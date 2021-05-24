Львов отказался от закупки белорусских автобусов: мы никогда не будем сотрудничать с режимами, - Садовый

Нет смысла развивать демократию и говорить о высоком, пока такие люди, как Лукашенко и Путин, свободно занимаются терроризмом.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Самопровозглашенный президент Беларуси подписал себе приговор. Я хочу, чтобы это воспринималось именно так. Весь цивилизованный мир должен ответить на похищение человека не просто "беспокойством", а жесткими санкциями против диктатора. Потому что нет смысла развивать демократию и говорить о высоком, пока такие люди, как Лукашенко и Путин, свободно занимаются терроризмом. В этом году Львов отказался от закупки белорусских автобусов потому, что мы свободный город и никогда не будем сотрудничать с режимами. Так сегодня должен сделать каждый. Только объединившись, мы можем защитить людей, которые имеют право на свободу", - заявил Садовый.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.