Львов отказался от закупки белорусских автобусов: мы никогда не будем сотрудничать с режимами, - Садовый
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Нет смысла развивать демократию и говорить о высоком, пока такие люди, как Лукашенко и Путин, свободно занимаются терроризмом.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
"Самопровозглашенный президент Беларуси подписал себе приговор. Я хочу, чтобы это воспринималось именно так. Весь цивилизованный мир должен ответить на похищение человека не просто "беспокойством", а жесткими санкциями против диктатора. Потому что нет смысла развивать демократию и говорить о высоком, пока такие люди, как Лукашенко и Путин, свободно занимаются терроризмом. В этом году Львов отказался от закупки белорусских автобусов потому, что мы свободный город и никогда не будем сотрудничать с режимами. Так сегодня должен сделать каждый. Только объединившись, мы можем защитить людей, которые имеют право на свободу", - заявил Садовый.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
Пожалуйста, подождите...
таких чупакабр тільки по Г+Г показувати !
Всем остальным брать пример !!!
Нахера ти патякаєш, якщо не знаєш?
Львів вже отримав 115 автобусів, 60 тролейбусів та 9 трамваїв марки "Електрон".
У планах на найближчі роки ще купити по сотні автобусів та тролейбусів, плюс 10 трамваїв.
МАЗи місто купляло до виборів 2020 року, коли Лука ще був законним президентом, зараз геть інша ситуація, тому дії влади міста цілком логічні.
Дааавно по /;*&&*+ пішло....
ПОЧЕСНОКУ- лайно було...))
Львів вже отримав 115 нових автобусів "Електрон ", у найближчі часи має ще отримати 100 одиниць.
"Sony" TV та інше робили по 20 з Фуєм років!!
Також відомі фірм забугорські...
Дитинко, тобі і не снилося в страшному сні!
Де Я не був..))
В Рідну Неньку..
Тобі це не почастить..
))
У Вольво автобусы не хуже.
Шотама начєт " Богдана""??!!
это знают даже еврейские дети