пастка" обоєго пола може бути використана втемну
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24.05.2021 13:07 Відповісти
Если она гражданка России, то ей крупно не повезло. Россия , а также, лукашеску , имеет право применить к ней свои карательные законы и ни одна страна не сможет ей помочь. Нас с мужем задержали в Рашке в аэропорту на начальном президенстве гэбэшника. В то время нам повезло, что мы не принимали после 1992 года российского гражданства Выехали за рубеж до этого и добились от посольста рашки документа, что мы не имеем российского гражданства. Гражданство другого государства у нас уже было.Эти подонки просчитались. В то время они ещё играли в "друзей" Европы и вынуждены были, пересрав,после нашего требования созвониться с нашим послом, и угрозой оплаты билетов нам в случае вылета самолёта без нас, нас отпустить. Сегодня, когда гэбэшник-убийца уже вошёл во вкус от крови, это бы уже не прошло. Так что, иметь гражданство рашки - это смертельный приговор для некоторых.
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24.05.2021 13:20 Відповісти
На знак протесту проти захоплення літака всі білоруси повинні вдягнути б-ч-б шкарпетки.
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24.05.2021 13:23 Відповісти
Готовят будущую Любу Соболь.

Європейський гуманітарний університет вимагає звільнити дівчину Протасевича Софію Сапегу: Засуджуємо безкарність влади Білорусі - Цензор.НЕТ 5033
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24.05.2021 13:26 Відповісти
Ну ,а кто говорит , что упырей не существует , вот пожалуйста ,живой сидит в Минске 😡
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24.05.2021 14:06 Відповісти
 
 