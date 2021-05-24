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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Задержание Протасевича
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Львов отказался от закупки белорусских автобусов: мы никогда не будем сотрудничать с режимами, - Садовый

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Львов отказался от закупки белорусских автобусов: мы никогда не будем сотрудничать с режимами, - Садовый

Нет смысла развивать демократию и говорить о высоком, пока такие люди, как Лукашенко и Путин, свободно занимаются терроризмом.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Самопровозглашенный президент Беларуси подписал себе приговор. Я хочу, чтобы это воспринималось именно так. Весь цивилизованный мир должен ответить на похищение человека не просто "беспокойством", а жесткими санкциями против диктатора. Потому что нет смысла развивать демократию и говорить о высоком, пока такие люди, как Лукашенко и Путин, свободно занимаются терроризмом. В этом году Львов отказался от закупки белорусских автобусов потому, что мы свободный город и никогда не будем сотрудничать с режимами. Так сегодня должен сделать каждый. Только объединившись, мы можем защитить людей, которые имеют право на свободу", - заявил Садовый.

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Львов отказался от закупки белорусских автобусов: мы никогда не будем сотрудничать с режимами, - Садовый 01

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Топ комментарии
+23
Бацка себе приговор подписал, а зеля всем нам Львов отказался от закупки белорусских автобусов: мы никогда не будем сотрудничать с режимами, - Садовый - Цензор.НЕТ 4898
Львов отказался от закупки белорусских автобусов: мы никогда не будем сотрудничать с режимами, - Садовый - Цензор.НЕТ 4822
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24.05.2021 15:51
+22
У Льваві є корпорація Електрон, їх продукція має світову якість. А лукашеску хай сам на своїх автобусах їздить.
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24.05.2021 15:59
+21
Ай львовяне молодцы!
Всем остальным брать пример !!!
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24.05.2021 15:52
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Бацка себе приговор подписал, а зеля всем нам Львов отказался от закупки белорусских автобусов: мы никогда не будем сотрудничать с режимами, - Садовый - Цензор.НЕТ 4898
Львов отказался от закупки белорусских автобусов: мы никогда не будем сотрудничать с режимами, - Садовый - Цензор.НЕТ 4822
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24.05.2021 15:51 Ответить
я не украинец, я касаваротка!
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24.05.2021 16:06 Ответить
він - КОСА ВИВОРОТКА !

таких чупакабр тільки по Г+Г показувати ! Львів відмовився від закупівлі білоруських автобусів: ми ніколи не будемо співпрацювати з режимами, - Садовий - Цензор.НЕТ 7801
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24.05.2021 16:37 Ответить
Правильно. Нахера вы вообще эти мазы-камазы закупали? На переплавку?
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24.05.2021 15:52 Ответить
А главное в войска и нгу закупали. Вот же где полная срака. Ума не хватило извилинами пошевелить, где запчасти потом брать.
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24.05.2021 15:56 Ответить
пошевелили,за приличный откат.
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24.05.2021 16:00 Ответить
ну в войсках я вижу только старые МАЗы 500, а вот НГ ездит на новых.
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24.05.2021 19:10 Ответить
Ай львовяне молодцы!
Всем остальным брать пример !!!
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24.05.2021 15:52 Ответить
лучше богдана - только богдан...
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24.05.2021 15:54 Ответить
У Льваві є корпорація Електрон, їх продукція має світову якість. А лукашеску хай сам на своїх автобусах їздить.
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24.05.2021 15:59 Ответить
Почему Львов ранее не покупал свою продукцию "світової якості"?
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24.05.2021 16:05 Ответить
у садового запитай.
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24.05.2021 16:10 Ответить
Ну, ты же тут от его имени выступаешь, значит и отвечай за него тоже. Кстати, а куда подевался львовский ЛАЗ?
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24.05.2021 16:22 Ответить
лівівський ЛАЗ порізав рашкованський "бізнесмен" Львів відмовився від закупівлі білоруських автобусів: ми ніколи не будемо співпрацювати з режимами, - Садовий - Цензор.НЕТ 3687
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24.05.2021 16:39 Ответить
Гениальный ответ! В сердце националистического движения страны, некий москаль спокойно похерил автобусный завод.)) Ну, тогда и цена вам, поцреотам, две копейки в базарный день.) Зато Садовый на том месте (замечу, без всяких ватников), так же спокойно накерячит картонных ЖК для сельских лохов.)) Во Львове, так же, как и в других городах керует своя местная мафия (к примеру пан Козловський, который красиво отжал у громады винникивське озеро и строит там себе спортивный кеомплекс) которая делает то, что ей хочется, а вам, баранам, лапшу вешает про москалей, виноватых во всех бедах.))
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24.05.2021 20:06 Ответить
відповім тобі бяка, я пишу від свого імені і те, що знаю. а садовий як і телепні зелені мені до дупи. і корпорація Богдан і Еталон роблять дуже класні автобуси.можеш поцікавитись.
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24.05.2021 19:57 Ответить
Чому ж не купляв?
Нахера ти патякаєш, якщо не знаєш?
Львів вже отримав 115 автобусів, 60 тролейбусів та 9 трамваїв марки "Електрон".
У планах на найближчі роки ще купити по сотні автобусів та тролейбусів, плюс 10 трамваїв.
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24.05.2021 16:55 Ответить
Ще про електробуси забув написати. Втім, й того, що я написав вище, цілком достатньо.
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24.05.2021 16:58 Ответить
40 и 29 маршрут знаешь, которые из Винник ездят? Там почти всё МАЗы. Парочка задприпанных Электронов тоже ездит, которые зимой нихера не обогреваются, едешь как в холодильнике. Да, есть и Электроны в городе, за это никто не спорит, но я задал вопрос: зачем было покупать МАЗы? А зачем бэушные европейские трамваи? Ты так и не ответил. Но оно и так понятно, что товарисчу Садовому и компашке откатики больше по душе. А как с Лукой невдобно вышло, так сразу же в великих патриотов превратились.
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24.05.2021 19:15 Ответить
Автобусів "Електрон" у Львові більше, ніж автобусів МАЗ (115 "Електронів" проти 100 МАЗів). Білоруських тролейбусів у Львові взагалі немає, за білоруські трамваї навіть смішно згадувати.

