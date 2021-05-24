Wizz Air перенаправила рейс Київ - Таллінн в обхід Білорусі

Угорська авіакомпанія Wizz Air вирішила направити рейс із Києва до столиці Естонії в обхід повітряного простору Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це заявив старший менеджер з корпоративних комунікацій Wizz Air Андрасас Радо.

"Ми можемо підтвердити, що рейс із Києва в Таллінн у понеділок направлено в обхід повітряного простору Білорусі. Ми постійно відстежуємо та оцінюємо ситуацію", - сказав Радо.

У компанії поки не коментують, чи польоти й надалі виконуватимуться так само.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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