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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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МИД Литвы рекомендует гражданам страны покинуть Беларусь

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

МИД Литвы рекомендует гражданам страны покинуть Беларусь

Министерство иностранных дел Литовской Республики рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок в Беларусь, а тем, кто сейчас находится в стране - вернуться на родину.

Об этом говорится в официальном заявлении литовского внешнеполитического ведомства, распространенном 24 мая, передает Цензор.НЕТ.

"Принимая во внимание события 23 мая, когда пассажирский самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, был вынужден приземлиться и возникла угроза безопасности и жизни людей, министерство иностранных дел призывает граждан Литвы не въезжать на территорию Белоруссии. Граждане республики должны покинуть эту страну", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна не будет пропускать рейсы, которые намерены пересечь воздушное пространство Беларуси.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Топ комментарии
+4
И как дано Украина перестала ее покупать?? С утра еще покупала...и никаких постанов...указов и законов о том что бы это запретить сегодня не было...
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24.05.2021 16:01
+3
зато Украина и дальше покупает электроэнергию у врагов и террористов. МИД Литвы рекомендует гражданам страны покинуть Беларусь - Цензор.НЕТ 1584
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24.05.2021 15:56
+3
МИД Литвы рекомендует гражданам страны покинуть Беларусь - Цензор.НЕТ 263
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24.05.2021 15:57
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зато Украина и дальше покупает электроэнергию у врагов и террористов. МИД Литвы рекомендует гражданам страны покинуть Беларусь - Цензор.НЕТ 1584
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24.05.2021 15:56 Ответить
уже не покупет, успокойся
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24.05.2021 15:57 Ответить
так, я не понял, ты что против Порошенка?
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24.05.2021 16:01 Ответить
И как дано Украина перестала ее покупать?? С утра еще покупала...и никаких постанов...указов и законов о том что бы это запретить сегодня не было...
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24.05.2021 16:01 Ответить
Иван успокойся, покупает ты не в курсе.
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24.05.2021 16:02 Ответить
В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян, башаров - 2 штуки, и петров 2 штуки возвращались случайно этим рейсом с просмотра шпилей Акрополя.
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24.05.2021 15:57 Ответить
МИД Литвы рекомендует гражданам страны покинуть Беларусь - Цензор.НЕТ 263
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24.05.2021 15:57 Ответить
Глеб123. Соратник твоего президента Путлера.
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24.05.2021 16:03 Ответить
Зеленский и его банда будут убивать украинцев и поддерживать банду Путлера-Лукашенко. "Исключенный" нардеп Шевченко сегодня это анонсировал.
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24.05.2021 16:00 Ответить
А наш мід в рот води набрав. Чи, може, і зовсім не води...
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24.05.2021 16:02 Ответить
МИД Литвы рекомендует гражданам страны покинуть Беларусь - Цензор.НЕТ 2318 У нас не мід , МИД Литвы рекомендует гражданам страны покинуть Беларусь - Цензор.НЕТ 4338 у нас МЗС
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24.05.2021 16:11 Ответить
ещё инструкции с московии не пришли
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24.05.2021 16:13 Ответить
Литва, взагалі, супер МИД Литвы рекомендует гражданам страны покинуть Беларусь - Цензор.НЕТ 1775
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24.05.2021 16:12 Ответить
Усе сходило режиму Лукашенка. Доцільнісь та дапломатія завжди перемагали. Перший (для нас) дзвіночок, що почули усі, було викрадення і вивезення з Білорусі до Московщини нашого юнака Гриба.
Ну, а тепер апетити зростають. Пора б уже і відреагувати, можливо всупереч "доцільності"
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24.05.2021 16:18 Ответить
Vsio tut verno jesli teroristi vziali zalozniki samoliot kotorom byli v tom cysle 90 celovek Litvi i derzali zaloznikami 7 casov,tak s terorista lusenko mozno zdat sto xoces i dalse
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24.05.2021 16:24 Ответить
Если посмотреть на ситуацию объективно, то в том что "Батька" принял этого редактора, вина полностью лежит на Протасевиче и Цихановской. Это результат того, что они пропагандировали, цветочки, фанарики, и т.д. и т.п. "Батька" в данном слцчае проводит мастер-класс того как надо бороться за власть.
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24.05.2021 16:31 Ответить
 
 