МАЗи місто купляло до виборів 2020 року, коли Лука ще був законним президентом, зараз геть інша ситуація, тому дії влади міста цілком логічні.
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24.05.2021 19:24 Ответить
Дело не в Луке легитимном, или диктаторе. Почему ранее покупалась импортная техника, при своём отечественном производстве? А это потерянные рабочие места, налоги.
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24.05.2021 19:56 Ответить
Бо "Богдан" за два роки передав українським містам усього 239 тролейбусів та автобусів (за 2018-2019 роки), "Електрон" ще менше. На жаль, українські виробники можуть будувати автобуси та тролейбуси лише сотнями, а треба тисячами. Плюс МАЗ на утриманні держави, підприємство багато років мало суттєві збитки, які йому компенсувала білоруська недодержава. Українські підприємства є приватними, держава їм майже ніяк не допомагає. В подібних умовах конкурувати з державним МАЗом дуже важко.
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24.05.2021 20:03 Ответить
В Ивано-Франковске, кстати, парк коммунального транспорта обновили Богданами, и автобусами и троллейбусами, и никаких тебе МАЗов. Правда и город поменьше Львова будет. Цена проезда не кусается (во Львове, если не ошибаюсь то ли будет, то ли уже, цена 10 грн.), есть так называемая "картка франківця", по которой пенсионеры ездят бесплатно, имеют знижки в соц. магазинах и аптеках, а на день города Марцинкив (мер) сделал бесплатным проезд в коммунальном транспорте для всех. Вот у кого учиться нужно. Но в любом случае сойдёмся на том, что отказ от МАЗов, это хорошо для всех.
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25.05.2021 08:31 Ответить
а кто тебе сказал что Львов раньше не покупал "Электроны"?
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24.05.2021 20:10 Ответить
Була в совкі....
Дааавно по /;*&&*+ пішло....
ПОЧЕСНОКУ- лайно було...))
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24.05.2021 16:06 Ответить
дядя,т щось ти виддо менделиш. на подивись на совкову продукцію .

