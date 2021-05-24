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Wizz Air перенаправила рейс Київ - Таллінн в обхід Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Wizz Air перенаправила рейс Київ - Таллінн в обхід Білорусі

Угорська авіакомпанія Wizz Air вирішила направити рейс із Києва до столиці Естонії в обхід повітряного простору Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це заявив старший менеджер з корпоративних комунікацій Wizz Air Андрасас Радо.

"Ми можемо підтвердити, що рейс із Києва в Таллінн у понеділок направлено в обхід повітряного простору Білорусі. Ми постійно відстежуємо та оцінюємо ситуацію", - сказав Радо.

У компанії поки не коментують, чи польоти й надалі виконуватимуться так само.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте також: Справжня реакція України на арешт Протасевича мусить бути іншою - чіткою та жорсткою. Вона має прозвучати на найвищому рівні, - Лубківський
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Топ коментарі
+18
лайк WizzAir-у за это. пока ЕС не решит, сами авиакомпании тоже могут решить не летать через Беларусь.
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24.05.2021 13:02
+16
Почалося! Молодці!
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24.05.2021 13:01
+14
успокойся, не подорожают

зато не попадешь в лапы бело-мордорских пиратов
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24.05.2021 13:15
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Почалося! Молодці!
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24.05.2021 13:01 Відповісти
Конечно "молодцы". Только вот билеты теперь подорожают где-то на 30%, но то такое.
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24.05.2021 13:13 Відповісти
успокойся, не подорожают

зато не попадешь в лапы бело-мордорских пиратов
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24.05.2021 13:15 Відповісти
Україна має зачинити щурячу доріжку Київ-Мінськ-Москва !
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24.05.2021 13:19 Відповісти
Логично. Они же лишнюю петлю в несколько сот км. на бреющем полете проходят, т.е. топливо не тратят.
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24.05.2021 13:43 Відповісти
та успокойся ты летун, твой самолёт - максимум пригородная электричка "Москва-Петушки" Wizz Air перенаправила рейс Київ - Таллінн в обхід Білорусі - Цензор.НЕТ 4097
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24.05.2021 14:02 Відповісти
Я-то спокоен. Только ты потом на говно не исходи, что наши "европейские друзья" не хотят вводить новые санкции против РФ (и Белоруси в т.ч.). Т.к. вместо того чтобы поразмыслить о цене и последствиях этих санкций, ты обсуждаешь свой любимый маршрут "Москва-Петушки".
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24.05.2021 14:15 Відповісти
лайк WizzAir-у за это. пока ЕС не решит, сами авиакомпании тоже могут решить не летать через Беларусь.
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24.05.2021 13:02 Відповісти
А авиакомпания "БеНЯУ" теперь как будет летать? В облёт Бульбостана или над Бульборейхом?
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24.05.2021 13:03 Відповісти
Через космос.
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24.05.2021 13:06 Відповісти
Через космос но таки над или в обход?
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24.05.2021 13:13 Відповісти
Под.
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24.05.2021 16:29 Відповісти
Через такие унтерменш страны, как Беларусь ничего лететь или ездить. Сегодня самолет, завтра автобус захватят с туристами или расстреляют. Очень надеюсь, что туристические маршруты из Украины в страны Балтии будут через Польшу. Дольше, но надежнее
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24.05.2021 13:07 Відповісти
так и Кравчука с Арестовичем и Казанским могут схватить и арестовать и в Москву как пирожки на тарелке прямо в ФСБ
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24.05.2021 18:55 Відповісти
они не за бесплатно над Белорусью летали......
авиадиспетчера денег стоят, знаешь ли
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24.05.2021 13:17 Відповісти
У того Луки комплексів більше ніж у неайакомплексованого школяра. Він реагує на це як на особисту образу, та дуже нервово. А це лише початок. Wizz Air перенаправила рейс Київ - Таллінн в обхід Білорусі - Цензор.НЕТ 9678
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24.05.2021 13:23 Відповісти
в каменный век пиратов ХХI века уронить, только на ослах и москальских перекладных
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24.05.2021 13:12 Відповісти
цього абсолютно недостатньо! Потрібно заборонити ВСІ польоти до і від лукавого!
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24.05.2021 13:13 Відповісти
Ecio avia solutions prisojedinilos k etim kompanijam
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24.05.2021 13:24 Відповісти
avia solutions oni kak bi druzja kremlia,no i te otkazalis letat
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24.05.2021 13:26 Відповісти
В обход, надеюсь, не через россию?
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24.05.2021 16:28 Відповісти
 
 