Європейський гуманітарний університет вимагає звільнити дівчину Протасевича Софію Сапегу: Засуджуємо безкарність влади Білорусі
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Європейський гуманітарний університет вимагає звільнити Софію Сапегу - дівчину ексголовного редактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Протасевича.
Про це йдеться в заяві університету, інформує Цензор.НЕТ.
"Софія Сапега є громадянкою Російської Федерації і навчається в ЄГУ на програмі "Міжнародне право і право Європейського Союзу". Повертаючись з хлопцем з відпустки, Софію у Вільнюсі очікував майбутній захист магістерської роботи. У результаті проведення владою Білорусі спецоперації щодо посадки літака студентка була затримана співробітниками Управління Слідчого комітету у м. Мінську за надуманими і необґрунтованими обставинам. Викладачі та одногрупники підтверджують, що Софія відрізняється високою успішністю і бездоганною репутацією у спільноті ЄГУ", - йдеться в повідомленні.
Університет наполягає на необхідності надання невідкладної консульської допомоги Софії.
"Крім цього, ЄГУ звертається до міжнародних партнерів, донорів та правозахисної спільноти для того, щоб сприяти негайному звільненню студентки. Університет підтримує зв'язок з родиною Софії", - додали в університеті.
Спільнота ЄГУ категорично засуджує безкарність влади Білорусі і вимагає дотримання міжнародних зобов'язань Білорусі, а також дотримання прав і свобод громадян, зафіксованих у Конституції Білорусі.
"Ми солідарні з усіма незаконно затриманими жителями Білорусі і тими, хто зазнає безпрецедентного політичного переслідування. Ми протестуємо проти несправедливого затримання члена спільноти ЄГУ Софії Сапеги", - підсумували в університеті.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Будь ласка, зачекайте...
Так може, нехай мільйони сябрів всі разом зберуться та візьмуть і дружно помоляться і проспівають похоронну проповідь за упокій для свого кривавого ката диктатора і кремлівського яничара - холуя Луки ... Дивись дасть Боже і здохне цей кривавий кат і продажний кремлівський опричник -виродок. Ну а поки кривавий фашист )(уйло буде ретельно підшукувати білорусам їм свого нового намісника ....резидента диктатора, можливо що тільки тоді трошки і поживуть білоруси вільними у вільній державі.
Але з таким жалюгідним беззубим захистом самого святого: суверенітету держави Білорусі і своєї свободи, то вже скоро буде катастрофічне перетворення їх європейської держави в жалюгідну безправну кацапську колонію, а вільних білорусів в рабів недокацапів.
І незважаючи на те з яким, а просто з любим новим ...резидентом диктатором вже російського білоруського округу, поставленого кремлем, а не вибраного без фальсифікацій білоруським народом.-
саме так це називається в жаргоні спецслужб
"пастка" обоєго пола може бути використана втемну