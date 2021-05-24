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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Wizz Air перенаправила рейс Киев-Таллинн в обход Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Wizz Air перенаправила рейс Киев-Таллинн в обход Беларуси

Венгерская авиакомпания Wizz Air решила направить рейс из Киева в столицу Эстонии в обход воздушного пространства Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", обэтом заявил старший менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air Андрасас Радо.

"Мы можем подтвердить, что рейс из Киева в Таллинн в понедельник направлен в обход воздушного пространства Беларуси. Мы постоянно отслеживаем и оцениваем ситуацию", - сказал Радо.

В компании пока не комментируют, будут ли полеты и далее выполняться подобным образом.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+18
лайк WizzAir-у за это. пока ЕС не решит, сами авиакомпании тоже могут решить не летать через Беларусь.
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24.05.2021 13:02
+16
Почалося! Молодці!
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24.05.2021 13:01
+14
успокойся, не подорожают

зато не попадешь в лапы бело-мордорских пиратов
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24.05.2021 13:15
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Почалося! Молодці!
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24.05.2021 13:01 Ответить
Конечно "молодцы". Только вот билеты теперь подорожают где-то на 30%, но то такое.
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24.05.2021 13:13 Ответить
успокойся, не подорожают

зато не попадешь в лапы бело-мордорских пиратов
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24.05.2021 13:15 Ответить
Україна має зачинити щурячу доріжку Київ-Мінськ-Москва !
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24.05.2021 13:19 Ответить
Логично. Они же лишнюю петлю в несколько сот км. на бреющем полете проходят, т.е. топливо не тратят.
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24.05.2021 13:43 Ответить
та успокойся ты летун, твой самолёт - максимум пригородная электричка "Москва-Петушки" Wizz Air перенаправила рейс Київ - Таллінн в обхід Білорусі - Цензор.НЕТ 4097
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24.05.2021 14:02 Ответить
Я-то спокоен. Только ты потом на говно не исходи, что наши "европейские друзья" не хотят вводить новые санкции против РФ (и Белоруси в т.ч.). Т.к. вместо того чтобы поразмыслить о цене и последствиях этих санкций, ты обсуждаешь свой любимый маршрут "Москва-Петушки".
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24.05.2021 14:15 Ответить
лайк WizzAir-у за это. пока ЕС не решит, сами авиакомпании тоже могут решить не летать через Беларусь.
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24.05.2021 13:02 Ответить
А авиакомпания "БеНЯУ" теперь как будет летать? В облёт Бульбостана или над Бульборейхом?
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24.05.2021 13:03 Ответить
Через космос.
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24.05.2021 13:06 Ответить
Через космос но таки над или в обход?
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24.05.2021 13:13 Ответить
Под.
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24.05.2021 16:29 Ответить
Через такие унтерменш страны, как Беларусь ничего лететь или ездить. Сегодня самолет, завтра автобус захватят с туристами или расстреляют. Очень надеюсь, что туристические маршруты из Украины в страны Балтии будут через Польшу. Дольше, но надежнее
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24.05.2021 13:07 Ответить
так и Кравчука с Арестовичем и Казанским могут схватить и арестовать и в Москву как пирожки на тарелке прямо в ФСБ
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24.05.2021 18:55 Ответить
они не за бесплатно над Белорусью летали......
авиадиспетчера денег стоят, знаешь ли
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24.05.2021 13:17 Ответить
У того Луки комплексів більше ніж у неайакомплексованого школяра. Він реагує на це як на особисту образу, та дуже нервово. А це лише початок. Wizz Air перенаправила рейс Київ - Таллінн в обхід Білорусі - Цензор.НЕТ 9678
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24.05.2021 13:23 Ответить
в каменный век пиратов ХХI века уронить, только на ослах и москальских перекладных
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24.05.2021 13:12 Ответить
цього абсолютно недостатньо! Потрібно заборонити ВСІ польоти до і від лукавого!
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24.05.2021 13:13 Ответить
Ecio avia solutions prisojedinilos k etim kompanijam
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24.05.2021 13:24 Ответить
avia solutions oni kak bi druzja kremlia,no i te otkazalis letat
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24.05.2021 13:26 Ответить
В обход, надеюсь, не через россию?
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24.05.2021 16:28 Ответить
 
 