Львов отказался от закупки белорусских автобусов: мы никогда не будем сотрудничать с режимами, - Садовый - Цензор.НЕТ 6683
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24.05.2021 16:12 Ответить
Вам видніше, пакцику.. співчуття, що живі..
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24.05.2021 16:16 Ответить
і тобі земля бетоном . амінь .
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24.05.2021 16:20 Ответить
З пляшці не впади тіль, пакчику...))
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24.05.2021 16:27 Ответить
я твій зєбільний діалект не розумію.
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24.05.2021 17:57 Ответить
Часи міняються, і Електрон, який оригінально випускав телевізори, зміг виплисти з випуском трамваїв і тролейбусів. З автобусами наразі на так радісно, принаймні Львів їх не купляв
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24.05.2021 16:17 Ответить
Ще один...
Львів вже отримав 115 нових автобусів "Електрон ", у найближчі часи має ще отримати 100 одиниць.
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24.05.2021 17:01 Ответить
До речі, ще Ужгород отримав 20 автобусів "Електрон".
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24.05.2021 17:03 Ответить
Ремонтував....
"Sony" TV та інше робили по 20 з Фуєм років!!
Також відомі фірм забугорські...
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24.05.2021 16:11 Ответить
А електробуси ремонтував та автобуси? Чи ти патєрялась! Львов отказался от закупки белорусских автобусов: мы никогда не будем сотрудничать с режимами, - Садовый - Цензор.НЕТ 5116
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24.05.2021 16:14 Ответить
Mocok Львов отказался от закупки белорусских автобусов: мы никогда не будем сотрудничать с режимами, - Садовый - Цензор.НЕТ 2100
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24.05.2021 16:20 Ответить
Образованійо..))
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24.05.2021 16:24 Ответить
Йо )
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24.05.2021 19:24 Ответить
Як там казав в "Іван Васильвичу-міняєт прохфесію"-Казань брав..Шпака -Нє...
Дитинко, тобі і не снилося в страшному сні!
Де Я не був..))
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24.05.2021 16:22 Ответить
А на х...й ти давно ходив? То збирай свої лахи в дорогу, лист відрядження тобі я вже виписав елєктронік. Львів відмовився від закупівлі білоруських автобусів: ми ніколи не будемо співпрацювати з режимами, - Садовий - Цензор.НЕТ 4118
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24.05.2021 16:25 Ответить
Я чогось повернувся з Забугорря, пакчику...
В Рідну Неньку..
Тобі це не почастить..
))
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24.05.2021 16:32 Ответить
Давно пора!
У Вольво автобусы не хуже.
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24.05.2021 15:56 Ответить
Вы смеетесь?? Не хуже?? Да поделки от МАЗа в сравнении с автобусами Вольво даже автобусами называть нельзя..так...коробки на колесах...
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24.05.2021 16:09 Ответить
Та нуїхнах!!
Шотама начєт " Богдана""??!!
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24.05.2021 16:03 Ответить
Что раньше мистеру Садовому мешало покупать львовские Электроны? Я например представить не могу, чтобы Минск, имея свой МаЗ, покупал бы у Львова технику, а у нас это в порядке вещей. Поцреот. млять, нашёлся.
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24.05.2021 16:04 Ответить
Вообще это нелогично. Кровавый диктатор Лукашенко, а отказываются от белорусских автобусов. А если кто-нибудь скажет Зеленский чмо! Не будем покупать украинское сало!
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24.05.2021 16:08 Ответить
Толька кошерні автобуси...
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24.05.2021 16:13 Ответить
ЗЕленский - чмо, а украинское сало - кошерное ! Львів відмовився від закупівлі білоруських автобусів: ми ніколи не будемо співпрацювати з режимами, - Садовий - Цензор.НЕТ 916

это знают даже еврейские дети Львів відмовився від закупівлі білоруських автобусів: ми ніколи не будемо співпрацювати з режимами, - Садовий - Цензор.НЕТ 4329
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24.05.2021 16:41 Ответить
Львов отказался от закупки белорусских автобусов: мы никогда не будем сотрудничать с режимами, - Садовый - Цензор.НЕТ 3669
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24.05.2021 16:17 Ответить
Не треба закуповувати МАЗи - ні автобуси, ні вантажівки, є кращі вітчізняні варіанти і українці на підприємствах отримають зарплатню, а не режим Лукаша Львів відмовився від закупівлі білоруських автобусів: ми ніколи не будемо співпрацювати з режимами, - Садовий - Цензор.НЕТ 7456
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24.05.2021 18:32 Ответить
Яка гордість за моє рідне місто . І який сором за країну , яка купуючи електроенергію в режиму Лукашенка, продовжує фінансувати терор та вбивства білорусів.
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24.05.2021 21:01 Ответить
Це правильний крок, але чому раніше цього не зробили, коли воно почало вбивати і калічити людей??? Чого чекали? Що воно виправиться?
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24.05.2021 21:12 Ответить
Говорит, что с режимами не будет иметь дело. А в Украине не режим? Феодальный кланово-олигархический режим.
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24.05.2021 23:31 Ответить
правильно.
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25.05.2021 07:49 Ответить
 
 